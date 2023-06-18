エラー、バグ、質問 - ページ 418

MT5を使い始めて数日経ちますが、ストップとプロフィットがマウスで編集できるようになったのは良いのですが、小さなバグがあります。 ストップにマウスを移動させるとそのポインタが変わり、ストップが編集用にアクティブになっていることを示しますが、「十字線」ツールを使うときにもポインタが変わるため、ストップからの距離を測定したい場合、第2点がポインタよりも後ろになり、どこに持っていくかが分からなくなるのであまり便利ではありません。PrintScreenを やりたかったのですが、マウスの写真が撮れません。

要は、停止状態から「十字キー」で測定するのは不便だということです。

 
mql5:
エラーが修正されました。
スイッチチェックの「フェッチ」が議論され、正解／不正解の制御を実装することができない。
switch式の値は、例えば何でもよい。

なるほど、なるほど。プログラマに代わってコンパイラがswitch式の値を制御することはできない。

余談ですが、この構成は上記の例で 使用されています。

enum EV { v1, v2, };
...
   switch(EV(3))

列挙型のデータは、名前付き定数（v1、v2など）だけでなく、列挙中の序数を指定して扱ってもよいということでしょうか（EV(n) ）。

...このような問題を解決するためにこのような構造を作りましたが、ここではもっとシンプルにすることができます。

 
Yedelkin:

これは、列挙型のデータを名前付き定数（v1、v2など）で参照するだけでなく、列挙型の序数を指定して（EV(n)）参照してもよいということでしょうか。

この場合、標準的なint型のEVへの変換が適用されるだけである。関数表記で。

mql5における型変換の構文には、結果的に等価となる2つの形式が考えられる。 (Type_name)Valueと Type_name(Value) です。

つまり、列挙に関する特別な機能ではなく、普通の型変換なんです。

 
そうですね、良い観察結果だと思いますが、バグではありませんね。

MT5をよろしくお願いします。

 
MetaDriver:

この場合、標準的なintからEVへの変換が 適用されただけです。関数表記で。

mql5の型変換の構文には2つの可能性があり、結果は同じである。 (Type_name)Valueと Type_name(Value) です。

つまり、列挙に関する特別な機能ではなく、普通の型変換なんです。

カッコイイ!消化しようと思います。しかし、あなたの話からすると、私の質問に対する答えはポジティブなものです。それはいい！ありがとうございます！（笑）。
 

ビジュアライゼーションモードでテストを開始することができません。ビジュアライザー自体は起動するが、テストが開始されない。ログにはこのように書かれています。

2011.06.16 21:25:47 EURUSD:symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2011.06.16 21:25:47 symbol EURUSD synchronization error
2011.06.16 21:25:47 cannot get history EURUSD,M1
2011年。06.06.16 21:25:47 log file "C:♪Program FilesMetaTrader 5 ♪Tester ♪Agent-127.0.1-3000 ♪logs ♪20110616.log" written
2011.06.16 21:25:48 tester agent shutdown

デベロッパー

ビジュアルテスターは本当に遅いのか、それとも私の気のせいなのか？

 
同じ問題です。エージェントログは指定されたパスで開くことができません。

2011.06.16 22:40:52     tester agent shutdown
2011.06.16 22:40:52     log file "C:\Program Files\MetaTrader 5 - 64\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20110616.log" written
2011.06.16 22:40:52     cannot get history EURUSD,M1
2011.06.16 22:40:52     symbol EURUSD synchronization error
2011.06.16 22:40:52     EURUSD: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2011.06.16 22:40:51     Pentium Dual-Core  T4300 @ 2.10 GHz, 3001 MB
2011.06.16 22:40:51     13 Kb of total initialization data received
2011.06.16 22:40:51     successfully initialized
2011.06.16 22:40:51     expert file added: Experts\Тест.ex5. 2958 bytes loaded
2011.06.16 22:40:51     346 bytes of selected symbols loaded
2011.06.16 22:40:51     196 bytes of input parameters loaded
2011.06.16 22:40:51     1490 bytes of tester parameters loaded
2011.06.16 22:40:51     3788 bytes of group info loaded
2011.06.16 22:40:51     login (build 468)
2011.06.16 22:40:51     initialization finished
2011.06.16 22:40:51     MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2011.06.16 22:40:51     MetaTester 5 x64 build 468 (16 Jun 2011)
 
コードをご記入ください。
 
Renat:
コードを教えてください。

こんばんは、このコードで疑問に思ったのですが

  if(B >= spred && IND == true && proverka()==true)

B>spredが "FALSE "であることを確認した後、残りの値を確認する。

テストの実行時間が長くなってしまうので、以下のようにコードを修正する必要があります。

   if(B >= bar)
    {
     if (IND == true) 
      {
       if (proverka)==true)
        {
         .......

そして、計算の面で最も時間がかかるのが（proverka() - インジケータのバッファ値のコピー）。

最後に入れたのに、最後の1枚がチェックされない。どうなんでしょうね。

そして、なぜそうなのか？

または最後の1つをチェックしない。

 if(B >= bar) if (IND == true) if (proverka()==true)
