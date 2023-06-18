エラー、バグ、質問 - ページ 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...3185 新しいコメント Test Account 2010.09.21 18:26 #1391 jmp: チャートのサイズと位置を設定し、MT5を閉じてから開くと、結果的にすべてのチャートがウィンドウの幅いっぱいに広がっています。servicedeskへのリクエストを 作成します。端末を再起動する前（位置情報を設定した状態）と再起動後のスクリーンショットを提供してください。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. このとりとめのない話から、私はただひとつの疑問を持っています。設定したが期待した結果が得られなかったテストパラメータとその日付の詳細な説明が必要です。実行する専門家がいると、とても助かります。これは、servicedeskへのリクエストという 形で行うのがベストです。

デベロッパー新築時の市場概況に記号がない（もしくは見えないだけ）。それとも、この不具合は私だけなのでしょうか？ビルドはWinXP 32bitで動作しています。 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- sesion(_Symbol); } //+------------------------------------------------------------------+ bool sesion(string sym) { datetime start,finish; string d1,d2; datetime date=TimeCurrent(); TimeToStruct(date,str); string ty=string(str.year); string tm=string(str.mon); string td1=string(str.day); SymbolInfoSessionTrade(sym,(ENUM_DAY_OF_WEEK)str.day_of_week,0,start,finish); d1 = TimeToString(start,TIME_MINUTES); d2 = TimeToString(finish-1,TIME_MINUTES); datetime dd1 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d1); datetime dd2 = StringToTime(ty+"."+tm+"."+td1+" "+d2); if(date>=dd1 && date<dd2) { Print(date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2); return(true); } Print("Условие ",date," >= ",dd1," && ",date," < ",dd2," не выполнено"); return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5 Vladimir 2010.09.22 01:01 #1398 pronych: 好奇心旺盛である。このような仕掛けに気づいた方はいらっしゃいますか？ 最適化後、"Run Single Test"で（最適な）オプションを選択し、テストとグラフ表示を行います。 と、単体テストでは 全く異なる 結果が得られます。 そして、設定もすべて最適化と同じです。 ここで、2回ほど引っかかり、最適化を停止し、実行しても、テストが一致しない...。どうしたんだろう？たぶん、私のものです。まだサービスには連絡していない。 これはmt4でも確認されています。ヒストリカルクオート（O,H,L,C）は、最適化の際に変更される場合があります。最適化中に新しいバーが来た場合、直近の取引結果も変更されることがあります。また、あるスプレッドで最適化を開始し、別のスプレッドでチェックした場合、スプレッドが変更されることがあります。mt5にはヒストリカルスプレッド（asksとbids）が含まれているはずですが、私自身は確認していません。mt5のヒストリカルスプレッドについては、知識のある人が答えてくれるかもしれません。mt4では、全履歴のスプレッドが常に直近のスプレッドと同じになるように設定されていました。そのため、テスターを起動した時間によってテスト結果にばらつきがありました。土曜日と日曜日だけは、結果が変わらなかった。 Prival 2010.09.22 01:14 #1399 gpwr:....mt5のヒストリースプレッドについては、知識のある人が答えてくれるかもしれません。mt4の履歴では、スプレッドは常に直近のスプレッドと等しいとされていました。そのため、テスターを起動した時間によってテスト結果にばらつきがありました。土曜日と日曜日だけは、結果が変わらなかった。https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page7/#comment_19983現在、私の観測では、これは修正されつつあります。見開きで物語を埋める Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" www.mql5.com Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5". チャートのサイズと位置を設定し、MT5を閉じてから開くと、結果的にすべてのチャートがウィンドウの幅いっぱいに広がっています。
servicedeskへのリクエストを 作成します。
端末を再起動する前（位置情報を設定した状態）と再起動後のスクリーンショットを提供してください。
このとりとめのない話から、私はただひとつの疑問を持っています。
設定したが期待した結果が得られなかったテストパラメータとその日付の詳細な説明が必要です。実行する専門家がいると、とても助かります。
これは、servicedeskへのリクエストという 形で行うのがベストです。
デベロッパー
新築時の市場概況に記号がない（もしくは見えないだけ）。それとも、この不具合は私だけなのでしょうか？
ビルドはWinXP 32bitで動作しています。
それとも私だけでしょうか？
ビルドはWinXP 32bitで動作しています。
今でも全部持っています。XPです。マウスの右ボタンが効かない？
3回の再起動の後、すべてが表示されたようです。他の端子でも試してみるか...。
他の端末ではOKです。おそらくランダムな不具合 :(
好奇心旺盛である。このような仕掛けに気づいた方はいらっしゃいますか？
最適化後、「Run Single Test」のオプション（ベスト）を選択し、グラフを確認・表示します。
と、単体テストでは 全く異なる 結果が得られます。
そして、設定もすべて最適化と同じです。
すでに2回ほど引っかかり、最適化を停止し、起動するとテストが最適 化と一致せず、+9000からマイナス9000に...。何が問題なのか理解できない。 もしかしたら、私のかもしれない。まだサービスには連絡していない。
まだ追加したいことがあります。最後のケースで
最適化後（テスト前）、テスト方法を「OHLC to M1」（最適化時）から「Every tick」に変更しても、結果は同じマイナスでした。その後、テスト方法を「OHLC to M1」に戻し、再度テストしました。その差はわずかであり、最適化が行われたパラメータが示されている。
取引セッション を確認するための関数を書きました。テスターのデモ作品では、したくない、ログにデータを印刷すると、私は何を得たかです。
デモの様子から。
テスターから
現在、私の観測では、これは修正されつつあります。見開きで物語を埋める
これはmt4でも確認されています。ヒストリカルクオート（O,H,L,C）は、最適化の際に変更される場合があります。最適化中に新しいバーが 来た場合、直近の取引結果も変更されることがあります。また、あるスプレッドで最適化を開始し、別のスプレッドでチェックした場合、スプレッドが変更されることがあります。mt5にはヒストリカルスプレッド（asksとbids）が含まれているはずですが、私自身は確認していません。mt5のヒストリカルスプレッドについては、知識のある人が答えてくれるかもしれません。mt4では、全履歴のスプレッドが常に最新の相場でのスプレッドと同じになるように考慮されていました。そのため、テスターを起動した時間によってテスト結果にばらつきがありました。土曜日と日曜日だけは、結果が変わらなかった。