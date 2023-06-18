エラー、バグ、質問 - ページ 266 1...259260261262263264265266267268269270271272273...3185 新しいコメント Aleksandr Chugunov 2011.01.17 16:04 #2651 mql5:ループ処理の問題は、変数の変化の仕方にあるのではなく（もちろんゼロに変化させない限り）、その変数の値をチェックすることにあり、決してゼロより小さくなることはないのです。意味がわからないんですけど。この問題を回避するには、例えば、ループを抜けるための条件を追加すればよいのです。 uchar LastBarInd = 2; for (uchar i = LastBarInd; i >= 0; i--) { ................. // тело if (i == 0) break; }とか、forではなくwhileで ループさせるとか・・・。 Renat Fatkhullin 2011.01.17 16:28 #2652 AlexSTAL:何を言いたいのか理解できない。 つまり、コンパイラはコンパイル時に単純な静的比較を捕らえることはできても、実行時の制御に対しては無力なのだ、ということである。 Ilyas 2011.01.17 16:37 #2653 AlexSTAL:何を言いたいのか理解できない。この問題を回避するには、例えば、ループを抜けるための条件を追加するだけでよいのです。あるいは、forではなくwhileで ループさせるか・・・。 しかし、for条件の「i>=0」チェックを「true」に置き換えても、コンパイラはそのことを教えてくれます（警告として、次のビルドのいずれかにて）。 Jager 2011.01.17 17:45 #2654 テストチャートのウィンドウには、MT4で表示されていたようなTP、SL、保留中の注文が 表示されません。MT5で追加することは可能ですか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Jager 2011.01.18 16:30 #2655 数値は四捨五入されていません。私のやり方が悪いのかもしれませんが、アドバイスお願いします。以下はそのコードです。 for(int e=1; e<=NSignalBuy; e++) { Print("OkruglyaemDo2[",e,"]=",NormalizeDouble(OkruglyaemDo2[e],2)); }これが結果です。 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999 9999 Errors, bugs, questions [Archive!] Pure mathematics, physics, [アーカイブ！】純粋数学、物理学、化学など：トレードとは一切関係ない脳トレ問題集 Aleksandr Chugunov 2011.01.18 16:37 #2656 Jager:数値は四捨五入されていません。私のやり方が悪いのかもしれませんが、アドバイスお願いします。以下はそのコードです。その結果がこちらです。 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52 2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999 99991）読み： https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double とhttps://www.mql5.com/ru/articles/15612) 印刷時に特に丸めたい場合：DoubleToString Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float) - Документация по MQL5 Jager 2011.01.18 16:47 #2657 AlexSTAL:1）読み： https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double とhttps://www.mql5.com/ru/articles/15612) 印刷時に特に丸めたい場合：DoubleToStringありがとうございます、助かりました。ここで、GBPUSDのシンボルによる利益と価格ポイントの丸めについて、もう一つの混乱があります。こんなはずじゃなかったのに......。 Trolls 2011.01.18 21:18 #2658 LiveUpdateシステムによる自動更新とは？動かし方端末が更新できないWin 7 - 32 terminal is started by command "D:\MetaTrader 5terminal.exe" /portable.S.I.毎回再インストールする必要があるのでしょうか？ Yedelkin 2011.01.18 21:29 #2659 誤ってナビゲーターウィンドウからエキスパートファイルを削除してしまった。結果的に、同名の.mq5ファイルも削除されたことになります これらのファイルを復元（発見）できるかどうか、アドバイスをお願いします。 似たようなトピックが見つからない。 Aleksandr Chugunov 2011.01.18 21:31 #2660 Yedelkin:誤ってナビゲーターウィンドウからエキスパートファイルを削除してしまった。結果的に、同名の.mq5ファイルも削除されたことになります これらのファイルを復元（発見）できるかどうか、アドバイスをお願いします。 似たようなテーマが見つからない。Windowsのゴミ箱に入っています（オフになっていない場合）。 1...259260261262263264265266267268269270271272273...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ループ処理の問題は、変数の変化の仕方にあるのではなく（もちろんゼロに変化させない限り）、その変数の値をチェックすることにあり、決してゼロより小さくなることはないのです。
意味がわからないんですけど。この問題を回避するには、例えば、ループを抜けるための条件を追加すればよいのです。
とか、forではなくwhileで ループさせるとか・・・。
何を言いたいのか理解できない。
何を言いたいのか理解できない。この問題を回避するには、例えば、ループを抜けるための条件を追加するだけでよいのです。
あるいは、forではなくwhileで ループさせるか・・・。
数値は四捨五入されていません。私のやり方が悪いのかもしれませんが、アドバイスお願いします。
以下はそのコードです。
これが結果です。2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999 9999
数値は四捨五入されていません。私のやり方が悪いのかもしれませんが、アドバイスお願いします。
以下はそのコードです。
その結果がこちらです。2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999 9999
1）読み： https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double とhttps://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) 印刷時に特に丸めたい場合：DoubleToString
1）読み： https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double とhttps://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) 印刷時に特に丸めたい場合：DoubleToString
ありがとうございます、助かりました。
ここで、GBPUSDのシンボルによる利益と価格ポイントの丸めについて、もう一つの混乱があります。こんなはずじゃなかったのに......。
LiveUpdateシステムによる自動更新とは？
動かし方
端末が更新できない
Win 7 - 32 terminal is started by command "D:\MetaTrader 5terminal.exe" /portable.
S.I.毎回再インストールする必要があるのでしょうか？
誤ってナビゲーターウィンドウからエキスパートファイルを削除してしまった。結果的に、同名の.mq5ファイルも削除されたことになります
これらのファイルを復元（発見）できるかどうか、アドバイスをお願いします。
似たようなトピックが見つからない。
誤ってナビゲーターウィンドウからエキスパートファイルを削除してしまった。結果的に、同名の.mq5ファイルも削除されたことになります
これらのファイルを復元（発見）できるかどうか、アドバイスをお願いします。
似たようなテーマが見つからない。
Windowsのゴミ箱に入っています（オフになっていない場合）。