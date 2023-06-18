エラー、バグ、質問 - ページ 213 1...206207208209210211212213214215216217218219220...3185 新しいコメント Slava 2010.11.29 14:13 #2121 Olegts: 図からわかるように、3つのコアしか動いていません。テスト中に、作業に関わるコアの数が徐々にゼロになり、その後、すべてのコアが一斉に動き出す、つまりダウンタイムが発生する状況を複数見てきましたが、なぜ解放したコアは一斉に動き出さないのでしょうか。 次の世代の計算を始めるには、まず現在の世代を処理する必要があります。最適なものを選択し、最適なものの間で遺伝的操作を行うためには、現在の世代のすべての実行が終了している必要があります。そうして初めて、次の世代がスタートできるのです。 現世代の処理を完了するために、欠落した結果がいくつか残っている場合、解放されたテストエージェントは仕事を失います。 Oleg Tsarkov 2010.11.29 14:18 #2122 stringo: ありがとうございました。 Гребенев Вячеслав 2010.11.29 14:31 #2123 Virty:EventSetTimer()で設定可能な最大時間は？INT_MAX ですか、違いますね。自分で調べるのは面倒だし、ヘルプにも載っていない。ここでは任意の時間を設定することができますが、テスターでは50日単位で計算されます。約420,000秒。MQL5のクオリティにやる気をなくす。 Slava 2010.11.29 14:49 #2124 Virty: ここでは任意の時間を使うことができますが、テスターでは50日単位で計算された時間が使われます。約420,000秒。 MQL5のクオリティはやる気をなくさせますね。 最大2 147 483秒（35 791分、596時間、24日に相当）まで設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。 逆質問です。なぜタイマーを24日に設定するのか？ Гребенев Вячеслав 2010.11.29 15:57 #2125 stringo: 最大2,147,483秒（35,791分、596時間、24日に相当）を設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。 逆質問です。なぜ24日間のタイマーを設定するのか？何かの拍子に1秒から10年までの時間でオープンした後、ポジションをクローズさせたい。こんな風に試してみましたrequest.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED; // 注文は有効期限まで有効です。 request.expiration=1; //or TimeCurrent()+time; (int time=1;)は秒単位では動作しません。この問題をEventSetTimer()で回避しました。また、24日間限定です。なによりも、タイマーでこんなに乱れるとは思いませんでした。警告を受けるべきでしたね。まあ、いいや。ところで、タイマーに表示される時間は、実際のカレンダーの時間なのか、それとも取引時間なのでしょうか？つまり、週末直後は、タイマーにどれくらいの時間が表示されているのでしょうか。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Andrey Sharov 2010.11.30 01:45 #2126 今回も、端末とサーバー間の通信が一部途絶える事例が報告されています。ビルド360見積書は発行されないが、取引時間や取引量に関する情報は更新される。接続状態インジケーターには、グレーのセクターがある回転円があります。ログにメッセージが残っています。 2010.11.29 18:03:03 取引 '630031' : 取引 #2107036 買 0.10 GBPUSD at 1.55387 完了 (注文 #2157432 に基づいています) 2010.11.29 18:00:02 取引 '630031' : 取引 #2106895 買 0.10 GBPUSD at 1.55341 完了 (注文 #2157265 に基づいています) 2010.11.29 17:07:49 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。 2010.11.29 17:07:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。 2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': 取引は無効化されました - 投資家モード 2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes Software Corp.とターミナルを同期しました。 2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。 2010.11.29 16:10:45 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。 なお、新規取引が報告される17:07:49以降は「MetaQuotes Software Corp.と端末が同期しました」というメッセージは出ていません。 Errors, bugs, questions PREDICT time period Backtesting with tick data Andrey Sharov 2010.11.30 05:36 #2127 Rosh: Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок. Andrey Sharov 2010.11.30 05:36 #2127

Rosh:

Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок. Тогда можно сравнивать.

お待たせしました。

テストシステム（何であれ！）：Windows XP SP3、Pentium 4、3GHz、1.25Gb メモリー

すべての実行はAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010 (1521376 ticks, 34194 bars) 、Normal mode、毎ティック、入金10000USD（ところで、1000000USDの入金先は？ 私のリストは100000で終了）、レバレッジ1：100で行われたものです。アルパリデモ口座の特徴であるゼロマージンを利用して、Expert Advisorを簡単に構築してみました。エキスパートアドバイザーは1ティックごとに0.1ロットの注文を一方向に出し、パラメータで指定した取引量に達するまで、残りのティックはスキップされます。 したがって、取引数の影響は最小限に抑えられます（すべてのテストランで1トレードが得られています）。ちなみに、各テストの最後に、Open XML形式のレポートを形成するおおよその時間を確認しました（これまでのところ、忍耐のしきい値を超えていません）。テスト終了時にテスターが生成したトレードは考慮されていない（1回の実行で1トレード）。

このように

10回刻みで10回から100回までの最初のテストシリーズは、テスト時間-ティック生成時間5359から6453と小さいため、注目されません。

次のシリーズは、100から1000の取引まで100刻み（100の結果は前のシリーズから取得）です。

トランザクション 時間、ms 合計時間、ms xlsxレポートの形成にかかるおおよその時間（秒）。 備考

100 6359 6813 5 5秒以内

200 6172 6594 5

300 6875 7375 7

400 5734 6094 10

500 6109 6562 14

600 6281 6687 17

700 8016 8563 23

800 7281 7719 28

900 9047 9610 35

1000 8453 8812 44

全体的に良いが、レポート生成の問題が出てきている

削除済み 2010.11.30 06:00 #2128

Ashes:

実行はすべてAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010（1521376ティック、34194バー）、Normalモード、毎ティック、入金10000USD（ところで、入金10000USDはどこで入手したのですか？

必要な金額は手入力で問題ないです。

Andrey Sharov 2010.11.30 06:09 #2129

1000から10000まで1000ステップで最終シリーズ（このハードでこれ以上のテストは私には厳しすぎる；）。

ここで、ロッシュが 疑問視していたブレーキが、その威力を発揮する。

トレードの様子 時間、ms 合計時間、ms xlsxレポート生成のおおよその時間、秒。 備考

1000 8453 8812 44

2000 26750 27266 159

3000 60782 61141 355 **

4000 125469 171391 480 480秒以上 **

5000 414609 459281 データなし 4000トランザクションを超えるランではレポートが生成されない

6000 600610 601094 データなし

7000 648234 675576 648234 675576 データなし **

8000 1082437 1082796 1082437 1082796 データなし

9000 1465203 1508359 データなし

10000 1988031 2012500 データなし

Roshの 言葉を借りれば、図からわかるように、RATEの数に対するテスト時間の依存性は、厳密には直線的ではありません。むしろ、まったくリニアではないのです。

5000と6000の結果は、少し過大評価かもしれませんが、傾向は見て取れます。

この結果は、実質的に分析に時間をかけず、インジケータも使わない最も単純なExpert Advisorを使用して得られたものであることを思い出してください。

比較のため。

Windows 7マシン、Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70 GHz、2038 MB（PR111）で10000トレードでこのテストを実行したところ472866msかかりました。

以上のことから、「チャンピオンシップ2010」の候補者の中には、15分の壁やテスターの特殊性（案件が多かった場合）により、不当に落選した可能性があると思われます。

** - テスター終了時に、取引を示すシンボルのチャートが表示されないことが何度かありました。

Andrey Sharov 2010.11.30 06:29 #2130

Interesting:

Это не проблема, нужная сумма может быть вбита руками.

ありがとうございます、知りませんでした。
図からわかるように、3つのコアしか動いていません。テスト中に、作業に関わるコアの数が徐々にゼロになり、その後、すべてのコアが一斉に動き出す、つまりダウンタイムが発生する状況を複数見てきましたが、なぜ解放したコアは一斉に動き出さないのでしょうか。
次の世代の計算を始めるには、まず現在の世代を処理する必要があります。最適なものを選択し、最適なものの間で遺伝的操作を行うためには、現在の世代のすべての実行が終了している必要があります。そうして初めて、次の世代がスタートできるのです。
現世代の処理を完了するために、欠落した結果がいくつか残っている場合、解放されたテストエージェントは仕事を失います。
EventSetTimer()で設定可能な最大時間は？
INT_MAX ですか、違いますね。自分で調べるのは面倒だし、ヘルプにも載っていない。
ここでは任意の時間を設定することができますが、テスターでは50日単位で計算されます。約420,000秒。
MQL5のクオリティにやる気をなくす。
ここでは任意の時間を使うことができますが、テスターでは50日単位で計算された時間が使われます。約420,000秒。
MQL5のクオリティはやる気をなくさせますね。
最大2 147 483秒（35 791分、596時間、24日に相当）まで設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。
逆質問です。なぜタイマーを24日に設定するのか？
最大2,147,483秒（35,791分、596時間、24日に相当）を設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。
逆質問です。なぜ24日間のタイマーを設定するのか？
何かの拍子に1秒から10年までの時間でオープンした後、ポジションをクローズさせたい。
こんな風に試してみました
request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED; // 注文は有効期限まで有効です。
request.expiration=1; //or TimeCurrent()+time; (int time=1;)
は秒単位では動作しません。
この問題をEventSetTimer()で回避しました。また、24日間限定です。なによりも、タイマーでこんなに乱れるとは思いませんでした。警告を受けるべきでしたね。まあ、いいや。
ところで、タイマーに表示される時間は、実際のカレンダーの時間なのか、それとも取引時間なのでしょうか？つまり、週末直後は、タイマーにどれくらいの時間が表示されているのでしょうか。
今回も、端末とサーバー間の通信が一部途絶える事例が報告されています。ビルド360見積書は発行されないが、取引時間や取引量に関する情報は更新される。接続状態インジケーターには、グレーのセクターがある回転円があります。ログにメッセージが残っています。
2010.11.29 18:03:03 取引 '630031' : 取引 #2107036 買 0.10 GBPUSD at 1.55387 完了 (注文 #2157432 に基づいています)
2010.11.29 18:00:02 取引 '630031' : 取引 #2106895 買 0.10 GBPUSD at 1.55341 完了 (注文 #2157265 に基づいています)
2010.11.29 17:07:49 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.29 17:07:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': 取引は無効化されました - 投資家モード
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes Software Corp.とターミナルを同期しました。
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.29 16:10:45 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。
なお、新規取引が報告される17:07:49以降は「MetaQuotes Software Corp.と端末が同期しました」というメッセージは出ていません。
Rosh:
Сделайте прогоны с одинаковым количеством тиком и разным количеством сделок. Тогда можно сравнивать.
お待たせしました。
テストシステム（何であれ！）：Windows XP SP3、Pentium 4、3GHz、1.25Gb メモリー
すべての実行はAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010 (1521376 ticks, 34194 bars) 、Normal mode、毎ティック、入金10000USD（ところで、1000000USDの入金先は？ 私のリストは100000で終了）、レバレッジ1：100で行われたものです。アルパリデモ口座の特徴であるゼロマージンを利用して、Expert Advisorを簡単に構築してみました。エキスパートアドバイザーは1ティックごとに0.1ロットの注文を一方向に出し、パラメータで指定した取引量に達するまで、残りのティックはスキップされます。 したがって、取引数の影響は最小限に抑えられます（すべてのテストランで1トレードが得られています）。ちなみに、各テストの最後に、Open XML形式のレポートを形成するおおよその時間を確認しました（これまでのところ、忍耐のしきい値を超えていません）。テスト終了時にテスターが生成したトレードは考慮されていない（1回の実行で1トレード）。
このように
10回刻みで10回から100回までの最初のテストシリーズは、テスト時間-ティック生成時間5359から6453と小さいため、注目されません。
次のシリーズは、100から1000の取引まで100刻み（100の結果は前のシリーズから取得）です。
14
全体的に良いが、レポート生成の問題が出てきている
実行はすべてAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010（1521376ティック、34194バー）、Normalモード、毎ティック、入金10000USD（ところで、入金10000USDはどこで入手したのですか？
1000から10000まで1000ステップで最終シリーズ（このハードでこれ以上のテストは私には厳しすぎる；）。
ここで、ロッシュが 疑問視していたブレーキが、その威力を発揮する。
**
Roshの 言葉を借りれば、図からわかるように、RATEの数に対するテスト時間の依存性は、厳密には直線的ではありません。むしろ、まったくリニアではないのです。
5000と6000の結果は、少し過大評価かもしれませんが、傾向は見て取れます。
この結果は、実質的に分析に時間をかけず、インジケータも使わない最も単純なExpert Advisorを使用して得られたものであることを思い出してください。
比較のため。
Windows 7マシン、Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70 GHz、2038 MB（PR111）で10000トレードでこのテストを実行したところ472866msかかりました。
以上のことから、「チャンピオンシップ2010」の候補者の中には、15分の壁やテスターの特殊性（案件が多かった場合）により、不当に落選した可能性があると思われます。
** - テスター終了時に、取引を示すシンボルのチャートが表示されないことが何度かありました。
Interesting:
Это не проблема, нужная сумма может быть вбита руками.