Olegts:

図からわかるように、3つのコアしか動いていません。テスト中に、作業に関わるコアの数が徐々にゼロになり、その後、すべてのコアが一斉に動き出す、つまりダウンタイムが発生する状況を複数見てきましたが、なぜ解放したコアは一斉に動き出さないのでしょうか。

次の世代の計算を始めるには、まず現在の世代を処理する必要があります。最適なものを選択し、最適なものの間で遺伝的操作を行うためには、現在の世代のすべての実行が終了している必要があります。そうして初めて、次の世代がスタートできるのです。

現世代の処理を完了するために、欠落した結果がいくつか残っている場合、解放されたテストエージェントは仕事を失います。

 
stringo:


ありがとうございました。
 
Virty:

EventSetTimer()で設定可能な最大時間は？

INT_MAX ですか、違いますね。自分で調べるのは面倒だし、ヘルプにも載っていない。


ここでは任意の時間を設定することができますが、テスターでは50日単位で計算されます。約420,000秒。

MQL5のクオリティにやる気をなくす。

 
Virty:

ここでは任意の時間を使うことができますが、テスターでは50日単位で計算された時間が使われます。約420,000秒。

MQL5のクオリティはやる気をなくさせますね。

最大2 147 483秒（35 791分、596時間、24日に相当）まで設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。

逆質問です。なぜタイマーを24日に設定するのか？

 
stringo:

最大2,147,483秒（35,791分、596時間、24日に相当）を設定可能です。これはテスターでのタイマーの扱い方とは異なります。

逆質問です。なぜ24日間のタイマーを設定するのか？

何かの拍子に1秒から10年までの時間でオープンした後、ポジションをクローズさせたい。

こんな風に試してみました

request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED; // 注文は有効期限まで有効です。
request.expiration=1; //or TimeCurrent()+time; (int time=1;)

は秒単位では動作しません。

この問題をEventSetTimer()で回避しました。また、24日間限定です。なによりも、タイマーでこんなに乱れるとは思いませんでした。警告を受けるべきでしたね。まあ、いいや。

ところで、タイマーに表示される時間は、実際のカレンダーの時間なのか、それとも取引時間なのでしょうか？つまり、週末直後は、タイマーにどれくらいの時間が表示されているのでしょうか。

今回も、端末とサーバー間の通信が一部途絶える事例が報告されています。ビルド360見積書は発行されないが、取引時間や取引量に関する情報は更新される。接続状態インジケーターには、グレーのセクターがある回転円があります。ログにメッセージが残っています。

2010.11.29 18:03:03 取引 '630031' : 取引 #2107036 買 0.10 GBPUSD at 1.55387 完了 (注文 #2157432 に基づいています)
2010.11.29 18:00:02 取引 '630031' : 取引 #2106895 買 0.10 GBPUSD at 1.55341 完了 (注文 #2157265 に基づいています)
2010.11.29 17:07:49 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.29 17:07:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': 取引は無効化されました - 投資家モード
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes Software Corp.とターミナルを同期しました。
2010.11.29 16:10:47 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.29 16:10:45 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。

なお、新規取引が報告される17:07:49以降は「MetaQuotes Software Corp.と端末が同期しました」というメッセージは出ていません。

 

Rosh:
お待たせしました。

テストシステム（何であれ！）：Windows XP SP3、Pentium 4、3GHz、1.25Gb メモリー

すべての実行はAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010 (1521376 ticks, 34194 bars) 、Normal mode、毎ティック、入金10000USD（ところで、1000000USDの入金先は？ 私のリストは100000で終了）、レバレッジ1：100で行われたものです。アルパリデモ口座の特徴であるゼロマージンを利用して、Expert Advisorを簡単に構築してみました。エキスパートアドバイザーは1ティックごとに0.1ロットの注文を一方向に出し、パラメータで指定した取引量に達するまで、残りのティックはスキップされます。 したがって、取引数の影響は最小限に抑えられます（すべてのテストランで1トレードが得られています）。ちなみに、各テストの最後に、Open XML形式のレポートを形成するおおよその時間を確認しました（これまでのところ、忍耐のしきい値を超えていません）。テスト終了時にテスターが生成したトレードは考慮されていない（1回の実行で1トレード）。

このように

10回刻みで10回から100回までの最初のテストシリーズは、テスト時間-ティック生成時間5359から6453と小さいため、注目されません。

次のシリーズは、100から1000の取引まで100刻み（100の結果は前のシリーズから取得）です。

トランザクション 時間、ms 合計時間、ms
xlsxレポートの形成にかかるおおよその時間（秒）。 備考
100 6359 6813
5 5秒以内
200 6172 6594
5
300 6875 7375
7
400 5734 6094
10
500 6109 6562

14
600 6281 6687
17
700 8016 8563
23
800 7281 7719
28
900 9047 9610
35
1000 8453 8812
44

全体的に良いが、レポート生成の問題が出てきている

Ashes:

実行はすべてAlpari-Demo、GPBUSD M1、期間04.10.2010-05.11.2010（1521376ティック、34194バー）、Normalモード、毎ティック、入金10000USD（ところで、入金10000USDはどこで入手したのですか？
必要な金額は手入力で問題ないです。
 

1000から10000まで1000ステップで最終シリーズ（このハードでこれ以上のテストは私には厳しすぎる；）。

ここで、ロッシュが 疑問視していたブレーキが、その威力を発揮する。

トレードの様子 時間、ms 合計時間、ms
xlsxレポート生成のおおよその時間、秒。 備考
1000 8453 8812
44

2000 26750 27266
159

3000 60782 61141
355
**
4000 125469 171391
480 480秒以上 **
5000 414609 459281
データなし 4000トランザクションを超えるランではレポートが生成されない
6000 600610 601094
データなし

7000 648234 675576
648234 675576 データなし

**
8000 1082437 1082796
1082437 1082796 データなし

9000 1465203 1508359
データなし

10000 1988031 2012500
データなし

Roshの 言葉を借りれば、図からわかるように、RATEの数に対するテスト時間の依存性は、厳密には直線的ではありません。むしろ、まったくリニアではないのです。

5000と6000の結果は、少し過大評価かもしれませんが、傾向は見て取れます。

この結果は、実質的に分析に時間をかけず、インジケータも使わない最も単純なExpert Advisorを使用して得られたものであることを思い出してください。

比較のため。

Windows 7マシン、Intel Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70 GHz、2038 MB（PR111）で10000トレードでこのテストを実行したところ472866msかかりました。

以上のことから、「チャンピオンシップ2010」の候補者の中には、15分の壁やテスターの特殊性（案件が多かった場合）により、不当に落選した可能性があると思われます。

** - テスター終了時に、取引を示すシンボルのチャートが表示されないことが何度かありました。

 

Interesting:
ありがとうございます、知りませんでした。
