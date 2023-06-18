エラー、バグ、質問 - ページ 215 1...208209210211212213214215216217218219220221222...3185 新しいコメント Сергей 2010.11.30 17:52 #2141 Yeditorで選択したフラグメントを印刷できるようにすることは、まだ可能でしょうか？現在、このラジオボタンはアクティブではありません。もちろん小さなことですが、特にリストが50ページにも及ぶ場合は不快です。 Дмитрий 2010.11.30 19:07 #2142 サーバーがフリーズしたようです...。昨日から Andrey Sharov 2010.11.30 22:02 #2143 遺伝的アルゴリズムがどこかに消えてしまった...。ビルド360 質問を削除しました。見る場所を間違えた! Andrey Sharov 2010.11.30 22:21 #2144 HistorySelectByPosition() が案件のORDEREDリストを返すという事実に頼れるか？ulong CExpertAdvisor::GetDealByOrder(ulong order) // получение тикета сделки по тикету ордера { PositionSelect(m_smb); HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)); uint total=HistoryDealsTotal(); // for(uint i=0; i<total; i++) for(uint i=total-1; i>=0; i--) { ulong deal=HistoryDealGetTicket(i); if(order==HistoryDealGetInteger(deal,DEAL_ORDER)) return(deal); // запомнили тикет сделки } return(0); } そうでない場合は、末尾から順に列挙することができます。(テスターのトレードが注文されたことに気づいた）。 Alexey Kozlov 2010.12.01 01:03 #2145 開発者、プログラマーの皆様へ。助けてくれ！私が初めてではないかもしれませんが、それでも......。1.オブジェクト "ボタン "を押すと中断されるようなループを作ることは可能ですか？私が理解する限り、OnChartEvent関数は、同じループから強制的に呼び出すことはできないのですね。もしそうなら、もう頭を悩ませているので、何か回避する方法があるのかもしれませんね。 ループ実行中は、システム変数は更新されない、すなわち、グラフの周期変化を利用することは（少なくとも）不可能である。もしOnChartEventをチェックすることでループを構成するのであれば、この関数を起動するために常にチャートに対して何かをする必要があり、これもオプションとは言えません。2.チャートウィンドウ内のチャートの移動は、手動だけでなく、プログラムでも可能ですか？ChartNavigateは動作しないか、何か別の目的で設計されているか、動作の仕組みがわかっていないかのいずれかです。あらかじめご了承ください。p.s. プログラムテキストに独自の関数や変数をハイライト表示させることは可能でしょうか？ Anton 2010.12.01 12:28 #2146 KffAlex: 1.ボタン」オブジェクトが押されたときに、（例えば）ループが中断されるように設定するにはどうすればよいでしょうか？OnChartEvent関数は、同じループから強制的に呼び出すことはできないとのことですが？もしそうなら、もう頭を悩ませているので、何か回避する方法があるのかもしれません。 ボタンオブジェクトの状態を確認します。 Test Account 2010.12.01 12:49 #2147 KffAlex:ChartNavigateが動作しないのか、他の用に設計されているのか、これがどう動作するのかがわからない。関数呼び出しの 後にChartRedrawを試し、チャートの自動スクロールが無効になっていることを確認してください... Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции www.mql5.com Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5 Evgeniy Trofimov 2010.12.01 15:26 #2148 リモート 専用サーバーに MT5を導入しています。時々、短時間接続が中断された場合に、端末がサーバーに再接続することを確認する必要があるんだ。どのサーバーを使用するか、必ず指定してください。そうしないと、取引全体が「フリーズ」してしまいます。例えば5分以内に接続されなかった場合、端末が自動的に再接続されるようにするにはどうすればよいですか？ Test Account 2010.12.01 16:34 #2149 EvgeTrofi:リモート専用サーバーにMT5を導入しています。時々、短時間接続が中断された場合に、端末がサーバーに再接続することを確認する必要があるんだ。どのサーバーを使用するか、必ず指定してください。そうしないと、取引全体が「フリーズ」してしまいます。例えば5分間接続されなかった場合、端末が自動的に再接続されるようにするにはどうすればよいですか？これは自動的に行われるはずです。端末が自動的に接続切れを検知し、再接続する（この機能がある場合）。それでも解決しない場合は、サービスデスクに 問題の詳細とログを添付してお問い合わせください。 Igor Volodin 2010.12.02 00:37 #2150 コールスタックオーバーフロー問題に直面した（と思う）。オブジェクトの1つのメソッドを呼び出した後、以下の例を参照してください。コードは簡略化されており、要点のみです。クラス CClass1 は基底クラスであり、list1 にはこのクラスの子孫である異なるオブジェクトがあり、それらの init 関数は異なる実装を持っています。そこで、init関数がこのようなリストを取ってくるあるクラスでは（簡単に言うと、ネストしたインターフェースの初期化、パネルの中のパネル）initから戻った後、行の中で Print(t.name); 僻事あり2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) 'Container.mqh' で無効なポインタ アクセス (74,10)for(CClass1* t = list1.GetLastNode(); t != NULL; t = list1.GetPrevNode() ) { t.init(); //после выхода отсюда t-мертвый указатель Print(t.name); } つまり、ポインターtは死んでいる。デバッグ時には、このエラーは発生せず、メソッドを呼び出した後、ポインターは「生きて」いて、ネストしたインターフェースが作成され、EAが動作し続けるのです。エラーを回避する唯一の方法savePoint = t; t.init(); t = savePoint; #property stacksize ポインタは何も達成しませんでした。 1...208209210211212213214215216217218219220221222...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Yeditorで選択したフラグメントを印刷できるようにすることは、まだ可能でしょうか？現在、このラジオボタンはアクティブではありません。
もちろん小さなことですが、特にリストが50ページにも及ぶ場合は不快です。
サーバーがフリーズしたようです...。昨日から
遺伝的アルゴリズムがどこかに消えてしまった...。ビルド360
質問を削除しました。見る場所を間違えた!
HistorySelectByPosition() が案件のORDEREDリストを返すという事実に頼れるか？
そうでない場合は、末尾から順に列挙することができます。(テスターのトレードが注文されたことに気づいた）。
開発者、プログラマーの皆様へ。助けてくれ！私が初めてではないかもしれませんが、それでも......。
1.オブジェクト "ボタン "を押すと中断されるようなループを作ることは可能ですか？私が理解する限り、OnChartEvent関数は、同じループから強制的に呼び出すことはできないのですね。もしそうなら、もう頭を悩ませているので、何か回避する方法があるのかもしれませんね。
ループ実行中は、システム変数は更新されない、すなわち、グラフの周期変化を利用することは（少なくとも）不可能である。もしOnChartEventをチェックすることでループを構成するのであれば、この関数を起動するために常にチャートに対して何かをする必要があり、これもオプションとは言えません。
2.チャートウィンドウ内のチャートの移動は、手動だけでなく、プログラムでも可能ですか？ChartNavigateは動作しないか、何か別の目的で設計されているか、動作の仕組みがわかっていないかのいずれかです。
p.s. プログラムテキストに独自の関数や変数をハイライト表示させることは可能でしょうか？
リモート 専用サーバーに MT5を導入しています。時々、短時間接続が中断された場合に、端末がサーバーに再接続することを確認する必要があるんだ。どのサーバーを使用するか、必ず指定してください。そうしないと、取引全体が「フリーズ」してしまいます。例えば5分以内に接続されなかった場合、端末が自動的に再接続されるようにするにはどうすればよいですか？
コールスタックオーバーフロー問題に直面した（と思う）。
オブジェクトの1つのメソッドを呼び出した後、以下の例を参照してください。コードは簡略化されており、要点のみです。クラス CClass1 は基底クラスであり、list1 にはこのクラスの子孫である異なるオブジェクトがあり、それらの init 関数は異なる実装を持っています。そこで、init関数がこのようなリストを取ってくるあるクラスでは（簡単に言うと、ネストしたインターフェースの初期化、パネルの中のパネル）initから戻った後、行の中で
僻事あり
2010.12.02 00:21:00 test1 (EURUSD,H1) 'Container.mqh' で無効なポインタ アクセス (74,10)
つまり、ポインターtは死んでいる。
デバッグ時には、このエラーは発生せず、メソッドを呼び出した後、ポインターは「生きて」いて、ネストしたインターフェースが作成され、EAが動作し続けるのです。
エラーを回避する唯一の方法#property stacksize ポインタは何も達成しませんでした。