テスターを開けるとEURJPYを選択する（前のステップでダウンロードされていない）。

その結果、テスト開始前にそのシンボルの全履歴がダウンロードされます。

C:⇄Program FilesMetaTrader 5⇄Bases⇄Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURJPY

合計で125MBの通信量と35分のダウンロード終了待ち（GPRSでなくてよかった）＋1.2Gbのディスクスペース（80MBの代わりに）です。120Mbの通信量と30分 （90％）の時間を余分に費やしました。

 

ところで、注意してください。

2000年のEURJPYの履歴に誤りがある疑いがあります。でも、それはアルパリ次第です;)

 
履歴が正しくアップロードされている-これは、2004年にリクエストがあったことを意味します。そして、テスターを使うと、全履歴が最大深度まで確実に正しくアップロードされる--これは絶対に正しい、意識的な判断です。MT4ユーザーの「わけのわからない」感嘆の声を見ればわかる。履歴を大事にしなければ、ユーザーは履歴をコントロールすることすらできないのだ。
 
インジケーターの動作を確認する
 
Renat:
履歴が正しく読み込まれる - だから、2004年の要求があった。そして、テスターを使用すると、無条件かつ正確に最大の深さまですべての履歴をダウンロードしている - それは絶対に正しいと情報に基づいた意思決定である。MT4ユーザーの「わけのわからない」感嘆の声を見れば、十分理解できます。履歴を大事にしなければ、ユーザーは履歴を管理することすらできなくなるのです。

なぜそう思うのですか？2004年が1位だったのは、まだダウンロード中だったからに他なりませんEURUSDとEURCHFには標準のMoving Average(14)、GPBUSDにはCCI(14)、USDJPYにはMACD(12,26,9)の指標しか 疑えない（「枠外」なんです）。そのようなパラメータを持つ過去のデータが必要なのか、いささか疑問です。

テスターについても納得がいかない。テスト期間は1年以内と明記しています。EAのコードでは、10時間足などのシンボルを超えた履歴の呼び出しはありません。本当に必要なものだけをアップロードする方が合理的です（つまり、必要な期間だけベースとなるシンボルをアップロードし、残りは必要に応じアップロードする）。

PS.チャンピオンシップの参加者に資源を倹約するよう求めているのは、あなたです;)

 
履歴のダウンロードは1回のみ、その後はページングのみ
 
1. ストラテジーテスター

テスターでテストする場合、テスターのパラメータで指定したペアのみダウンロードされます。全シンボル最適化の場合、各シンボルは順次ロードされる。

Expert Advisor がマルチカレンシーである場合、他のシンボルは独立してロードする必要があります。

その考え方は以下の通りです。

а.テスターには独自のマーケット概要があり、初期状態ではテスターのパラメータで指定されたペアのみが設定されています。

б.必要に応じて、他のペアをEAからテスターのマーケットオーバービューに追加することも可能です（セレクト使用）。

в.ストラテジーテスターは端末とデータを同期させ、端末はトレードサーバー（口座開設場所）と同期させる。

この場合、テスト期間全体の履歴を読み込む＋テスト日以前の一定量（記憶違いでなければ1年分）の情報を読み込むことになります。

в.エキスパートアドバイザー（あなた）が必要な深さに満足していない場合、歴史は独立してロードする必要があります。例えば初期化ブロックでは、データの履歴と同期を確認した後。

2. 端子

履歴も同様に形成されます（私の理解では、ターミナルのマーケットレビューに表示されるシンボルによって、オープンチャートを考慮して形成されます）。ターミナルで作業を開始すると、取引されるシンボルについて必要最小限の履歴が形成されます（正確なバー 数は覚えていませんが、フォーラムで繰り返し言及されています）。

この深さの履歴が不便な場合は、データを手動で読み込む必要があります。これを行うには、最大月（推奨オプションの1つ）に切り替え、チャートの左スクロールを使用して履歴を最大の深さまで読み込みます。

また、端末の設定でチャートに必要なバーの数を設定しておくとよいでしょう。

追記

履歴は一度だけ読み込まれ、その後は実際のデータのみが読み込まれます。

開発者の皆様へ。

アクティブトロール 端末内蔵型トロール）によるSLポジションの色付けについて、再度要望させていただきます。

MT4では、このようなポジションは黄色で表示されていました。

