エラー、バグ、質問 - ページ 207

Andrey Sharov 2010.11.25 21:22 #2061

続き

テスターを開けるとEURJPYを選択する（前のステップでダウンロードされていない）。

その結果、テスト開始前にそのシンボルの全履歴がダウンロードされます。

C:⇄Program FilesMetaTrader 5⇄Bases⇄Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURJPY

2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 13 489 539 1999.hcc
2010.11.25 21:12 7 068 021 2000.hcc
2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc
2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc
2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc
2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc
2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc
2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc
2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc
2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc
2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc
2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc
2010.11.25 21:12 <DIR> キャッシュ
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 180 013 820バイト

合計で125MBの通信量と35分のダウンロード終了待ち（GPRSでなくてよかった）＋1.2Gbのディスクスペース（80MBの代わりに）です。120Mbの通信量と30分 （90％）の時間を余分に費やしました。

Errors, bugs, questions
Builds higher than 660

660より高いビルドでHDにログファイルが散乱し、最適化速度が遅くなる

---

2010.11.25 21:31 #2062

ここに書かれているすべてのバグをservicedeskに書き込んで ください。

Andrey Sharov 2010.11.25 21:40 #2063

ところで、注意してください。

25.11.2010 21:12 13 489 539 1999
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !
2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc
2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc
2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc
2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc
2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc
2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc
2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc
2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc
2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc
2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc

2000年のEURJPYの履歴に誤りがある疑いがあります。でも、それはアルパリ次第です;)

Errors, bugs, questions
Any questions from newcomers

MQL4、MQL5に関する初心者からの質問、アルゴリズムやコードに関するヘルプ、ディスカッションなど。

Renat Fatkhullin 2010.11.25 21:45 #2064

履歴が正しくアップロードされている-これは、2004年にリクエストがあったことを意味します。そして、テスターを使うと、全履歴が最大深度まで確実に正しくアップロードされる--これは絶対に正しい、意識的な判断です。MT4ユーザーの「わけのわからない」感嘆の声を見ればわかる。履歴を大事にしなければ、ユーザーは履歴をコントロールすることすらできないのだ。

Renat Fatkhullin 2010.11.25 21:51 #2065

インジケーターの動作を確認する

Andrey Sharov 2010.11.25 22:46 #2066

Renat:

履歴が正しく読み込まれる - だから、2004年の要求があった。そして、テスターを使用すると、無条件かつ正確に最大の深さまですべての履歴をダウンロードしている - それは絶対に正しいと情報に基づいた意思決定である。MT4ユーザーの「わけのわからない」感嘆の声を見れば、十分理解できます。履歴を大事にしなければ、ユーザーは履歴を管理することすらできなくなるのです。

なぜそう思うのですか？2004年が1位だったのは、まだダウンロード中だったからに他なりませんEURUSDとEURCHFには標準のMoving Average(14)、GPBUSDにはCCI(14)、USDJPYにはMACD(12,26,9)の指標しか 疑えない（「枠外」なんです）。そのようなパラメータを持つ過去のデータが必要なのか、いささか疑問です。

テスターについても納得がいかない。テスト期間は1年以内と明記しています。EAのコードでは、10時間足などのシンボルを超えた履歴の呼び出しはありません。本当に必要なものだけをアップロードする方が合理的です（つまり、必要な期間だけベースとなるシンボルをアップロードし、残りは必要に応じアップロードする）。

PS.チャンピオンシップの参加者に資源を倹約するよう求めているのは、あなたです;)

Sergey Gritsay 2010.11.25 23:23 #2067

Ashes:

なぜそう思うのですか？2004年が1位だったのは、まだダウンロード中だったからに他なりませんEURUSDとEURCHFには標準のMoving Average(14)、GPBUSDにはCCI(14)、USDJPYにはMACD(12,26,9)の指標しか疑えない（「枠外」なんです）。なぜか、このようなパラメータで過去のデータが必要なのか疑問です。

テスターについても納得がいかない。テスト期間は1年以内と明記しています。EAのコードでは、10時間を超える履歴や他のシンボルへの呼び出しはありません。本当に必要なものだけをアップロードする方が合理的です（つまり、必要な期間だけベースとなるシンボルをアップロードし、残りは必要に応じアップロードする）。

PS.チャンピオンシップの参加者に資源を倹約するよう求めているのは、あなたです;)

履歴のダウンロードは1回のみ、その後はページングのみ

Oleg Tsarkov 2010.11.25 23:23 #2068

Interesting:

そして、このことを話しているのは

何かあったらごめんなさい・・・。

削除済み 2010.11.26 03:53 #2069

Ashes:

すぐ上に書いてありましたね。

そのつもりだったのかもしれませんが......。フィールド実験をする（ビルド358）。

I delete all symbol from folder "C:\Program FilesMetaTrader 5Bases﹑Alpari-Demo﹑history". Alpari-Demoに接続します（ターミナルにはEURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1の5つのチャートが開いています）． 数分後、画像が表示されました（履歴はまだダウンロード中です）。> 何か主張が現実に即していない（一部はそうであっても）。 1. ストラテジーテスターテスターでテストする場合、テスターのパラメータで指定したペアのみダウンロードされます。全シンボル最適化の場合、各シンボルは順次ロードされる。Expert Advisor がマルチカレンシーである場合、他のシンボルは独立してロードする必要があります。その考え方は以下の通りです。а.テスターには独自のマーケット概要があり、初期状態ではテスターのパラメータで指定されたペアのみが設定されています。б.必要に応じて、他のペアをEAからテスターのマーケットオーバービューに追加することも可能です（セレクト使用）。в.ストラテジーテスターは端末とデータを同期させ、端末はトレードサーバー（口座開設場所）と同期させる。この場合、テスト期間全体の履歴を読み込む＋テスト日以前の一定量（記憶違いでなければ1年分）の情報を読み込むことになります。в.エキスパートアドバイザー（あなた）が必要な深さに満足していない場合、歴史は独立してロードする必要があります。例えば初期化ブロックでは、データの履歴と同期を確認した後。2. 端子履歴も同様に形成されます（私の理解では、ターミナルのマーケットレビューに表示されるシンボルによって、オープンチャートを考慮して形成されます）。ターミナルで作業を開始すると、取引されるシンボルについて必要最小限の履歴が形成されます（正確なバー 数は覚えていませんが、フォーラムで繰り返し言及されています）。この深さの履歴が不便な場合は、データを手動で読み込む必要があります。これを行うには、最大月（推奨オプションの1つ）に切り替え、チャートの左スクロールを使用して履歴を最大の深さまで読み込みます。また、端末の設定でチャートに必要なバーの数を設定しておくとよいでしょう。追記履歴は一度だけ読み込まれ、その後は実際のデータのみが読み込まれます。灰になる。に続く。 テスターを開けるとEURJPYを選択する（前段階ではダウンロードされていない） そのため、テスト前にシンボルの履歴をすべてダウンロードしました。 C:⇄Program FilesMetaTrader 5⇄Bases⇄Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURJPY 2010.11.25 21:12 <dir> . 2010.11.25 21:12 <dir> . 2010.11.25 21:12 13 489 539 1999.hcc 2010.11.25 21:12 7 068 021 2000.hcc 2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc 2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc 2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc 2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc 2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc 2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc 2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc 2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc 2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc 2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc 2010.11.25 21:12 <DIR> キャッシュ 2010.11.25 20:29 432 ticks.dat 13ファイル 180 013 820バイト 合計125MBの通信量とダウンロード終了待ち35分（私の条件ではGPRSでないのが幸い）＋ディスク容量1.2Gb（80MBの代わりに）です。120Mbの通信量と30分 （90％）の時間を余分に費やしました。 テスターのパラメータに一定の期間（最大試験深度を定義）を規定し、それに基づいてテスターは端末と履歴を同期させるべきである。履歴はトレードサーバーから一度だけアーカイブとしてダウンロードされます（圧縮率により、元のデータサイズに比べ13倍のサイズになります）。この場合、履歴ファイルのサイズは、workingディレクトリの位置で確認したように、ターミナルディレクトリにあります。このデータを格納するフォルダは、C:³ FilesMetaTrader 5 ³³³³³Agent(number of agents)³³³bases ³³³ or another broker (server)³³³history ³³³....では、具体的にどのような問題があるのでしょうか。 削除済み 2010.11.26 08:19 #2070 開発者の皆様へ。アクティブトロール（ 端末内蔵型トロール）によるSLポジションの色付けについて、再度要望させていただきます。MT4では、このようなポジションは黄色で表示されていました。 1...200201202203204205206207208209210211212213214...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
続き
テスターを開けるとEURJPYを選択する（前のステップでダウンロードされていない）。
その結果、テスト開始前にそのシンボルの全履歴がダウンロードされます。
C:⇄Program FilesMetaTrader 5⇄Bases⇄Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURJPY
2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 13 489 539 1999.hcc
2010.11.25 21:12 7 068 021 2000.hcc
2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc
2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc
2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc
2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc
2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc
2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc
2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc
2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc
2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc
2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc
2010.11.25 21:12 <DIR> キャッシュ
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 180 013 820バイト
合計で125MBの通信量と35分のダウンロード終了待ち（GPRSでなくてよかった）＋1.2Gbのディスクスペース（80MBの代わりに）です。120Mbの通信量と30分 （90％）の時間を余分に費やしました。
ここに書かれているすべてのバグをservicedeskに書き込んで ください。
ところで、注意してください。
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !
2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc
2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc
2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc
2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc
2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc
2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc
2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc
2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc
2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc
2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc
2000年のEURJPYの履歴に誤りがある疑いがあります。でも、それはアルパリ次第です;)
履歴が正しく読み込まれる - だから、2004年の要求があった。そして、テスターを使用すると、無条件かつ正確に最大の深さまですべての履歴をダウンロードしている - それは絶対に正しいと情報に基づいた意思決定である。MT4ユーザーの「わけのわからない」感嘆の声を見れば、十分理解できます。履歴を大事にしなければ、ユーザーは履歴を管理することすらできなくなるのです。
なぜそう思うのですか？2004年が1位だったのは、まだダウンロード中だったからに他なりませんEURUSDとEURCHFには標準のMoving Average(14)、GPBUSDにはCCI(14)、USDJPYにはMACD(12,26,9)の指標しか 疑えない（「枠外」なんです）。そのようなパラメータを持つ過去のデータが必要なのか、いささか疑問です。
テスターについても納得がいかない。テスト期間は1年以内と明記しています。EAのコードでは、10時間足などのシンボルを超えた履歴の呼び出しはありません。本当に必要なものだけをアップロードする方が合理的です（つまり、必要な期間だけベースとなるシンボルをアップロードし、残りは必要に応じアップロードする）。
PS.チャンピオンシップの参加者に資源を倹約するよう求めているのは、あなたです;)
なぜそう思うのですか？2004年が1位だったのは、まだダウンロード中だったからに他なりませんEURUSDとEURCHFには標準のMoving Average(14)、GPBUSDにはCCI(14)、USDJPYにはMACD(12,26,9)の指標しか疑えない（「枠外」なんです）。なぜか、このようなパラメータで過去のデータが必要なのか疑問です。
テスターについても納得がいかない。テスト期間は1年以内と明記しています。EAのコードでは、10時間を超える履歴や他のシンボルへの呼び出しはありません。本当に必要なものだけをアップロードする方が合理的です（つまり、必要な期間だけベースとなるシンボルをアップロードし、残りは必要に応じアップロードする）。
PS.チャンピオンシップの参加者に資源を倹約するよう求めているのは、あなたです;)
そして、このことを話しているのは
すぐ上に書いてありましたね。
そのつもりだったのかもしれませんが......。フィールド実験をする（ビルド358）。
I delete all symbol from folder "C:\Program FilesMetaTrader 5Bases﹑Alpari-Demo﹑history".
Alpari-Demoに接続します（ターミナルにはEURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1の5つのチャートが開いています）．
数分後、画像が表示されました（履歴はまだダウンロード中です）。>
何か主張が現実に即していない（一部はそうであっても）。
1. ストラテジーテスター
テスターでテストする場合、テスターのパラメータで指定したペアのみダウンロードされます。全シンボル最適化の場合、各シンボルは順次ロードされる。
Expert Advisor がマルチカレンシーである場合、他のシンボルは独立してロードする必要があります。
その考え方は以下の通りです。
а.テスターには独自のマーケット概要があり、初期状態ではテスターのパラメータで指定されたペアのみが設定されています。
б.必要に応じて、他のペアをEAからテスターのマーケットオーバービューに追加することも可能です（セレクト使用）。
в.ストラテジーテスターは端末とデータを同期させ、端末はトレードサーバー（口座開設場所）と同期させる。
この場合、テスト期間全体の履歴を読み込む＋テスト日以前の一定量（記憶違いでなければ1年分）の情報を読み込むことになります。
в.エキスパートアドバイザー（あなた）が必要な深さに満足していない場合、歴史は独立してロードする必要があります。例えば初期化ブロックでは、データの履歴と同期を確認した後。
2. 端子
履歴も同様に形成されます（私の理解では、ターミナルのマーケットレビューに表示されるシンボルによって、オープンチャートを考慮して形成されます）。ターミナルで作業を開始すると、取引されるシンボルについて必要最小限の履歴が形成されます（正確なバー 数は覚えていませんが、フォーラムで繰り返し言及されています）。
この深さの履歴が不便な場合は、データを手動で読み込む必要があります。これを行うには、最大月（推奨オプションの1つ）に切り替え、チャートの左スクロールを使用して履歴を最大の深さまで読み込みます。
また、端末の設定でチャートに必要なバーの数を設定しておくとよいでしょう。
追記
履歴は一度だけ読み込まれ、その後は実際のデータのみが読み込まれます。
に続く。
テスターを開けるとEURJPYを選択する（前段階ではダウンロードされていない）
そのため、テスト前にシンボルの履歴をすべてダウンロードしました。
C:⇄Program FilesMetaTrader 5⇄Bases⇄Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURJPY
2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 <dir> .
2010.11.25 21:12 13 489 539 1999.hcc
2010.11.25 21:12 7 068 021 2000.hcc
2010.11.25 21:12 16 076 328 2001.hcc
2010.11.25 21:12 16 465 488 2002.hcc
2010.11.25 21:12 16 508 013 2003.hcc
2010.11.25 21:12 16 316 683 2004.hcc
2010.11.25 21:12 15 610 929 2005.hcc
2010.11.25 21:12 15 108 630 2006.hcc
2010.11.25 21:12 15 275 940 2007.hcc
2010.11.25 21:12 16 394 563 2008.hcc
2010.11.25 21:12 16 625 128 2009.hcc
2010.11.25 21:12 15 074 126 2010.hcc
2010.11.25 21:12 <DIR> キャッシュ
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 180 013 820バイト
合計125MBの通信量とダウンロード終了待ち35分（私の条件ではGPRSでないのが幸い）＋ディスク容量1.2Gb（80MBの代わりに）です。120Mbの通信量と30分 （90％）の時間を余分に費やしました。
テスターのパラメータに一定の期間（最大試験深度を定義）を規定し、それに基づいてテスターは端末と履歴を同期させるべきである。
履歴はトレードサーバーから一度だけアーカイブとしてダウンロードされます（圧縮率により、元のデータサイズに比べ13倍のサイズになります）。
この場合、履歴ファイルのサイズは、workingディレクトリの位置で確認したように、ターミナルディレクトリにあります。
このデータを格納するフォルダは、C:³ FilesMetaTrader 5 ³³³³³Agent(number of agents)³³³bases ³³³ or another broker (server)³³³history ³³³....
では、具体的にどのような問題があるのでしょうか。
開発者の皆様へ。
アクティブトロール（ 端末内蔵型トロール）によるSLポジションの色付けについて、再度要望させていただきます。
MT4では、このようなポジションは黄色で表示されていました。