Renat:

このウィンドウは情報提供であり、非モーダルであり、GUIをブロックすることはありません。


これが表示されると、他のプログラムウィンドウを操作したり、他のダイアログ（例：取引）を呼び出したりすることができます。

もちろん、このウィンドウはEAやスクリプトの動作を妨げるものではなく、端末のどの機能を使っても動作し続ける。

はい、でも「次のプログラムがこのコンピューターに変更を加えることを許可します」というウィンドウが表示されます。この場合もうまくいくのか、いかないのか。
 
このウィンドウは、いずれかのウィンドウボタンを押した後に表示されますか、それとも情報ウィンドウが 表示されると同時に自動的に表示されますか？
確認ボタンを押した後、または障害発生後の端末の再起動時にのみ変更が行われます。
 
はばかりながら
 

MQL5を使って、現在アクティブなターミナルウィンドウ（チャート）の写真を撮りたいので、スクリプトを作りました。

void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
エキスパート」タブで履歴の異なる部分を撮影しようとしたときのログ

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

しかし、結果はいつも同じです。


私の理解では、「本当に」指定した位置にチャートを移動させてから、関心のある部分を画像にするのではありません。

 

ビルド360テスト結果をOpenXML形式で保存する際の問題が残っています。タスクマネージャーでアプリケーションが「応答なし」、CPU負荷が100％、50分待ちです。

1時間10分後、ログウィンドウの「ツール」にメッセージが表示されます。

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes not available.

ファイルが作成されない。

 
Ashes:

1時間10分後、ツールウィンドウのログにメッセージが表示されます。

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 bytes not available.

ファイルが作成されない。

ファイルに格納されている情報量が、ある許容サイズを超えると、同様のメッセージが表示されました。つまり、要求されたファイルに保存すべきテスト結果がすべて含まれておらず、そのファイルを保存/開こうとしたのです。
 

1.ストラテジーテスター」-「最適化結果」からExcelに表をドラッグするにはどうすればよいですか？

2.この表の列をもとに、グラフを描けると良いですね。

 
Virty:

1.ストラテジーテスター」-「最適化結果」からExcelに表をドラッグするにはどうすればよいですか？

2.この表の列をもとに、グラフを描けると良いですね。

こういうことですか？https://www.mql5.com/ru/forum/2466

1.ストラテジーテスターの チャートには、横軸のマークが日単位で表示されます。これはM1でテストすれば大したことはない。マークはすべて同じに見える。訂正してください。

2.コースのメインチャートでも横軸のマークが良くない。なぜ「26 Nov 03:32 26 Nov 03:48......」と描くのか。11月26日 06:44」？「11月26日」は一回書けば十分。数字で目が痛くなるし、情報量がゼロになる。

 
Yedelkin:

こういうことですか？https://www.mql5.com/ru/forum/2466

私はそうです。ありがとうございます。このファイルはどの時点で保存されるのですか？ただし、このファイルでは「パス」列は保存されません。
