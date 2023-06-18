エラー、バグ、質問 - ページ 103 1...96979899100101102103104105106107108109110...3185 新しいコメント Test Account 2010.08.20 13:53 #1021 Dmitriy2: μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法を教えてください。 ということではありませんか？ Дмитрий 2010.08.20 14:14 #1022 alexvd: ということではありませんか？ ええ、ありがとうございました。 何度か探したのですが、見つかりませんでした... :) Evgeniy Trofimov 2010.08.20 17:29 #1023 Rosh: 問題は、OrderCalcMargin()関数が取引関数のグループに含まれていることです。https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю とりあえず、与えられた出来高でポジションを開くのに必要な証拠金額を得るには、Functions for money management in EAsの 記事の関数を使用する必要があります。SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 関数はなぜ0を 返すのですか？ Sergey Gritsay 2010.08.20 17:34 #1024 EvgeTrofi:SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 関数はなぜ0を 返すのですか？ この関数は株式シンボル用に設計されていますが、FXシンボルではゼロを返すからです。 Mykola Demko 2010.08.20 17:38 #1025 lightfubdateのアップデートができず、最新のインストーラーをダウンロードしてもインストールされないので、306ビルドで我慢しています。:о(SZY ところで、306は最高のアクセスポイントを定義するアクセスポイント 4アメリカ（それが役に立つかもしれない）を構築し、アジアのサーバーはリストにさえ入っていない。 Renat Fatkhullin 2010.08.20 18:44 #1026 Urain:lightfubdateの更新がなく、最新のインストーラーをダウンロードしてもインストールされないので、306ビルドで放置しています。:о( 強制的に更新を確認するには、ターミナルを終了し、設定ファイル /config/terminal.ini の [LiveUpdate] ブロックの LastTime 行を削除してターミナルを実行 します。なお、このファイルはユニコードなので、メモ帳で編集することができます。SZY ところで、306はベストアクセスポイント4 USAを定義していますが、アジアのサーバーはそのリストにすら入っていません（たぶんそれが役に立つでしょう）。インストーラーをダウンロードしたのはいつですか？最新版のインストーラーをダウンロードし、再度お試しください。今確認したところ、動作しています。また、CDNサーバーの統計も確認しました。アメリカ、ヨーロッパ、アジア - これらはすべて機能し、毎日何百ものディストリビューションを停止することなく配信しています。 Mykola Demko 2010.08.20 18:50 #1027 Renat:インストーラーをダウンロードしたのはいつですか？最新版のインストーラーをダウンロードし、再度お試しください。今確認したところ、すべて動作しています。また、アメリカ、ヨーロッパ、アジアのCDNサーバーの統計もチェックしました。彼らはすべて機能し、毎日何百ものディストリビューションを停止することなく提供しています。 今日、約17時間（フォーラム時間）、インストーラーをダウンロードしました。ところで、あなたは64ビット版を持っていますが、私のシステムは32ビットです。 Renat Fatkhullin 2010.08.20 18:56 #1028 Urain: 今日17時間（フォーラム時間）くらいにインストーラーをダウンロードしました。ところで、あなたは64ビット版を持っていますが、私は32ビットシステムを持っています。回線速度は？接続に重大な問題があるようです。チームの結果を投稿してください。tracert europe.cdn.metaquotes.net tracert usa.cdn.metaquotes.net tracert asia.cdn.metaquotes.netは、このようなことを思いつくはずです。С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс xxxxx 2 12 ms 12 ms 17 ms xxxxx 3 14 ms 12 ms 12 ms xxxxx 4 14 ms 12 ms 12 ms xxxxx 5 98 ms 99 ms 102 ms lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212] 6 93 ms 104 ms 97 ms 10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21] 7 166 ms 177 ms 174 ms 10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241] 8 225 ms 224 ms 236 ms 10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226] 9 235 ms 237 ms 242 ms pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206] 10 327 ms 329 ms 329 ms gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166] 11 389 ms 392 ms 389 ms po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42] 12 393 ms 398 ms 402 ms te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202] 13 460 ms 378 ms 379 ms PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94] 14 396 ms 399 ms 396 ms vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1] 15 401 ms 407 ms 399 ms 202.64.5.113 16 * 385 ms 384 ms v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54] 17 398 ms 404 ms 402 ms asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59] Трассировка завершена. 最初のパスアドレスは消去することができます。 Mykola Demko 2010.08.20 19:13 #1029 もう一度やってみたが、うまくいかなかった。前回はusa.cdnのダウンロードの段階で、asia.cdnのダウンロードの段階でリセットされました。現在、usa.cdn asia.cdnは通過し、europe.cdnでつまずいた。もう一度やってみる（神は三位一体を愛している） Mykola Demko 2010.08.20 19:19 #1030 Renat:回線速度はどのくらいですか？接続の品質に重大な問題があるようです。コマンドの結果を投稿してください。は、このようなことを思いつくはずです。 最初のパスアドレスは消去することができます。申し訳ありませんが、これらのコマンドを送信するために必要なソフトは何ですか？tracert europe.cdn.metaquotes.net tracert usa.cdn.metaquotes.net tracert asia.cdn.metaquotes.net 1...96979899100101102103104105106107108109110...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法を教えてください。
ええ、ありがとうございました。
何度か探したのですが、見つかりませんでした... :)
問題は、OrderCalcMargin()関数が取引関数のグループに含まれていることです。https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю とりあえず、与えられた出来高でポジションを開くのに必要な証拠金額を得るには、Functions for money management in EAsの 記事の関数を使用する必要があります。
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 関数はなぜ0を 返すのですか？
lightfubdateのアップデートができず、最新のインストーラーをダウンロードしてもインストールされないので、306ビルドで我慢しています。:о(
SZY ところで、306は最高のアクセスポイントを定義するアクセスポイント 4アメリカ（それが役に立つかもしれない）を構築し、アジアのサーバーはリストにさえ入っていない。
インストーラーをダウンロードしたのはいつですか？
最新版のインストーラーをダウンロードし、再度お試しください。今確認したところ、動作しています。
また、CDNサーバーの統計も確認しました。アメリカ、ヨーロッパ、アジア - これらはすべて機能し、毎日何百ものディストリビューションを停止することなく配信しています。
今日17時間（フォーラム時間）くらいにインストーラーをダウンロードしました。ところで、あなたは64ビット版を持っていますが、私は32ビットシステムを持っています。
回線速度は？接続に重大な問題があるようです。
チームの結果を投稿してください。
もう一度やってみたが、うまくいかなかった。
前回はusa.cdnのダウンロードの段階で、asia.cdnのダウンロードの段階でリセットされました。
現在、usa.cdn asia.cdnは通過し、europe.cdnでつまずいた。
もう一度やってみる（神は三位一体を愛している）
申し訳ありませんが、これらのコマンドを送信するために必要なソフトは何ですか？