Dmitriy2:

μlエディタのツールバーメニューに「元に戻す」「やり直す」ボタンを追加する方法を教えてください。

ということではありませんか？

 
alexvd:

ということではありませんか？

ええ、ありがとうございました。

何度か探したのですが、見つかりませんでした... :)

 
Rosh:
問題は、OrderCalcMargin()関数が取引関数のグループに含まれていることです。https://www.mql5.com/ru/docs/trading:Предлагаю とりあえず、与えられた出来高でポジションを開くのに必要な証拠金額を得るには、Functions for money management in EAsの 記事の関数を使用する必要があります。
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 関数はなぜ0を 返すのですか？
 
EvgeTrofi:
SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) 関数はなぜ0を 返すのですか？
この関数は株式シンボル用に設計されていますが、FXシンボルではゼロを返すからです。
 

lightfubdateのアップデートができず、最新のインストーラーをダウンロードしてもインストールされないので、306ビルドで我慢しています。:о(

SZY ところで、306は最高のアクセスポイントを定義するアクセスポイント 4アメリカ（それが役に立つかもしれない）を構築し、アジアのサーバーはリストにさえ入っていない。

 
Urain:

lightfubdateの更新がなく、最新のインストーラーをダウンロードしてもインストールされないので、306ビルドで放置しています。:о(

強制的に更新を確認するには、ターミナルを終了し、設定ファイル /config/terminal.ini の [LiveUpdate] ブロックの LastTime 行を削除してターミナルを実行 します。なお、このファイルはユニコードなので、メモ帳で編集することができます。


SZY ところで、306はベストアクセスポイント4 USAを定義していますが、アジアのサーバーはそのリストにすら入っていません（たぶんそれが役に立つでしょう）。


インストーラーをダウンロードしたのはいつですか？

最新版のインストーラーをダウンロードし、再度お試しください。今確認したところ、動作しています。

また、CDNサーバーの統計も確認しました。アメリカ、ヨーロッパ、アジア - これらはすべて機能し、毎日何百ものディストリビューションを停止することなく配信しています。

 
Renat:

インストーラーをダウンロードしたのはいつですか？

最新版のインストーラーをダウンロードし、再度お試しください。今確認したところ、すべて動作しています。

また、アメリカ、ヨーロッパ、アジアのCDNサーバーの統計もチェックしました。彼らはすべて機能し、毎日何百ものディストリビューションを停止することなく提供しています。

今日、約17時間（フォーラム時間）、インストーラーをダウンロードしました。ところで、あなたは64ビット版を持っていますが、私のシステムは32ビットです。
 
Urain:
今日17時間（フォーラム時間）くらいにインストーラーをダウンロードしました。ところで、あなたは64ビット版を持っていますが、私は32ビットシステムを持っています。

回線速度は？接続に重大な問題があるようです。

チームの結果を投稿してください。

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net

は、このようなことを思いつくはずです。

С:\tracert asia.cdn.metaquotes.net

Трассировка маршрута к asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]
с максимальным числом прыжков 30:

  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  xxxxx
  2    12 ms    12 ms    17 ms  xxxxx
  3    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  4    14 ms    12 ms    12 ms  xxxxx
  5    98 ms    99 ms   102 ms  lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212]
  6    93 ms   104 ms    97 ms  10 gigabitethernet1-1.core1.lon1.he.net [195.66.224.21]
  7   166 ms   177 ms   174 ms  10 gigabitethernet4-4.core1.nyc4.he.net [72.52.92.241]
  8   225 ms   224 ms   236 ms  10 gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
  9   235 ms   237 ms   242 ms  pacnet.10 gigabitethernet2-3.core1.lax1.he.net [216.218.223.206]
 10   327 ms   329 ms   329 ms  gi6-0-0.cr1.nrt1.asianetcom.net [202.147.61.166]
 11   389 ms   392 ms   389 ms  po2-0-1.cr3.hkg3.asianetcom.net [202.147.0.42]
 12   393 ms   398 ms   402 ms  te2-2.gw1.hkg4.asianetcom.net [202.147.16.202]
 13   460 ms   378 ms   379 ms  PNT-0079.asianetcom.net [202.147.17.94]
 14   396 ms   399 ms   396 ms  vlan155.hkg4c1.pacific.net.hk [116.92.191.1]
 15   401 ms   407 ms   399 ms  202.64.5.113
 16     *      385 ms   384 ms  v201.tmhs3501.pacific.net.hk [202.64.154.54]
 17   398 ms   404 ms   402 ms  asia.cdn.metaquotes.net [202.64.77.59]

Трассировка завершена.
最初のパスアドレスは消去することができます。
 

もう一度やってみたが、うまくいかなかった。

前回はusa.cdnのダウンロードの段階で、asia.cdnのダウンロードの段階でリセットされました。

現在、usa.cdn asia.cdnは通過し、europe.cdnでつまずいた。

もう一度やってみる（神は三位一体を愛している）

 
Renat:

回線速度はどのくらいですか？接続の品質に重大な問題があるようです。

コマンドの結果を投稿してください。

は、このようなことを思いつくはずです。

最初のパスアドレスは消去することができます。

申し訳ありませんが、これらのコマンドを送信するために必要なソフトは何ですか？

tracert europe.cdn.metaquotes.net
tracert usa.cdn.metaquotes.net
tracert asia.cdn.metaquotes.net
