Yedelkin:
Ais

Balance max "スケールに近い点数で、"Pass "カラムではなく、"Result "カラムのデータを表しているため、ソートは "Result "カラムで行う必要があります。

もちろんです :)おそらく、丸で囲ったヒント「指定された値は、低い値と高い値が同時に見えるように、テーブルウィンドウの中央に なければならない」のためでしょう :)

ソート後「指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、タブラーウィンドウの中央に あるべき」とし、最も近い値がタブラーウィンドウの境界で隠れないことを示すためです。

 
Ais:

指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、表ウィンドウの中央に あるべきである」とソートした後、近い値が表ウィンドウの下または上の境界線の 後ろに隠れていないことを見えるようにするため、上図からこの可能性を許容することができる。

:):):)確かに :) 特に、引用したスクリーンショットから、ソート自体が存在することと、「テーブルの真ん中のウィンドウ」が問題外であることの両方が明らかであることを考慮すると、です :)

しかし、思い込みや仮定に基づく理論化は、「ここをクリック したらどうですか」という質問をはるかに超えてしまうのです。その答えは簡単で、クリックしても意味がないからです（ソート可能な場合）。

 

1.クリックの質問は、計算をしていないあなたには答えられないので、あなたのためのものではありませんでした。

2.正しい仕分けがまだできていない。

3.正確には「テーブルの真ん中の窓」が問題になっていないため、導き出される結論は時期尚早であろう。

 
Ais:

この質問はあなたに向けたものではありません。

:)ここが決め手です :) すべてクラシックです :)スクリーンショットはカウントされません :)

説明しよう。この質問は、sultanmと 同じような結果を得た人に関するものである。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。

Ais

2.正しい仕分けがまだできていない。

これは覚えておいてほしいのですが、結局のところ、正しいものと間違ったものがあるのです。:)すべては作者がどう解釈するかにかかっている :)
 

クリック」の質問は、計算をしていない、というか、計算 結果を知らないので、答えられないので 、あなたには意味がありません。

決め手となる論点を色で強調しました。

 
Ais:

クリック」の質問は、計算をして いないあなたには答えられないので、あなたのためにしたのではありません。

決め手となる論点をカラーで強調しました。

:)何度も言いますが、この質問は、sultanm さんと同じような結果を得た人に関するものです。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。

同じような計算結果がカートに一杯あるんですよ。sultanmが 再び問題を提起したということは、誰も関心を持たないということではありません。

決定的な議論を強調する」ことについては、その行為は、その著者が引用したスクリーンショットで肉眼で見ることができるsultanmの 通常のソートの実装を単に無視していることを示しています。

また、「利益」列でのソートと「結果」列でのソートは、（sultanmさん や私が望む目的では）別のソート方法であることを付け加えておきます。 別のソート方法のうちの1つだけを使うことに固執するのは、少しおかしいです。

 

前回のビルドで、CopyClose,CopyTime,CopyHigh...が動作しなくなりました。また、必要な時間間隔の開始日と終了 日がコピーされている場合は、動作しません。すべてのインジケータとExpert Advisorは、これらの機能を使用しています。そのため、すべての作業がストップしています。 

void OnStart()
  {
//---
datetime time,time1;
double Arr[];
time= D'2010.12.03 00:00'  ;
time1=D'2010.12.01 00:00'   ;    
 int copy=  CopyHigh(_Symbol,NULL,time,time1,Arr);
 Print("copy ",copy);
         
  }

Yedelkin:
Ais：

クリック」の質問は、計算をしていない、というか、計算 結果を知らないので、答えられないので 、あなたには意味がありません。

決め手となる論点をカラーで強調しました。

:)何度も言いますが、この質問は、sultanm さんと同じような結果を得た人に関するものです。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。

同じような計算結果がカートに一杯あるんですよ。sultanmが 再び問題を提起したということは、誰も関心を持たないということではありません。

決定的な議論を強調する」ことについては、その行為は、その著者が引用したスクリーンショットで肉眼で見ることができるsultanmの 通常のソートの実装を単に無視していることを示しています。

また、「利益」列でのソートと「結果」列でのソートは、（sultanmさん や私が望む目的では）別のソート方法であることを付け加えておきます。 別のソート方法のうちの1つだけを使うことに固執するのは、少し変です。

1.誰にでも関係する 質問だが、計算をしていない、いや、計算 結果がないので答えられないので 、あなたには関係ない

2."このような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。

熟読して疑問が生じたのは、そのことが明らかになったからである。

2.1. 「Result」欄でソートされずに値が与えられている「Balance max」指標と「Profit」指標は関連性があるにもかかわらず、異なる指標でソートが行われている。

2.2. 調査対象の指標でソートした後、上下に近い値を同時に表示するか、最後の手段として、表ウィンドウのスクロールバーで 表示すること。

 

Ya :)当たり前のことを繰り返しても仕方がない。

 
sultanm:

不思議ですね。今回で3回目です。グラフには値が近い点が2つ、結果には1つあります。

同じ結果です！これらのポイントの入力パラメータは同じです。

この場合、グラフ上の点はそうなりますが、結果の中に重複する文字列はありません。

ところで、requoteのモデリングを選択した場合、このキャッシュは使うべきではないと思われるのですが、開発者の方はどう思わ れますか？

縦方向には正しく拡大縮小され、より高い結果が得られたことが理解できますが、横方向には更新されません。まるで、ポイントが右側のどこかに追加され、すでにグラフの境界を越えているようです。

