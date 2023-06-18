エラー、バグ、質問 - ページ 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...3185 新しいコメント AIRAT SAFIN 2010.12.05 17:12 #2191 Yedelkin: AisBalance max "スケールに近い点数で、"Pass "カラムではなく、"Result "カラムのデータを表しているため、ソートは "Result "カラムで行う必要があります。 もちろんです :)おそらく、丸で囲ったヒント「指定された値は、低い値と高い値が同時に見えるように、テーブルウィンドウの中央に なければならない」のためでしょう :) ソート後「指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、タブラーウィンドウの中央に あるべき」とし、最も近い値がタブラーウィンドウの境界で隠れないことを示すためです。 Yedelkin 2010.12.05 17:24 #2192 Ais: 指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、表ウィンドウの中央に あるべきである」とソートした後、近い値が表ウィンドウの下または上の境界線の 後ろに隠れていないことを見えるようにするため、上図からこの可能性を許容することができる。 :):):)確かに :) 特に、引用したスクリーンショットから、ソート自体が存在することと、「テーブルの真ん中のウィンドウ」が問題外であることの両方が明らかであることを考慮すると、です :) しかし、思い込みや仮定に基づく理論化は、「ここをクリック したらどうですか」という質問をはるかに超えてしまうのです。その答えは簡単で、クリックしても意味がないからです（ソート可能な場合）。 AIRAT SAFIN 2010.12.05 17:45 #2193 1.クリックの質問は、計算をしていないあなたには答えられないので、あなたのためのものではありませんでした。 2.正しい仕分けがまだできていない。 3.正確には「テーブルの真ん中の窓」が問題になっていないため、導き出される結論は時期尚早であろう。 Yedelkin 2010.12.05 17:56 #2194 Ais: この質問はあなたに向けたものではありません。 :)ここが決め手です :) すべてクラシックです :)スクリーンショットはカウントされません :) 説明しよう。この質問は、sultanmと 同じような結果を得た人に関するものである。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。 Ais 2.正しい仕分けがまだできていない。 これは覚えておいてほしいのですが、結局のところ、正しいものと間違ったものがあるのです。:)すべては作者がどう解釈するかにかかっている :) AIRAT SAFIN 2010.12.05 18:02 #2195 クリック」の質問は、計算をしていない、というか、計算 結果を知らないので、答えられないので 、あなたには意味がありません。 決め手となる論点を色で強調しました。 Yedelkin 2010.12.05 18:05 #2196 Ais: クリック」の質問は、計算をして いないあなたには答えられないので、あなたのためにしたのではありません。 決め手となる論点をカラーで強調しました。 :)何度も言いますが、この質問は、sultanm さんと同じような結果を得た人に関するものです。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。 同じような計算結果がカートに一杯あるんですよ。sultanmが 再び問題を提起したということは、誰も関心を持たないということではありません。 決定的な議論を強調する」ことについては、その行為は、その著者が引用したスクリーンショットで肉眼で見ることができるsultanmの 通常のソートの実装を単に無視していることを示しています。 また、「利益」列でのソートと「結果」列でのソートは、（sultanmさん や私が望む目的では）別のソート方法であることを付け加えておきます。 別のソート方法のうちの1つだけを使うことに固執するのは、少しおかしいです。 tyup 2010.12.05 18:13 #2197 前回のビルドで、CopyClose,CopyTime,CopyHigh...が動作しなくなりました。また、必要な時間間隔の開始日と終了 日がコピーされている場合は、動作しません。すべてのインジケータとExpert Advisorは、これらの機能を使用しています。そのため、すべての作業がストップしています。 void OnStart() { //--- datetime time,time1; double Arr[]; time= D'2010.12.03 00:00' ; time1=D'2010.12.01 00:00' ; int copy= CopyHigh(_Symbol,NULL,time,time1,Arr); Print("copy ",copy); } Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyClose www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyClose - Документация по MQL5 AIRAT SAFIN 2010.12.05 19:12 #2198 Yedelkin:Ais： クリック」の質問は、計算をしていない、というか、計算 結果を知らないので、答えられないので 、あなたには意味がありません。決め手となる論点をカラーで強調しました。:)何度も言いますが、この質問は、sultanm さんと同じような結果を得た人に関するものです。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。同じような計算結果がカートに一杯あるんですよ。sultanmが 再び問題を提起したということは、誰も関心を持たないということではありません。決定的な議論を強調する」ことについては、その行為は、その著者が引用したスクリーンショットで肉眼で見ることができるsultanmの 通常のソートの実装を単に無視していることを示しています。 また、「利益」列でのソートと「結果」列でのソートは、（sultanmさん や私が望む目的では）別のソート方法であることを付け加えておきます。 別のソート方法のうちの1つだけを使うことに固執するのは、少し変です。 1.誰にでも関係する 質問だが、計算をしていない、いや、計算 結果がないので答えられないので 、あなたには関係ない 。 2."このような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。 熟読して疑問が生じたのは、そのことが明らかになったからである。 2.1. 「Result」欄でソートされずに値が与えられている「Balance max」指標と「Profit」指標は関連性があるにもかかわらず、異なる指標でソートが行われている。 2.2. 調査対象の指標でソートした後、上下に近い値を同時に表示するか、最後の手段として、表ウィンドウのスクロールバーで 表示すること。 Yedelkin 2010.12.05 19:22 #2199 Ya :)当たり前のことを繰り返しても仕方がない。 Александр 2010.12.05 19:42 #2200 sultanm:不思議ですね。今回で3回目です。グラフには値が近い点が2つ、結果には1つあります。同じ結果です！これらのポイントの入力パラメータは同じです。この場合、グラフ上の点はそうなりますが、結果の中に重複する文字列はありません。ところで、requoteのモデリングを選択した場合、このキャッシュは使うべきではないと思われるのですが、開発者の方はどう思わ れますか？ 縦方向には正しく拡大縮小され、より高い結果が得られたことが理解できますが、横方向には更新されません。まるで、ポイントが右側のどこかに追加され、すでにグラフの境界を越えているようです。 1...213214215216217218219220221222223224225226227...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Balance max "スケールに近い点数で、"Pass "カラムではなく、"Result "カラムのデータを表しているため、ソートは "Result "カラムで行う必要があります。
もちろんです :)おそらく、丸で囲ったヒント「指定された値は、低い値と高い値が同時に見えるように、テーブルウィンドウの中央に なければならない」のためでしょう :)
ソート後「指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、タブラーウィンドウの中央に あるべき」とし、最も近い値がタブラーウィンドウの境界で隠れないことを示すためです。
指定された値は、小さい値と大きい値が同時に見えるように、表ウィンドウの中央に あるべきである」とソートした後、近い値が表ウィンドウの下または上の境界線の 後ろに隠れていないことを見えるようにするため、上図からこの可能性を許容することができる。
:):):)確かに :) 特に、引用したスクリーンショットから、ソート自体が存在することと、「テーブルの真ん中のウィンドウ」が問題外であることの両方が明らかであることを考慮すると、です :)
しかし、思い込みや仮定に基づく理論化は、「ここをクリック したらどうですか」という質問をはるかに超えてしまうのです。その答えは簡単で、クリックしても意味がないからです（ソート可能な場合）。
1.クリックの質問は、計算をしていないあなたには答えられないので、あなたのためのものではありませんでした。
2.正しい仕分けがまだできていない。
3.正確には「テーブルの真ん中の窓」が問題になっていないため、導き出される結論は時期尚早であろう。
この質問はあなたに向けたものではありません。
:)ここが決め手です :) すべてクラシックです :)スクリーンショットはカウントされません :)
説明しよう。この質問は、sultanmと 同じような結果を得た人に関するものである。そのような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。
前回のビルドで、CopyClose,CopyTime,CopyHigh...が動作しなくなりました。また、必要な時間間隔の開始日と終了 日がコピーされている場合は、動作しません。すべてのインジケータとExpert Advisorは、これらの機能を使用しています。そのため、すべての作業がストップしています。
1.誰にでも関係する 質問だが、計算をしていない、いや、計算 結果がないので答えられないので 、あなたには関係ない 。
2."このような質問をする前に、スクリーンショットをよく読んでおくとよいでしょう。そうすれば、疑問はひとりでに消えていただろう。
熟読して疑問が生じたのは、そのことが明らかになったからである。
2.1. 「Result」欄でソートされずに値が与えられている「Balance max」指標と「Profit」指標は関連性があるにもかかわらず、異なる指標でソートが行われている。
2.2. 調査対象の指標でソートした後、上下に近い値を同時に表示するか、最後の手段として、表ウィンドウのスクロールバーで 表示すること。
Ya :)当たり前のことを繰り返しても仕方がない。
不思議ですね。今回で3回目です。グラフには値が近い点が2つ、結果には1つあります。
同じ結果です！これらのポイントの入力パラメータは同じです。
この場合、グラフ上の点はそうなりますが、結果の中に重複する文字列はありません。
ところで、requoteのモデリングを選択した場合、このキャッシュは使うべきではないと思われるのですが、開発者の方はどう思わ れますか？
縦方向には正しく拡大縮小され、より高い結果が得られたことが理解できますが、横方向には更新されません。まるで、ポイントが右側のどこかに追加され、すでにグラフの境界を越えているようです。