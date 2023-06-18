エラー、バグ、質問 - ページ 206 1...199200201202203204205206207208209210211212213...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.11.25 16:27 #2051 Ashes: 失礼しました、テスターのことでした。この挙動を利用することができる。 テスターは余分な履歴をダウンロードせず、使用する履歴のみをダウンロードし、新しい実行のために前回すでにダウンロードされている場合は、それをダウンロードしない、そうだと思います。 削除済み 2010.11.25 16:31 #2052 Olegts: なぜ証券会社は履歴データを1時間に圧縮し、2010年8月から日足にしたのか、それはMT5の広告対策で、この人はクライアントをダウンロードし、履歴をダウンロードし、テスターで戦略を確認しようと思ったら、2010年8月以前のものが一つ表示されており、そのタイムフレーム以降は全く変わっていないのである。なぜ御社のMetaTraderで取引しようと思ったのかわかりません。考えないといけない。これはMT5の問題ではないのでしょうか（私の勘違いでしょうか）。これはまさに、特定の証券会社や銀行の問題であり、課題なのです...。 Oleg Tsarkov 2010.11.25 16:37 #2053 Interesting:ヒストリー生成はMT5の問題ではない（というか勘違いしている）？正確には、特定の証券会社や銀行の問題・課題である...。 Thomasの話をしたら、Yeremaの話をされましたね。 そう、MT5の問題ではないのですが、本にはあること（1分足のタイムフレームが他のものの形成の基本）が書いてあるのに、実際には判明しているので、理解せずに違う判断をしているのかもしれませんね。もういいや、黙ってよう......。洪水で申し訳ありません... Renat Fatkhullin 2010.11.25 16:43 #2054

チャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行います。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。私たちの側では、履歴を同期させるためのすべての機能と性能（ワンボタンソリューションまで）を備えています。どのブローカーも、私たちのデモサーバーから履歴を絶対に無料で同期させることができます。

Renat Fatkhullin 2010.11.25 16:49 #2055

Ashes: 失礼しました、テスターのことでした。この挙動を利用することができる。テスターは、自分のシンボルや他のシンボルがEAで明示的に使用されている場合のみアップロードします。取引戦略のテストを使用する場合、トラフィックに関する質問はないはずです。ちなみに、ネットワークトラフィックでは、EURUSDの1分足履歴の10年分が10～13mbかかります。送信の際、履歴は特殊なアルゴリズムで圧縮され、圧縮率は1：13と、同じデータでZIP圧縮の1：3よりはるかに高い。10年分のFXシンボルをネットワーク経由でダウンロードするには、約130MBの圧縮履歴が必要である。ダウンロードするデータ量は、端末のトラフィックカウンターで簡単に管理することができます。圧縮された履歴は、クライアント側で解凍され、アクセスを高速化する。解凍されたデータの量に怯む必要はありません。ネットワークで転送されるデータ量と決して同じではありません。

削除済み 2010.11.25 19:00 #2056

Olegts: 私はトーマスのことを話し、あなたはイェレマのことを話し、はい、それはMT5の問題ではありませんが、彼らは理解せず、本が一つのこと（1分タイムフレーム - 残りの形成のための基礎）を言うので、そうでなければ決定しますが、実際にはそれが不条理に判明した。もういいや、黙ってよう......。乱文失礼しました・・・。そして、そのことをお伝えします。レナートチャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行ってください。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。私たちの側では、履歴を同期させるためのすべての機能と性能（ワンボタンソリューションまで）を備えています。どのブローカーも、当社のデモサーバーと履歴を無料で同期することができます。

Yedelkin 2010.11.25 20:18 #2057

Renat: チャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行います。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。

総じて結論はシンプルで、レナトの見積もりはユーザーマニュアルに反映させるべきということです。その後、質問は勝手に消えます

Andrey Sharov 2010.11.25 20:50 #2058

Renat: テスターは、自分のシンボルや他のシンボルがEAで明示的に使用されている場合のみアップロードします。...

すぐ上に書いてありましたね。

レナート 歴史はオンデマンドで独占的にアップロードされます。チャートを開いて いない場合、履歴はダウンロードされません。

また、必要な期間だけダウンロードすることができます。2010年のグラフを操作している場合は、2010年のデータのみダウンロードされます。

...

おそらく、そういう意図だったのだろうが......。本格的な実験をしています（358号機）。

C:\Program FilesMetaTrader 5 Bases︓Alpari-Demo︓historyから全てのシンボルを削除しました。

Alpari-Demoに接続します（ターミナルにはEURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1の5つのチャートが開いています）．

数分後、画像を見ることができる（履歴はまだダウンロード中）。

C:³³³³フォルダーの中身を確認します。 25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc !!!? 25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc!!!? 25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!!! 2010.11.25 20:40 31,124,996 2008.hcc!!!! 25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc!!!? 2010.11.25 20:45 19 009 829 2010.hcc 2010.11.25 20:29 432 ticks.dat 8ファイル 174 238 003バイト フォルダ C:Contains of the Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases/ALPARI-Demo 2010.11.25 20:29 <dir> . 2010.11.25 20:29 <dir> . 2010.11.25 20:29 432 ticks.dat 1ファイル 432バイト フォルダ C:Contains of the Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases 2010.11.25 20:36 <dir> . 2010.11.25 20:36 <dir> . 25.11.2010 20:29 11,643,999 1999.hcc!!!? 2010.11.25 20:30 14 114 994 2000.hcc 25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc 2010.11.25 20:31 15 674 883 2002.hcc 2010.11.25 20:32 16 044 558 2003.hcc 2010.11.25 20:32 15 658 379 2004.hcc 2010.11.25 20:33 14 047 001 2005.hcc 2010.11.25 20:34 14 095 095 2006.hcc 2010.11.25 20:34 13 653 648 2007.hcc 2010.11.25 20:35 14 949 519 2008.hcc 2010.11.25 20:37 16 436 447 2009.hcc 2010.11.25 20:39 15 137 497 2010.hcc 2010.11.25 20:29 432 ticks.dat 13ファイル 176,653,210バイト Contents of folder C:\Program FilesMetaTrader 5 Bases 2010.11.25 20:29 <dir> . 2010.11.25 20:29 <dir> . 2010.11.25 20:29 432 ticks.dat 1ファイル 432バイト フォルダ C:Contains of Folder Program FilesMetaTrader 5 Bases 2010.11.25 20:45 <dir> . 2010.11.25 20:45 <dir> . 25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc!!!? 2010.11.25 20:45 29 284 854 2005.hcc
2010.11.25 20:43 27 118 986 2006.hcc
2010.11.25 20:41 25 807 886 2007.hcc
2010.11.25 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
2010.11.25 20:45 19 052 764 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
8ファイル 181 576 673バイト

フォルダ C:Contains of Folder Program FilesMetaTrader 5 ↵Bases Alpari-Demo↵history

2010.11.25 20:35 <dir> .
2010.11.25 20:35 <dir> .
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !!!?
2010.11.25 20:30 14 870 679 2000.hcc
2010.11.25 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
2010.11.25 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
2010.11.25 20:35 15 742 735 2008.hcc
2010.11.25 20:36 16 502 892 2009.hcc
2010.11.25 20:36 15 130 653 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 182,962,586バイト

総ファイル数

52ファイル 715,434,792バイト

44 フォルダ 2 857 349 120 バイト空き

あなたの発言は、現実と辻褄が合わないようです（一部でも）。

Errors, bugs, questions
Circular Buffer Issue
MQL5 ASCTrend system

Andrey Sharov 2010.11.25 20:55 #2059

MQの方から、スクリーンショット（タスクバーにMT5がない）の依頼がありました。お待たせしました。

Dmitriy Skub 2010.11.25 20:57 #2060

こんなシンプルでほとんど何もしないインジケータがここにあります。#property indicator_chart_window
//--------------------------------------------------------------------- 
//===================================================================== 
// Внешние задаваемые параметры: 
//===================================================================== 
input ENUM_BASE_CORNER Corner = CORNER_RIGHT_UPPER; 
input int UpDownBorderShift = 1; 
input int LeftRightBorderShift = 1; 
input color TitlesColor = LightCyan; 
//--------------------------------------------------------------------- 
int OnInit( ) 
{ 
Print( "OnInit( ) -> Создание..." ); 
return( 0 ); 
} 
int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[ ] ) 
{ 
return( rates_total ); 
} 
void OnDeinit( const int _reason ) 
{ 
Print( "OnDeinit( ) -> Удаление..." ); 
} 
//---------------------------------------------------------------------設問は以下の通りです。入力パラメータを変更するためにウィンドウを呼び出し、何も変更せずにOK ボタンを押すと、OnDeInitは 呼ばれず、OnInitが 呼ばれる、ということでしょうか。同時に、OnInitが 長い遅延（最大20秒）で呼び出されます。これは、Print関数の 出力がブレーキをかけているだけなのか、OnInitを 呼び出すことによる本当の遅延なのか？入力パラメータを変更するウィンドウを呼び出し、何も変更せずにタブを切り替えてから「OK」をクリックすると、OnDeInitが 呼び出されますが、なぜでしょうか？入力パラメータの変化の追跡を実装しようとしたのでは......。IMHOでは、ユーザーが入力パラメータを変更したかどうかにかかわらず、OnDeInit-OnInitの ペアを常に呼び出す必要があります。これを理解するのがプログラマーの仕事である。あるいは、ユーザーがタブ上で何も変更しない場合は、これらの関数のどちらも呼び出すことができます。そして、変化があるかどうかを定性的に把握する必要があるのです。
失礼しました、テスターのことでした。この挙動を利用することができる。
なぜ証券会社は履歴データを1時間に圧縮し、2010年8月から日足にしたのか、それはMT5の広告対策で、この人はクライアントをダウンロードし、履歴をダウンロードし、テスターで戦略を確認しようと思ったら、2010年8月以前のものが一つ表示されており、そのタイムフレーム以降は全く変わっていないのである。なぜ御社のMetaTraderで取引しようと思ったのかわかりません。考えないといけない。
これはMT5の問題ではないのでしょうか（私の勘違いでしょうか）。
これはまさに、特定の証券会社や銀行の問題であり、課題なのです...。
ヒストリー生成はMT5の問題ではない（というか勘違いしている）？
正確には、特定の証券会社や銀行の問題・課題である...。
チャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行います。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。
私たちの側では、履歴を同期させるためのすべての機能と性能（ワンボタンソリューションまで）を備えています。どのブローカーも、私たちのデモサーバーから履歴を絶対に無料で同期させることができます。
失礼しました、テスターのことでした。この挙動を利用することができる。
テスターは、自分のシンボルや他のシンボルがEAで明示的に使用されている場合のみアップロードします。
取引戦略のテストを使用する場合、トラフィックに関する質問はないはずです。ちなみに、ネットワークトラフィックでは、EURUSDの1分足履歴の10年分が10～13mbかかります。送信の際、履歴は特殊なアルゴリズムで圧縮され、圧縮率は1：13と、同じデータでZIP圧縮の1：3よりはるかに高い。10年分のFXシンボルをネットワーク経由でダウンロードするには、約130MBの圧縮履歴が必要である。ダウンロードするデータ量は、端末のトラフィックカウンターで簡単に管理することができます。
圧縮された履歴は、クライアント側で解凍され、アクセスを高速化する。解凍されたデータの量に怯む必要はありません。ネットワークで転送されるデータ量と決して同じではありません。
私はトーマスのことを話し、あなたはイェレマのことを話し、はい、それはMT5の問題ではありませんが、彼らは理解せず、本が一つのこと（1分タイムフレーム - 残りの形成のための基礎）を言うので、そうでなければ決定しますが、実際にはそれが不条理に判明した。もういいや、黙ってよう......。乱文失礼しました・・・。
そして、そのことをお伝えします。
チャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行ってください。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。
私たちの側では、履歴を同期させるためのすべての機能と性能（ワンボタンソリューションまで）を備えています。どのブローカーも、当社のデモサーバーと履歴を無料で同期することができます。
チャート履歴のダウンロードは、すべてブローカー側で行います。他人のサーバーの履歴の量や質について、当社は責任を負いかねます。
テスターは、自分のシンボルや他のシンボルがEAで明示的に使用されている場合のみアップロードします。...
すぐ上に書いてありましたね。
歴史はオンデマンドで独占的にアップロードされます。チャートを開いて いない場合、履歴はダウンロードされません。
また、必要な期間だけダウンロードすることができます。2010年のグラフを操作している場合は、2010年のデータのみダウンロードされます。...
おそらく、そういう意図だったのだろうが......。本格的な実験をしています（358号機）。
C:\Program FilesMetaTrader 5 Bases︓Alpari-Demo︓historyから全てのシンボルを削除しました。
Alpari-Demoに接続します（ターミナルにはEURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1の5つのチャートが開いています）．
数分後、画像を見ることができる（履歴はまだダウンロード中）。
C:³³³³フォルダーの中身を確認します。
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> ...
2010年11月25日 20:29 <dir> audcad
2010年11月25日 20:29 <dir> オーデックフ
2010年11月25日 20:29 <dir> audjpy
2010年11月25日 20:29 <dir> audnzd
2010年11月25日 20:29 <dir> audusd
2010.11.25 20:29 <ディール> エウラウド
2010.11.25 20:29 <ディール> eurgbp
2010年11月25日 20:29 <dir> eurjpy
2010年11月25日 20:45 <dir> eurusd
2010年11月25日 20:29 <dir> gbpjpy
2010年11月25日 20:36 <dir> gbpusd
2010.11.25 20:29 <dir> usdcad
2010年11月25日 20:45 <dir> usdchf
2010年11月25日 20:35 <dir> usdjpy
0ファイル 0バイト
C:Contains of folder C:\Program FilesMetaTrader 5 Bases
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases Alpari-Demo
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of the Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:⇄Program FilesMetaTrader 5/Bases⇄Alpari-Demo⇄history⇄AUDNZDの内容
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:CircleMetaTrader5/Basesの内容
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of folder C:\Program FilesMetaTrader 5 ╱Bases╱Alpari-DemoⒸHistoryⒸEURAUDUD
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
Contents of folder C:\Program FilesMetaTrader 5 ╱Bases╱Alpari-Demo╱historyⒸEURGBP
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases Alpari-Demo
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダの内容 C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases﹑Alpari-Demo﹑History﹑EURUSD
2010.11.25 20:45 <dir> .
2010.11.25 20:45 <dir> .
25.11.2010 20:45 744 650 2004.hcc!!!?
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc !!!?
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc!!!?
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!!!
2010.11.25 20:40 31,124,996 2008.hcc!!!!
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc!!!?
2010.11.25 20:45 19 009 829 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
8ファイル 174 238 003バイト
フォルダ C:Contains of the Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases/ALPARI-Demo
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of the Folder C:\Program FilesMetaTrader 5/Bases
2010.11.25 20:36 <dir> .
2010.11.25 20:36 <dir> .
25.11.2010 20:29 11,643,999 1999.hcc!!!?
2010.11.25 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
2010.11.25 20:31 15 674 883 2002.hcc
2010.11.25 20:32 16 044 558 2003.hcc
2010.11.25 20:32 15 658 379 2004.hcc
2010.11.25 20:33 14 047 001 2005.hcc
2010.11.25 20:34 14 095 095 2006.hcc
2010.11.25 20:34 13 653 648 2007.hcc
2010.11.25 20:35 14 949 519 2008.hcc
2010.11.25 20:37 16 436 447 2009.hcc
2010.11.25 20:39 15 137 497 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 176,653,210バイト
Contents of folder C:\Program FilesMetaTrader 5 Bases
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 <dir> .
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
1ファイル 432バイト
フォルダ C:Contains of Folder Program FilesMetaTrader 5 Bases
2010.11.25 20:45 <dir> .
2010.11.25 20:45 <dir> .
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc!!!?
2010.11.25 20:45 29 284 854 2005.hcc
2010.11.25 20:43 27 118 986 2006.hcc
2010.11.25 20:41 25 807 886 2007.hcc
2010.11.25 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
2010.11.25 20:45 19 052 764 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
8ファイル 181 576 673バイト
フォルダ C:Contains of Folder Program FilesMetaTrader 5 ↵Bases Alpari-Demo↵history
2010.11.25 20:35 <dir> .
2010.11.25 20:35 <dir> .
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !!!?
2010.11.25 20:30 14 870 679 2000.hcc
2010.11.25 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
2010.11.25 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
2010.11.25 20:35 15 742 735 2008.hcc
2010.11.25 20:36 16 502 892 2009.hcc
2010.11.25 20:36 15 130 653 2010.hcc
2010.11.25 20:29 432 ticks.dat
13ファイル 182,962,586バイト
総ファイル数
52ファイル 715,434,792バイト
44 フォルダ 2 857 349 120 バイト空き
あなたの発言は、現実と辻褄が合わないようです（一部でも）。
MQの方から、スクリーンショット（タスクバーにMT5がない）の依頼がありました。お待たせしました。
設問は以下の通りです。
入力パラメータの変化の追跡を実装しようとしたのでは......。
IMHOでは、ユーザーが入力パラメータを変更したかどうかにかかわらず、OnDeInit-OnInitの ペアを常に呼び出す必要があります。これを理解するのがプログラマーの仕事である。
あるいは、ユーザーがタブ上で何も変更しない場合は、これらの関数のどちらも呼び出すことができます。そして、変化があるかどうかを定性的に把握する必要があるのです。