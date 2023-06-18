エラー、バグ、質問 - ページ 218

CChartObjectEditオブジェクトにプログラムでフォーカスを設定することは可能ですか？

つまり、入力フィールドを 作成した直後に、マウスでアクティブにしなくても入力フィールドに テキストを入力できるようにする必要があるのです。

開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。

私が理解した限りでは、多くのタスクに対する解は、約1万個のバリアントに対して見いだされるものですが、もう少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。

MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。

しかし、ここで困ったことになる。

あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。

開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。

 
CopyRates()関数[開始日と終了日の参照]が機能せず、エラー4001が発生し続ける。
 


不思議ですね。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つである。

 
複雑なことは何もなく、アルゴリズムの終了基準を調整する必要があります。パラメータをハードコードからインプットに変更。
 
sultanm: 不思議ですね。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つしかない。
そんな質問をしたら、「遺伝的アルゴリズム： それは簡単だ」という記事を読ませてもらった。もしかしたら、そこで答えが見つかるかもしれません。
"奇妙 "だ。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つしかない。"

こちらをクリックしてください。

 
こちらをクリックしてください。

具体的にどこをクリックするのですか？列名について、それとも計算結果について？
 

カラムの名前について。

 
具体的にどこをクリックするのですか？列名について、それとも計算結果について？
ある列をクリックすると、すべてのデータがその列の昇順にソートされ、どこか下の方にあるが結果に近いパスはその隣にソートされる。
