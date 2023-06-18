エラー、バグ、質問 - ページ 218 1...211212213214215216217218219220221222223224225...3185 新しいコメント visitor 2010.12.03 17:41 #2171 CChartObjectEditオブジェクトにプログラムでフォーカスを設定することは可能ですか？つまり、入力フィールドを 作成した直後に、マウスでアクティブにしなくても入力フィールドに テキストを入力できるようにする必要があるのです。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 vyv 2010.12.04 02:33 #2172 開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。私が理解した限りでは、多くのタスクに対する解は、約1万個のバリアントに対して見いだされるものですが、もう少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。しかし、ここで困ったことになる。あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。 DenisR 2010.12.04 12:24 #2173 CopyRates()関数[開始日と終了日の参照]が機能せず、エラー4001が発生し続ける。 soltanmut 2010.12.04 13:27 #2174 不思議ですね。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つである。 Mykola Demko 2010.12.04 13:59 #2175 vyv: 開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。私が理解した限りでは、多くのタスクに対する解は、約1万個のバリアントに対して見いだされるものですが、もう少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。しかし、ここで困ったことになる。あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。 複雑なことは何もなく、アルゴリズムの終了基準を調整する必要があります。パラメータをハードコードからインプットに変更。 Yedelkin 2010.12.04 18:15 #2176 sultanm: 不思議ですね。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つしかない。 そんな質問をしたら、「遺伝的アルゴリズム： それは簡単だ」という記事を読ませてもらった。もしかしたら、そこで答えが見つかるかもしれません。 Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. AIRAT SAFIN 2010.12.05 08:44 #2177 "奇妙 "だ。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つしかない。" こちらをクリックしてください。 Yedelkin 2010.12.05 10:48 #2178 Ais: こちらをクリックしてください。 具体的にどこをクリックするのですか？列名について、それとも計算結果について？ AIRAT SAFIN 2010.12.05 11:47 #2179 カラムの名前について。 Mykola Demko 2010.12.05 13:27 #2180 Yedelkin: 具体的にどこをクリックするのですか？列名について、それとも計算結果について？ ある列をクリックすると、すべてのデータがその列の昇順にソートされ、どこか下の方にあるが結果に近いパスはその隣にソートされる。 1...211212213214215216217218219220221222223224225...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
CChartObjectEditオブジェクトにプログラムでフォーカスを設定することは可能ですか？
つまり、入力フィールドを 作成した直後に、マウスでアクティブにしなくても入力フィールドに テキストを入力できるようにする必要があるのです。
開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。
私が理解した限りでは、多くのタスクに対する解は、約1万個のバリアントに対して見いだされるものですが、もう少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。
MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。
しかし、ここで困ったことになる。
あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。
開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。
不思議ですね。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つである。
開発者へのお願いです。MT5での作業は煮詰まっており、まだまだ変更が必要ですが、最適化パスの数を増やしていただけると非常にありがたいです。
私が理解した限りでは、多くのタスクに対する解は、約1万個のバリアントに対して見いだされるものですが、もう少し多いか少ないかもしれません。1つのプロセッサで数時間検索して、最適なバリエーションが見つかりました。
MQL5+OP+Multicoreテストの汎用性により、MT5ツールを使用して解決できるタスク（例：パターンの検索）の新しい地平を見据えることができるようになりました。
しかし、ここで困ったことになる。
あなたのサイトに掲載されている記事には、遺伝的アルゴリズムhttps://www.mql5.com/ru/articles/55 の例があり、100本のバーに関する探索問題を解くのに3^100のフォワードブルートフォースを要しました - まあLongIntより少し多いですね :) 一方、17 000回の繰り返しで解が見つかりました。遺伝的アルゴリズムでは、LongIntよりもはるかに多くのバリエーションに対して解を求めることができます。そして、この制限はまったく根拠がなく、時代遅れです。まあ、このMT5の最終段階では、それが難しいということを除けばね。
開発者の方に大変なお願いなのですが、もし難しいことでなければ、パスの数を最低でも2^LongInt（2の累乗）にしてください。
"奇妙 "だ。今回で3回目です。グラフ上では値が近い点が2つあるが、結果的には1つしかない。"
こちらをクリックしてください。
こちらをクリックしてください。
カラムの名前について。
具体的にどこをクリックするのですか？列名について、それとも計算結果について？