私はあまり気になりませんが、やはりフォーラムのバグですね。


FF 3.6.12、解像度1024 x 768。

 

テスト後に画面に表示されるテスターのグラフィックについて質問です。

グラフ上の線やオブジェクトの色を変更する方法はありますか？

少なくともdeinit()関数を使って、あるいはテストの過程で、このチャートに自分のオブジェクトを追加することは可能でしょうか？

MT4では、チャートに利益と利益をテキストで表示し、それ以外に必要なものはすべて異なっていました。

ここはどうでしょう？

オブジェクトのリストで、MT4のようにクローズトライアングルとモディフィケーションダッシュがないのはなぜですか？

ANG3110:

Ashes:
[未定】です。］

今までが正解だったんだ...。

別のマシンで確認したところ、問題なし。さて、スクリーンショットを撮ったもの タスクバーとターミナルウィンドウのアカウント番号の 不一致）で確認しました。Build 358、同じ効果です。ちなみに、私のMT5がタスクバーに表示される問題（動作はするが全く表示されないこともある）も同じマシンでの話です。

PS.アカウントを切り替えるたびに表示されない - 約20数件のうち、不整合は2件でした...。

 

Expert Advisorを長期間テストしてみたところ、おかしな点があり、履歴の最初に分足チャートでチャートを開いて みましたが、何も分かりませんでした。

解像度を下げたら、痛々しいほど見慣れた絵になった。タイムフレームをM1からD1に変えても、絵は変わらない。

 
Olegts:

長時間テストしてみましたが、変なところがあり、履歴の最初に1分足チャートで開いて みましたが、何も出ませんでした。

解像度を下げたら、見慣れた絵になった。 M1からD1にタイムフレームを変えても絵は変わらない。

すべての時間枠の基本フォーマットは分です。読み取りデータアクセスの組織化
 

ありがとうございます。しかし、これらの予期しない遷移には驚かされます。チャート期間 パネルボタンで押したものに慣れてしまったので、どのタイムフレームがチャート上にあるのかを明確にするための視覚的な警告が必要かもしれません。それが本当にそうなのか......。

alexey_petrov:

tester.tplというテンプレートを使用します。

テスターチャートに自分でオブジェクトを描いたり、アイコンやその色を変えたりする方法を尋ねました。tplは以前から知っていました、MT4でもそうでした。しかし、少なくともMT4ではアイコンと終値の三角形の色を設定することができました。

deinit()関数で、いくつかのテキストオブジェクトや矢印アイコンを出力しようとしたのですが、それらがオフになっているようで出てきません。だから、テスターのチャートにオブジェクトを出力するこの問題を、開発者に説明してほしかったんです。しかし、2日目は答えがない。もしかして、質問を書く場所が間違っているのでしょうか？そして、彼らはここを見ていないのでしょうか？MT4を始めた頃、時間に余裕があったので質問したところ、すぐに回答してくれました。今は、うぬぼれるか、時間がなくて答えないかのどちらかです。それとも、場所やスレッドを間違えているのでしょうか？

 
ANG3110:

そしてここで、deinit()関数にテキストオブジェクトと矢印タイプを書かないようにしてみたところ、まるでスイッチを切ったかのように表示されません。

しました。テスターでオブジェクトが動作しない。これは一時的なもので、フォーラムのどこかで「やる」と回答されていたような気がします。
 
Lizar:
そうなんです。テスターでオブジェクトが動作しない。これは一時的なもので、フォーラムのどこかで「やる」という回答があったように思います。
この問題で悩んでいるのです。今後、もっと良くなる予感がします。うまくいったら、思いっきり勉強しますよ。2日目にしてトラブル発生。時は金なり。改めまして、「救世主」さん、ご返信ありがとうございました。
