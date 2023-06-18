エラー、バグ、質問 - ページ 98 1...919293949596979899100101102103104105...3185 新しいコメント Ruslan Khasanov 2010.08.17 11:07 #971 私は "犬が埋葬されている場所 "を理解していない、コードは動作し、すべてがOKですが、コンパイラの警告は、型変換Indi.mqh 125 45によるデータの損失の可能性は、私は疑問に思っています。//+------------------------------------------------------------------+ //|Получение значений позиций в средe BB цены AppPrice,Fast/Slow TEMA| //+------------------------------------------------------------------+ void CIndi::SetPricePositions(ushort SymbolPosition,ushort Index,uchar AppPrice) { int handle=GetHandle(SymbolPosition,BANDS); double Upper =Upper_Band(handle,Index); double Base =Base_Band(handle,Index); double Lower =Lower_Band(handle,Index); double FTema =GetValuesFromIndi(GetHandle(SymbolPosition,TEMA_FAST),0,Index); double STema =GetValuesFromIndi(GetHandle(SymbolPosition,TEMA_SLOW),0,Index); Bollinger[SymbolPosition][PRICE_POSITION]=(double)GetPricePos(handle,Index,AppPrice); ??? Bollinger[SymbolPosition][FAST_POSITION] =(double)Custom.Position(Lower,Upper,FTema); ??? Bollinger[SymbolPosition][SLOW_POSITION] =(double)Custom.Position(Lower,Upper,STema); ??? Bollinger[SymbolPosition][UPPER] =(double)Upper; ??? Bollinger[SymbolPosition][BASE] =(double)Base; ??? Bollinger[SymbolPosition][LOWER] =(double)Lower; ??? } Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Предупреждения компилятора - Документация по MQL5 削除済み 2010.08.17 12:39 #972 開発者の皆様へ。私が理解する限り、スワップ問題は解決されたのでしょうか？というか、それならなぜサービススクから話題が消えたのかが不明......。 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 13:02 #973 EAをテスト する場合void OnTick(){ Print(iTest()); } //+------------------------------------------------------------------+ int iTest(){ double i; int j; for(int x=3; x>0; x--) { i=i+0.00001; }//Next x j=int(i/_Point); return(j); }//iTest()ログを見ると、常に増え続けていますこんなんでいいのか？MQL4では、次のように書かれているはずです。static double i; Renat Fatkhullin 2010.08.17 13:17 #974 EvgeTrofi:EAをテストする場合ログを見ると、常に増え続けていますこんなんでいいのか？ そうです、そうあるべきなんです。 ローカル変数 i を初期化しなかったため、その後の呼び出しで、以前の呼び出しと同じスタック上の場所に割り当てられています。 Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Локальные переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Локальные переменные - Документация по MQL5 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 13:41 #975 Renat:そう、そういうものなんです。 ローカル変数 i を初期化していません。この変数は、次の呼び出しのときにも、前の呼び出しのときと同じスタックの同じ場所に確保されます。どのような場合にスタティックメモリクラスを 使用するべきか？ヘルプの「staticと 宣言されたローカル変数は、プログラム実行の最初から存在しているにもかかわらず、ブロックのスコープを持つ」という理解しがたい文章について、説明をお願い します。このフレーズには、構文的または文法的な間違いがあるようです :)ヘルプにある例に注意してください：https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/staticコードからwordstaticを 削除しても、何も変わりません。int Counter() { int count; count++; if(count%100==0) Print("Функция Counter была вызвана уже ",count," раз"); return count; } void OnStart() { //--- int c=345; for(int i=0;i<1000;i++) { int c=Counter(); } Print("c = ",c); }質問：静電容量が なくても同じなら、なぜ静電容量 が全く必要ないのですか？ Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Статические переменные www.mql5.com Основы языка / Переменные / Статические переменные - Документация по MQL5 Aleksey Sergan 2010.08.17 14:02 #976 ALozovoy: こんにちは。テスター]の説明でExpertParametersパラメータが抜けています。詳しくはヘルプをご覧ください。 ありがとうございます、うまくいっています。 Evgeniy Trofimov 2010.08.17 14:07 #977 教えてください、そもそもブロック内で変数を宣言する機能を追加した目的は何だったのでしょうか？前回はこのようなケースでした。 int c; for(int i=0;i<1000;i++) { int c=Counter(); }以前は、ダイレクトが2回宣言されているというボックスがポップアップ表示され、別の変数名を考えるか、同じものをint なしで使用しなければならないことが明らかでした。しかし、今は混乱するかもしれません。C++でも同じなのでしょうか？ (MQLを学ぶ前はVisual Basicでプログラミングをしていました。そこには、そのような混乱はなかった）。 Renat Fatkhullin 2010.08.17 14:08 #978 EvgeTrofi:では、どのような場合にスタティック・ メモリ・クラスを使用すればよいのでしょうか？いいえ。 変数int i; を作成した場合、なぜ初期化しなかったのでしょうか？実際、あなた自身も「この変数の中身はどうでもいい」と言いながら、結局はゴミを入れたままでしたよね。正しくは、int i=0 です。C++でもそうなんですか？ そうです、ブロックの中にそのような変数を作ることができます。 Sergey Holubko 2010.08.17 14:27 #979 Windows 7 64bitでターミナルの306 Bildで問題が発生しました（Windows 7 32bitはすべて正常に動作します）。 ファイル: mql64.png 52 kb Renat Fatkhullin 2010.08.17 14:31 #980 VanHelsing:Windows 7 64bitでターミナルの306 Bildで問題が発生しました（Windows 7 32bitはすべて正常に動作します）。 このような状況が発生するコードの一部をservicedeskに投稿してください。 1...919293949596979899100101102103104105...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は "犬が埋葬されている場所 "を理解していない、コードは動作し、すべてがOKですが、コンパイラの警告は、型変換Indi.mqh 125 45によるデータの損失の可能性は、私は疑問に思っています。
開発者の皆様へ。
私が理解する限り、スワップ問題は解決されたのでしょうか？というか、それならなぜサービススクから話題が消えたのかが不明......。
EAをテスト する場合
ログを見ると、常に増え続けていますこんなんでいいのか？
MQL4では、次のように書かれているはずです。
そうです、そうあるべきなんです。
ローカル変数 i を初期化しなかったため、その後の呼び出しで、以前の呼び出しと同じスタック上の場所に割り当てられています。
どのような場合にスタティックメモリクラスを 使用するべきか？
ヘルプの「staticと 宣言されたローカル変数は、プログラム実行の最初から存在しているにもかかわらず、ブロックのスコープを持つ」という理解しがたい文章について、説明をお願い します。このフレーズには、構文的または文法的な間違いがあるようです :)
ヘルプにある例に注意してください：https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/static
コードからwordstaticを 削除しても、何も変わりません。
質問：静電容量が なくても同じなら、なぜ静電容量 が全く必要ないのですか？
こんにちは。テスター]の説明でExpertParametersパラメータが抜けています。詳しくはヘルプをご覧ください。
ありがとうございます、うまくいっています。
教えてください、そもそもブロック内で変数を宣言する機能を追加した目的は何だったのでしょうか？前回はこのようなケースでした。
以前は、ダイレクトが2回宣言されているというボックスがポップアップ表示され、別の変数名を考えるか、同じものをint なしで使用しなければならないことが明らかでした。しかし、今は混乱するかもしれません。C++でも同じなのでしょうか？
(MQLを学ぶ前はVisual Basicでプログラミングをしていました。そこには、そのような混乱はなかった）。
いいえ。
変数int i; を作成した場合、なぜ初期化しなかったのでしょうか？実際、あなた自身も「この変数の中身はどうでもいい」と言いながら、結局はゴミを入れたままでしたよね。
正しくは、int i=0 です。
Windows 7 64bitでターミナルの306 Bildで問題が発生しました（Windows 7 32bitはすべて正常に動作します）。
