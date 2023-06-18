エラー、バグ、質問 - ページ 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...3185 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.11.22 15:39 #2001 Mr.FreeMan:Expert Advisor 自身でインジケータの全パラメータをすでに検索しているにもかかわらず、パラメータの変化を格納する入力に TRIX 値を 1 つだけ配置した場合、 遺伝的アルゴリズムは テスターで正しく 動作しますか？ それは、入力されたパラメータの値が、隠された計算されたバリエーションと一義的に一致する場合である。 Andrey Sharov 2010.11.22 17:27 #2002 口座変更時、起動時にMT5が接続されている口座の 情報がタスクバーに残ります。355を構築する。 Дмитрий Александрович 2010.11.22 21:58 #2003 MQL5：チャート上のインジケーターを管理するメソッドを追加しました：ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal。一言で言えば、「お上手」です。 AndrewX2002 2010.11.22 23:14 #2004 こんにちは。 Metatrader 5 取引プラットフォームにDow Jones Index (DJI)の相場を追加することはできますか？ Дмитрий Александрович 2010.11.22 23:36 #2005 AndrewX2002:こんにちは。 Metatrader 5取引プラットフォームにDow Jones Index (DJI)の相場を追加することはできますか？ こんにちは、あなたのブローカーがそれを追加した場合のみ、あなたはそれを自分で行うことはできません。 Test Account 2010.11.23 10:08 #2006 Ashes:口座変更時、起動時にMT5が接続されている口座の情報がタスクバーに残ります。355を構築する。 これは358ビルドでも繰り返されているのでしょうか？ Andrey Sharov 2010.11.23 12:36 #2007 alexvd: 358ビルドで繰り返されているのでしょうか？[まだ）ない。 ANG3110 2010.11.23 13:21 #2008 インジケータの周期を_PeriodやPeriod()で指定し、Comment()に書き込んでいます。60分未満のチャートではすべて正しく表示されますが、60分以上のチャートでは意味不明なことを書きます。特に、H1では16385を表示しています。そういうものなのでしょうか？では、チャート周期を 分単位で知るにはどうすればよいのでしょうか。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5 削除済み 2010.11.23 13:23 #2009 ANG3110:インジケータの周期を_PeriodやPeriod()で指定し、Comment()に書き込んでいます。60分未満のチャートではすべて正しく表示されますが、60分以上のチャートでは意味不明なことを書きます。特に、H1では16385を表示しています。そういうものなのでしょうか？では、チャートの周期を 分単位で知るにはどうしたらよいのでしょうか。さて、PeriodはMT4と違い、期間内の分数を示すものではありません。どうすればわかるかというと...。期間秒数 秒関数は、ピリオド内の秒数を返します。 intPeriodSeconds( ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//チャートの期間 ); パラメータ period=PERIOD_CURRENTとする。 [ENUM_TIMEFRAMES 列挙のチャートの周期の値。 パラメータが指定されない場合、プログラムが実行されているチャートの現在の周期の秒数を返す。 戻り値 指定された期間内の秒数。 ANG3110 2010.11.23 13:28 #2010 Interesting: さて、ピリオドはMT4と異なり、1ピリオドの秒数を意味するものではありません。 MT4リスペクトでも秒数が表示されることはなかったのですが...。しかし、MT4では分単位ではっきりと表示されました。では、_PeriodはH1チャートではどのように表示されるのでしょうか？私には重大なバグのように思える。 1...194195196197198199200201202203204205206207208...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL5：チャート上のインジケーターを管理するメソッドを追加しました：ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal。
一言で言えば、「お上手」です。
インジケータの周期を_PeriodやPeriod()で指定し、Comment()に書き込んでいます。60分未満のチャートではすべて正しく表示されますが、60分以上のチャートでは意味不明なことを書きます。特に、H1では16385を表示しています。そういうものなのでしょうか？では、チャート周期を 分単位で知るにはどうすればよいのでしょうか。
さて、PeriodはMT4と違い、期間内の分数を示すものではありません。
どうすればわかるかというと...。
期間秒数
秒関数は、ピリオド内の秒数を返します。
intPeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//チャートの期間
);
パラメータ
period=PERIOD_CURRENTとする。
[ENUM_TIMEFRAMES 列挙のチャートの周期の値。 パラメータが指定されない場合、プログラムが実行されているチャートの現在の周期の秒数を返す。
戻り値
指定された期間内の秒数。
