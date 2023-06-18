エラー、バグ、質問 - ページ 201

新しいコメント
 
Mr.FreeMan:Expert Advisor 自身でインジケータの全パラメータをすでに検索しているにもかかわらず、パラメータの変化を格納する入力に TRIX 値を 1 つだけ配置した場合、

 遺伝的アルゴリズムは テスターで正しく 動作しますか？
それは、入力されたパラメータの値が、隠された計算されたバリエーションと一義的に一致する場合である。
 

口座変更時、起動時にMT5が接続されている口座の 情報がタスクバーに残ります。355を構築する。

 

MQL5：チャート上のインジケーターを管理するメソッドを追加しました：ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal。

一言で言えば、「お上手」です。


 

こんにちは。
Metatrader 5 取引プラットフォームにDow Jones Index (DJI)の相場を追加することはできますか？

 
AndrewX2002:

こんにちは。
Metatrader 5取引プラットフォームにDow Jones Index (DJI)の相場を追加することはできますか？

こんにちは、あなたのブローカーがそれを追加した場合のみ、あなたはそれを自分で行うことはできません。
 
Ashes:

口座変更時、起動時にMT5が接続されている口座の情報がタスクバーに残ります。355を構築する。

これは358ビルドでも繰り返されているのでしょうか？
 
alexvd:
358ビルドで繰り返されているのでしょうか？
[まだ）ない。
 

インジケータの周期を_PeriodやPeriod()で指定し、Comment()に書き込んでいます。60分未満のチャートではすべて正しく表示されますが、60分以上のチャートでは意味不明なことを書きます。特に、H1では16385を表示しています。そういうものなのでしょうか？では、チャート周期を 分単位で知るにはどうすればよいのでしょうか。

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
削除済み  
ANG3110:

インジケータの周期を_PeriodやPeriod()で指定し、Comment()に書き込んでいます。60分未満のチャートではすべて正しく表示されますが、60分以上のチャートでは意味不明なことを書きます。特に、H1では16385を表示しています。そういうものなのでしょうか？では、チャートの周期を 分単位で知るにはどうしたらよいのでしょうか。

さて、PeriodはMT4と違い、期間内の分数を示すものではありません。

どうすればわかるかというと...。

期間秒数

秒関数は、ピリオド内の秒数を返します。

intPeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//チャートの期間
);

パラメータ

period=PERIOD_CURRENTとする。

[ENUM_TIMEFRAMES 列挙のチャートの周期の値。 パラメータが指定されない場合、プログラムが実行されているチャートの現在の周期の秒数を返す。

戻り値

指定された期間内の秒数。

 
Interesting:
さて、ピリオドはMT4と異なり、1ピリオドの秒数を意味するものではありません。
MT4リスペクトでも秒数が表示されることはなかったのですが...。しかし、MT4では分単位ではっきりと表示されました。では、_PeriodはH1チャートではどのように表示されるのでしょうか？私には重大なバグのように思える。
1...194195196197198199200201202203204205206207208...3185
新しいコメント