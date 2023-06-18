エラー、バグ、質問 - ページ 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...3185 新しいコメント Igor Makanu 2010.11.15 12:41 #1951 あ、それからもうひとつ、ラシードさん。Rashidさん、私はすでにクラスのコンストラクタに パラメータを渡す必要性について質問/リクエストしました。もしあなたが時間を見つけて私のコードに目を通すなら、クラスの初期化がいかに不便であるか分かるでしょう。私も同じ問題を説明しました。動的配列のサイズをコンストラクタに渡さなければならなかったのです。 Rashid Umarov 2010.11.15 12:52 #1952 IgorM:あ、それからもうひとつ、ラシードさん。Rashidさん、私はすでにクラスのコンストラクタに パラメータを渡す必要性について質問/リクエストしました。もしあなたが時間を見つけて私のコードに目を通すなら、クラスの初期化がいかに不便であるか分かるでしょう。私も同じ問題を説明しました。動的配列のサイズをコンストラクタに渡さなければならなかったのです。 残念ながら、パラメータを持つコンストラクタは予定されていません。 Igor Makanu 2010.11.15 13:06 #1953 Rosh: 残念ながら、パラメータを持つコンストラクタは予定されていません。残念です。SZY: しかし、constructor(parameter)という名前のリロード可能な関数のコンストラクタを呼ぶことは、開発者にとってそれほど時間のかかる作業なのでしょうか？ Владимир 2010.11.15 13:22 #1954 Valmars 2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47 #. papaklass: 確認済み。新しいビルドでは、355のエージェントが非常に奇妙な動作をします。彼らの仕事の従属性を判断することはできない。4つのコアがすべて動作している場合、4つのコアがすべて動作を停止し（ビジー）、次に1つのコアが動作を開始するというように、すべての市場商品の最適化が終了するまで動作し続けることがあります。端末を再起動すると、しばらくの間、問題が解決します。そして、すべてが繰り返されるのです。 また、新しいテスターでは、OnTimer()が動作しません。 テスターのOnTimer()はどうなっていますか？ Rashid Umarov 2010.11.15 13:56 #1955 Erm955:Valmars 2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47 #. TesterのOnTimer()はどうなっていますか？ 修正しました。新しいビルドで修正する予定です。 Igor Makanu 2010.11.15 15:42 #1956 私のアルパリのデモ端末には、以下のような画像が表示されています。すべてのTFとすべての通貨で最後のバーがない。MetaQuotesのデモを使用すると、価格が最後のバーに表示されます。ターミナルのどこかを「クリック」したのでしょうか？))) - チャートの設定を変えたわけでもないのに、アルパリの最終価格ラインが表示されているのですが、アルパリのサーバーの問題でしょうか？ZS: ヘルプを読みましたが、答えは見つかりませんでした。最後のバーはどこに行ったのでしょうか？ ZZZ: たぶん私が間違っているのでしょうが、最後のターミナルの後、新しいチャートが長い時間開くようになりました - スケジュールが1-3秒で開く前は、今は10秒かかります - "更新 "と書いてあります。ヒストリーがロードされ、任意のTF Aleksandr Chugunov 2010.11.15 16:00 #1957 IgorM:私のアルパリのデモ端末には、以下のような画像が表示されています。すべてのTFとすべての通貨で最後のバーがない。MetaQuotesのデモを使用すると、価格が最後のバーに表示されます。ターミナルのどこかを「クリック」したのでしょうか？)))- チャートの設定を変えたわけでもないのに、アルパリの最終価格ラインが表示されているのですが、アルパリのサーバーの問題でしょうか？ZS: ヘルプを読みましたが、答えは見つかりませんでした。最後のバーはどこに行ったのでしょうか？ZZZ: たぶん私が間違っているのでしょうが、最後のターミナルの後、新しいチャートが開くのに時間がかかるようになりました - 以前のチャートは1-3秒以内に開き、今は10秒です - "更新 "と書いてあります。ヒストリーがロードされ、任意のTF 週末に端末を閉めないまま月曜日を迎えると、よくこの問題が発生します。すべてのビルドで。以前にも書きましたが、問題は残ります。しばらくすると、同期が行われ、すべてが正常に行われるようです。同時にデータも正しくありません Alexey Klenov 2010.11.15 16:40 #1958 サーバーにリクエストを送信する際のエラー10005（195ページ 参照）についてのコメントは？ 削除済み 2010.11.15 21:05 #1959 Rosh: 修正されました。新しいビルドで修正される予定です。 また、テスターでのイベントの 問題はいつ頃進展があるのでしょうか？ Slava 2010.11.16 10:46 #1960 Interesting: また、テスターのイベント問題については、いつ頃動きがあるのでしょうか。 もうすぐです。 1...189190191192193194195196197198199200201202203...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あ、それからもうひとつ、ラシードさん。Rashidさん、私はすでにクラスのコンストラクタに パラメータを渡す必要性について質問/リクエストしました。もしあなたが時間を見つけて私のコードに目を通すなら、クラスの初期化がいかに不便であるか分かるでしょう。
私も同じ問題を説明しました。動的配列のサイズをコンストラクタに渡さなければならなかったのです。
あ、それからもうひとつ、ラシードさん。Rashidさん、私はすでにクラスのコンストラクタに パラメータを渡す必要性について質問/リクエストしました。もしあなたが時間を見つけて私のコードに目を通すなら、クラスの初期化がいかに不便であるか分かるでしょう。
私も同じ問題を説明しました。動的配列のサイズをコンストラクタに渡さなければならなかったのです。
残念ながら、パラメータを持つコンストラクタは予定されていません。
残念です。
SZY: しかし、constructor(parameter)という名前のリロード可能な関数のコンストラクタを呼ぶことは、開発者にとってそれほど時間のかかる作業なのでしょうか？
確認済み。新しいビルドでは、355のエージェントが非常に奇妙な動作をします。彼らの仕事の従属性を判断することはできない。4つのコアがすべて動作している場合、4つのコアがすべて動作を停止し（ビジー）、次に1つのコアが動作を開始するというように、すべての市場商品の最適化が終了するまで動作し続けることがあります。端末を再起動すると、しばらくの間、問題が解決します。そして、すべてが繰り返されるのです。
テスターのOnTimer()はどうなっていますか？
TesterのOnTimer()はどうなっていますか？
私のアルパリのデモ端末には、以下のような画像が表示されています。
すべてのTFとすべての通貨で最後のバーがない。
MetaQuotesのデモを使用すると、価格が最後のバーに表示されます。ターミナルのどこかを「クリック」したのでしょうか？))) - チャートの設定を変えたわけでもないのに、アルパリの最終価格ラインが表示されているのですが、アルパリのサーバーの問題でしょうか？
ZS: ヘルプを読みましたが、答えは見つかりませんでした。最後のバーはどこに行ったのでしょうか？
ZZZ: たぶん私が間違っているのでしょうが、最後のターミナルの後、新しいチャートが長い時間開くようになりました - スケジュールが1-3秒で開く前は、今は10秒かかります - "更新 "と書いてあります。ヒストリーがロードされ、任意のTF
私のアルパリのデモ端末には、以下のような画像が表示されています。
すべてのTFとすべての通貨で最後のバーがない。
MetaQuotesのデモを使用すると、価格が最後のバーに表示されます。ターミナルのどこかを「クリック」したのでしょうか？)))- チャートの設定を変えたわけでもないのに、アルパリの最終価格ラインが表示されているのですが、アルパリのサーバーの問題でしょうか？
ZS: ヘルプを読みましたが、答えは見つかりませんでした。最後のバーはどこに行ったのでしょうか？
ZZZ: たぶん私が間違っているのでしょうが、最後のターミナルの後、新しいチャートが開くのに時間がかかるようになりました - 以前のチャートは1-3秒以内に開き、今は10秒です - "更新 "と書いてあります。ヒストリーがロードされ、任意のTF
サーバーにリクエストを送信する際のエラー10005（195ページ 参照）についてのコメントは？
修正されました。新しいビルドで修正される予定です。
また、テスターのイベント問題については、いつ頃動きがあるのでしょうか。