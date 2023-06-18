エラー、バグ、質問 - ページ 196

あ、それからもうひとつ、ラシードさん。Rashidさん、私はすでにクラスのコンストラクタに パラメータを渡す必要性について質問/リクエストしました。もしあなたが時間を見つけて私のコードに目を通すなら、クラスの初期化がいかに不便であるか分かるでしょう。

私も同じ問題を説明しました。動的配列のサイズをコンストラクタに渡さなければならなかったのです。

 
IgorM:

残念ながら、パラメータを持つコンストラクタは予定されていません。
 
残念です。

SZY: しかし、constructor(parameter)という名前のリロード可能な関数のコンストラクタを呼ぶことは、開発者にとってそれほど時間のかかる作業なのでしょうか？

 
Valmars 2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47 .
papaklass:

確認済み。新しいビルドでは、355のエージェントが非常に奇妙な動作をします。彼らの仕事の従属性を判断することはできない。4つのコアがすべて動作している場合、4つのコアがすべて動作を停止し（ビジー）、次に1つのコアが動作を開始するというように、すべての市場商品の最適化が終了するまで動作し続けることがあります。端末を再起動すると、しばらくの間、問題が解決します。そして、すべてが繰り返されるのです。

また、新しいテスターでは、OnTimer()が動作しません。

テスターのOnTimer()はどうなっていますか？

 
修正しました。新しいビルドで修正する予定です。
 

私のアルパリのデモ端末には、以下のような画像が表示されています。


すべてのTFとすべての通貨で最後のバーがない。

MetaQuotesのデモを使用すると、価格が最後のバーに表示されます。ターミナルのどこかを「クリック」したのでしょうか？))) - チャートの設定を変えたわけでもないのに、アルパリの最終価格ラインが表示されているのですが、アルパリのサーバーの問題でしょうか？

ZS: ヘルプを読みましたが、答えは見つかりませんでした。最後のバーはどこに行ったのでしょうか？

ZZZ: たぶん私が間違っているのでしょうが、最後のターミナルの後、新しいチャートが長い時間開くようになりました - スケジュールが1-3秒で開く前は、今は10秒かかります - "更新 "と書いてあります。ヒストリーがロードされ、任意のTF

 
週末に端末を閉めないまま月曜日を迎えると、よくこの問題が発生します。すべてのビルドで。以前にも書きましたが、問題は残ります。しばらくすると、同期が行われ、すべてが正常に行われるようです。同時にデータも正しくありません
 

サーバーにリクエストを送信する際のエラー10005（195ページ 参照）についてのコメントは？

修正されました。新しいビルドで修正される予定です。
また、テスターでのイベントの 問題はいつ頃進展があるのでしょうか？
 
もうすぐです。
