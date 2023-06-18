エラー、バグ、質問 - ページ 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...3185 新しいコメント Konstantin Gruzdev 2010.11.18 22:10 #1981 Vigor: ありがとうございます、残念でしたね。オプションの点では、少し窮屈な感じがします。端末の終了メニューには、「インジケータウィンドウの削除」と「インジケータの削除」が別々に用意されています。ドキュメントへの反映が忘れられていることを想定して、APIに「インジケータの削除」機能があることを期待しました。端末に実装されているため、登場を期待していいのでしょうか？ 追伸：チャート上のサブウィンドウを削除することもできません。チャート上で何でもできる」機能（ワンクリックで、あるいは取引状況に応じて、パラメータの有効化/無効化/変更/指標の組み合わせ）が、チャートパネルにあれば便利だと思います。 1週間ほど前、私はサービスデスクに、このような機能を作ってほしいと手紙を書きました。参加は大歓迎です。 Oleg Tsarkov 2010.11.19 05:45 #1982 テスターが最適化の 結果をexelなどのファイルに保存する方法はありますか？ Alexey Petrov 2010.11.19 10:32 #1983 Olegts:テスターが最適化の結果をexelなどのファイルに保存する方法はありますか？ Oleg Tsarkov 2010.11.19 10:51 #1984 alexey_petrov: ありがとうございました。右クリックでどこにも行けないときは、たいていマニュアルを立ち上げるのですが、他にも面白いことがあるかもしれないので、マニュアルを読んでみようと思います :)))。 Rashid Umarov 2010.11.19 11:55 #1985 Vigor:ありがとうございます、残念でしたね。オプションの点では、少し窮屈な感じがします。端末の終了メニューには、「インジケータウィンドウの削除」と「インジケータの削除」が別々に用意されています。ドキュメントへの反映が忘れられていることを想定して、APIに「インジケータの削除」機能があることを期待しました。その登場を期待してもいいのでしょうか？ すでに端末に実装されているのでしょうか？ 追伸：チャート上のサブウィンドウを削除することもできません。チャートの中のすべて」を実現する機能（ワンクリックで、あるいは取引状況に応じて、パラメータの有効化/無効化/変更/指標の組み合わせ）が、チャートパネルにあれば便利だと思うのです。 もしかしたら、MQL5によって、チャートからインジケータを削除する機能が登場するかもしれませんね。 削除済み 2010.11.19 12:04 #1986 Rosh: もしかしたら、MQL5によって、チャートからインジケータを削除する機能が登場するかもしれませんね。 表示させたいのですが・・・。 Andrey Sharov 2010.11.19 15:14 #1987 テスター（ビルド355）がテストを開始しない状況を何度か見ました。履歴の長いダウンロードの後、エラーメッセージも なく、すぐに切断されました...。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5 削除済み 2010.11.19 15:51 #1988 Ashes:テスター（ビルド355）がテストを開始しない状況を何度か見ました。長い履歴のダウンロードの後、エラーメッセージも なく、すぐに切断されてしまいました...。パラメータに最適化が設定されていないのでは？ここでは、より詳細な情報が必要です... Andrey Sharov 2010.11.19 16:36 #1989 Interesting: ひょっとして、パラメータに最適化が設定されていない？ いや、いつもの（多通貨）選手権参加者のExpert Advisorのテストチェイス、関係するペアの長い履歴のスワップ、それだけだ。 ところで、テスターはどのようにペアを入れ替えるべきかを判断しているのでしょうか？ 一般的には、テストを始めてみないと事前にはわからないと思いますが......。 --- 2010.11.19 16:58 #1990 Ashes:テスター（ビルド355）がテストを開始しない状況を何度か見ました。履歴の長いダウンロードの後、エラーメッセージも なく、すぐに切断されました...。確認済み。 MAによる最も簡単なExp。初期化後、そのまま切断。でも、不安定でたまには 1...192193194195196197198199200201202203204205206...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
追伸：チャート上のサブウィンドウを削除することもできません。チャート上で何でもできる」機能（ワンクリックで、あるいは取引状況に応じて、パラメータの有効化/無効化/変更/指標の組み合わせ）が、チャートパネルにあれば便利だと思います。
テスターが最適化の 結果をexelなどのファイルに保存する方法はありますか？
もしかしたら、MQL5によって、チャートからインジケータを削除する機能が登場するかもしれませんね。
テスター（ビルド355）がテストを開始しない状況を何度か見ました。履歴の長いダウンロードの後、エラーメッセージも なく、すぐに切断されました...。
パラメータに最適化が設定されていないのでは？
ここでは、より詳細な情報が必要です...
ひょっとして、パラメータに最適化が設定されていない？
いや、いつもの（多通貨）選手権参加者のExpert Advisorのテストチェイス、関係するペアの長い履歴のスワップ、それだけだ。
ところで、テスターはどのようにペアを入れ替えるべきかを判断しているのでしょうか？ 一般的には、テストを始めてみないと事前にはわからないと思いますが......。
確認済み。
MAによる最も簡単なExp。初期化後、そのまま切断。でも、不安定でたまには