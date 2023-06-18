エラー、バグ、質問 - ページ 205 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.11.25 00:29 #2041 Olegts: もしかしたら、そうかもしれませんね。私はMT5初心者ですが、あるタイムフレームから別のタイムフレームへの変換で同じような絵を見たので、何かのバグだと思い（だからこのスレッドに書いた）、これらの年はすべて分のバーでできていると確信していましたが、それは真実ではないことが判明したので、今度はmetaquotesを含む他のサーバーをチェックします......。 分バーが日バーのデータを記録する前に、サーバーに分がない場合、開発者がどこかに書いていたと思うのですが、間違っていたのでしょうか？ Oleg Tsarkov 2010.11.25 05:10 #2042 イゴームセルゲイ1294ありがとうございました。 Andrey Dik 2010.11.25 09:05 #2043 ビッドとアスクを入れ替えた方が良いのでは？もちろん、これは何の影響もないのですが、視覚的には次のビルドでチェックボックスを動かすのに5秒かかるので、目が痛くなります。 Oleg Tsarkov 2010.11.25 11:53 #2044 は、metacvotサーバーに接続し、その違いを実感しました。の人は、他のDCでテストする前に、履歴フォルダの中身を確認してください。こんなことではいけない。 で、これはいいんです。 ファイルサイズを確認するようにしてください、年間履歴のサイズは25〜30mbの間でなければなりません、そうでなければ、数分が時間または日々に置き換えられ、履歴の最初のダウンロードのためのトラフィックが減少するでしょう、経済 - 一言で言えば...。もし、トラフィックを節約しているのなら、何か考えるべきことがあるのでは...。 Andrey Sharov 2010.11.25 14:01 #2045 Olegts: は、metacvotサーバーに接続し、その違いを実感しました。 の人は、他のDCでテストする前に、履歴フォルダの中身を確認してください。 ということはないはずです。 で、これはいいんです。 ファイルサイズを確認するようにしてください、年間履歴のサイズは25〜30mbの間でなければなりません、そうでなければ、数分が時間または日々に置き換えられ、履歴の最初のダウンロードのためのトラフィックが減少するでしょう、経済 - 一言で言えば...。 もし、トラフィックを節約しているのなら、何か考えるべきことがあるのでは...。 各DCに100の楽器があり、それぞれの楽器の履歴が完全に残っている場合、ユーザーが1つの楽器と1年間を必要とすると、ギガバイトの無駄なトラフィックが発生することになります。私が理解する限り、数行のコードで済むのですが...。 Renat Fatkhullin 2010.11.25 14:04 #2046 Ashes: 各証券会社が何百もの商品を持ち、それぞれの商品の履歴を完全に把握しているとしたら、ユーザーが1つの商品と1年間を必要とする場合、何ギガバイトもの無駄なトラフィックが発生してしまうのです。私が理解する限り、数行のコードがかかるのですが...。履歴はオンデマンドで専用にダウンロードされます。チャートを開かないと、履歴はダウンロードされません。また、必要な期間のみアップロードされます。2010年版のスケジュールで作業している場合は、2010年版のデータのみアップロードされます。 Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartOpen www.mql5.com Операции с графиками / ChartOpen - Документация по MQL5 Oleg Tsarkov 2010.11.25 14:31 #2047 Ashes: 各DCに100の楽器があり、それぞれの楽器の履歴が完全に残っている場合、ユーザーが1つの楽器と1年間を必要とすると、ギガバイトの無駄なトラフィックが発生します。私が理解する限り、数行のコードで済むのですが...。 この証券会社はツールが豊富なので、履歴が残っているチャートは全て全開にする馬鹿から身を守ることにしたようです。おそらく、現実の市場ではこうはいかないでしょう。もちろんミニウィークはベースとして良いのですが、商社が誰にも警告することなく日足に変え始めるとは誰が予想したでしょう。このIPからの履歴データのダウンロード数を1ヶ月単位で制限すれば、ダウンロードする前に考えるようになったと思うのですが、今はすべてが原始的で悲しいです。自分で考えてみてください... Renat Fatkhullin 2010.11.25 14:46 #2048 MetaTrader 5のサーバーは、膨大なデータをダウンロードすることによる負荷の問題（CPUやネットワーク）はありません。 取引 履歴やチャート履歴など、あらゆるデータを可能な限り効率的かつコスト効率よく配信できるよう、システム全体が設計されています。実際、データの深さに関する制限はすべて取り除かれています。 MetaTrader 5プラットフォームのクラスタアーキテクチャは、負荷の増加に応じて容量を直線的に増加させることが可能です。 Andrey Sharov 2010.11.25 16:20 #2049 Renat: 履歴はオンデマンドで専用にダウンロードされます。チャートを開いて いない場合、履歴はダウンロードされません。 また、必要な期間のみダウンロードされます。2010年のグラフを操作している場合、2010年のデータのみがダウンロードされます。 失礼しました、テスターのことです。この挙動を利用することができる。 Oleg Tsarkov 2010.11.25 16:24 #2050 Renat:MetaTrader 5のサーバーは、膨大なデータをダウンロードすることによる負荷の問題（CPUやネットワーク）はありません。 なぜ証券会社はヒストリカルデータを1時間に圧縮し、2010年8月から日足にしたのでしょうか？ これはMetaTrader 5のアンチ広告です。履歴をダウンロードしてテスターで戦略を確認しようと思ったら、2010年8月以前は1つのことを示し、そのタイムフレーム以降は何も変化しないのです。なぜ御社のメタトレーダーで取引しようと思ったのかわかりませんが、もう手も足も出ません。考える価値がある... 1...198199200201202203204205206207208209210211212...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もしかしたら、そうかもしれませんね。私はMT5初心者ですが、あるタイムフレームから別のタイムフレームへの変換で同じような絵を見たので、何かのバグだと思い（だからこのスレッドに書いた）、これらの年はすべて分のバーでできていると確信していましたが、それは真実ではないことが判明したので、今度はmetaquotesを含む他のサーバーをチェックします......。
イゴームセルゲイ1294
ありがとうございました。
ビッドとアスクを入れ替えた方が良いのでは？
もちろん、これは何の影響もないのですが、視覚的には次のビルドでチェックボックスを動かすのに5秒かかるので、目が痛くなります。
は、metacvotサーバーに接続し、その違いを実感しました。
の人は、他のDCでテストする前に、履歴フォルダの中身を確認してください。
こんなことではいけない。
で、これはいいんです。
ファイルサイズを確認するようにしてください、年間履歴のサイズは25〜30mbの間でなければなりません、そうでなければ、数分が時間または日々に置き換えられ、履歴の最初のダウンロードのためのトラフィックが減少するでしょう、経済 - 一言で言えば...。
もし、トラフィックを節約しているのなら、何か考えるべきことがあるのでは...。
各証券会社が何百もの商品を持ち、それぞれの商品の履歴を完全に把握しているとしたら、ユーザーが1つの商品と1年間を必要とする場合、何ギガバイトもの無駄なトラフィックが発生してしまうのです。私が理解する限り、数行のコードがかかるのですが...。
履歴はオンデマンドで専用にダウンロードされます。チャートを開かないと、履歴はダウンロードされません。
また、必要な期間のみアップロードされます。2010年版のスケジュールで作業している場合は、2010年版のデータのみアップロードされます。
MetaTrader 5のサーバーは、膨大なデータをダウンロードすることによる負荷の問題（CPUやネットワーク）はありません。
取引 履歴やチャート履歴など、あらゆるデータを可能な限り効率的かつコスト効率よく配信できるよう、システム全体が設計されています。実際、データの深さに関する制限はすべて取り除かれています。MetaTrader 5プラットフォームのクラスタアーキテクチャは、負荷の増加に応じて容量を直線的に増加させることが可能です。
