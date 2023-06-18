エラー、バグ、質問 - ページ 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...3185 新しいコメント soltanmut 2010.11.04 10:38 #1881 EAを最適化する際、「最適化グラフ」上に2つの極大点が存在しました。最適化 図」には、視覚的に非常に近い位置にある最大外れ値が2点あります。1行を同じような値で表示します。ソートを有効にした。BUILD 350スクリーンショットを撮ることができませんでした。どなたか観察された方はいらっしゃいますか？ Slava 2010.11.04 10:41 #1882 Ashesさん、チャンピオンシップサーバーのエキスパートが確かに機能していますね。そして接続はできていて、（マーケット概要の08:40:49）相場も入ってきていて、15:24以降も何度か取引をして います。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Andrey Sharov 2010.11.04 13:42 #1883 stringo: Ashesさん、ChampionshipサーバーのExpert Advisorは確かに動作していますね。そして、接続はできていて、（08:40:49のマーケットレビューで）相場が来ていて、15:24以降、数回トレードをして います。 効いていないとは言っていない！？投資家モードでコンテスト口座に接続した端末が正常に動作しない! すなわち、サーバーへの接続を失った後、他の機能は動作するが、いくつかのケースで引用符が端末に来るのをやめる。アカウント変更でクォートが復元されるなど、端末の完全復旧には手作業が 必要でした。 Test Account 2010.11.04 13:52 #1884 Ashes: 効いていないとは言っていない！？投資家モードでコンペアカウント に接続した端末が正しく動作しない! では、あなたの状況はまだ繰り返されているのですか？ Andrey Sharov 2010.11.04 14:08 #1885 alexvd: では、状況は変わっていないのですね。 繰り返さない（今まで1回見ただけ）。わざとターミナルを起動したままにしておいたのですが、11月4日13:50MSC頃に私が手動で介入するまで 、相場は一度も入ってきませんでした。約20時間、相場は入ってきませんでしたが、口座の取引情報は入ってきました。この間、ログにサーバーの再スキャンを行った記録はありません。 2010.11.04 13:45:47 ネットワーク '680975': MetaQuotes Software Corp.と端末を同期しました。 2010.11.04 13:45:47 ネットワーク '680975': MetaQuotes-Demoで認証されました。 2010.11.04 13:45:44 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoから切断されました。 2010.11.04 12:03:59 取引 '630031' : 取引 #1836870 売り 0.10 GBPUSD at 1.61765 完了 (注文 #1840734 に基づいています) 2010.11.04 11:03:49 取引 '630031' : 取引 #1836095 買 0.10 GBPUSD at 1.61589 完了 (注文 #1839898 に基づいています) 2010.11.04 03:00:59 取引 '630031' : 取引 #1834149 売り 0.10 GBPUSD at 1.61089 完了 (注文 #1837842 に基づいています) 2010.11.04 03:00:04 取引 '630031' : 取引 #1834144 売り 0.10 GBPUSD at 1.61052 完了 (注文 #1837838 に基づいています) 2010.11.03 22:03:00 取引 '630031' : 取引 #1832366 買 0.10 GBPUSD at 1.61098 完了 (注文 #1835958 に基づいています) 2010.11.03 21:17:09 取引 '630031' : 取引 #1830679 買 0.10 GBPUSD at 1.61113 完了 (注文 #1834066 に基づいています) 2010.11.03 17:25:02 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。 2010.11.03 17:25:01 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。 この期間（2010.11.04 13:45:44 - 別アカウントへの手動切り替え）のログは、すべてこれです。なお、2010.11.03 17:25:xxでは、「MetaQuotes Software Corp.と同期した端末」というメッセージは表示されませんでした。 Errors, bugs, questions エラー番号6 Scalp_net Konstantin Chernov 2010.11.04 14:18 #1886 TickValue 価格の最小変化 量の値を取得する。 doubleTickValue()const 戻り値 最低価格変更時の値です。 これはクラスのドキュメントからです。 CSymbolInfoクラス CSymbolInfoは、シンボルのプロパティへのアクセスを簡略化するためのクラスです。 ユーロ/ドルの場合、Expert Advisorの「Price per tick = 1.00」は最小ロット（最小ロット0.01）での価格変動値でしょうか？ でもそれなら0.1でないと、この単位の意味はないのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2010.11.05 22:59 #1887 端末には、開いているチャートの数に制限がありますCHARTS_MAX=100 。Market Watchで同時に選択するシンボルの数に制限はありますか？それとも、この数はint型、 つまりINT_MAXによってのみ 制限さ れるのでしょうか？ Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы - Документация по MQL5 削除済み 2010.11.06 06:45 #1888 新しいビルド（Build 353）について。エディターがネストしたディレクトリを「見なくなった」。 Renat Fatkhullin 2010.11.06 10:50 #1889 どういうことですか？確認したところ、すべて動作しています。 dpm 2010.11.06 11:01 #1890 MT4のようにインターネット経由でインストールすることなく、完全なインストールファイルとしてMT5ターミナルをダウンロードできる場所を教えていただけませんか？実は、インターネットの通信速度が低い（30kb/sec）ため、インターネット経由で端末をインストールすることができず、かなり十分に動作するのですが、インストールに失敗することが絶えないのです。 1...182183184185186187188189190191192193194195196...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
EAを最適化する際、「最適化グラフ」上に2つの極大点が存在しました。
最適化 図」には、視覚的に非常に近い位置にある最大外れ値が2点あります。
1行を同じような値で表示します。ソートを有効にした。BUILD 350
スクリーンショットを撮ることができませんでした。どなたか観察された方はいらっしゃいますか？
Ashesさん、チャンピオンシップサーバーのエキスパートが確かに機能していますね。そして接続はできていて、（マーケット概要の08:40:49）相場も入ってきていて、15:24以降も何度か取引をして います。
Ashesさん、ChampionshipサーバーのExpert Advisorは確かに動作していますね。そして、接続はできていて、（08:40:49のマーケットレビューで）相場が来ていて、15:24以降、数回トレードをして います。
効いていないとは言っていない！？投資家モードでコンテスト口座に接続した端末が正常に動作しない!
すなわち、サーバーへの接続を失った後、他の機能は動作するが、いくつかのケースで引用符が端末に来るのをやめる。アカウント変更でクォートが復元されるなど、端末の完全復旧には手作業が 必要でした。
効いていないとは言っていない！？投資家モードでコンペアカウント に接続した端末が正しく動作しない!
では、状況は変わっていないのですね。
繰り返さない（今まで1回見ただけ）。わざとターミナルを起動したままにしておいたのですが、11月4日13:50MSC頃に私が手動で介入するまで 、相場は一度も入ってきませんでした。約20時間、相場は入ってきませんでしたが、口座の取引情報は入ってきました。この間、ログにサーバーの再スキャンを行った記録はありません。
2010.11.04 13:45:47 ネットワーク '680975': MetaQuotes Software Corp.と端末を同期しました。
2010.11.04 13:45:47 ネットワーク '680975': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.04 13:45:44 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoから切断されました。
2010.11.04 12:03:59 取引 '630031' : 取引 #1836870 売り 0.10 GBPUSD at 1.61765 完了 (注文 #1840734 に基づいています)
2010.11.04 11:03:49 取引 '630031' : 取引 #1836095 買 0.10 GBPUSD at 1.61589 完了 (注文 #1839898 に基づいています)
2010.11.04 03:00:59 取引 '630031' : 取引 #1834149 売り 0.10 GBPUSD at 1.61089 完了 (注文 #1837842 に基づいています)
2010.11.04 03:00:04 取引 '630031' : 取引 #1834144 売り 0.10 GBPUSD at 1.61052 完了 (注文 #1837838 に基づいています)
2010.11.03 22:03:00 取引 '630031' : 取引 #1832366 買 0.10 GBPUSD at 1.61098 完了 (注文 #1835958 に基づいています)
2010.11.03 21:17:09 取引 '630031' : 取引 #1830679 買 0.10 GBPUSD at 1.61113 完了 (注文 #1834066 に基づいています)
2010.11.03 17:25:02 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoで認証されました。
2010.11.03 17:25:01 ネットワーク '630031': MetaQuotes-Demoへの接続を失いました。
この期間（2010.11.04 13:45:44 - 別アカウントへの手動切り替え）のログは、すべてこれです。なお、2010.11.03 17:25:xxでは、「MetaQuotes Software Corp.と同期した端末」というメッセージは表示されませんでした。
TickValue
価格の最小変化 量の値を取得する。
doubleTickValue()const
戻り値
最低価格変更時の値です。これはクラスのドキュメントからです。
CSymbolInfoクラス
CSymbolInfoは、シンボルのプロパティへのアクセスを簡略化するためのクラスです。
ユーロ/ドルの場合、Expert Advisorの「Price per tick = 1.00」は最小ロット（最小ロット0.01）での価格変動値でしょうか？ でもそれなら0.1でないと、この単位の意味はないのでしょうか？
端末には、開いているチャートの数に制限がありますCHARTS_MAX=100 。Market Watchで同時に選択するシンボルの数に制限はありますか？それとも、この数はint型、 つまりINT_MAXによってのみ 制限さ れるのでしょうか？
新しいビルド（Build 353）について。
エディターがネストしたディレクトリを「見なくなった」。