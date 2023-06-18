エラー、バグ、質問 - ページ 190

dpm:
MT5のターミナルを、MT4のようにインターネット経由でインストールせずに、完全なインストールファイルとしてダウンロードできる場所を教えていただけませんか？インターネットが低速（30kb/sec）のため、インターネット経由で端末をインストールできないことです、仕事には十分ですが、インストールに失敗することが絶えません。

どこにもない、Webインストーラのみ

P.S 私は、より高速なサービスプロバイダーを探しています。そうでなければ、MT5で作業するのは難しいでしょう。をノーリミットとすることが望ましい。

 
sergey1294:
は、Webインストーラ以外のどこにもありません。
どういう意味だ、どこにもないって！？誰もが速いインターネットを持っているわけではなく、特に3Gモデム経由でノートパソコンを使っている人は、ここのスピードは非常に低く、端末を全くインストールできないことが判明したのです。インストールもできないのに、MT5に乗り換える意味があるのか！？
dpm:
アーカイブを転送する。
Renat:
どういうことですか？確認したところ、すべて正常に動作しています。

これが、私が示したものです。

Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。

追記

エキスパートだけでなく、ライブラリの場合もまったく同じで、以前はファイルは正しいサブディレクトリにありましたが、今は一般的に「ライブラリ」になっています。

 
Interesting:
アーカイブによる転送。
ターミナルファイルがダウンロードできない場合、アーカイブを転送するにはどうすればよいですか？どなたかMT5のインストールファイルを作っていただけませんか？
dpm:
ハウツー、何もないマシンに置いて、カタログを全部アーカイブして、目的の場所に転送する。

目的地で解凍してください。

追記

よかったら使ってみて ください。

 
dpm:
Brandmauerの例外にウェブインストーラーを追加してみたり、コンピュータにインストールされているアンチウィルスを追加してみたりしてください。アンチウィルスがダウンロードを妨害することがあります。そのため、ダウンロードが中断されるのです。私も最初は例外にインストーラーを追加するまでは、高速インターネットにターミナルを表示させることすらできませんでした。
 
Interesting:

これが、私が示したものです。

Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。

追記

それは、ファイルが正しいサブディレクトリにあった前に、全く同じ話をライブラリで、専門家とだけではありませんが、今一般的に - "ライブラリ"。

もう一度、自分自身を確認してください。もしかしたら、ディレクトリのパーミッションに問題があるのでは？

Wizardは通常、不足するディレクトリの自動作成を含め、すべてのサブディレクトリにファイルを作成します。


 
dpm:
端末のダウンロードに失敗したときのスクリーンショットを添付してください。

Webインストーラは、ブラウザと同じように必要なモジュールをダウンロードしています。速度が遅くても問題ありません。

アンチウイルスの動作を確認する - 何かが気に入らないのかもしれません。

Renat:

もう一度確認してください。ディレクトリの権限に問題があるのではないでしょうか？

ウィザードは通常、サブディレクトリにファイルを作成し、見つからないディレクトリの自動作成も行います。


ディレクトリは正常に作成されます。しかし、新しいファイルがサブディレクトリに作成された場合、ウィザードは自動的に サブディレクトリを見ません（手動でディレクトリを指定するか、マウスでファイルを移動 させる必要があります）。

Windows 2003 Server - MUI SP2 と Windows XP Pro - MUI SP3 です。

ビルド350では問題なかった。

追記

うまく作成できているのかもしれませんが、353ではWizardが自動的にサブディレクトリの名前を代入しなくなりました。

考え方によっては、例えば "ExpertsExamples "となるはずですが、Wizardは "ExpertsExpert's name "として作成します（手作業でディレクトリを追加しなければなりません）...。

