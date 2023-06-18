エラー、バグ、質問 - ページ 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.11.06 11:02 #1891 dpm: MT5のターミナルを、MT4のようにインターネット経由でインストールせずに、完全なインストールファイルとしてダウンロードできる場所を教えていただけませんか？インターネットが低速（30kb/sec）のため、インターネット経由で端末をインストールできないことです、仕事には十分ですが、インストールに失敗することが絶えません。どこにもない、WebインストーラのみP.S 私は、より高速なサービスプロバイダーを探しています。そうでなければ、MT5で作業するのは難しいでしょう。をノーリミットとすることが望ましい。 dpm 2010.11.06 11:07 #1892 sergey1294: は、Webインストーラ以外のどこにもありません。 どういう意味だ、どこにもないって！？誰もが速いインターネットを持っているわけではなく、特に3Gモデム経由でノートパソコンを使っている人は、ここのスピードは非常に低く、端末を全くインストールできないことが判明したのです。インストールもできないのに、MT5に乗り換える意味があるのか！？ 削除済み 2010.11.06 11:17 #1893 dpm: どこにも行かないってどういうことだ！？誰もが高速インターネットを持っているわけではなく、特に3Gモデム経由でノートパソコンを使っている人は、ここの速度が非常に低く、端末を全くインストールできないことが判明したのです。インストールもできないのに、MT5に乗り換える意味があるのか! アーカイブを転送する。 削除済み 2010.11.06 11:20 #1894 Renat: どういうことですか？確認したところ、すべて正常に動作しています。これが、私が示したものです。Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。追記エキスパートだけでなく、ライブラリの場合もまったく同じで、以前はファイルは正しいサブディレクトリにありましたが、今は一般的に「ライブラリ」になっています。 dpm 2010.11.06 11:46 #1895 Interesting: アーカイブによる転送。 ターミナルファイルがダウンロードできない場合、アーカイブを転送するにはどうすればよいですか？どなたかMT5のインストールファイルを作っていただけませんか？ 削除済み 2010.11.06 11:53 #1896 dpm: ターミナルファイルをダウンロードしない場合、アーカイブを移動するにはどうすればよいですか？どなたか、MT5のインストールファイルを作ってください。ハウツー、何もないマシンに置いて、カタログを全部アーカイブして、目的の場所に転送する。目的地で解凍してください。追記よかったら使ってみて ください。 Sergey Gritsay 2010.11.06 13:23 #1897 dpm: どこにも行かないってどういうことだ！？誰もが高速インターネットを持っているわけではなく、特に3Gモデム経由でノートパソコンを使っている人は、ここの速度が非常に低く、端末を全くインストールできないことが判明したのです。インストールもできないのに、MT5に乗り換える意味があるのか! Brandmauerの例外にウェブインストーラーを追加してみたり、コンピュータにインストールされているアンチウィルスを追加してみたりしてください。アンチウィルスがダウンロードを妨害することがあります。そのため、ダウンロードが中断されるのです。私も最初は例外にインストーラーを追加するまでは、高速インターネットにターミナルを表示させることすらできませんでした。 Renat Fatkhullin 2010.11.06 14:10 #1898 Interesting:これが、私が示したものです。Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。追記それは、ファイルが正しいサブディレクトリにあった前に、全く同じ話をライブラリで、専門家とだけではありませんが、今一般的に - "ライブラリ"。もう一度、自分自身を確認してください。もしかしたら、ディレクトリのパーミッションに問題があるのでは？Wizardは通常、不足するディレクトリの自動作成を含め、すべてのサブディレクトリにファイルを作成します。 Renat Fatkhullin 2010.11.06 14:13 #1899 dpm: ターミナルファイルがダウンロードできない場合、アーカイブを転送するにはどうすればよいですか？MT5のインストールファイルを作成してください。端末のダウンロードに失敗したときのスクリーンショットを添付してください。Webインストーラは、ブラウザと同じように必要なモジュールをダウンロードしています。速度が遅くても問題ありません。アンチウイルスの動作を確認する - 何かが気に入らないのかもしれません。 削除済み 2010.11.06 14:32 #1900 Renat:もう一度確認してください。ディレクトリの権限に問題があるのではないでしょうか？ウィザードは通常、サブディレクトリにファイルを作成し、見つからないディレクトリの自動作成も行います。ディレクトリは正常に作成されます。しかし、新しいファイルがサブディレクトリに作成された場合、ウィザードは自動的に サブディレクトリを見ません（手動でディレクトリを指定するか、マウスでファイルを移動 させる必要があります）。Windows 2003 Server - MUI SP2 と Windows XP Pro - MUI SP3 です。ビルド350では問題なかった。追記うまく作成できているのかもしれませんが、353ではWizardが自動的にサブディレクトリの名前を代入しなくなりました。考え方によっては、例えば "ExpertsExamples "となるはずですが、Wizardは "ExpertsExpert's name "として作成します（手作業でディレクトリを追加しなければなりません）...。 1...183184185186187188189190191192193194195196197...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MT5のターミナルを、MT4のようにインターネット経由でインストールせずに、完全なインストールファイルとしてダウンロードできる場所を教えていただけませんか？インターネットが低速（30kb/sec）のため、インターネット経由で端末をインストールできないことです、仕事には十分ですが、インストールに失敗することが絶えません。
どこにもない、Webインストーラのみ
P.S 私は、より高速なサービスプロバイダーを探しています。そうでなければ、MT5で作業するのは難しいでしょう。をノーリミットとすることが望ましい。
Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。
エキスパートだけでなく、ライブラリの場合もまったく同じで、以前はファイルは正しいサブディレクトリにありましたが、今は一般的に「ライブラリ」になっています。
ターミナルファイルをダウンロードしない場合、アーカイブを移動するにはどうすればよいですか？どなたか、MT5のインストールファイルを作ってください。
ハウツー、何もないマシンに置いて、カタログを全部アーカイブして、目的の場所に転送する。
目的地で解凍してください。
よかったら使ってみて ください。
Expert Advisor を新規に作成すると、本来はサブディレクトリに移動するところを、Experts の一般ディレクトリに移動します（この場合、「Experts」ディレクトリに移動するはずです）。
それは、ファイルが正しいサブディレクトリにあった前に、全く同じ話をライブラリで、専門家とだけではありませんが、今一般的に - "ライブラリ"。
もう一度、自分自身を確認してください。もしかしたら、ディレクトリのパーミッションに問題があるのでは？
Wizardは通常、不足するディレクトリの自動作成を含め、すべてのサブディレクトリにファイルを作成します。
ターミナルファイルがダウンロードできない場合、アーカイブを転送するにはどうすればよいですか？MT5のインストールファイルを作成してください。
端末のダウンロードに失敗したときのスクリーンショットを添付してください。
Webインストーラは、ブラウザと同じように必要なモジュールをダウンロードしています。速度が遅くても問題ありません。
アンチウイルスの動作を確認する - 何かが気に入らないのかもしれません。
もう一度確認してください。ディレクトリの権限に問題があるのではないでしょうか？
ウィザードは通常、サブディレクトリにファイルを作成し、見つからないディレクトリの自動作成も行います。
ディレクトリは正常に作成されます。しかし、新しいファイルがサブディレクトリに作成された場合、ウィザードは自動的に サブディレクトリを見ません（手動でディレクトリを指定するか、マウスでファイルを移動 させる必要があります）。
Windows 2003 Server - MUI SP2 と Windows XP Pro - MUI SP3 です。
ビルド350では問題なかった。
うまく作成できているのかもしれませんが、353ではWizardが自動的にサブディレクトリの名前を代入しなくなりました。
考え方によっては、例えば "ExpertsExamples "となるはずですが、Wizardは "ExpertsExpert's name "として作成します（手作業でディレクトリを追加しなければなりません）...。