エラー、バグ、質問 - ページ 193

Oleg Tsarkov 2010.11.10 13:26 #1921

あるのですが、なぜかポジションが表示されなくなりました。ビルド353 x64、win 2008 serveri-orderのインジケータを使用する必要がありました。

削除済み 2010.11.10 13:57 #1922

Olegts:あるのですが、なぜかポジションが表示されなくなりました。ビルド353 x64、win 2008 serveri-orderのインジケータを使用する必要がありました。チャートのプロパティで「取引レベルを 表示する」チェックボックスにチェックを入れます。プロパティ（F8）→表示→取引レベルを表示します。

Oleg Tsarkov 2010.11.10 14:02 #1923

Interesting:チャートのプロパティで「取引レベルを表示する」がチェックされているか確認します。プロパティ（F8）→表示→取引レベルを表示します。

げっ！、感想ありがとうございます！そうだったんですか！もう登ったんですね:)))。

削除済み 2010.11.10 15:17 #1924

開発者の皆様へ。応募番号26094に ご注意ください（ここでは通じないので、そちらでは通じるかもしれません）・・・。

page 2010.11.10 19:57 #1925

親愛なる開発者の皆さん、MT5でウィンドウをリンクさせる予定はありますか？

Alexey Klenov 2010.11.12 09:18 #1926

また勘違いしてますね(このラインです。Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);それが関係しているのか、コメントアウトすればエラーは出なくなりました。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。浮遊するバグである。エラーはストラテジーテスターの ものです。Cr x32 build 355。ログ」ウィンドウからログを取得2010.11.12 09:11:35 Core 1 OnTick critical error 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5' 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342

Test Account 2010.11.12 10:07 #1927

olyakish:また何かが曲がっている（。このラインです。 それが関係しており、コメントアウトされればエラーは発生しなくなります。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。何か浮遊しているようなバグがある。ストラテジーテスターのエラーです。HP x32 build 355です。ログ」ウィンドウからログを取得 もし差し支えなければ、サービスデスクにリクエストを お送りいただき、フルコードを添付してください。

Alexey Klenov 2010.11.12 11:23 #1928

alexvd:面倒でなければ、servicedeskにリクエストを 作成し、完全なコードを添付してください。

難しいことではなく、あなたが作成したものです。

Test Account 2010.11.12 11:29 #1929

olyakish: 難しくない、創れる。

了解です。見てみよう。

vyv 2010.11.12 12:34 #1930

再起動すると、ウィンドウズが崩れる。また、EAのテスト実行中も。クラッシュの違い、これはバリエーションの一つです。
あるのですが、なぜかポジションが表示されなくなりました。
ビルド353 x64、win 2008 server
i-orderのインジケータを使用する必要がありました。
あるのですが、なぜかポジションが表示されなくなりました。
ビルド353 x64、win 2008 server
i-orderのインジケータを使用する必要がありました。
チャートのプロパティで「取引レベルを 表示する」チェックボックスにチェックを入れます。
プロパティ（F8）→表示→取引レベルを表示します。
チャートのプロパティで「取引レベルを表示する」がチェックされているか確認します。
プロパティ（F8）→表示→取引レベルを表示します。
開発者の皆様へ。
応募番号26094に ご注意ください（ここでは通じないので、そちらでは通じるかもしれません）・・・。
親愛なる開発者の皆さん、MT5でウィンドウをリンクさせる予定はありますか？
また勘違いしてますね(
このラインです。
それが関係しているのか、コメントアウトすればエラーは出なくなりました。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。浮遊するバグである。
エラーはストラテジーテスターの ものです。
Cr x32 build 355。
ログ」ウィンドウからログを取得
また何かが曲がっている（。
このラインです。
それが関係しており、コメントアウトされればエラーは発生しなくなります。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。何か浮遊しているようなバグがある。
ストラテジーテスターのエラーです。
HP x32 build 355です。
ログ」ウィンドウからログを取得
もし差し支えなければ、サービスデスクにリクエストを お送りいただき、フルコードを添付してください。
面倒でなければ、servicedeskにリクエストを 作成し、完全なコードを添付してください。
難しくない、創れる。
再起動すると、ウィンドウズが崩れる。また、EAのテスト実行中も。クラッシュの違い、これはバリエーションの一つです。
