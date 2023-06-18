エラー、バグ、質問 - ページ 193

あるのですが、なぜかポジションが表示されなくなりました。

ビルド353 x64、win 2008 server

i-orderのインジケータを使用する必要がありました。

Olegts:

チャートのプロパティで「取引レベルを 表示する」チェックボックスにチェックを入れます。

プロパティ（F8）→表示→取引レベルを表示します。

 
Interesting:

げっ！、感想ありがとうございます！そうだったんですか！もう登ったんですね:)))。
開発者の皆様へ。

応募番号26094に ご注意ください（ここでは通じないので、そちらでは通じるかもしれません）・・・。

 

親愛なる開発者の皆さん、MT5でウィンドウをリンクさせる予定はありますか？

懸ける

 

また勘違いしてますね(

このラインです。

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

それが関係しているのか、コメントアウトすればエラーは出なくなりました。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。浮遊するバグである。

エラーはストラテジーテスターの ものです。

Cr x32 build 355。

ログ」ウィンドウからログを取得

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish:

また何かが曲がっている（。

このラインです。

それが関係しており、コメントアウトされればエラーは発生しなくなります。しかし、スクリプトや空のExpert Advisorにこの行を入れても、エラーは発生しません。何か浮遊しているようなバグがある。

ストラテジーテスターのエラーです。

HP x32 build 355です。

ログ」ウィンドウからログを取得



もし差し支えなければ、サービスデスクにリクエストを お送りいただき、フルコードを添付してください。

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
alexvd:

面倒でなければ、servicedeskにリクエストを 作成し、完全なコードを添付してください。

難しいことではなく、あなたが作成したものです。
 
olyakish:
難しくない、創れる。
了解です。見てみよう。
 

再起動すると、ウィンドウズが崩れる。また、EAのテスト実行中も。クラッシュの違い、これはバリエーションの一つです。

