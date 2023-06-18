エラー、バグ、質問 - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.06.30 00:46 #171 MQL4では、このような関数がありました。 double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY). MQL5ではアナログが見当たらないのですが、そのような機能はあるのでしょうか、それとも自分で計算すべきでしょうか。 もしあれば、適切な方法をアドバイスしてください。 Prival 2010.06.30 02:34 #172 新しい日に切り替えたら、29日の相場が全部消えてしまいました。ターミナルを再起動してもダメで、チャートも更新しています。 Test Account 2010.06.30 09:05 #173 Prival:新しい日に切り替えたら、29日の相場が全部消えてしまいました。ターミナルを再起動してもダメで、チャートも更新しています。 端末はどのサーバーに接続されていますか？ Yedelkin 2010.06.30 09:59 #174 sergey1294: MQL4では、こんな関数がありました。 MQL5ではアナログが見当たらないのですが、そのような機能はあるのでしょうか、それとも自分で計算すべきでしょうか。 もしあれば、適切な方法をアドバイスしてください。 pをご覧ください。このトピックの16https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 人気の質問ですが!:) Sergey Gritsay 2010.06.30 13:06 #175 Yedelkin: このスレッドの16ページを参照してください。このスレの16番https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 人気の質問ですが!:) そこには必要な情報はなく、自由資金を返すための関数ACCOUNT_FREEMARGINが あるだけで、例えば0.1ロットのボリュームでポジションを開いた後に自由資金がいくら残っているか正確に知りたいの です。 Prival 2010.06.30 16:39 #176 alexvd: 端末はどのサーバーに接続されていますか？ 今、データが表示されましたが、今朝も表示されませんでした（一晩中表示されませんでした）。解析用のファイルを送りますので、何をどこに送るか教えてください Yedelkin 2010.06.30 21:19 #177 sergey1294: そこに必要な情報はありません、唯一の関数ACCOUNT_FREEMARGINがあり、私はすなわち、例えば0.1ロットのボリュームで位置を開いた後に残っているフリーファンドの数が必要 です。 ACCOUNT_FREEMARGIN」と「0.1ロットなどのポジションを建てた 後のフリーファンドの残数」の違いは何ですか？ 特に、どちらの場合も「フリーファンド」の話です。「フリーファンドって何？ 削除済み 2010.06.30 21:58 #178 Yedelkin: ACCOUNT_FREEMARGIN」と「0.1ロットなどのポジションを建てた後のフリーファンドの残数」の違いは何ですか？ 特に、どちらの場合も「フリーファンド」の話です。「フリーファンドって何？ アカウントフリーマージン ポジションを建てるために利用可能な、預入通貨建ての口座価値。 二重ACCOUNT_FREEMARGINは、私が理解する限り、現在の利用可能な資金の状態を返します。また、場合によっては、まだ開いていないが開く可能性のあるポジションを考慮して、「自由資金」の量を決定する必要があります。 Sergey Gritsay 2010.06.30 22:23 #179 Interesting: アカウントフリーマージン 入金した通貨でポジションを建てることができる口座残高 二重ACCOUNT_FREEMARGINは、私が理解する限り、現在の利用可能な資金の状態を返します。場合によっては、まだオープンしていないがオープンできるポジションを考慮して、「フリーファンド」の金額を決定する必要があります。 その通りです。ACCOUNT_FREEMARGINは現在のフリー資金の状態を返しますが、私はポジションを開く 前に残りのフリー資金の値を取得する必要があります。 doubleFreeMarginCheck() 文字列シンボル, int cmd, double volume) Yedelkin 2010.06.30 23:43 #180 ポジションを建てた場合に残る 自由資金の量を決定する、という機能は理解できたと思います。MQL5のマニュアルの 次のセクションをご覧ください。 -CAccountInfo。 -FreeMarginCheck。 1...111213141516171819202122232425...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL4では、このような関数がありました。MQL5ではアナログが見当たらないのですが、そのような機能はあるのでしょうか、それとも自分で計算すべきでしょうか。 もしあれば、適切な方法をアドバイスしてください。
新しい日に切り替えたら、29日の相場が全部消えてしまいました。ターミナルを再起動してもダメで、チャートも更新しています。
このスレッドの16ページを参照してください。このスレの16番https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 人気の質問ですが!:)
端末はどのサーバーに接続されていますか？
そこに必要な情報はありません、唯一の関数ACCOUNT_FREEMARGINがあり、私はすなわち、例えば0.1ロットのボリュームで位置を開いた後に残っているフリーファンドの数が必要 です。
特に、どちらの場合も「フリーファンド」の話です。「フリーファンドって何？
アカウントフリーマージン
ポジションを建てるために利用可能な、預入通貨建ての口座価値。
ACCOUNT_FREEMARGINは、私が理解する限り、現在の利用可能な資金の状態を返します。
また、場合によっては、まだ開いていないが開く可能性のあるポジションを考慮して、「自由資金」の量を決定する必要があります。
入金した通貨でポジションを建てることができる口座残高
ポジションを建てた場合に残る 自由資金の量を決定する、という機能は理解できたと思います。MQL5のマニュアルの 次のセクションをご覧ください。
-CAccountInfo。
-FreeMarginCheck。