エラー、バグ、質問 - ページ 25

新しいコメント
 
joo:

ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。でも、気にしないでください、無害な不具合ですから」？

ヘルプには「不具合」なんて書いてないし、そうだね、無理だね。ヘルプに辛口の数学用語で記載されています。

残高＋最小ドローダウン

前回の投稿にあるように、「Balance Max」パラメータによる最適化の結果に満足されているようですね。最小ドローダウンに対するワーク バランスの結果について、結論は皆さん次第です。とはいえ...ドローダウンは4～5％です。従って、最小ドローダウンのBalanceの積の2番目の倍率は、ちょうど95％くらいになります。

 

結果」欄には「最適化基準」の合計値が表示され、...と計算される」と書くべきでしたね。- これは「 天秤」ではない

この情報は、ヘルプのさまざまな場所に散らばっていて、それぞれの関係も明らかではありません。


 
joo:

結果』欄には、『最適化基準』の合計値が表示され、...として計算される」と書くべきでしたね。- これは「 天秤」ではない

この情報は、ヘルプのさまざまな場所に散らばっていて、それぞれの関係も明らかではありません。

従って、当初の疑問は解決されたと考えてよいでしょう。

ヘルプ（ユーザーズガイド）の内容については、この部分の情報（リンクをクリックする機能）がアクセスしやすく、論理的であるというのが私の意見です（ガイドの著者の意見でもあるようです）。 この論理性をご自身で強調されていますね。

alexey_petrovさん（https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188 ）が 指摘 された 明確なリンク（スキャンについて）を不注意で読んで しまったことを、この 場を借りて お詫び します。

 
Yedelkin:

ヘルプ（取扱説明書）の内容については、私見では（マニュアル作成者の意見でもあるようですが）、この部分の情報は（リンクをたどる機能を考慮すると）明確で論理的です。 この論理性は、あなた自身も強調しています。


リンク（青くハイライトされている）をクリックすると、どこに行くのですか？最適化基準」が何であるかが書いてあるところまでは全くない。

Result」（ユーザーが期待する結果は何でもよい）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名を付ける方が理にかなっているし、そうすれば、より理解しやすく、ヘルプのリンクへのジャンプも少なくできるだろう。

 
joo:

リンク（青くハイライトされている）をクリックすると、どこに行くのですか？最適化基準」が何であるかが書かれているところではありません。

その点については、私も同意見です。リンク先のアドレスを修正する必要があります。サービスデスクに手紙を 出すこともできます。私自身は「テスター」のコーナーを一気に読んでしまうので、リンクはほとんど使っていません。

ジュ

Result」（ユーザーが期待する結果）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名にした方が論理的で、より理解しやすく、ヘルプのリファレンスをクリックする必要性も低くなるでしょう。

ユーザーは常に「設定」タブで個人的に選択したパラメータで結果を得ることを期待します。特に、「バランス＋最小ドローダウン」のような最適化基準をユーザーが個人的に選択した場合、テスターが他のパラメータ（例えば「バランスマックス」）の処理結果を表示することはほとんど期待できません。 最適化基準をランダムに選択して、テスターが「バランスマックス」の結果を表示することを期待するなら、それはテスター（またはユーザーマニュアル）の問題ではありません。

この列は、最適化基準の名前ではなく、ユーザーが選択したパラメータによる数値 テストの結果を反映しているため、「結果」列の正式名称を「最適化基準」に変更することは非論理的です。その際、ユーザーが選択した最適化基準の名称は、「設定」タブで常に確認することができます。

ヘルプ（ユーザーガイド）のリンクのクリック数は、この問題とは無関係です。

 
Yedelkin:

この点については、私も同意見です。リンク先アドレスの訂正が必要です。サービスデスクに手紙を 出すことができます。私自身は「テスター」のコーナーを一通り読んでいるので、リンクはほとんど使っていません。

ユーザーは常に、「設定」タブで個人的に選択したパラメータで作業した結果を得ることを期待します。特に、「バランス＋最小ドローダウン」のような最適化基準をユーザーが個人的に選択した場合、テスターが他のパラメータ（例えば「バランスマックス」）の処理結果を表示することはほとんど期待できません。 最適化基準をランダムに選択して、テスターが「バランスマックス」の処理結果を表示することを期待するなら、それはテスター（またはユーザーマニュアル）の問題ではありません。

この列は、最適化基準の名前ではなく、ユーザーが選択したパラメータによる数値 テストの結果を反映しているため、「結果」列の正式名称を「最適化基準」に変更することは非論理的です。その際、ユーザーが選択した最適化基準の名称は、「設定」タブで常に確認することができます。

ヘルプ（ユーザーガイド）のリンククリック数は、この問題とは関係ありません。

あなたは管理者か何かですか？そうでないなら、なぜ、何が論理的で正しくて、何が非論理的で間違っているかを決めようとするのですか？繰り返しになりますが、バグレポートは開発者と管理者に宛てたものであり、あなた個人宛ではありません。もし、ユーザーがこれらのインターフェース要素の名称を誤解する可能性があるのなら（私がその例です）、開発者はその理解が曖昧でなく、そのような疑問を少なくする方法を考えるべきです（これはプラットフォーム開発者に対する非難ではなく、良いアドバイスです）。
 
joo:
...なぜ、何が論理的で正しくて、何が非論理的で間違っているかを決めようとするのでしょうか？

決めようとしている」わけではないんですね、わかります :)

私は管理者ではありません。まだ自分の正しさとグリッチバグの存在を確信しており、フォーラムでの静かな議論に苛立つのであれば、正式な回答を待ってください。

揉め事や「人格への切り替え」は関係ないので、この話題で建設的な質問回答がないのは、議論の終わりを意味します。疑問が解決されることを祈っています

 

こんにちは、私は証拠金の計算方法について調べているのですが、ヘルプにいくつかの矛盾の可能性があることがわかりました。

1.FXの場合、価格は 存在しない。

2.先物の場合- MarketPriceは 存在しない

式中の以下の項の解釈が正しいかどうか、質問させてください。

double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);

double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);

double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

 
これらのデータは、「機器情報」のプロパティから取得することができます。
1.FXの場合
double Ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);  
double Bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);  
2.取引所商品について 
double Price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);        

3.レバーサイズ（利き目ではありません）

double leverage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);    
4.イニシャルマージン 
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
コードを挿入 するには、エディタを使用します。
削除済み  
開発者の皆様へ - 見逃しましたが、私のリクエスト#15802は 実現されたのでしょうか、それともこれからなのでしょうか？
1...181920212223242526272829303132...3185
新しいコメント