エラー、バグ、質問 - ページ 25

Yedelkin 2010.07.03 13:07 #241

joo:

ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。でも、気にしないでください、無害な不具合ですから」？

ヘルプには「不具合」なんて書いてないし、そうだね、無理だね。ヘルプに辛口の数学用語で記載されています。

前回の投稿にあるように、「Balance Max」パラメータによる最適化の結果に満足されているようですね。最小ドローダウンに対するワーク バランスの結果について、結論は皆さん次第です。とはいえ...ドローダウンは4～5％です。従って、最小ドローダウンのBalanceの積の2番目の倍率は、ちょうど95％くらいになります。

Andrey Dik 2010.07.03 14:19 #242

結果」欄には「最適化基準」の合計値が表示され、...と計算される」と書くべきでしたね。- これは「 天秤」ではない。

この情報は、ヘルプのさまざまな場所に散らばっていて、それぞれの関係も明らかではありません。

Yedelkin 2010.07.03 14:49 #243

joo:

結果』欄には、『最適化基準』の合計値が表示され、...として計算される」と書くべきでしたね。- これは「 天秤」ではない。

この情報は、ヘルプのさまざまな場所に散らばっていて、それぞれの関係も明らかではありません。

従って、当初の疑問は解決されたと考えてよいでしょう。

ヘルプ（ユーザーズガイド）の内容については、この部分の情報（リンクをクリックする機能）がアクセスしやすく、論理的であるというのが私の意見です（ガイドの著者の意見でもあるようです）。 この論理性をご自身で強調されていますね。

alexey_petrovさん（https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188 ）が 指摘 された 明確なリンク（スキャンについて）を不注意で読んで しまったことを、この 場を借りて お詫び します。

Andrey Dik 2010.07.03 15:46 #244

Yedelkin:ヘルプ（取扱説明書）の内容については、私見では（マニュアル作成者の意見でもあるようですが）、この部分の情報は（リンクをたどる機能を考慮すると）明確で論理的です。 この論理性は、あなた自身も強調しています。リンク（青くハイライトされている）をクリックすると、どこに行くのですか？最適化基準」が何であるかが書いてあるところまでは全くない。Result」（ユーザーが期待する結果は何でもよい）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名を付ける方が理にかなっているし、そうすれば、より理解しやすく、ヘルプのリンクへのジャンプも少なくできるだろう。

Yedelkin 2010.07.03 17:32 #245

joo:

リンク（青くハイライトされている）をクリックすると、どこに行くのですか？最適化基準」が何であるかが書かれているところではありません。

その点については、私も同意見です。リンク先のアドレスを修正する必要があります。サービスデスクに手紙を 出すこともできます。私自身は「テスター」のコーナーを一気に読んでしまうので、リンクはほとんど使っていません。

ジュ

Result」（ユーザーが期待する結果）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名にした方が論理的で、より理解しやすく、ヘルプのリファレンスをクリックする必要性も低くなるでしょう。

ユーザーは常に「設定」タブで個人的に選択したパラメータで結果を得ることを期待します。特に、「バランス＋最小ドローダウン」のような最適化基準をユーザーが個人的に選択した場合、テスターが他のパラメータ（例えば「バランスマックス」）の処理結果を表示することはほとんど期待できません。 最適化基準をランダムに選択して、テスターが「バランスマックス」の結果を表示することを期待するなら、それはテスター（またはユーザーマニュアル）の問題ではありません。

この列は、最適化基準の名前ではなく、ユーザーが選択したパラメータによる数値 テストの結果を反映しているため、「結果」列の正式名称を「最適化基準」に変更することは非論理的です。その際、ユーザーが選択した最適化基準の名称は、「設定」タブで常に確認することができます。

ヘルプ（ユーザーガイド）のリンクのクリック数は、この問題とは無関係です。

Andrey Dik 2010.07.03 18:04 #246

Yedelkin:

この点については、私も同意見です。リンク先アドレスの訂正が必要です。サービスデスクに手紙を 出すことができます。私自身は「テスター」のコーナーを一通り読んでいるので、リンクはほとんど使っていません。

ユーザーは常に、「設定」タブで個人的に選択したパラメータで作業した結果を得ることを期待します。特に、「バランス＋最小ドローダウン」のような最適化基準をユーザーが個人的に選択した場合、テスターが他のパラメータ（例えば「バランスマックス」）の処理結果を表示することはほとんど期待できません。 最適化基準をランダムに選択して、テスターが「バランスマックス」の処理結果を表示することを期待するなら、それはテスター（またはユーザーマニュアル）の問題ではありません。

この列は、最適化基準の名前ではなく、ユーザーが選択したパラメータによる数値 テストの結果を反映しているため、「結果」列の正式名称を「最適化基準」に変更することは非論理的です。その際、ユーザーが選択した最適化基準の名称は、「設定」タブで常に確認することができます。

ヘルプ（ユーザーガイド）のリンククリック数は、この問題とは関係ありません。

あなたは管理者か何かですか？そうでないなら、なぜ、何が論理的で正しくて、何が非論理的で間違っているかを決めようとするのですか？繰り返しになりますが、バグレポートは開発者と管理者に宛てたものであり、あなた個人宛ではありません。もし、ユーザーがこれらのインターフェース要素の名称を誤解する可能性があるのなら（私がその例です）、開発者はその理解が曖昧でなく、そのような疑問を少なくする方法を考えるべきです（これはプラットフォーム開発者に対する非難ではなく、良いアドバイスです）。

Yedelkin 2010.07.03 18:34 #247

joo:...なぜ、何が論理的で正しくて、何が非論理的で間違っているかを決めようとするのでしょうか？

決めようとしている」わけではないんですね、わかります :)

私は管理者ではありません。まだ自分の正しさとグリッチバグの存在を確信しており、フォーラムでの静かな議論に苛立つのであれば、正式な回答を待ってください。

揉め事や「人格への切り替え」は関係ないので、この話題で建設的な質問回答がないのは、議論の終わりを意味します。疑問が解決されることを祈っています

Кирилл Иванович 2010.07.04 06:09 #248

こんにちは、私は証拠金の計算方法について調べているのですが、ヘルプにいくつかの矛盾の可能性があることがわかりました。

1.FXの場合、価格は 存在しない。

2.先物の場合- MarketPriceは 存在しない。

式中の以下の項の解釈が正しいかどうか、質問させてください。

double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);

double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);

double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);

Rashid Umarov 2010.07.04 10:49 #249

これらのデータは、「機器情報」のプロパティから取得することができます。

1.FXの場合double Ask=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK); double Bid=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);

2.取引所商品について double Price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);

3.レバーサイズ（利き目ではありません）double leverage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);

4.イニシャルマージン double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);コードを挿入 するには、エディタを使用します。

削除済み 2010.07.04 12:25 #250

開発者の皆様へ - 見逃しましたが、私のリクエスト#15802は 実現されたのでしょうか、それともこれからなのでしょうか？
ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。でも、気にしないでください、無害な不具合ですから」？
ヘルプには「不具合」なんて書いてないし、そうだね、無理だね。ヘルプに辛口の数学用語で記載されています。
前回の投稿にあるように、「Balance Max」パラメータによる最適化の結果に満足されているようですね。最小ドローダウンに対するワーク バランスの結果について、結論は皆さん次第です。とはいえ...ドローダウンは4～5％です。従って、最小ドローダウンのBalanceの積の2番目の倍率は、ちょうど95％くらいになります。
結果」欄には「最適化基準」の合計値が表示され、...と計算される」と書くべきでしたね。- これは「 天秤」ではない。
この情報は、ヘルプのさまざまな場所に散らばっていて、それぞれの関係も明らかではありません。
従って、当初の疑問は解決されたと考えてよいでしょう。
ヘルプ（ユーザーズガイド）の内容については、この部分の情報（リンクをクリックする機能）がアクセスしやすく、論理的であるというのが私の意見です（ガイドの著者の意見でもあるようです）。 この論理性をご自身で強調されていますね。
alexey_petrovさん（https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188 ）が 指摘 された 明確なリンク（スキャンについて）を不注意で読んで しまったことを、この 場を借りて お詫び します。
ヘルプ（取扱説明書）の内容については、私見では（マニュアル作成者の意見でもあるようですが）、この部分の情報は（リンクをたどる機能を考慮すると）明確で論理的です。 この論理性は、あなた自身も強調しています。
リンク（青くハイライトされている）をクリックすると、どこに行くのですか？最適化基準」が何であるかが書いてあるところまでは全くない。
Result」（ユーザーが期待する結果は何でもよい）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名を付ける方が理にかなっているし、そうすれば、より理解しやすく、ヘルプのリンクへのジャンプも少なくできるだろう。
その点については、私も同意見です。リンク先のアドレスを修正する必要があります。サービスデスクに手紙を 出すこともできます。私自身は「テスター」のコーナーを一気に読んでしまうので、リンクはほとんど使っていません。
Result」（ユーザーが期待する結果）ではなく、「Optimization criterion」（最適化基準）というカラム名にした方が論理的で、より理解しやすく、ヘルプのリファレンスをクリックする必要性も低くなるでしょう。
ユーザーは常に「設定」タブで個人的に選択したパラメータで結果を得ることを期待します。特に、「バランス＋最小ドローダウン」のような最適化基準をユーザーが個人的に選択した場合、テスターが他のパラメータ（例えば「バランスマックス」）の処理結果を表示することはほとんど期待できません。 最適化基準をランダムに選択して、テスターが「バランスマックス」の結果を表示することを期待するなら、それはテスター（またはユーザーマニュアル）の問題ではありません。
この列は、最適化基準の名前ではなく、ユーザーが選択したパラメータによる数値 テストの結果を反映しているため、「結果」列の正式名称を「最適化基準」に変更することは非論理的です。その際、ユーザーが選択した最適化基準の名称は、「設定」タブで常に確認することができます。
ヘルプ（ユーザーガイド）のリンクのクリック数は、この問題とは無関係です。
...なぜ、何が論理的で正しくて、何が非論理的で間違っているかを決めようとするのでしょうか？
決めようとしている」わけではないんですね、わかります :)
私は管理者ではありません。まだ自分の正しさとグリッチバグの存在を確信しており、フォーラムでの静かな議論に苛立つのであれば、正式な回答を待ってください。
揉め事や「人格への切り替え」は関係ないので、この話題で建設的な質問回答がないのは、議論の終わりを意味します。疑問が解決されることを祈っています
こんにちは、私は証拠金の計算方法について調べているのですが、ヘルプにいくつかの矛盾の可能性があることがわかりました。
1.FXの場合、価格は 存在しない。
2.先物の場合- MarketPriceは 存在しない。
式中の以下の項の解釈が正しいかどうか、質問させてください。
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);
double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
1.FXの場合
2.取引所商品について
3.レバーサイズ（利き目ではありません）4.イニシャルマージン
コードを挿入 するには、エディタを使用します。