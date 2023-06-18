エラー、バグ、質問 - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...3185 新しいコメント Viktor Zapadenko 2010.06.28 09:19 #161 MT5をアップグレードしたばかりなのに...。私自身すべてのアカウントと利用可能なサーバーを同時に破壊した。今はデモ口座も作れません :(では、次にどうするか？ちなみに、おかしなことに、利用可能なサーバーはないのに、「次へ」ボタンは利用可能です。私はそれを押して、次のウィンドウがポップアップし、さらにMetaQuotes-Demoに口座を開こうとしますが、成功しませんでした。 ファイル: mt5_openaccount.jpg 39 kb Prival 2010.06.28 09:28 #162 sergey1294: エディタを開いてF1を押すだけで、ヘルプが表示され、自動的に更新されます。 CopyTime の F1 ヘルプを検索して、このhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime と比較してみてください。こんな感じに仕上がります。戻り値 コピーされた配列の要素数，あるいはエラーの場合は -1． 備考 すなわち、開始位置が0であれば、現在のバーを意味する。リンク先に詳細があります。 Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5 Yedelkin 2010.06.28 09:51 #163 Prival: 結局こうなってしまうんですが...。 ちなみに、私もそうです。アルパリ、ビルド286 Test Account 2010.06.28 10:33 #164 Alexkl68:カスタムインジケーターを コンパイルしたところ、以下の情報が得られました。私の環境でも試してみました。あなたのインジケーターのソースコードを教えてください（配信のカスタムジグザグではなく、何らかの改造をしたものと思われます）。プライベートメッセージでも可。+ 端末のビルドと可能な限り多くの情報を教えてください。その原因を探っていきます。私のサイトでも試してみましたが、問題なくコンパイルできました。 Viktor Zapadenko 2010.06.28 10:44 #165 十字キーは作業するのにとても不便です。ホイールボタンを何度クリックしても削除されないし、マウスを右クリックすると、今は必要のないコンテキストメニューが ポップアップします。 Test Account 2010.06.28 10:54 #166 west100:MT5をアップグレードしたばかりなのに...。私自身すべてのアカウントと利用可能なサーバーを同時に破壊した。今はデモ口座も作れません :(では、次にどうするか？ちなみに、おかしなことに、利用可能なサーバーはないのに、「次へ」ボタンは利用可能です。私はそれを押して、次のウィンドウがポップアップし、さらにMetaQuotes-Demoに口座を開こうとしますが、成功しません。288ビルドのバージョンアップがあったそうですね。アップデート前のビルドを指定してください。 また、OSやUACの有無など、より詳しい情報を教えてください。 Rashid Umarov 2010.06.28 11:03 #167 lea:ドキュメントに不正確な記載があります。 https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize この関数は、結果を void で返します。 しかし、「初期化された要素の数を返す」と記載されています。 ありがとうございます、修正しました。今はこう聞こえる：返り値がない。 Rashid Umarov 2010.06.28 12:09 #168 Prival:CopyTime の F1 ヘルプを検索して、このhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime と比較してみてください。私の場合はこうです。リンク先に詳細があります。 MQL5のヘルプの自動更新は、Webサイトよりも頻度が低いです。MetaEditor 5のインターフェース言語を変更した場合、強制的にヘルプを更新することができます。または、ヘルプファイルを手動でダウンロードし、インストールすることもできます。 Anton 2010.06.28 19:06 #169 west100:MT5をアップグレードしたばかりなのに...。私自身すべてのアカウントと利用可能なサーバーを同時に破壊した。今はデモ口座も作れません :(では、次にどうするか？ちなみに、おかしなことに、利用可能なサーバーはないのに、「次へ」ボタンは利用可能です。それを押して次のウィンドウが表示され、MetaQuotes-Demoの口座も開設してみましたが、成功しませんでした。サーバーログによると、2010年1月21日（デモ口座95063）の古いターミナルビルド：240を使用していることがわかります。この間、いろいろなことが変わり、特に古いビルドのサポートは打ち切られました。それゆえ、すべてのアカウントとサーバーが消滅してしまったのです。そのため、新しいビルドにアップデートする必要があります。もし、何らかのバグが原因でアップグレードしなかった場合は、そのバグを報告してください。今できることは、以下の通りです。端末の設定（メニュー「サービス」-「設定」-「サーバー」タブ）で、サーバーdemo.metatrader5.com:443を 指定し、「OK」をクリックして、新しいデモ口座を開設してください。インストール後、MetaQuotesデモサーバーのアドレスは、サーバーのリストから削除されることはありません。 MetaTrader 5クライアントターミナルは、次のリンクからダウンロードしてください： https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe ありがとうございました。 Vladimir 2010.06.28 23:30 #170 開発者の皆様へ、チャート上のボリューム表示の様子をご覧ください。 取引量。 ティックボリューム。 取引量が急増することがある。こんなんでいいのか？ そしてもう一つ質問です。CopyRealVolumeをコピーすると、結果は常に最後のバーが0になります。この「Trading volume」は存在するのでしょうか？ 1...101112131415161718192021222324...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
エディタを開いてF1を押すだけで、ヘルプが表示され、自動的に更新されます。
CopyTime の F1 ヘルプを検索して、このhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime と比較してみてください。
こんな感じに仕上がります。
戻り値
コピーされた配列の要素数，あるいはエラーの場合は -1．
備考
すなわち、開始位置が0であれば、現在のバーを意味する。
リンク先に詳細があります。
結局こうなってしまうんですが...。
カスタムインジケーターを コンパイルしたところ、以下の情報が得られました。私の環境でも試してみました。
あなたのインジケーターのソースコードを教えてください（配信のカスタムジグザグではなく、何らかの改造をしたものと思われます）。プライベートメッセージでも可。
+ 端末のビルドと可能な限り多くの情報を教えてください。その原因を探っていきます。
私のサイトでも試してみましたが、問題なくコンパイルできました。
288ビルドのバージョンアップがあったそうですね。アップデート前のビルドを指定してください。
また、OSやUACの有無など、より詳しい情報を教えてください。
ドキュメントに不正確な記載があります。
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
この関数は、結果を void で返します。
しかし、「初期化された要素の数を返す」と記載されています。
私の場合はこうです。
サーバーログによると、2010年1月21日（デモ口座95063）の古いターミナルビルド：240を使用していることがわかります。
この間、いろいろなことが変わり、特に古いビルドのサポートは打ち切られました。それゆえ、すべてのアカウントとサーバーが消滅してしまったのです。
そのため、新しいビルドにアップデートする必要があります。もし、何らかのバグが原因でアップグレードしなかった場合は、そのバグを報告してください。
今できることは、以下の通りです。
ありがとうございました。
- 端末の設定（メニュー「サービス」-「設定」-「サーバー」タブ）で、サーバーdemo.metatrader5.com:443を 指定し、「OK」をクリックして、新しいデモ口座を開設してください。
- インストール後、MetaQuotesデモサーバーのアドレスは、サーバーのリストから削除されることはありません。
MetaTrader 5クライアントターミナルは、次のリンクからダウンロードしてください： https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
開発者の皆様へ、チャート上のボリューム表示の様子をご覧ください。
取引量。
ティックボリューム。
取引量が急増することがある。こんなんでいいのか？
そしてもう一つ質問です。CopyRealVolumeをコピーすると、結果は常に最後のバーが0になります。この「Trading volume」は存在するのでしょうか？