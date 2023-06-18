エラー、バグ、質問 - ページ 17

MT5をアップグレードしたばかりなのに...。私自身すべてのアカウントと利用可能なサーバーを同時に破壊した。今はデモ口座も作れません :(では、次にどうするか？

ちなみに、おかしなことに、利用可能なサーバーはないのに、「次へ」ボタンは利用可能です。私はそれを押して、次のウィンドウがポップアップし、さらにMetaQuotes-Demoに口座を開こうとしますが、成功しませんでした。

ファイル:
mt5_openaccount.jpg  39 kb
 
sergey1294:
エディタを開いてF1を押すだけで、ヘルプが表示され、自動的に更新されます。

CopyTime の F1 ヘルプを検索して、このhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime と比較してみてください。

こんな感じに仕上がります。

戻り値

コピーされた配列の要素数，あるいはエラーの場合は -1．

備考

すなわち、開始位置が0であれば、現在のバーを意味する。

リンク先に詳細があります。

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5
 
Prival:

結局こうなってしまうんですが...。

ちなみに、私もそうです。アルパリ、ビルド286
 
Alexkl68:
カスタムインジケーターを コンパイルしたところ、以下の情報が得られました。私の環境でも試してみました。

あなたのインジケーターのソースコードを教えてください（配信のカスタムジグザグではなく、何らかの改造をしたものと思われます）。プライベートメッセージでも可。

+ 端末のビルドと可能な限り多くの情報を教えてください。その原因を探っていきます。

私のサイトでも試してみましたが、問題なくコンパイルできました。

 
十字キーは作業するのにとても不便です。ホイールボタンを何度クリックしても削除されないし、マウスを右クリックすると、今は必要のないコンテキストメニューが ポップアップします。
 
288ビルドのバージョンアップがあったそうですね。アップデート前のビルドを指定してください。

また、OSやUACの有無など、より詳しい情報を教えてください。

 
lea:

ドキュメントに不正確な記載があります。

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

この関数は、結果を void で返します。

しかし、「初期化された要素の数を返す」と記載されています。

ありがとうございます、修正しました。今はこう聞こえる：返り値がない。
 
Prival:

CopyTime の F1 ヘルプを検索して、このhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime と比較してみてください。

私の場合はこうです。

リンク先に詳細があります。

MQL5のヘルプの自動更新は、Webサイトよりも頻度が低いです。MetaEditor 5のインターフェース言語を変更した場合、強制的にヘルプを更新することができます。または、ヘルプファイルを手動でダウンロードし、インストールすることもできます。
 
サーバーログによると、2010年1月21日（デモ口座95063）の古いターミナルビルド：240を使用していることがわかります。

この間、いろいろなことが変わり、特に古いビルドのサポートは打ち切られました。それゆえ、すべてのアカウントとサーバーが消滅してしまったのです。

そのため、新しいビルドにアップデートする必要があります。もし、何らかのバグが原因でアップグレードしなかった場合は、そのバグを報告してください。

今できることは、以下の通りです。

  • 端末の設定（メニュー「サービス」-「設定」-「サーバー」タブ）で、サーバーdemo.metatrader5.com:443を 指定し、「OK」をクリックして、新しいデモ口座を開設してください。
  • インストール後、MetaQuotesデモサーバーのアドレスは、サーバーのリストから削除されることはありません。
    MetaTrader 5クライアントターミナルは、次のリンクからダウンロードしてください： https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
ありがとうございました。
 

開発者の皆様へ、チャート上のボリューム表示の様子をご覧ください。

取引量。

ティックボリューム。

取引量が急増することがある。こんなんでいいのか？

そしてもう一つ質問です。CopyRealVolumeをコピーすると、結果は常に最後のバーが0になります。この「Trading volume」は存在するのでしょうか？

