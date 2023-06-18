エラー、バグ、質問 - ページ 22

新しいコメント
 
alexey_petrov: また、端末のヘルプ「ステータスバー→アクセスポイント切り替えメニュー」をご覧ください。

このセクションを読んでいて、ネットワークの自動再スキャンがどのくらいの頻度で行われるかという質問に対する答えが見つかりませんでした。何か心当たりはありますか？

削除済み  

皆さん、ごきげんよう。


開発者への質問 - OnTradeに残高操作が反映されるとしたら、どのように反映されるのか聞いても良いでしょうか？

デモやリアルトレード中の口座の残高操作（入出金）を正確にキャッチし、テスターで「出金」の処理をすることなのですが・・・。

 
Prival:

1.列の幅を調整することは可能ですか？銀行が表示されると、すべてを圧縮してしまい、見積書が表示されないのです。

手動で幅を調整する場合は、コンテキストメニューの「自動サイズ調整」を無効にしてください。
 
Yedelkin:

このセクションを読んでいて、ネットワークの自動再スキャンがどのくらいの頻度で行われるかという質問に対する答えが見つかりませんでした。教えてもらえますか？


 
Prival:

ありがとうございます（苦笑）。いやー、いいことづくめですね。

1.列の幅を調整することは可能ですか。銀行を表示すると、すべてを圧縮してしまい、見積書を見ることができません。

文字より絵が好きな人は、スクリーンショット-「Market Watchで列幅の自動サイズを無効にする方法」を追加しておきますね。


 
Interesting:

皆さん、ごきげんよう。


開発者への質問 - OnTradeに残高操作が反映されるとしたら、どのように反映されるのか聞いても良いでしょうか？

デモやリアルトレード中の口座の残高操作（入出金）を正確にキャッチし、テスターで「出金」の処理もするという話なのですが・・・。

入出金時にTradeイベントが発生し、OnTradeで処理することができます。
 
alexey_petrov:
手動で幅を設定する場合は、コンテキストメニューの「自動サイズ変更」を無効にしてください。

1.もちろん感謝しますが、やはり「自動サイズ」はとても変です。空のフィールドが自動サイズになり、情報のあるセルが圧縮されるなら、それはおかしいです。

2.他に見積もりの供給者がいないのであれば、（このフィールドは）何らかの形で無駄になってしまう。何のためにあるのか、名前は1つだけなのか、それとも何もないのか、よくわからない。

 
Prival:

2.他に見積もりの供給者がいない場合、このフィールドは無意味になります。名前が1つしかないのか、それとも今のように何もないのか、何のためにあるのか理解できません。

このフィールドは、流動性プロバイダーに関する情報のために予約されており、見積もりプロバイダーに関する情報ではありません。

 
alexey_petrov:

このフィールドは、流動性プロバイダーに関する情報のために予約されており、見積もりプロバイダーではありません。

もう少し詳しく説明してもいいのですが、どうしても納得がいきません。つまり、私はEURUSDを1.6で売り、UBSは私に流動性を提供するのですか？

この例は大げさですが、（相場は別として）価格のないところに流動性はないということを表していますね...。何か見落としているのだろうか...。

 
オートサイズは、列の比率の範囲内で動作します。

つまり、列が一杯か空かによってサイズが浮くことはないのです。不要なカラムは無効にしておくのがよいでしょう。

銀行欄には、流動性供給者と気配値供給者の両方を表示することができます。銀行フィールドは、ゲートウェイ/データサイドによって埋められます。

1...151617181920212223242526272829...3185
新しいコメント