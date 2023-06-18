エラー、バグ、質問 - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...3185 新しいコメント Yedelkin 2010.07.02 00:03 #211 alexey_petrov: また、端末のヘルプ「ステータスバー→アクセスポイント切り替えメニュー」をご覧ください。 このセクションを読んでいて、ネットワークの自動再スキャンがどのくらいの頻度で行われるかという質問に対する答えが見つかりませんでした。何か心当たりはありますか？ 削除済み 2010.07.02 09:10 #212 皆さん、ごきげんよう。開発者への質問 - OnTradeに残高操作が反映されるとしたら、どのように反映されるのか聞いても良いでしょうか？デモやリアルトレード中の口座の残高操作（入出金）を正確にキャッチし、テスターで「出金」の処理をすることなのですが・・・。 Alexey Petrov 2010.07.02 10:10 #213 Prival:1.列の幅を調整することは可能ですか？銀行が表示されると、すべてを圧縮してしまい、見積書が表示されないのです。 手動で幅を調整する場合は、コンテキストメニューの「自動サイズ調整」を無効にしてください。 Alexey Petrov 2010.07.02 10:11 #214 Yedelkin: このセクションを読んでいて、ネットワークの自動再スキャンがどのくらいの頻度で行われるかという質問に対する答えが見つかりませんでした。教えてもらえますか？ Rashid Umarov 2010.07.02 10:19 #215 Prival:ありがとうございます（苦笑）。いやー、いいことづくめですね。1.列の幅を調整することは可能ですか。銀行を表示すると、すべてを圧縮してしまい、見積書を見ることができません。文字より絵が好きな人は、スクリーンショット-「Market Watchで列幅の自動サイズを無効にする方法」を追加しておきますね。 Test Account 2010.07.02 11:48 #216 Interesting:皆さん、ごきげんよう。開発者への質問 - OnTradeに残高操作が反映されるとしたら、どのように反映されるのか聞いても良いでしょうか？デモやリアルトレード中の口座の残高操作（入出金）を正確にキャッチし、テスターで「出金」の処理もするという話なのですが・・・。 入出金時にTradeイベントが発生し、OnTradeで処理することができます。 Prival 2010.07.02 12:48 #217 alexey_petrov: 手動で幅を設定する場合は、コンテキストメニューの「自動サイズ変更」を無効にしてください。1.もちろん感謝しますが、やはり「自動サイズ」はとても変です。空のフィールドが自動サイズになり、情報のあるセルが圧縮されるなら、それはおかしいです。2.他に見積もりの供給者がいないのであれば、（このフィールドは）何らかの形で無駄になってしまう。何のためにあるのか、名前は1つだけなのか、それとも何もないのか、よくわからない。 Alexey Petrov 2010.07.02 13:10 #218 Prival: 2.他に見積もりの供給者がいない場合、このフィールドは無意味になります。名前が1つしかないのか、それとも今のように何もないのか、何のためにあるのか理解できません。このフィールドは、流動性プロバイダーに関する情報のために予約されており、見積もりプロバイダーに関する情報ではありません。 Prival 2010.07.02 13:25 #219 alexey_petrov:このフィールドは、流動性プロバイダーに関する情報のために予約されており、見積もりプロバイダーではありません。もう少し詳しく説明してもいいのですが、どうしても納得がいきません。つまり、私はEURUSDを1.6で売り、UBSは私に流動性を提供するのですか？ この例は大げさですが、（相場は別として）価格のないところに流動性はないということを表していますね...。何か見落としているのだろうか...。 Renat Fatkhullin 2010.07.02 13:33 #220 オートサイズは、列の比率の範囲内で動作します。つまり、列が一杯か空かによってサイズが浮くことはないのです。不要なカラムは無効にしておくのがよいでしょう。銀行欄には、流動性供給者と気配値供給者の両方を表示することができます。銀行フィールドは、ゲートウェイ/データサイドによって埋められます。 1...151617181920212223242526272829...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
文字より絵が好きな人は、スクリーンショット-「Market Watchで列幅の自動サイズを無効にする方法」を追加しておきますね。
手動で幅を設定する場合は、コンテキストメニューの「自動サイズ変更」を無効にしてください。
1.もちろん感謝しますが、やはり「自動サイズ」はとても変です。空のフィールドが自動サイズになり、情報のあるセルが圧縮されるなら、それはおかしいです。
2.他に見積もりの供給者がいないのであれば、（このフィールドは）何らかの形で無駄になってしまう。何のためにあるのか、名前は1つだけなのか、それとも何もないのか、よくわからない。
このフィールドは、流動性プロバイダーに関する情報のために予約されており、見積もりプロバイダーに関する情報ではありません。
もう少し詳しく説明してもいいのですが、どうしても納得がいきません。つまり、私はEURUSDを1.6で売り、UBSは私に流動性を提供するのですか？
この例は大げさですが、（相場は別として）価格のないところに流動性はないということを表していますね...。何か見落としているのだろうか...。
銀行欄には、流動性供給者と気配値供給者の両方を表示することができます。銀行フィールドは、ゲートウェイ/データサイドによって埋められます。