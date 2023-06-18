エラー、バグ、質問 - ページ 19 1...121314151617181920212223242526...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.06.30 23:54 #181 Yedelkin:ポジションを建てた場合に残る 自由資金の量を決める、という機能は理解しているつもりです。MQL5のマニュアルの 次のセクションをご覧ください。 -CAccountInfo。 - FreeMarginCheck。 ありがとうございます。標準ライブラリはまだ使いこなせていないのですが、必須のようですね。 削除済み 2010.07.01 04:43 #182 sergey1294: ヒントありがとうございます。私はまだ標準ライブラリを理解していません。なぜダメなのか？可能性は十分にあるのですが...。ところで、開発者の方に質問なのですが、マージン計算が必要なのはFXだけでしょうか（それとも別の分野があるのでしょうか）？特に考えているのは、そのことです。double CAccountInfo::MarginCheck(const string symbol, ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,double volume) const { double margin =0.0; double contract_size=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE); long leverage =Leverage(); string work; double price; //--- switch(SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX: work=SymbolInfoString(symbol,SYMBOL_CURRENCY_MARGIN); if(work==Currency()) price=1.0; else price=SymbolInfoDouble(work+Currency(),SYMBOL_BID); margin=price*volume*contract_size/leverage; break; case SYMBOL_CALC_MODE_CFD: break; case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES: break; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX: break; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE: break; } //--- return(margin); } 削除済み 2010.07.01 05:13 #183 また、この機能のロジックも私にはよくわかりません（というより、明確なのですが、なぜこのような実装になっているのかが不明です）...。double CAccountInfo::FreeMarginCheck(const string symbol, ENUM_POSITION_TYPE trade_operation,double volume) const { return(FreeMargin()-MarginCheck(symbol,trade_operation,volume)); }追記私が理解する限り、この2つの機能はまだ完成しておらず、少なくとも必要な現実を計算に反映できていません...。 Yedelkin 2010.07.01 05:20 #184 Interesting: ところで、開発者の方に質問なのですが、マージンの計算はFXだけでいいのでしょうか（それとも別の分野があるのでしょうか）？ 3月の開発者の回答から、これは一時的な現象（つまり「まだやるべきことがある」）であると思われます: https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346 削除済み 2010.07.01 06:53 #185 Yedelkin: 3月の開発者の回答からすると、一時的な現象（＝「まだ取り組むべき分野がある」）のようです: https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346なるほど、「未開拓の地」はやはり...。どなたか（開発者を含め）、きちんとした計算アルゴリズムをお持ちの方はいらっしゃいますか？ Test Account 2010.07.01 10:06 #186 Prival: 私は、あなたからターミナルをダウンロードしただけで、他は使っていません。 今はデータが表示されていますが、今朝も消えていました（一晩中消えていたのでしょう）。解析用のファイルを送りますので、何をどこに送ればいいのか教えてください。はい、サーバーに問題が発生しました。この問題は解決されました。 Prival 2010.07.01 13:03 #187 alexvd:はい、サーバーに問題が発生しました。この問題は解決されました。 YOUが何をしてどう解決したのか知らないが、今更無理だろう、30のデータがないんだから。 私は昨日、すなわち、私は昨日データ（引用符）を持って取引し、今、誰かが私からそれを盗んでいることを画像から見ることができますか？ 隣人を探しに行き、彼を:-)配信引用符の品質と、ATCの作成は問題外です... 私はすべてを正しく計算し、プログラミングする必要がどのように天才... リフレッシュが助けにはなりません。 Test Account 2010.07.01 13:13 #188 Prival: YOUが何を決めたか知らないが、今更無理だろう、30のデータがないんだから。 図は、私が昨日取引したことを示している、取引は、チャート上にプロットされている、すなわち、私は昨日、データ（引用符）を持っていたし、今、誰かが私からそれを盗んだ？ 私の隣人を見つけ、彼を殴るために行った:-)引用配信のこの品質で、ATSの作成は問題外です... 1が正しくすべてを計算してプログラムする必要があるもの天才... Refreshは助けないでください 現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？ Prival 2010.07.01 13:14 #189 alexvd: 現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？ポイント 2 アカウント92879をずっと使っていて、変わっていない。 Test Account 2010.07.01 13:19 #190 Prival:ポイント2 アカウント92879をずっと使っていて、変えていない。 Point 3 または 4 まで切り替え。 1...121314151617181920212223242526...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポジションを建てた場合に残る 自由資金の量を決める、という機能は理解しているつもりです。MQL5のマニュアルの 次のセクションをご覧ください。
-CAccountInfo。
- FreeMarginCheck。
ヒントありがとうございます。私はまだ標準ライブラリを理解していません。
なぜダメなのか？可能性は十分にあるのですが...。
ところで、開発者の方に質問なのですが、マージン計算が必要なのはFXだけでしょうか（それとも別の分野があるのでしょうか）？
特に考えているのは、そのことです。
また、この機能のロジックも私にはよくわかりません（というより、明確なのですが、なぜこのような実装になっているのかが不明です）...。
追記
私が理解する限り、この2つの機能はまだ完成しておらず、少なくとも必要な現実を計算に反映できていません...。
ところで、開発者の方に質問なのですが、マージンの計算はFXだけでいいのでしょうか（それとも別の分野があるのでしょうか）？
3月の開発者の回答からすると、一時的な現象（＝「まだ取り組むべき分野がある」）のようです: https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
なるほど、「未開拓の地」はやはり...。
どなたか（開発者を含め）、きちんとした計算アルゴリズムをお持ちの方はいらっしゃいますか？
私は、あなたからターミナルをダウンロードしただけで、他は使っていません。 今はデータが表示されていますが、今朝も消えていました（一晩中消えていたのでしょう）。解析用のファイルを送りますので、何をどこに送ればいいのか教えてください。
この問題は解決されました。
YOUが何をしてどう解決したのか知らないが、今更無理だろう、30のデータがないんだから。
私は昨日、すなわち、私は昨日データ（引用符）を持って取引し、今、誰かが私からそれを盗んでいることを画像から見ることができますか？ 隣人を探しに行き、彼を:-)配信引用符の品質と、ATCの作成は問題外です... 私はすべてを正しく計算し、プログラミングする必要がどのように天才... リフレッシュが助けにはなりません。
現在接続しているアクセスサーバーは何ですか？
アカウント92879をずっと使っていて、変わっていない。
