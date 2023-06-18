エラー、バグ、質問 - ページ 14 1...789101112131415161718192021...3185 新しいコメント 削除済み 2010.06.23 12:20 #131 stringo: boolによる最適化を修正しました。 アプリケーションに動きがないことを除けば（そこにはまだある種のニュアンスがあった）、OKです...。 Test Account 2010.06.23 12:35 #132 Interesting: ただ、アプリケーションに動きがない（そこにはまだ一定のニュアンスがあった）ので......。お待ちください。しばらくすると、アプリケーションが同期されます。 削除済み 2010.06.23 12:39 #133 alexvd:お待ちください。アプリケーションはしばらくすると同期されます。リマインドすれば、同期が早くなることが確認されています...。追記例えば、私のリクエスト#14620は忘れ去られてしまったようです（同期に時間がかかりすぎる）...。 Prival 2010.06.24 11:25 #134 何が間違っているのか、教えてください。指標を明確にするために作成したものです。 1.私は2つの指標を作成し、別々にすべてが動作する（描画）。 インジケーター00（単色）#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_color1 Green double Buffer_0[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { SetIndexBuffer(0,Buffer_0,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[]) // Spread { if(rates_total<10) return(0); int start_pos=0; // точка старта if(prev_calculated==0) start_pos=rates_total-100; else start_pos=prev_calculated-1; for(int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=high[i]; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } インジケーター11（マルチカラー）#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_color1 Blue,Yellow,Red double Buffer_0[],Buffer_1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Buffer_0,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Buffer_1,INDICATOR_COLOR_INDEX); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_LINE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[]) // Spread { if(rates_total<10) return(0); int start_pos=0; // точка старта if(prev_calculated==0) start_pos=rates_total-100; else start_pos=prev_calculated-1; for(int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=low[i]; Buffer_1[i]=1; if(Buffer_0[i]>Buffer_0[i-1]) Buffer_1[i]=0; if(Buffer_0[i]<Buffer_0[i-1]) Buffer_1[i]=2; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } これらを組み合わせたい。11番のインジケータ（マルチカラー）をベースに、00番のインジケータで行われているようなバッファを追加する。 線（Buffer_2[i]=high[i];）は、計算されてはいるが、描画されておらず、色を変更することができるのです。#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 2 #property indicator_color1 Blue,Yellow,Red #property indicator_color2 Green double Buffer_0[],Buffer_1[]; double Buffer_2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { SetIndexBuffer(0,Buffer_0,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,Buffer_1,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(2,Buffer_2,INDICATOR_DATA); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_LINE); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime& time[], // Time const double& open[], // Open const double& high[], // High const double& low[], // Low const double& close[], // Close const long& tick_volume[], // Tick Volume const long& volume[], // Real Volume const int& spread[]) // Spread { if(rates_total<10) return(0); int start_pos=0; // точка старта if(prev_calculated==0) start_pos=rates_total-100; else start_pos=prev_calculated-1; for(int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=low[i]; Buffer_2[i]=high[i];// вот это не рисует Buffer_1[i]=1; if(Buffer_0[i]>Buffer_0[i-1]) Buffer_1[i]=0; if(Buffer_0[i]<Buffer_0[i-1]) Buffer_1[i]=2; } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } 私は何を間違えているのでしょうか？ ファイル: 00.mq5 2 kb 11.mq5 2 kb 22.mq5 3 kb Anton 2010.06.24 11:30 #135 Prival:私は何を間違えているのだろう？ PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); Prival 2010.06.24 11:34 #136 ありがとうございます。 削除済み 2010.06.25 02:02 #137 sergey1294: Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально. ストリングス 特に設定項目が多い場合は、設定ファイルを使用するのが一般的です。しかし、設定ファイル名はパラメータとして渡すことができます。 プロフェッショナルの間では、ターミナルがクラッシュするのではなく、エラーメッセージを 発生させるのが一般的です。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5 削除済み 2010.06.25 08:11 #138 simpleton: 一般的に（プロの間では）、ターミナルがエラーメッセージを 出すときは、クラッシュするときは、そうではありません。応援しています - 機会があるごとにターミナルを閉じたり、チャートからEAを削除したりしないでください（開発者談）...。追記鳥といえば、ちょうどこのテーマでリクエスト#17391がありますね...。 Rashid Umarov 2010.06.25 09:18 #139 Interesting:思い出してみると、同期が早いのは良い点なのですが...。 追記例えば、私のリクエスト#14620を忘れているようです（同期に時間がかかりすぎる）...。 最新版のヘルプをダウンロードし、「MQL5 Reference/ Standard Constantants, enumerations and structures / Environment state / Tool info " 」をご覧ください。 Документация по MQL5 - языку автоматического трейдинга и тестированию торговых стратегий www.mql5.com Справочник MetaQuotes Language 5 (MQL5) - Документация на MQL5.com 削除済み 2010.06.25 09:46 #140 Rosh: 最新版のヘルプをダウンロードし、「MQL5リファレンス/ 標準定数・列挙・構造体 / 環境状態 / ツール情報」をご覧ください "オンライン版と手持ちのファイルを比較した。私が完全に盲目なのか、それとも完全に同じなのか......。ターミナルとヘルプの新バージョンの次のリリースの話なんですね？ 1...789101112131415161718192021...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
boolによる最適化を修正しました。
ただ、アプリケーションに動きがない（そこにはまだ一定のニュアンスがあった）ので......。
お待ちください。
しばらくすると、アプリケーションが同期されます。
お待ちください。
アプリケーションはしばらくすると同期されます。
リマインドすれば、同期が早くなることが確認されています...。
追記
例えば、私のリクエスト#14620は忘れ去られてしまったようです（同期に時間がかかりすぎる）...。
何が間違っているのか、教えてください。指標を明確にするために作成したものです。
1.私は2つの指標を作成し、別々にすべてが動作する（描画）。
インジケーター00（単色）
インジケーター11（マルチカラー）
これらを組み合わせたい。11番のインジケータ（マルチカラー）をベースに、00番のインジケータで行われているようなバッファを追加する。
線（Buffer_2[i]=high[i];）は、計算されてはいるが、描画されておらず、色を変更することができるのです。
私は何を間違えているのでしょうか？
私は何を間違えているのだろう？
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
特に設定項目が多い場合は、設定ファイルを使用するのが一般的です。しかし、設定ファイル名はパラメータとして渡すことができます。
一般的に（プロの間では）、ターミナルがエラーメッセージを 出すときは、クラッシュするときは、そうではありません。
応援しています - 機会があるごとにターミナルを閉じたり、チャートからEAを削除したりしないでください（開発者談）...。
追記
鳥といえば、ちょうどこのテーマでリクエスト#17391がありますね...。
思い出してみると、同期が早いのは良い点なのですが...。
追記
例えば、私のリクエスト#14620を忘れているようです（同期に時間がかかりすぎる）...。
最新版のヘルプをダウンロードし、「MQL5リファレンス/ 標準定数・列挙・構造体 / 環境状態 / ツール情報」をご覧ください "
オンライン版と手持ちのファイルを比較した。私が完全に盲目なのか、それとも完全に同じなのか......。
ターミナルとヘルプの新バージョンの次のリリースの話なんですね？