エラー、バグ、質問 - ページ 15

Rashid Umarov 2010.06.25 10:01 #141

Interesting:オンライン版と手持ちのファイルを比較した。私が完全に盲目なのか、それとも完全に同じなのか...。ダウンロードしてないのか、それとも

削除済み 2010.06.25 10:02 #142

Interesting:鳥といえば、ちょうどその話題でアプリケーション#17391がありますね...。

確かに、もっと期待していました。できるだけ忙しくバグを捕まえて、「低い」レベルで対応するしかないのでは......。

削除済み 2010.06.25 10:12 #143

Rosh:ダウンロードしてないなら、見てるはず。最高の伝統の中で、ヘルプが自動的に更新されるのだと思いました。ネイティブ」のヘルプを見ましたが、すべて同じで、アルパリからも（同じヘルプのようですが）試してみましたが、結果は同じでした...。クッキーを積んでおけばよかったと判明、年をとったものだ...。トレス」と受け取らないでほしいのですが、 ・オンライン版は修正できないのでしょうか？追記なぜターミナルは 新しいバージョンのヘルプを 見ることができないのですか？

削除済み 2010.06.25 10:28 #144

Interesting:追記なぜターミナルは新しいバージョンのヘルプを見ることができないのですか？

ゲットしました！新作を待ってます...。

Renat Fatkhullin 2010.06.25 10:43 #145

simpleton: プロフェッショナルの間では、ターミナルがクラッシュするのではなく、エラーメッセージを 発生させるのが一般的です。もちろん、クラッシュするようなエラーは修正します。これはデフォルトの前提です。

アドバイスは、複雑な入力パラメータのセットを管理する方法としてのコンフィギュレーションファイルについてだけであった。

Sergey Gritsay 2010.06.25 11:12 #146

SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) プロパティを要求したところ、0が返されました。また、テスターでPositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)プロパティ要求を実行すると、常にゼロが返されます。

Test Account 2010.06.25 11:17 #147

sergey1294: SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) プロパティを要求したところ、0が返ってきました。また、テスターでPositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)プロパティ要求を実行すると、常にゼロが返されます。すでに同様の要望には対応しています。メッセージをありがとうございました。

Prival 2010.06.27 01:32 #148

このような要望はありませんか？//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { datetime ctm[1], var; if(CopyTime("EURUSD",_Period, 0,1,ctm)==1) Print("EURUSD time[0]=", ctm[0]); var=ctm[0]; if(CopyTime("AUDUSD",_Period, 0,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]); // запросим на время var=2010.06.25 23:00:00 // должна быть ошибка, т.к. этого бара не существует // но все срабатывает if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]); } //+------------------------------------------------------------------+ ログ2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00AUDUSD 23:00のバーが存在しない。 これは写真です。 こんな感じでいいんでしょうか？この関数が歴史の穴にぶつかったら、何を出力するのでしょうか？

削除済み 2010.06.27 09:05 #149

Sorento:サイクル内の奇妙な不活性化 ...:(問題の内容ループ内の単純なスクリプト（またはインジケータ）では、印刷（だけでなく）が機能しない アクションの流れ//+------------------------------------------------------------------+ //| Xoxma.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int i,j=0,k=0; i=12; Print("#6 ",i," ",j," !"); for(j=i;j<=0;j--) {k=k+j; Print(j);Print("+ ",k); } Print("#7 ",i," ",j," K= ",k," !"); } //+------------------------------------------------------------------+もしかしたら、こちらの方が正しいかも？ for(j=i;j>=0;j--) { k=k+j; Print(j); Print("+ ",k); }

Rashid Umarov 2010.06.27 09:43 #150

Prival:このような要望はありませんか？ログ2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00AUDUSD 23:00のバーが存在しない。 これは写真です。こんな感じでいいんでしょうか？この機能は、歴史の穴にぶつかったら何を出すんだろう？コードを見る if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]); var=2010.06.25 23:00:00の左側に 開店時間があるバーが1 件リクエストされています。var=2010.06.25 23:00:00 歴史の深みで最近、Copy...()関数、例えばCopyTime() のヘルプを更新しました。備考 要求されたデータの間隔が、サーバで利用可能なデータから完全に外れている場合、この関数は -1 を返す。要求されたデータがTERMINAL_MAXBARS（チャート上の最大バー数）の外にある場合、この関数は -1 も返します。 インジケータにデータを要求する際、要求されたタイムシリーズがまだビルドされていない場合、またはサーバからダウンロードする必要がある場合、この関数はすぐに-1を返しますが、ダウンロード/ビルド処理自体は開始されます。 Expert Advisor またはスクリプトからデータを要求すると、端末がローカルにこれらのデータを持っていない場合はサーバーからの読み込みが 開始され、ローカル履歴からデータを構築できる場合は必要な時系列の構築が開始されますが、まだ準備ができていない場合があります。この関数は、タイムアウト時間までに準備できる量のデータを返しますが、履歴の読み込みは継続され、次の同様のリクエストではより多くのデータが返されます。 指定された日付範囲のデータを要求する場合、要求された間隔に該当するデータのみが返され、間隔は秒単位で指定され考慮される。つまり、値が返されるバーの開始時間（ボリューム、スプレッド、インジケータバッファの値、価格オープン、ハイ、ロー、クローズ、オープンタイム時間）は、常に要求された間隔内にあることを意味します。 したがって、現在の 曜日が土曜日の場合、start_time=Last Tuesdayと stop_time=Last Fridayを指定して週足タイムフレームのデータをコピーしようと すると、週 足タイムフレームの開始時刻は常に日曜日であり、指定した範囲に入る週足はないため、関数は0を返す ことになるのです。 現在の未完成のバーに対応する値を取得したい 場合は、start_pos=0、 count=1として、最初の形式の呼び出しを使用 します。
オンライン版と手持ちのファイルを比較した。私が完全に盲目なのか、それとも完全に同じなのか...。
ダウンロードしてないのか、それとも
Interesting:
鳥といえば、ちょうどその話題でアプリケーション#17391がありますね...。
ダウンロードしてないなら、見てるはず。
最高の伝統の中で、ヘルプが自動的に更新されるのだと思いました。ネイティブ」のヘルプを見ましたが、すべて同じで、アルパリからも（同じヘルプのようですが）試してみましたが、結果は同じでした...。
クッキーを積んでおけばよかったと判明、年をとったものだ...。
トレス」と受け取らないでほしいのですが、 ・オンライン版は修正できないのでしょうか？
追記
なぜターミナルは 新しいバージョンのヘルプを 見ることができないのですか？
追記
なぜターミナルは新しいバージョンのヘルプを見ることができないのですか？
プロフェッショナルの間では、ターミナルがクラッシュするのではなく、エラーメッセージを 発生させるのが一般的です。
もちろん、クラッシュするようなエラーは修正します。これはデフォルトの前提です。
アドバイスは、複雑な入力パラメータのセットを管理する方法としてのコンフィギュレーションファイルについてだけであった。
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) プロパティを要求したところ、0が返ってきました。また、テスターでPositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)プロパティ要求を実行すると、常にゼロが返されます。
すでに同様の要望には対応しています。
メッセージをありがとうございました。
このような要望はありませんか？
ログ
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
AUDUSD 23:00のバーが存在しない。
これは写真です。
こんな感じでいいんでしょうか？この関数が歴史の穴にぶつかったら、何を出力するのでしょうか？
サイクル内の奇妙な不活性化 ...:(
問題の内容
ループ内の単純なスクリプト（またはインジケータ）では、印刷（だけでなく）が機能しない
アクションの流れ
もしかしたら、こちらの方が正しいかも？
このような要望はありませんか？
ログ
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
AUDUSD 23:00のバーが存在しない。
これは写真です。
こんな感じでいいんでしょうか？この機能は、歴史の穴にぶつかったら何を出すんだろう？
コードを見る
var=2010.06.25 23:00:00の左側に 開店時間があるバーが1 件リクエストされています。
var=2010.06.25 23:00:00
歴史の深みで最近、Copy...()関数、例えばCopyTime() のヘルプを更新しました。
備考
要求されたデータの間隔が、サーバで利用可能なデータから完全に外れている場合、この関数は -1 を返す。要求されたデータがTERMINAL_MAXBARS（チャート上の最大バー数）の外にある場合、この関数は -1 も返します。
インジケータにデータを要求する際、要求されたタイムシリーズがまだビルドされていない場合、またはサーバからダウンロードする必要がある場合、この関数はすぐに-1を返しますが、ダウンロード/ビルド処理自体は開始されます。
Expert Advisor またはスクリプトからデータを要求すると、端末がローカルにこれらのデータを持っていない場合はサーバーからの読み込みが 開始され、ローカル履歴からデータを構築できる場合は必要な時系列の構築が開始されますが、まだ準備ができていない場合があります。この関数は、タイムアウト時間までに準備できる量のデータを返しますが、履歴の読み込みは継続され、次の同様のリクエストではより多くのデータが返されます。
指定された日付範囲のデータを要求する場合、要求された間隔に該当するデータのみが返され、間隔は秒単位で指定され考慮される。つまり、値が返されるバーの開始時間（ボリューム、スプレッド、インジケータバッファの値、価格オープン、ハイ、ロー、クローズ、オープンタイム時間）は、常に要求された間隔内にあることを意味します。
したがって、現在の 曜日が土曜日の場合、start_time=Last Tuesdayと stop_time=Last Fridayを指定して週足タイムフレームのデータをコピーしようと すると、週 足タイムフレームの開始時刻は常に日曜日であり、指定した範囲に入る週足はないため、関数は0を返す ことになるのです。
現在の未完成のバーに対応する値を取得したい 場合は、start_pos=0、 count=1として、最初の形式の呼び出しを使用 します。