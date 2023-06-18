エラー、バグ、質問 - ページ 15

新しいコメント
 
Interesting:

オンライン版と手持ちのファイルを比較した。私が完全に盲目なのか、それとも完全に同じなのか...。


ダウンロードしてないのか、それとも


削除済み  

Interesting:

鳥といえば、ちょうどその話題でアプリケーション#17391がありますね...。

確かに、もっと期待していました。できるだけ忙しくバグを捕まえて、「低い」レベルで対応するしかないのでは......。
削除済み  
Rosh:

ダウンロードしてないなら、見てるはず。


最高の伝統の中で、ヘルプが自動的に更新されるのだと思いました。ネイティブ」のヘルプを見ましたが、すべて同じで、アルパリからも（同じヘルプのようですが）試してみましたが、結果は同じでした...。

クッキーを積んでおけばよかったと判明、年をとったものだ...。

トレス」と受け取らないでほしいのですが、 ・オンライン版は修正できないのでしょうか？


追記

なぜターミナルは 新しいバージョンのヘルプを 見ることができないのですか？

削除済み  
Interesting:

追記

なぜターミナルは新しいバージョンのヘルプを見ることができないのですか？

ゲットしました！新作を待ってます...。
 
simpleton:
プロフェッショナルの間では、ターミナルがクラッシュするのではなく、エラーメッセージを 発生させるのが一般的です。

もちろん、クラッシュするようなエラーは修正します。これはデフォルトの前提です。

アドバイスは、複雑な入力パラメータのセットを管理する方法としてのコンフィギュレーションファイルについてだけであった。

 
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) プロパティを要求したところ、0が返されました。また、テスターでPositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)プロパティ要求を実行すると、常にゼロが返されます。
 
sergey1294:
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) プロパティを要求したところ、0が返ってきました。また、テスターでPositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)プロパティ要求を実行すると、常にゼロが返されます。

すでに同様の要望には対応しています。

メッセージをありがとうございました。

 

このような要望はありませんか？

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime ctm[1], var;
   if(CopyTime("EURUSD",_Period,  0,1,ctm)==1) Print("EURUSD time[0]=", ctm[0]);
   var=ctm[0];
   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,  0,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);
   // запросим на время var=2010.06.25 23:00:00
   // должна быть ошибка, т.к. этого бара не существует
   // но все срабатывает
   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

ログ

2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00

AUDUSD 23:00のバーが存在しない。
これは写真です。

こんな感じでいいんでしょうか？この関数が歴史の穴にぶつかったら、何を出力するのでしょうか？

削除済み  
Sorento:

サイクル内の奇妙な不活性化 ...:(

問題の内容

ループ内の単純なスクリプト（またはインジケータ）では、印刷（だけでなく）が機能しない

アクションの流れ

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Xoxma.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int i,j=0,k=0;
   i=12;
   Print("#6 ",i," ",j," !");
   for(j=i;j<=0;j--)
     {k=k+j;
      Print(j);Print("+ ",k);
     }
   Print("#7 ",i," ",j," K= ",k," !");

  }
//+------------------------------------------------------------------+


もしかしたら、こちらの方が正しいかも？

  for(j=i;j>=0;j--)
  {
  k=k+j;
  Print(j);
  Print("+ ",k);
  }
 
Prival:

このような要望はありませんか？

ログ

2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00

AUDUSD 23:00のバーが存在しない。
これは写真です。

こんな感じでいいんでしょうか？この機能は、歴史の穴にぶつかったら何を出すんだろう？

コードを見る

   if(CopyTime("AUDUSD",_Period,var,1,ctm)==1) Print("AUDUSD time[0]=", ctm[0]);

var=2010.06.25 23:00:00の左側に 開店時間があるバーが1 件リクエストされています。

var=2010.06.25 23:00:00

歴史の深みで最近、Copy...()関数、例えばCopyTime() のヘルプを更新しました。

備考

要求されたデータの間隔が、サーバで利用可能なデータから完全に外れている場合、この関数は -1 を返す。要求されたデータがTERMINAL_MAXBARS（チャート上の最大バー数）の外にある場合、この関数は -1 も返します。

インジケータにデータを要求する際、要求されたタイムシリーズがまだビルドされていない場合、またはサーバからダウンロードする必要がある場合、この関数はすぐに-1を返しますが、ダウンロード/ビルド処理自体は開始されます。

Expert Advisor またはスクリプトからデータを要求すると、端末がローカルにこれらのデータを持っていない場合はサーバーからの読み込みが 開始され、ローカル履歴からデータを構築できる場合は必要な時系列の構築が開始されますが、まだ準備ができていない場合があります。この関数は、タイムアウト時間までに準備できる量のデータを返しますが、履歴の読み込みは継続され、次の同様のリクエストではより多くのデータが返されます。

指定された日付範囲のデータを要求する場合、要求された間隔に該当するデータのみが返され、間隔は秒単位で指定され考慮される。つまり、値が返されるバーの開始時間（ボリューム、スプレッド、インジケータバッファの値、価格オープン、ハイ、ロー、クローズ、オープンタイム時間）は、常に要求された間隔内にあることを意味します。

したがって、現在の 曜日が土曜日の場合、start_time=Last Tuesdayと stop_time=Last Fridayを指定して週足タイムフレームのデータをコピーしようと すると、週 足タイムフレームの開始時刻は常に日曜日であり、指定した範囲に入る週足はないため、関数は0を返す ことになるのです。

現在の未完成のバーに対応する値を取得したい 場合は、start_pos=0count=1として、最初の形式の呼び出しを使用 します。

1...8910111213141516171819202122...3185
新しいコメント