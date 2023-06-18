エラー、バグ、質問 - ページ 24

新しいコメント
 
Interesting:
MQL4では、この機能をWinAPIで実装していたため、WinUser32.mqhファイルが必要でしたが、現在は必要ありません（少なくとも、明示的に必要ではありません）。
ありがとうございます、これからテストしてみます。
 
そして、その通り、それがなくても機能するのです。
 

291を含む少なくとも5つのビルドがすでにある

 

ビルド291

MetaTester: テスト終了時のポジションのクローズを 修正しました。

ポジションのクローズ時間を1時間早 めました。

必要であればExpert Advisorを見積もることができる。

 
joo:

少なくとも、291を含む過去5回のビルドで

バランス・マックス」の最適化（テスト）は何を示していますか？ 今のところ、「バランス＋最小ドローダウン」が選択されており、それに応じた結果になっていますね。

 
Yedelkin:

バランス・マックス」の最適化（テスト）は何を示していますか？ 今のところ、「バランス＋最小ドローダウン」が選択されており、結果は適切なものとなっています。

適切な結果」と何の関係があるのか？

初期預金は4桁の数字なのに、最適化の 結果はなぜか6桁になっている。これはバグです。

 
joo:

マッチング結果」と何の関係があるのですか？

初回入金額は4桁の数字ですが、最適化結果はなぜか6桁の数字になります。これはバグです。

Balance+ Min Drawdown」パラメータを含む、最適化パラメータの異なる値を使用して得られた結果をご覧ください。そして、それぞれがどのように違うのか。

では、「Balance Max」パラメータによる最適化（テスト ）は何を示しているのか 、という疑問が残ります。

また、6桁の数字については、初期パラメーターの「バランスマックス」でも、9桁の数字がありますねhttps://www.mql5.com/ru/forum/1227:).また、「Balance + Min Drawdown」パラメータを 選択すると、完全に混乱します :) )) 。でも 、ビルドの更新を待って います。

 
Yedelkin:
....

わざわざ私の投稿にコメントしないでください。私のバグレポートは 開発者向けで、スクリーンショットを表示する必要があったため、サービスデスクではなくここにコピーしました。

イェデルキン
では、「バランス・マックス」の最適化（テスト ）は、何を示しているのでしょうか？

気にしないようにします。

 
joo:
わざわざ私の投稿にコメントしないでください。私のエラーメッセージは 開発者宛のもので、スクリーンショットを見せなければならなかったので、servicedeskではなく、ここに投稿しました。
当たり前のことを当たり前に示すのは難しいことではないし、あなたの書き込みは何の関係もない。ヘルプを読めば、それ以上開発者に照会することなく、自分で答えを見つけることができます。
 
Yedelkin:
当たり前のことを言うのは難しいことではなく、ヘルプを読めば、開発者を参照しなくても自分で答えを見つけることができたはずです。

ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。しかし、これは無害な不具合なので、気にしないでください」？

見せてください、指し示してください。

1...171819202122232425262728293031...3185
新しいコメント