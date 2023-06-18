エラー、バグ、質問 - ページ 24 1...171819202122232425262728293031...3185 新しいコメント Sergey Gritsay 2010.07.02 16:12 #231 Interesting: MQL4では、この機能をWinAPIで実装していたため、WinUser32.mqhファイルが必要でしたが、現在は必要ありません（少なくとも、明示的に必要ではありません）。 ありがとうございます、これからテストしてみます。 Sergey Gritsay 2010.07.02 16:37 #232 そして、その通り、それがなくても機能するのです。 Andrey Dik 2010.07.02 21:47 #233 291を含む少なくとも5つのビルドがすでにある Prival 2010.07.02 21:56 #234 ビルド291MetaTester: テスト終了時のポジションのクローズを 修正しました。ポジションのクローズ時間を1時間早 めました。必要であればExpert Advisorを見積もることができる。 Yedelkin 2010.07.03 02:45 #235 joo: 少なくとも、291を含む過去5回のビルドで バランス・マックス」の最適化（テスト）は何を示していますか？ 今のところ、「バランス＋最小ドローダウン」が選択されており、それに応じた結果になっていますね。 Andrey Dik 2010.07.03 08:42 #236 Yedelkin:バランス・マックス」の最適化（テスト）は何を示していますか？ 今のところ、「バランス＋最小ドローダウン」が選択されており、結果は適切なものとなっています。適切な結果」と何の関係があるのか？初期預金は4桁の数字なのに、最適化の 結果はなぜか6桁になっている。これはバグです。 Yedelkin 2010.07.03 12:33 #237 joo: マッチング結果」と何の関係があるのですか？ 初回入金額は4桁の数字ですが、最適化結果はなぜか6桁の数字になります。これはバグです。 Balance+ Min Drawdown」パラメータを含む、最適化パラメータの異なる値を使用して得られた結果をご覧ください。そして、それぞれがどのように違うのか。 では、「Balance Max」パラメータによる最適化（テスト ）は何を示しているのか 、という疑問が残ります。 また、6桁の数字については、初期パラメーターの「バランスマックス」でも、9桁の数字がありますねhttps://www.mql5.com/ru/forum/1227:).また、「Balance + Min Drawdown」パラメータを 選択すると、完全に混乱します :) )) 。でも 、ビルドの更新を待って います。 Andrey Dik 2010.07.03 12:52 #238 Yedelkin:....わざわざ私の投稿にコメントしないでください。私のバグレポートは 開発者向けで、スクリーンショットを表示する必要があったため、サービスデスクではなくここにコピーしました。 イェデルキン では、「バランス・マックス」の最適化（テスト ）は、何を示しているのでしょうか？ 気にしないようにします。 Yedelkin 2010.07.03 12:56 #239 joo: わざわざ私の投稿にコメントしないでください。私のエラーメッセージは 開発者宛のもので、スクリーンショットを見せなければならなかったので、servicedeskではなく、ここに投稿しました。 当たり前のことを当たり前に示すのは難しいことではないし、あなたの書き込みは何の関係もない。ヘルプを読めば、それ以上開発者に照会することなく、自分で答えを見つけることができます。 Andrey Dik 2010.07.03 13:00 #240 Yedelkin: 当たり前のことを言うのは難しいことではなく、ヘルプを読めば、開発者を参照しなくても自分で答えを見つけることができたはずです。ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。しかし、これは無害な不具合なので、気にしないでください」？見せてください、指し示してください。 1...171819202122232425262728293031...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL4では、この機能をWinAPIで実装していたため、WinUser32.mqhファイルが必要でしたが、現在は必要ありません（少なくとも、明示的に必要ではありません）。
291を含む少なくとも5つのビルドがすでにある
ビルド291
MetaTester: テスト終了時のポジションのクローズを 修正しました。
ポジションのクローズ時間を1時間早 めました。
必要であればExpert Advisorを見積もることができる。
少なくとも、291を含む過去5回のビルドで
バランス・マックス」の最適化（テスト）は何を示していますか？ 今のところ、「バランス＋最小ドローダウン」が選択されており、それに応じた結果になっていますね。
適切な結果」と何の関係があるのか？
初期預金は4桁の数字なのに、最適化の 結果はなぜか6桁になっている。これはバグです。
マッチング結果」と何の関係があるのですか？
Balance+ Min Drawdown」パラメータを含む、最適化パラメータの異なる値を使用して得られた結果をご覧ください。そして、それぞれがどのように違うのか。
では、「Balance Max」パラメータによる最適化（テスト ）は何を示しているのか 、という疑問が残ります。
また、6桁の数字については、初期パラメーターの「バランスマックス」でも、9桁の数字がありますねhttps://www.mql5.com/ru/forum/1227:).また、「Balance + Min Drawdown」パラメータを 選択すると、完全に混乱します :) )) 。でも 、ビルドの更新を待って います。
わざわざ私の投稿にコメントしないでください。私のバグレポートは 開発者向けで、スクリーンショットを表示する必要があったため、サービスデスクではなくここにコピーしました。
では、「バランス・マックス」の最適化（テスト ）は、何を示しているのでしょうか？
当たり前のことを言うのは難しいことではなく、ヘルプを読めば、開発者を参照しなくても自分で答えを見つけることができたはずです。
ヘルプに「各最適化実行時のバランスのサイズは、実際の100倍になります」とあるところ。しかし、これは無害な不具合なので、気にしないでください」？
見せてください、指し示してください。