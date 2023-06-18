エラー、バグ、質問 - ページ 20

alexvd:
とりあえず3rdか4thに切り替えてください。
3に切り替えたところ、データが読み込まれ、全てのトレードが成立しています。さて、問題はどのようにプログラム的にEAで同じことができるかということです。例えば、環境データを要求する→データがない→しばらく待つ（どのくらい待てばいいのかが問題）→データがない→サーバーを経由してみる、といった具合です。この状況を正しくプログラムし、追跡するにはどうしたらよいでしょうか？
 
Prival:
また、MQL5によって、どのように「サーバーを経由する」予定ですか？

一般に、これは異常な事態であり、単にそうあってはならないことです。この問題を修正したビルドを近日中にリリースする予定です。

また、MQL5によって、どのように「サーバーを経由する」予定ですか？

一般に、これは異常な事態であり、単にそうあってはならないことです。この問題を修正したビルドを近日中にリリースする予定です。

 
alexvd:

また、MQL5を使った「サーバーのパススルー」はどのように行う予定ですか？

一般に、これは単にあってはならない異常事態です。近い将来、この問題を修正したビルドがリリースされる予定です。

すでに2回失敗しているので、ATS（ロボット）が対応できるはずだ、もちろん理解しているが、どうすればいいのか分からない。この状況はすでに2回踏んでいるので、ATC（ロボット）は何とか対応できるはずです。確かにこの状況を排除するために全力を尽くすことは理解できますが、完全に排除することはできません。シンプルな些細なシチュエーション。サーバーがクラッシュして燃え、すべての引用が私に行きません。だから4倍速の複製をやっているんですね。重要な決断です。

端末にサーバー切り替えを導入するのは、理にかなっていると思います。そうすれば、我々PBXの開発者は、何とかこの状況を監視し、対応することができるだろう。今、私たちは無力です。MT4でそうであったように、外部プログラムに頼るしかないのですが、それは避けたいところです。しかし、取引ロボットの信頼性の問題なので、やるしかないでしょう。

取引ロボットの動作の信頼性の問題なので、どうしたらいいのか、やらなければならないでしょう。

Prival:

エラー、バグ、質問のこのブランチは、だから私は質問をする方法？ サーバーを切り替えるには、関数は、私のためにそれが行き止まりであるので、発見されていません。すでに2回このレーキを踏んでいるため、ATC（ロボット）は何とかこの状況を処理できなければならない、確かにこれを除外するためにあらゆる手段を講じることは理解できるが、完全に除外することはできない。シンプルな些細なシチュエーション。サーバーがクラッシュして燃え、すべての引用が私に行きません。だから4倍速の複製をやっているんですね。重要な決断です。

端末にサーバー切り替えを導入するのは、理にかなっていると思います。そうすれば、我々PBXの開発者は、何とかこの状況を監視し、対応することができるだろう。今、私たちは無力です。MT4でそうであったように、外部プログラムに頼るしかないのですが、これは避けたいところです。しかし、取引ロボットの信頼性の問題なので、やるしかないでしょう。

取引ロボットの動作の信頼性の問題なので、どうしたらいいのか、やらなければならないでしょう。


MQL5レベルは分かりませんが、ターミナルレベルでは「便利な（動作する）」サーバーを選択する必要があります。少なくとも見積書の提出という点では。
 
標準ライブラリから正しく関数を呼び 出す方法を教えてください。
Interesting:
MQL5レベルではどうなのかわかりませんが、端末レベルでは「便利な」（動作する）サーバーを選択する必要があります。少なくとも見積もり納品という点では。

することが可能です。ステータスバーの接続アイコンをクリックします。


 
alexey_petrov:

することが可能です。ステータスバーの接続アイコンをクリックします。


手動でできるのはいいのですが、プログラムからできないのが残念です。「便利」というキーワードもありますし。再スキャン3作業1サーバーは、なるほど、でも残り3つのうちどれが便利なんだろう？ オプションのpingが一番小さいとか、チェーンが一番短いとか...。どうかな
alexey_petrov:

することが可能です。ステータスバーの接続アイコンをクリックします。


マニュアルモードのことではないんです。

例えば、端末が接続できない（あるいはデータに問題がある）と判断した場合、サーバーを検索してBESTを選択し、新しいサーバーからデータを取得するようなアルゴリズムのことを指しています。

 

イテレーションでEAをテスト する場合、どのような制約があるか教えてください。

特に、ファイルの読み書きの機能に興味があるのでしょうか？

 
Prival:
手動でできるのは良いのですが、ソフトからできないのが残念です。再スキャン3仕事1サーバ、大丈夫ですが、残りの3つのどちらがより便利ですか？ オプションとして最小のPing、またはチェーンが最短です...どうかな

サーバーへの負荷が少なく、サーバーへの接続品質が高い、最も「便利」なアクセスポイントが自動的に選択されます。これは、名前の左側にあるインジケーターから確認することができます。

端末のヘルプ"ステータスバー→アクセスポイント切り替えメニュー "を追加で読むことができます。

