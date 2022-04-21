MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 50 1...434445464748495051525354555657...84 新しいコメント Grozir 2020.01.16 11:10 #491 Andrey Pogoreltsev: 最初のスクリーンショットでは、完了したタスクがあることが確認できます。その数、150個。 2画面目のジョブでタスクを数えると103個あり、そのうち9個は完了しています。 そこで、9つの完了したタスクを発見しました。最初のスクリーンショットにある150の完了したタスクはどこにあるのでしょうか？ Andrey Pogoreltsev 2020.01.16 11:36 #492 Grozir: さて、完成したタスクは9つ見つかりました。そして、最初の画面にある150の完了したタスクはどこにあるのでしょうか？ ストラテジーテスターと 一緒に仕事をしたことがあるのか、それとも絵で答えを出したいのか？ Grozir 2020.01.16 14:03 #493 Andrey Pogoreltsev: ストラテジーテスターと 一緒に仕事をしたことがあるのか、それとも絵で答えを出したいのか？ ご質問の中で、提示されたスクリーンショットを参照されていますね。だから、写真を見て質問しているのでしょう。では、最初のスクリーンショットのどこに、150のタスクが完了したことが書かれているのでしょうか？ Andrey Pogoreltsev 2020.01.16 14:09 #494 Grozir: 質問の中で、提供されたスクリーンショットに対して操作していますね。そのため、写真に関する質問。では、最初の画面のどこに、完了したタスク150が表示されているのでしょうか？ 専用スレッドで開発者に対応しました。ソファアナリストの邪魔にならないようにお願いします。 Grozir 2020.01.16 14:30 #495 Andrey Pogoreltsev: 専用スレッドで開発者に対応しました。ソファアナリストの邪魔にならないようにお願いします。 社会をはぐらかすのはよくない。あなたを助けることを熱望している人やを許す。 Slava 2020.01.16 15:00 #496 Andrey Pogoreltsev: すでに150件の検索結果がありますが、9件と表示されます。なぜ？ これがエージェントの写真です。 この写真では何もわかりませんね。過去ログを見なければならない。フルログの方が良い。 最適化結果 タブの左側はどこですか？ 最初の141件の結果は、以前に同じパラメータで実行された最適化キャッシュから来たものだと推測されます。 Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров... Igor Zakharov 2020.01.17 09:23 #497 テスターレポートには、いくつかの要望を検討することをお勧めします。 1) バランスチャート上の初期預金を実線で強調する (初期残高の上/下の瞬間が見えるようになる)。 2) 以前に作成したレポートと現在のパスの値が一致するかどうか確認するのが難しくなった。レポートの値と画面に表示されている値が一致すれば楽なのだが。 - datetime 型の変数を '70 年からの秒数ではなく、時間として表示するようにしました。 - 色（レポートでは8421504、初期メニューではGray）、時間枠については、前の小項目と同じです...のような設定は難しいので、プログラムの最大値として、すべてenumにしました。 - オプションで変数の説明を 指定します（変数名はユーザーには表示されず、説明だけが表示されますが、レポートではその逆となります）。 3) ほとんど空想の域を出ないが、かなり実現可能なこと：パラメータをセットファイルからだけでなく、レポート（xmlやhtm）からも読み込むことが可能である場合。 セットファイルとほぼ同じ形で存在しています！そうなると、ポイント2は80％無意味になります。 Andrey Pogoreltsev 2020.01.17 09:40 #498 Slava: この写真では何もわかりませんね。過去ログを見なければならない。できればフルログで。 最適化結果 タブの左側はどこですか？ 最初の141件の結果は、以前に同じパラメータで実行された最適化キャッシュから読み込まれたと考えることができます ちなみに、そうです、再放送されました。このペアは、最適化に非常に時間がかかりました。 多分、それなら9/1280ではなく、9/1280と書くことに意味があるのでしょう。 150/1280 or 9/1130 ?(最初の選択肢の方が良い)。その後、再実行すると、キャッシュから取得した結果が表示されます。キャッシュからかどうかにかかわらず、1280は私の実行の一般的な数字だからです。 Andrey Pogoreltsev 2020.01.18 06:20 #499 EAを実行中に再コンパイルして確認したところ、最適化は停止しておらず、すべてOKでした。しかし、再起動後、結果はキャッシュから取得されているようですが、重複が始まっています。 この2つのEAに違いは見当たりません。 Igor Zakharov 2020.01.18 07:55 #500 Andrey Pogoreltsev: アカウントについて（以前書きました）-乗り換えると最適化が停止します。 異なるアカウントのサーバーのデータが一致しないことがあるので、これは良いことです。例えば、テスターの履歴が足りなかったので、現在のサーバーからダウンロードしたらキメラが出たとか。 1...434445464748495051525354555657...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最初のスクリーンショットでは、完了したタスクがあることが確認できます。その数、150個。
2画面目のジョブでタスクを数えると103個あり、そのうち9個は完了しています。
さて、完成したタスクは9つ見つかりました。そして、最初の画面にある150の完了したタスクはどこにあるのでしょうか？
ストラテジーテスターと 一緒に仕事をしたことがあるのか、それとも絵で答えを出したいのか？
質問の中で、提供されたスクリーンショットに対して操作していますね。そのため、写真に関する質問。では、最初の画面のどこに、完了したタスク150が表示されているのでしょうか？
専用スレッドで開発者に対応しました。ソファアナリストの邪魔にならないようにお願いします。
すでに150件の検索結果がありますが、9件と表示されます。なぜ？
これがエージェントの写真です。
この写真では何もわかりませんね。過去ログを見なければならない。フルログの方が良い。
最適化結果 タブの左側はどこですか？
最初の141件の結果は、以前に同じパラメータで実行された最適化キャッシュから来たものだと推測されます。
テスターレポートには、いくつかの要望を検討することをお勧めします。
1) バランスチャート上の初期預金を実線で強調する (初期残高の上/下の瞬間が見えるようになる)。
2) 以前に作成したレポートと現在のパスの値が一致するかどうか確認するのが難しくなった。レポートの値と画面に表示されている値が一致すれば楽なのだが。
- datetime 型の変数を '70 年からの秒数ではなく、時間として表示するようにしました。
- 色（レポートでは8421504、初期メニューではGray）、時間枠については、前の小項目と同じです...のような設定は難しいので、プログラムの最大値として、すべてenumにしました。
- オプションで変数の説明を 指定します（変数名はユーザーには表示されず、説明だけが表示されますが、レポートではその逆となります）。
3) ほとんど空想の域を出ないが、かなり実現可能なこと：パラメータをセットファイルからだけでなく、レポート（xmlやhtm）からも読み込むことが可能である場合。 セットファイルとほぼ同じ形で存在しています！そうなると、ポイント2は80％無意味になります。
この写真では何もわかりませんね。過去ログを見なければならない。できればフルログで。
最適化結果 タブの左側はどこですか？
最初の141件の結果は、以前に同じパラメータで実行された最適化キャッシュから読み込まれたと考えることができます
ちなみに、そうです、再放送されました。このペアは、最適化に非常に時間がかかりました。
多分、それなら9/1280ではなく、9/1280と書くことに意味があるのでしょう。
150/1280 or 9/1130 ?(最初の選択肢の方が良い)。その後、再実行すると、キャッシュから取得した結果が表示されます。キャッシュからかどうかにかかわらず、1280は私の実行の一般的な数字だからです。
EAを実行中に再コンパイルして確認したところ、最適化は停止しておらず、すべてOKでした。しかし、再起動後、結果はキャッシュから取得されているようですが、重複が始まっています。
この2つのEAに違いは見当たりません。
アカウントについて（以前書きました）-乗り換えると最適化が停止します。
異なるアカウントのサーバーのデータが一致しないことがあるので、これは良いことです。例えば、テスターの履歴が足りなかったので、現在のサーバーからダウンロードしたらキメラが出たとか。