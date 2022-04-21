MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 83 1...767778798081828384 新しいコメント fxsaber 2020.12.02 14:05 #821 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 新しいMetaTrader 5 ビルド2715：全般的な改善 レナート・ファットフーリン, 2020.12.02 09:49 現在、新しいマルチスレッド戦略テスターの開発に取り組んでおり、現在のものよりもはるかにリソース効率が良くなる予定です。 Aleksei Skrypnev 2020.12.19 16:00 #822 最近、思うことがあります。 1つまたは複数のボタンで事前に設定したパラメータでExpert Advisorのフォルダをテストする、すぐに使える解決策はありますか？ そして、ポートフォリオ全体の結果を得ることはできません。また、各Expert Advisorを個別に使用した場合の合計結果ではありません。各Expert Advisorの取引履歴/レポートで、最近何が起こったかを把握するため。 私の理解では、Strategy Testerで各ストラテジーを個別に起動する必要があるようです。 fxsaber 2020.12.21 09:56 #823 Testerで空のEAを実行した場合。 void OnInit() {}新しいティックが届いたとき、テスターは何にリソースを使うのでしょうか？ティックにのみforループがあるはずのようです。 fxsaber 2021.01.31 11:06 #824 TS（機械学習モデル）を分析する際に、SampleとOut of Sampleをシングルパスのグラフで見ることは非常に一般的です。 このようなグラフでOOSがどこにあるのかを理解するためには、マウスをホバーしてツールチップの日付を探す必要がある。その後、このOOSがどこにあるのかが分かってきます。 そのため、毎回マウスを動かして探したりする必要があります。機能追加を提案します。void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.ラベルのtstファイルへの保存で。そうすれば、OOSなどの場合の作業が非常に楽になります。検索文字列： Uluchshenie 035. Andrey Khatimlianskii 2021.02.01 08:34 #825 fxsaber:TesterGraphLabel関数を追加することを提案します。 一歩進んで、テスターチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。 ラインやテキストラベルなど、好きなものを用意します。 ただ、バランスでエクイティを塗り潰さないように、「背景」を描く。 fxsaber 2021.02.01 09:46 #826 Andrey Khatimlianskii:さらにもう一歩踏み込んで、テスターのチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。 tstファイルに保存する必要があります。そのため、kanvasは適さない。 Aleksei Kuznetsov 2021.02.02 09:04 #827 fxsaber:TS（機械学習モデル）を分析する際に、SampleとOut of Sampleをシングルパスのグラフで見ることは非常に一般的です。このようなグラフでOOSがどこにあるのかを理解するためには、マウスをホバーしてツールチップの日付を探す必要がある。その後、このOOSがどこにあるのかが分かってきます。そのため、毎回マウスを動かして探したりする必要があります。機能追加を提案します。ラベルのtstファイルへの保存で。そうすれば、OOSなどの場合の作業が非常に楽になります。検索文字列： Uluchshenie 035. 良いアイデアですね。できれば1点ではなく、多くてもいいので保存してほしい。OOSは、通常のものと制御用のものの2枚で作られることもあります。 そして、ローリングフォワードもあります。チャート上にすべてのステップをマークすることができます。 Andrii Djola 2021.02.02 11:06 #828 こんにちは、質問があります、EAをテストする とき、ChartIndicatorAddを呼び出しても、テスターに指標が表示されません、何が問題なのでしょうか？ Как протестировать торгового робота перед покупкой www.mql5.com Покупка торгового робота в MQL5 Маркете имеет одно большое преимущество перед всеми другими подобными предложениями - вы можете устроить комплексную проверку предлагаемой автоматической системы прямо в терминале MetaTrader 5. Каждый советник перед покупкой можно и нужно тщательно прогнать во всех неблагоприятных режимах во встроенном тестере торговых стратегий, чтобы получить о нем максимально полное представление. jaffer wilson 2021.06.25 14:33 #829 ビジュアライゼーションなしのストラテジーテスターでは、ティックの数が少なくなってしまいました。 なぜこのようなことが起こるのか、どなたか教えてください。 ビジュアルモードでは、より多くの刻みがあります。 mktr8591 2021.06.25 14:53 #830 jaffer wilson:ビジュアライゼーションなしのストラテジーテスターでは、ティックの数が少なくなってしまいました。 なぜこのようなことが起こるのか、どなたか教えてください。 ビジュアルモードでは、より多くの刻みがあります。 もしかしたら、これが役に立つかもしれないhttps://www.mql5.com/ru/forum/371894 OnCalculate() игнорируется в тестере стратегий, но работает в визуальном тестере 2021.06.23www.mql5.com Здравствуйте. А не баг ли это... 1...767778798081828384 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
新しいMetaTrader 5 ビルド2715：全般的な改善
レナート・ファットフーリン, 2020.12.02 09:49
現在、新しいマルチスレッド戦略テスターの開発に取り組んでおり、現在のものよりもはるかにリソース効率が良くなる予定です。
最近、思うことがあります。
1つまたは複数のボタンで事前に設定したパラメータでExpert Advisorのフォルダをテストする、すぐに使える解決策はありますか？
そして、ポートフォリオ全体の結果を得ることはできません。また、各Expert Advisorを個別に使用した場合の合計結果ではありません。各Expert Advisorの取引履歴/レポートで、最近何が起こったかを把握するため。
私の理解では、Strategy Testerで各ストラテジーを個別に起動する必要があるようです。
新しいティックが届いたとき、テスターは何にリソースを使うのでしょうか？
ティックにのみforループがあるはずのようです。
TS（機械学習モデル）を分析する際に、SampleとOut of Sampleをシングルパスのグラフで見ることは非常に一般的です。
このようなグラフでOOSがどこにあるのかを理解するためには、マウスをホバーしてツールチップの日付を探す必要がある。
その後、このOOSがどこにあるのかが分かってきます。
そのため、毎回マウスを動かして探したりする必要があります。
機能追加を提案します。
ラベルのtstファイルへの保存で。
そうすれば、OOSなどの場合の作業が非常に楽になります。検索文字列： Uluchshenie 035.
TesterGraphLabel関数を追加することを提案します。
一歩進んで、テスターチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。
ラインやテキストラベルなど、好きなものを用意します。
ただ、バランスでエクイティを塗り潰さないように、「背景」を描く。
さらにもう一歩踏み込んで、テスターのチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。
そして、ローリングフォワードもあります。チャート上にすべてのステップをマークすることができます。
ビジュアライゼーションなしのストラテジーテスターでは、ティックの数が少なくなってしまいました。
なぜこのようなことが起こるのか、どなたか教えてください。
ビジュアルモードでは、より多くの刻みがあります。
