レナート・ファットフーリン, 2020.12.02 09:49

現在、新しいマルチスレッド戦略テスターの開発に取り組んでおり、現在のものよりもはるかにリソース効率が良くなる予定です。

 

最近、思うことがあります。

1つまたは複数のボタンで事前に設定したパラメータでExpert Advisorのフォルダをテストする、すぐに使える解決策はありますか？

そして、ポートフォリオ全体の結果を得ることはできません。また、各Expert Advisorを個別に使用した場合の合計結果ではありません。各Expert Advisorの取引履歴/レポートで、最近何が起こったかを把握するため。

私の理解では、Strategy Testerで各ストラテジーを個別に起動する必要があるようです。

 
Testerで空のEAを実行した場合。 
void OnInit() {}

新しいティックが届いたとき、テスターは何にリソースを使うのでしょうか？

ティックにのみforループがあるはずのようです。

 

TS（機械学習モデル）を分析する際に、SampleとOut of Sampleをシングルパスのグラフで見ることは非常に一般的です。

このようなグラフでOOSがどこにあるのかを理解するためには、マウスをホバーしてツールチップの日付を探す必要がある。


その後、このOOSがどこにあるのかが分かってきます。

そのため、毎回マウスを動かして探したりする必要があります。


機能追加を提案します。

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

ラベルのtstファイルへの保存で。


そうすれば、OOSなどの場合の作業が非常に楽になります。

検索文字列： Uluchshenie 035.
 
fxsaber:

TesterGraphLabel関数を追加することを提案します。

一歩進んで、テスターチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。

ラインやテキストラベルなど、好きなものを用意します。

ただ、バランスでエクイティを塗り潰さないように、「背景」を描く。

 
Andrey Khatimlianskii:

さらにもう一歩踏み込んで、テスターのチャートにキャンバスのように絵を描く機能を追加してください。

tstファイルに保存する必要があります。そのため、kanvasは適さない。
 
fxsaber:

良いアイデアですね。できれば1点ではなく、多くてもいいので保存してほしい。OOSは、通常のものと制御用のものの2枚で作られることもあります。
そして、ローリングフォワードもあります。チャート上にすべてのステップをマークすることができます。
 
こんにちは、質問があります、EAをテストする とき、ChartIndicatorAddを呼び出しても、テスターに指標が表示されません、何が問題なのでしょうか？
ビジュアライゼーションなしのストラテジーテスターでは、ティックの数が少なくなってしまいました。

なぜこのようなことが起こるのか、どなたか教えてください。

ビジュアルモードでは、より多くの刻みがあります。

 
jaffer wilson:

ビジュアライゼーションなしのストラテジーテスターでは、ティックの数が少なくなってしまいました。

なぜこのようなことが起こるのか、どなたか教えてください。

ビジュアルモードでは、より多くの刻みがあります。

もしかしたら、これが役に立つかもしれないhttps://www.mql5.com/ru/forum/371894
