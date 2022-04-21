MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 49

新しいコメント
 
fxsaber:

Result」列をソートします。

結果、利益、パスなどでソートされています。その結果が写真である。
 
Grozir:
結果、利益、パスなどでソートされています。その結果が写真である。

このOptimisationを把握するためには、optファイルが必要です。

 
fxsaber:

このOptimisationを把握するためには、optファイルが必要です。

この結果のフリーズは、最適化 開始から30分後に発生した。処理を終えると、テーブルがジャラジャラと音を立てて、すべての結果が表示された。
 
Grozir:
この結果のぶら下がりは、最適化 開始から30分後に発生した。処理を終えると、テーブルがジャラジャラと音を立て、すべての結果が表示された。

テーブルを開いている間は更新されません（パフォーマンス上の理由）。タブを切り替えて更新する必要があります。

 

シングルパスのHTMLレポートが正しく生成されない。再生します。

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{  
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {        
    const double TP = Bid - 100 * _Point;
    
    OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0, TP);
    OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.2, TP, 0, 0, 0);
    
    FirstRun = false;
  }
}

簡単に説明すると、オープンポジションには、指値注文と同じレベルのテイクがあります。実行結果です。

テスターは、まずTPを実行し、次に指値注文を実行する。これは正しい。そうでなければ、指値注文を実行するための十分なマージンがないという事態に直面することになります。

Terminal では、ディールのポストサンプル（最初のスクリーンショットを参照）が正しく表示されます（tst-file を含む）。しかし、HTMLレポートではそうなっていない。さらに、Terminalの対応するオーダーのトリガーシーケンスも壊れている（tst-fileを含む）。

 

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

ライブラリ: SingleTesterCache

fxsaber, 2020.01.15 22:46

取引量・注文量は、tst のスペルが正しくありません。常にSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE= 100,000として計算されます。

異なる値を設定しても、tstのvolumeの値には影響しない。

 

最適化中にアカウントを変更すると、停止する疑いがあります。しかし、理論的にはすべてのアカウント設定がすでに知られているはずです。

また、最適化中にbotを再コンパイルして動作しないようにすると、最適化も停止するようになる疑いもあります。

PS.CPUの空きがあればすぐに確認します。
 

すでに150件の検索結果がありますが、9件と表示されます。なぜ？

これがエージェントの写真です。


 
Andrey Pogoreltsev:

すでに150件の検索結果がありますが、9件と表示されます。なぜ？

これがエージェントの写真です。


150のタスクが進行中で、9つのタスクが完了しました。2枚目のスクリーンショットの一番上の行です。
 
Grozir:
150のタスクが作業中で、9つのタスクが完了しています。 2画面目のトップライン。

最初のスクリーンショットでは、完了したタスクがあることが確認できます。その数、150個。

2画面目のジョブでタスクを数えると103個あり、そのうち9個は完了しています。

1...424344454647484950515253545556...84
新しいコメント