MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案

traveller00:
ビルド2280記号とピリオドがかかっているのは、その上に引用がなかったときです。この場合は、証券取引所、ブローカーOtkritie、シンボル1MFR-1.20、期間01.09.2019-01.12.2019です。ExamplesMoving Average.ex5 から任意のExpert Advisorを実行します。遺伝的最適化を設定（他の方もこのバグがあると思われますが）、基準は差をつけない（とにかくティックをつけない）、各ティックは 実ティックを基準に、利益はpipsで。それを最適化することで、基本的にゼロパスのセットを得ることができるのです。なぜprofit_factorとmargin_levelは各パスでゴミで埋まっているのですか？どこかで変数がゼロで初期化されているのでは？バックテストタブでは空白に見えるだけで、何も出力されません。optファイルを手で解析すると、profit_factor = 1.797693134862316e+308 と margin_level = 1.797693134862316e+308 という値になっています。

ゴミではありません。

これはDBL_MAX

どうやら、0で割るときにチェックして、そのような数値を自動的に代入しているようです。バグではなく、機能ならいいんですけどね。
 

テスターの過去の求人を選択・検索しても、その求人がいつ出されたのかの情報がない。


写真では、あるEAでTesterでどんな操作をしたのか、検索バーから見てみることにしました。残念ながら、インタラクティブ検索の結果には、時間に関する情報はありません。

時間を追加することは可能ですか？もし私が正しく理解しているならば、各行には対応するiniファイルの時間が表示されます。

 

この設定は何ですか？


ZZZ カスタムシンボルは、Tester のシンボル設定（ティックサイズなど）の変更に影響されません。さらに、テスターのこのウィンドウには、ティックサイズがゼロと表示されていますが、実際には別の値になっています。

 

カスタムシンボルのティック価格（SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE）をTesterに考慮させるにはどうすればよいですか？

シンボル作成時にこの値をどのように変更しても、利益計算の結果に影響を与えません（TickValue = 1の場合と同じです）。

 

カスタムシンボルでは、すべての通貨がアカウント通貨と同じになります。すなわち、「by pips」とほぼ同様のモードであること、マージン計算のために他のシンボルを接続する必要がないこと、などです。

手数料が発生するサーバー（ForexTimeFXTM-Demo01で 再現、EUR、Hedge）では、最初の取引 後にリアルティクによるモードで標準とは別のシンボルが接続されています。そして、すべてが、もちろん、必要以上に遅くカウントされるのです。


手数料のないMQ-Demoでは、すべてが正しく機能します（これは、誤って、手数料の正しさのテストがメインのデモサーバーで実行されていないためです）。


この問題は再現可能ですか？

 
TesterのMQ-Demoでは、これらの設定は次のとおりです。
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0


シンボル設定


シングルランログ

2019.12.18 09:31:33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.910 Core 1  connected
2019.12.18 09:31:33.939 Core 1  authorized (agent build 2281)


テスターが読み込んでいる2つのシンボルを強調表示。ただし、実行中に使用することはない（はず）。つまり、ローディングとメモリ消費が無駄になるのです。

 
fxsaber:
TesterのMQ-Demoでは、これらの設定は次のとおりです。


シンボル設定


シングルランログ


テスターが読み込んでいる2つのシンボルを強調表示。ただし、実行中に使用することはない（はず）。つまり、ロードとメモリ消費が無駄になる。

入金通貨は EUR...
 
Slava:
入金通貨は EUR...

はい。

fxsaber:

はい。

そして、取引が開始されると、別の商品（EURUSD）がロードされます。
