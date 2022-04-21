MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...84 新しいコメント Slava 2019.12.16 16:09 #391 traveller00: ビルド2280記号とピリオドがかかっているのは、その上に引用がなかったときです。この場合は、証券取引所、ブローカーOtkritie、シンボル1MFR-1.20、期間01.09.2019-01.12.2019です。ExamplesMoving Average.ex5 から任意のExpert Advisorを実行します。遺伝的最適化を設定（他の方もこのバグがあると思われますが）、基準は差をつけない（とにかくティックをつけない）、各ティックは 実ティックを基準に、利益はpipsで。それを最適化することで、基本的にゼロパスのセットを得ることができるのです。なぜprofit_factorとmargin_levelは各パスでゴミで埋まっているのですか？どこかで変数がゼロで初期化されているのでは？バックテストタブでは空白に見えるだけで、何も出力されません。optファイルを手で解析すると、profit_factor = 1.797693134862316e+308 と margin_level = 1.797693134862316e+308 という値になっています。 ゴミではありません。 これはDBL_MAX Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Константы числовых типов www.mql5.com Каждый простой числовой тип предназначен для определенного круга задач и позволяет оптимизировать работу mql5-программы при правильном применении. Для лучшей читаемости кода и... traveller00 2019.12.16 16:26 #392 どうやら、0で割るときにチェックして、そのような数値を自動的に代入しているようです。バグではなく、機能ならいいんですけどね。 fxsaber 2019.12.17 23:27 #393 テスターの過去の求人を選択・検索しても、その求人がいつ出されたのかの情報がない。 写真では、あるEAでTesterでどんな操作をしたのか、検索バーから見てみることにしました。残念ながら、インタラクティブ検索の結果には、時間に関する情報はありません。 時間を追加することは可能ですか？もし私が正しく理解しているならば、各行には対応するiniファイルの時間が表示されます。 fxsaber 2019.12.18 00:13 #394 この設定は何ですか？ ZZZ カスタムシンボルは、Tester のシンボル設定（ティックサイズなど）の変更に影響されません。さらに、テスターのこのウィンドウには、ティックサイズがゼロと表示されていますが、実際には別の値になっています。 fxsaber 2019.12.18 00:58 #395 カスタムシンボルのティック価格（SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE）をTesterに考慮させるにはどうすればよいですか？ シンボル作成時にこの値をどのように変更しても、利益計算の結果に影響を与えません（TickValue = 1の場合と同じです）。 fxsaber 2019.12.18 08:33 #396 カスタムシンボルでは、すべての通貨がアカウント通貨と同じになります。すなわち、「by pips」とほぼ同様のモードであること、マージン計算のために他のシンボルを接続する必要がないこと、などです。 手数料が発生するサーバー（ForexTimeFXTM-Demo01で 再現、EUR、Hedge）では、最初の取引 後にリアルティクによるモードで標準とは別のシンボルが接続されています。そして、すべてが、もちろん、必要以上に遅くカウントされるのです。 手数料のないMQ-Demoでは、すべてが正しく機能します（これは、誤って、手数料の正しさのテストがメインのデモサーバーで実行されていないためです）。 この問題は再現可能ですか？ fxsaber 2019.12.18 08:37 #397 TesterのMQ-Demoでは、これらの設定は次のとおりです。[Tester] Symbol=AUDUSD Period=M1 Optimization=0 Model=4 FromDate=2019.12.16 ToDate=2019.12.17 ForwardMode=0 Deposit=100000 Currency=EUR ProfitInPips=0 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6 Visual=0 シンボル設定 シングルランログ 2019.12.18 09:31:33.404 Tester AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00 2019.12.18 09:31:33.405 Tester AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00 2019.12.18 09:31:33.405 Tester EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00 2019.12.18 09:31:33.405 Tester EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00 2019.12.18 09:31:33.405 Tester EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00 2019.12.18 09:31:33.405 Tester EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00 2019.12.18 09:31:33.409 Core 1 agent process started on 127.0.0.1:3000 2019.12.18 09:31:33.409 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000 2019.12.18 09:31:33.910 Core 1 connected 2019.12.18 09:31:33.939 Core 1 authorized (agent build 2281) テスターが読み込んでいる2つのシンボルを強調表示。ただし、実行中に使用することはない（はず）。つまり、ローディングとメモリ消費が無駄になるのです。 Slava 2019.12.18 08:49 #398 fxsaber: TesterのMQ-Demoでは、これらの設定は次のとおりです。 シンボル設定 シングルランログ テスターが読み込んでいる2つのシンボルを強調表示。ただし、実行中に使用することはない（はず）。つまり、ロードとメモリ消費が無駄になる。 入金通貨は EUR... fxsaber 2019.12.18 08:51 #399 Slava:入金通貨は EUR... はい。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 fxsaber, 2019.12.18 08:37 テスターのMQ-Demoでは、以下の設定になっています。 [Tester] Symbol=AUDUSD Period=M1 Optimization=0 Model=4 FromDate=2019.12.16 ToDate=2019.12.17 ForwardMode=0 Deposit=100000 Currency=EUR ProfitInPips=0 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6 Visual=0 Slava 2019.12.18 08:59 #400 fxsaber: はい。 そして、取引が開始されると、別の商品（EURUSD）がロードされます。 1...333435363738394041424344454647...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ビルド2280記号とピリオドがかかっているのは、その上に引用がなかったときです。この場合は、証券取引所、ブローカーOtkritie、シンボル1MFR-1.20、期間01.09.2019-01.12.2019です。ExamplesMoving Average.ex5 から任意のExpert Advisorを実行します。遺伝的最適化を設定（他の方もこのバグがあると思われますが）、基準は差をつけない（とにかくティックをつけない）、各ティックは 実ティックを基準に、利益はpipsで。それを最適化することで、基本的にゼロパスのセットを得ることができるのです。なぜprofit_factorとmargin_levelは各パスでゴミで埋まっているのですか？どこかで変数がゼロで初期化されているのでは？バックテストタブでは空白に見えるだけで、何も出力されません。optファイルを手で解析すると、profit_factor = 1.797693134862316e+308 と margin_level = 1.797693134862316e+308 という値になっています。
ゴミではありません。
これはDBL_MAX
テスターの過去の求人を選択・検索しても、その求人がいつ出されたのかの情報がない。
写真では、あるEAでTesterでどんな操作をしたのか、検索バーから見てみることにしました。残念ながら、インタラクティブ検索の結果には、時間に関する情報はありません。
時間を追加することは可能ですか？もし私が正しく理解しているならば、各行には対応するiniファイルの時間が表示されます。
この設定は何ですか？
ZZZ カスタムシンボルは、Tester のシンボル設定（ティックサイズなど）の変更に影響されません。さらに、テスターのこのウィンドウには、ティックサイズがゼロと表示されていますが、実際には別の値になっています。
カスタムシンボルのティック価格（SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE）をTesterに考慮させるにはどうすればよいですか？
シンボル作成時にこの値をどのように変更しても、利益計算の結果に影響を与えません（TickValue = 1の場合と同じです）。
カスタムシンボルでは、すべての通貨がアカウント通貨と同じになります。すなわち、「by pips」とほぼ同様のモードであること、マージン計算のために他のシンボルを接続する必要がないこと、などです。
手数料が発生するサーバー（ForexTimeFXTM-Demo01で 再現、EUR、Hedge）では、最初の取引 後にリアルティクによるモードで標準とは別のシンボルが接続されています。そして、すべてが、もちろん、必要以上に遅くカウントされるのです。
手数料のないMQ-Demoでは、すべてが正しく機能します（これは、誤って、手数料の正しさのテストがメインのデモサーバーで実行されていないためです）。
この問題は再現可能ですか？
テスターが読み込んでいる2つのシンボルを強調表示。ただし、実行中に使用することはない（はず）。つまり、ローディングとメモリ消費が無駄になるのです。
TesterのMQ-Demoでは、これらの設定は次のとおりです。
入金通貨は EUR...
はい。
はい。