MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 47

Aleksey Sergan 2020.01.08 06:48 #461

traveller00:ビルド2280。取引所、先物市場履歴はすべて読み込まれますが、テストはオフラインで行われます。iBarShiftはインジケータで奇妙に動作します。また、同じコードがスクリプトで問題なく動作します。バグなのか、それとも私が見逃しているのか？そんなコードもあるんですね。基本的には、マーケットレビューからすべてのシンボルを実行し、iBarShiftを ヤンクします。同じコードがスクリプトで正常に動作します。このインジケータは、現在のシンボル（実行中のチャート上）を除くすべてのシンボルに対して、履歴がないというエラーとともに-1を出力します。同時に、2回目の実行時には、履歴をロードして正常に表示します。

インジケータ内のデータの可用性は保証されないので、取得の成功を確認する必要があります。失敗した場合はOnCalculateで 再試行する。OnInitで データを参照するのはNGです。

#property indicator_separate_window
void OnInit() { }
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const datetime& time[],const double& open[],const double& high[],
const double& low[],const double& close[],const long& tick_volume[],const long& volume[],const int& spread[])
{
static bool printed = false;
if( !printed ){ printed = TryToPrint(); }
return 0;
}
bool TryToPrint(){
datetime Time[];
ArraySetAsSeries(Time, true);
Print("try");
if( CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,Time) != 1 )return false;
int Shift=iBarShift(_Symbol,_Period,Time[0]);
bool fail = false;
if( Shift < 0 )fail = true;
string toprint = "Symbol="+_Symbol+", Shift="+(string)Shift;
for(int i=0;i!=SymbolsTotal(true);++i)
{
const string SymbName=SymbolName(i,true);
Shift=iBarShift(SymbName,_Period,Time[0]);
if( Shift < 0 )fail = true;
toprint = toprint + "\r\n" + "Symbol="+SymbName+", Shift="+(string)Shift;
}
if( !fail ) Print( toprint );
return !fail;
}

fxsaber 2020.01.08 09:30 #462

キャッシュレコードにサーバー名が表示されないことがある。

fxsaber 2020.01.08 11:07 #463

tst-formatでは、取引・注文の時刻は秒単位（datetime）のみです。ミリ秒はありません。

fxsaber 2020.01.09 07:30 #464

このようなEAでは、tstファイルは生成されないということでよろしいでしょうか？input int i = 0; void OnInit() {}

シングルパスキャッシュを作成するためには、どのような条件を満たす必要がありますか？

Slava 2020.01.09 07:59 #465

fxsaber:

このようなEAでは、tstファイルは生成されないということでよろしいでしょうか？

シングルパスキャッシュを作成するためには、どのような条件を満たす必要がありますか？

はい、正解です。

トレードがない場合、tstファイルは保存されません

fxsaber 2020.01.09 09:40 #466

Slava:

はい、その通りです。

トレードがない場合、tstファイルは保存されません

ありがとうございます。

Andrey Pogoreltsev 2020.01.09 11:25 #467

私の質問を繰り返します（どうやら紛失したようです）。

開発者の皆さん、質問です。遺伝的アルゴリズムの パラメータをカスタマイズすることは可能ですか？例えば、停止条件や変異条件を設定するため？

極限に達する前にストップがかかるという状況によく遭遇します。

また、質問です。シミュレーテッドアニーリングなど、他の手法の導入は考えていますか？

GAGARIN 2020.01.09 14:16 #468

こんにちは、mt4からmt5に乗り換えたのですが、テスターでセットファイルを保存する方法がよくわかりません。アドバイスをお願いします。iniとoptを保存する方法しか見つかりませんでした。

Andrey Pogoreltsev 2020.01.10 09:58 #469

テスターでロボットを動かしてみる。あるシンボルで取引している。OnTimerでエントリーし、SymbolInfoTickで価格提示を受ける。

違うシンボルを使うと（同じシンボルで取引する場合）、なぜか結果が大きく違ってくるんです。この問題に直面したことのある方はいらっしゃいますか？現在、この挙動を詳しく調べているところです。

PS.すべてのティックは 実物に基づき、遅延のない完璧な実行が可能

Andrey Pogoreltsev 2020.01.10 11:39 #470

私はそれを理解しました。もし興味があれば、CPUリソースを節約するために、OnTimerのTimeCurrentをチェックして、前回のアップデートから変化していなければ何もする必要はありません。引用がない場合は、ステータスは同じです。トレーディングセッションを追跡すると、非常に消費量の多い操作になります。

複数のシンボルに対して、すべて問題なく動作します。しかし、それが2人しかいない場合、すべては相場次第となり、相場がやってきては始まり、ポジションを開く時間などがずれていくのです。その結果、ストラテジーテスターでの 結果が異なっています。

PS.一般的には、SymbolInfoTickで シンボルの状態を個別に確認することにしています。
ビルド2280。取引所、先物市場履歴はすべて読み込まれますが、テストはオフラインで行われます。iBarShiftはインジケータで奇妙に動作します。また、同じコードがスクリプトで問題なく動作します。バグなのか、それとも私が見逃しているのか？
そんなコードもあるんですね。基本的には、マーケットレビューからすべてのシンボルを実行し、iBarShiftを ヤンクします。同じコードがスクリプトで正常に動作します。このインジケータは、現在のシンボル（実行中のチャート上）を除くすべてのシンボルに対して、履歴がないというエラーとともに-1を出力します。同時に、2回目の実行時には、履歴をロードして正常に表示します。
インジケータ内のデータの可用性は保証されないので、取得の成功を確認する必要があります。失敗した場合はOnCalculateで 再試行する。OnInitで データを参照するのはNGです。
キャッシュレコードにサーバー名が表示されないことがある。
シングルパスキャッシュを作成するためには、どのような条件を満たす必要がありますか？
このようなEAでは、tstファイルは生成されないということでよろしいでしょうか？
シングルパスキャッシュを作成するためには、どのような条件を満たす必要がありますか？
はい、正解です。
トレードがない場合、tstファイルは保存されません
はい、その通りです。
トレードがない場合、tstファイルは保存されません
開発者の皆さん、質問です。遺伝的アルゴリズムの パラメータをカスタマイズすることは可能ですか？例えば、停止条件や変異条件を設定するため？
極限に達する前にストップがかかるという状況によく遭遇します。
また、質問です。シミュレーテッドアニーリングなど、他の手法の導入は考えていますか？
テスターでロボットを動かしてみる。あるシンボルで取引している。OnTimerでエントリーし、SymbolInfoTickで価格提示を受ける。
Andrey Pogoreltsev 2020.01.10 09:58 #469

違うシンボルを使うと（同じシンボルで取引する場合）、なぜか結果が大きく違ってくるんです。この問題に直面したことのある方はいらっしゃいますか？現在、この挙動を詳しく調べているところです。PS.すべてのティックは 実物に基づき、遅延のない完璧な実行が可能
Andrey Pogoreltsev 2020.01.10 11:39 #470

私はそれを理解しました。もし興味があれば、CPUリソースを節約するために、OnTimerのTimeCurrentをチェックして、前回のアップデートから変化していなければ何もする必要はありません。引用がない場合は、ステータスは同じです。トレーディングセッションを追跡すると、非常に消費量の多い操作になります。
Andrey Pogoreltsev 2020.01.10 11:39 #470

複数のシンボルに対して、すべて問題なく動作します。しかし、それが2人しかいない場合、すべては相場次第となり、相場がやってきては始まり、ポジションを開く時間などがずれていくのです。その結果、ストラテジーテスターでの 結果が異なっています。PS.一般的には、SymbolInfoTickで シンボルの状態を個別に確認することにしています。