MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 37

新しいコメント
 
Andrey Khatimlianskii:

ビルド2269￭￭￭￭￭￭ EAを再コンパイルした。

最適化では335回、シングルテストでは32回取引されています。


このEAで次のような実験をしてください。

1.クライアント端末を閉じて、すべてのテスターエージェントをアンロードする。

2.端末を起動 します。

3.1つのテストを実行し、結果を保存する 4.

4.同じ単体テストをもう一度同時に行い、結果を比較する。

 
Slava:

この専門家を使って、次のような実験をしてみてください。

1.すべてのテスターエージェントをアンロードするために、クライアント端末を閉じる。

2.端末を起動 します。

3.1つのテストを実行し、その結果を保存します。

4.同じ単体テストを再度実行し、結果を比較する

はい、最適化の時と全く同じ違いです。

EAに問題があるのでしょうか？

 
Andrey Khatimlianskii:

そう、まさに最適化がもたらす違いです。

EAに問題があるのでしょうか？

どこかの変数が明示的に初期化されていないように見えます。

トランザクションが何に依存しているかを分析する。

 
Slava:

どこかに変数の明示的な初期化がないようです。

トランザクションが何に依存しているかを分析する。

最近のことでしょうか？最新のビルドで変更されたのでしょうか？

初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。

 
Andrey Khatimlianskii:

新鮮なものなのでしょうか？最新のビルドで変更されたのでしょうか？

初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。

いや、以前もあったんですけどね。初期化されていない変数が原因でした。

何か引っかかるものがあるのでしょう。トランザクションを分析する。あるケースでは取引が成立し、別のケースでは成立しないのはなぜか。時間を知る、この時点での取引条件を分析する、プリントを惜しまない

 
Andrey Khatimlianskii:

初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。

この ように確認することができます。

 
Slava:

いいえ、以前からです。ただ、変数の未初期化が原因です。

何か引っかかるものがあるのでしょう。トランザクションを分析する。なぜ、ある場合は取引が成立し、ある場合は成立しないのか。時間を知る、この時点での取引条件を分析する、プリントを惜しまない

iTimeで 最適化しすぎたもの。


M5で作業中。


 
Andrey Khatimlianskii:

iTimeで最適化しすぎたもの。


M5で作業中。


調べてみます。ありがとうございました。
 

2270.フルサーチキャッシュが機能しなくなった。

1〜6の範囲で設定しています。走らせること。6本分の計算をする。

それから、1～7までの範囲を設定しています。走ること。7本分を計算。1つしかないはず（キャッシュから6つ取り出した）。

 
fxsaber:

2270.フルサーチキャッシュが機能しなくなった。

1〜6の範囲で設定しています。走らせること。6本分の計算をする。

それから、1～7までの範囲を設定しています。走ること。7本分を計算。1つだけあるはず（キャッシュから6つ取り出した）。

実は、1年半前にキャッシュが壊れました。

Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров
Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров
  • 2018.08.27
  • www.mql5.com
До изменения кеша оптимизации можно было подбирать значения параметров...
1...303132333435363738394041424344...84
新しいコメント