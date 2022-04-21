MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 37 1...303132333435363738394041424344...84 新しいコメント Slava 2019.12.12 15:53 #361 Andrey Khatimlianskii: ビルド2269￭￭￭￭￭￭ EAを再コンパイルした。 最適化では335回、シングルテストでは32回取引されています。 このEAで次のような実験をしてください。 1.クライアント端末を閉じて、すべてのテスターエージェントをアンロードする。 2.端末を起動 します。 3.1つのテストを実行し、結果を保存する 4. 4.同じ単体テストをもう一度同時に行い、結果を比較する。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 15:58 #362 Slava: この専門家を使って、次のような実験をしてみてください。 1.すべてのテスターエージェントをアンロードするために、クライアント端末を閉じる。 2.端末を起動 します。 3.1つのテストを実行し、その結果を保存します。 4.同じ単体テストを再度実行し、結果を比較する はい、最適化の時と全く同じ違いです。 EAに問題があるのでしょうか？ Slava 2019.12.12 16:06 #363 Andrey Khatimlianskii: そう、まさに最適化がもたらす違いです。 EAに問題があるのでしょうか？ どこかの変数が明示的に初期化されていないように見えます。 トランザクションが何に依存しているかを分析する。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 16:25 #364 Slava: どこかに変数の明示的な初期化がないようです。 トランザクションが何に依存しているかを分析する。 最近のことでしょうか？最新のビルドで変更されたのでしょうか？ 初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。 Slava 2019.12.12 16:40 #365 Andrey Khatimlianskii: 新鮮なものなのでしょうか？最新のビルドで変更されたのでしょうか？ 初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。 いや、以前もあったんですけどね。初期化されていない変数が原因でした。 何か引っかかるものがあるのでしょう。トランザクションを分析する。あるケースでは取引が成立し、別のケースでは成立しないのはなぜか。時間を知る、この時点での取引条件を分析する、プリントを惜しまない fxsaber 2019.12.12 17:17 #366 Andrey Khatimlianskii: 初期化せずに変数を宣言する習慣がない。どの方向に掘ればいいのかもわからない。 この ように確認することができます。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.12 17:24 #367 Slava:いいえ、以前からです。ただ、変数の未初期化が原因です。何か引っかかるものがあるのでしょう。トランザクションを分析する。なぜ、ある場合は取引が成立し、ある場合は成立しないのか。時間を知る、この時点での取引条件を分析する、プリントを惜しまない iTimeで 最適化しすぎたもの。 M5で作業中。 Slava 2019.12.12 18:05 #368 Andrey Khatimlianskii: iTimeで最適化しすぎたもの。 M5で作業中。 調べてみます。ありがとうございました。 fxsaber 2019.12.12 19:56 #369 2270.フルサーチキャッシュが機能しなくなった。 1〜6の範囲で設定しています。走らせること。6本分の計算をする。 それから、1～7までの範囲を設定しています。走ること。7本分を計算。1つしかないはず（キャッシュから6つ取り出した）。 Roffild 2019.12.12 20:25 #370 fxsaber: 2270.フルサーチキャッシュが機能しなくなった。 1〜6の範囲で設定しています。走らせること。6本分の計算をする。 それから、1～7までの範囲を設定しています。走ること。7本分を計算。1つだけあるはず（キャッシュから6つ取り出した）。 実は、1年半前にキャッシュが壊れました。 Оптимизация начинается сначала после изменения диапазона Параметров 2018.08.27www.mql5.com До изменения кеша оптимизации можно было подбирать значения параметров... 1...303132333435363738394041424344...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この ように確認することができます。
実は、1年半前にキャッシュが壊れました。