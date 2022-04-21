MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 41 1...343536373839404142434445464748...84 新しいコメント fxsaber 2019.12.18 09:09 #401 Slava: そして、取引が開始されると、別のシンボルであるEURUSDがロードされます。 いいえ、読み込まれません。ビジュアライザーで見てみると、すべてが正しく、取引中に1つのシンボルが表示されています。 fxsaber 2019.12.18 09:13 #402 fxsaber: カスタムシンボルでは、すべての通貨がアカウント通貨と同じになります。すなわち、「by pips」とほぼ同様のモードであること、マージン計算のために他のシンボルを接続する必要がないこと、などです。 手数料が発生するサーバー（ForexTimeFXTM-Demo01で 再現、EUR、Hedge）では、最初の取引 後にリアルティクによるモードで標準とは別のシンボルが接続されています。そして、すべてが、もちろん、必要以上に遅くカウントされるのです。 手数料のないMQ-Demoでは、すべてが正しく機能します（これは、誤って、手数料の正しさのテストがメインのデモサーバーで実行されていないためです）。 この問題は再現されているのでしょうか？ このバグのため、コミッションが必要な場合、最適化が極端に遅くなる。 fxsaber 2019.12.18 09:46 #403 このスライダーにポジション番号を表示することは可能でしょうか？ スライダーをクリックし、キーボードのLEFT/RIGHTキーで速度を変えています。ペンタックスピードが必要な場合もあります。スライダーが今どこにあるのか、目視で正確に確認することはできません。また、最終速度の選択も非常に簡単です。 選択すると、ビューアーがフリーズします。そして、その結果をすべて捨て去ることができる。画面のようなデジタルスピードエイドがあればいいと思います。 ZSトレードを しなければ、ビジュアライザーの最高速度はハングアップしないことがわかりました。ほとんど死んだようなホバリングは、取引操作によるものであることが判明。 fxsaber 2019.12.18 12:36 #404 MT5 Testerが、これまで使われていた競合テスターと異なるバックテスト結果を示すことを理解できない人がいます。 以下は、その再現です。 MQ-Demo、EUR、Hedge in the testerにこのEAを置き、DLLを有効にします（ブラウザで自動的にHTMLレポートを開くために必要です）。 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении #define VIRTUAL_LIMITS_TP_SLIPPAGE // Лимитники и TP исполняются по первой цене акцепта - положительные проскальзывания #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты //#define REPORT_TESTER_INPUTS // В отчете одиночного прохода будут видны входные параметры советника - требует разрешения DLL. #define REPORT_BROWSER // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL. #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 int OnInit() { // Если стоп/фриз-уровень не нулевой - выходим. return(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) || SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)); } void OnTick() { static bool FirstRun = true; if (FirstRun) { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && Tick.bid && Tick.ask/* && Tick.last*/) { // Сформировали комментарий для ордера: время и цена текущего тика. const string comment = TimeToString(Tick.time, TIME_SECONDS) + "." + IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') + " " + DoubleToString(Tick.bid, _Digits) + "/" + DoubleToString(Tick.ask, _Digits); OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, Tick.ask, 0, 0, 0, comment); // Выставляем BuyLimit по текущей цене FirstRun = false; } } else if (!OrdersTotal()) // Если нет открытых ордеров - выходим. TesterStop(); if (OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && (OrderType() <= OP_SELL)) // Выставляем TP позиции по текущей цене OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), OrderClosePrice(), 0); } ストラテジーテスターの設定タブで、CTRL+Vを押すと、これらの行が表示されます。 [Tester] Symbol=EURUSD Period=M1 Optimization=0 Model=4 FromDate=2019.12.13 ToDate=2019.12.14 ForwardMode=0 Deposit=100000 Currency=EUR ProfitInPips=1 Leverage=100 ExecutionMode=0 OptimizationCriterion=6 Visual=0 [TesterInputs] VirtualTester=false ReverseDeals=false Report=true 走る。ブラウザがレポートをポップアップ表示します。 そして、VirtualTester=trueに 設定して再度実行し、ブラウザにもう一回レポートを取得します。 1回目は内蔵のMT5ストラテジーテスターで、2回目はサードパーティーのテスターで取引しました。 レポートを比較してみよう。1枚の写真にまとめてみました（上が標準のMT5-Tester、下がサードパーティ製のもの）。 結果が大きく異なることがよくわかります。開店と閉店は時間や価格によって一致しない。一般に、どこに間違いがあるかは、誰でも自分で判断できる。 SZZ ワークアラウンドが出てきましたね。 Andrey Khatimlianskii 2019.12.18 19:12 #405 fxsaber: 結果がかなり違うことがよくわかると思います。開店・閉店時間や価格が一致しない。結局のところ、どこがエラーなのか、みんな自分で決めればいいんです。 MT5が2.6秒後にしか指値を実行しなかったのはなぜですか？設定後、すぐに反対側へ価格が動いたか？それともダニがいなかったのか？ fxsaber 2019.12.18 21:33 #406 Andrey Khatimlianskii: MT5が2.6秒後にしか指値を実行しなかったのはなぜですか？設定後、すぐに反対側に価格が動いたのでしょうか？それとも、ダニがいなかったのでしょうか？ 次にリミットを満たす刻みは、その時間以降だった。もちろん、Testerでは、現在の 価格で指値を設定し、約定させないことも可能です。例えば、極限値で制限を設けることができます。 Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:05 #407 fxsaber: 次にリミッターを満足させる刻みは、そんな時間の後だった。もちろん、Testerでは、現在の 価格で指値を設定し、約定させないことも可能です。例えば、極限値でリミットを設定することが可能です。 FX、Exchange、Rannなど、何を言っているのか特定できていますか？ FXには指値注文はありませんし、ありえません。 fxsaber 2019.12.18 22:08 #408 Sergey Chalyshev: FX、証券取引所、RANNなど、何を言っているのか特定していますか？ テスターの話をしているのです。 Sergey Chalyshev 2019.12.18 22:21 #409 fxsaber: テスターについてです。 テスターは、為替口座とFX口座で異なる動作をします。 fxsaber 2019.12.18 22:34 #410 Sergey Chalyshev: テスターは、株式とFXの口座で異なる動作をします。 どのキャラクターでも再生できるような説明書を用意しています。何か質問があれば、実行してみてください。 1...343536373839404142434445464748...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
カスタムシンボルでは、すべての通貨がアカウント通貨と同じになります。すなわち、「by pips」とほぼ同様のモードであること、マージン計算のために他のシンボルを接続する必要がないこと、などです。
手数料が発生するサーバー（ForexTimeFXTM-Demo01で 再現、EUR、Hedge）では、最初の取引 後にリアルティクによるモードで標準とは別のシンボルが接続されています。そして、すべてが、もちろん、必要以上に遅くカウントされるのです。
手数料のないMQ-Demoでは、すべてが正しく機能します（これは、誤って、手数料の正しさのテストがメインのデモサーバーで実行されていないためです）。
この問題は再現されているのでしょうか？
このバグのため、コミッションが必要な場合、最適化が極端に遅くなる。
このスライダーにポジション番号を表示することは可能でしょうか？
スライダーをクリックし、キーボードのLEFT/RIGHTキーで速度を変えています。ペンタックスピードが必要な場合もあります。スライダーが今どこにあるのか、目視で正確に確認することはできません。また、最終速度の選択も非常に簡単です。
選択すると、ビューアーがフリーズします。そして、その結果をすべて捨て去ることができる。画面のようなデジタルスピードエイドがあればいいと思います。
ZSトレードを しなければ、ビジュアライザーの最高速度はハングアップしないことがわかりました。ほとんど死んだようなホバリングは、取引操作によるものであることが判明。
MT5 Testerが、これまで使われていた競合テスターと異なるバックテスト結果を示すことを理解できない人がいます。
以下は、その再現です。
MQ-Demo、EUR、Hedge in the testerにこのEAを置き、DLLを有効にします（ブラウザで自動的にHTMLレポートを開くために必要です）。
ストラテジーテスターの設定タブで、CTRL+Vを押すと、これらの行が表示されます。
走る。ブラウザがレポートをポップアップ表示します。
そして、VirtualTester=trueに 設定して再度実行し、ブラウザにもう一回レポートを取得します。
1回目は内蔵のMT5ストラテジーテスターで、2回目はサードパーティーのテスターで取引しました。
レポートを比較してみよう。1枚の写真にまとめてみました（上が標準のMT5-Tester、下がサードパーティ製のもの）。
結果が大きく異なることがよくわかります。開店と閉店は時間や価格によって一致しない。一般に、どこに間違いがあるかは、誰でも自分で判断できる。
SZZ ワークアラウンドが出てきましたね。
MT5が2.6秒後にしか指値を実行しなかったのはなぜですか？設定後、すぐに反対側へ価格が動いたか？それともダニがいなかったのか？
次にリミットを満たす刻みは、その時間以降だった。もちろん、Testerでは、現在の 価格で指値を設定し、約定させないことも可能です。例えば、極限値で制限を設けることができます。
FX、Exchange、Rannなど、何を言っているのか特定できていますか？
FXには指値注文はありませんし、ありえません。
どのキャラクターでも再生できるような説明書を用意しています。何か質問があれば、実行してみてください。