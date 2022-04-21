MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 36

Grozir:

ストラテジーテスターで 過去のテスト履歴をクリアする方法を教えてください。

なぜ、こんなことをする必要があるのか？Overviewタブは、Strategy Testerの以前の設定を取る必要があるときだけ見ています。便利です。それ以外のものは気にならない。

さらに、検索エンジンも充実しています。だからこそ、何百もの設定の中から自分に合ったものを簡単に見つけることができるのです。

 
fxsaber:
テスターを高速化できる場所の1つを見つけました。テスターが2つの価格（例えばBuyLimitとTick.ask）を比較するとき、毎回高価な正規化を通してそれを行っていることが判明したのです。そんなの必要ない！」。

Testerに入る価格があらかじめ正常化されていれば、最適化は何十パーセントも速くなる。

実はこれ、テスターの性能を大幅にアップさせる無料の方法なのです。バーチャルは、このため、ピップスモードでも通常のテスターを大きく上回る性能を発揮します。


NormalizeDoubleによって 初期価格を正規化することだけが必要です（他の正規化関数は使用しないでください）。

 
Slava:

間違ったフォルダをクリーニングした可能性があります。

クライアント端末のメインメニューで、「ファイル」-「データフォルダを開く」を選択します。Go further - MQL5Profiles ╱Tester - and see what's there

2つの端子で確認しました。ポータブルでノーマル。

ポータブルはそのファイルを見つけ、消去した。

ノーマルです。そこでのパスは、"C: \Users*****AppDataRoaming﹑MetaQuotes﹑Terminal﹑****Tester﹑logs or cache "というとげとげしいものです。

すべて消去され、絵は変わっていない。

 
Grozir:

2端子でテスト。ポータルとノーマル。

ポータルはそのファイルを見つけ、消去した。画像は変わらなかった。

レギュラーで。There's thorny path, "C:\Users***** AppData╱Roaming╱MetaQuotes╱Terminal╱****Tester╲logs or cache"。

すべて消去され、絵は変わっていない。

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester

 
Slava:

C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester

対応していただき、ありがとうございました。そして、正しい道へ導くというハードワーク。

すべて発見。すべてうまくいった。ありがとうございます。

 
Slava:
説得力がある。

2269 - うまくいきました、ありがとうございます。

 
Slava:
了解です。直します。

2269 - 今のはすごいですね。ありがとうございます。

 

遺伝子の前にAgentを1つだけ置いておくと、Optimizeを起動 したときに512のジョブのスタックを取ります。

このパックの計算中に他のエージェントが有効になった場合、最初のエージェントがそのパックのジョブの計算を終了するまで、それらのエージェントは従事することはありません。


 

6つのタスク、3つのエージェント。それぞれ2個ずつ受け取った。

3つとも1つずつ結果を出したところで、Resultsタブに移動し、それらを見る（パス0、2、4）。その後、ログに切り替え、最適化が完了すると、自動的に結果タブが有効になりました。

しかし、パス番号によるソートは破綻した。


 

ビルド2269￭￭￭￭￭ EAを再コンパイルした。

最適化では335回、シングルテストでは32回の取引が表示されます。


