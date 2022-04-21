MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 45 1...383940414243444546474849505152...84 新しいコメント Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 18:24 #441 Slava: を｜｜に置き換える。 PS.そこのコンディションがRIGHTなんです。 そこの条件はテストのためであって、仕事のためではない。プリントの報道は基本的にそうだ。これは、興味のある方にテスト版をお渡しすることもあるので、そうしています。 そして定期的に、入力パラメータを変更すると、最初の実行は「アイドル状態」、つまり取引しない状態になり、2回目からはすべてOKになるのです。これのどこが悪いかというと、遺伝的アルゴリズムが最初の結果をすぐに排除してしまうのです。 Slava 2020.01.01 19:11 #442 Andrey Pogoreltsev: PS.そこのコンディションがRIGHTなんです。 テスト条件であって、実行条件ではない。プリントの報道は基本的にそうだ。これは、興味のある方にテスト版をお渡しすることもあるので、そうしています。 そして定期的に、入力パラメータを変更すると、最初の実行は「アイドル状態」、つまり取引しない状態になり、2回目からはすべてOKになるのです。これのどこが悪いかというと、遺伝的アルゴリズムが最初の結果を即座に排除してしまうのです。 ビルドナンバーは 何ですか？ Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 20:30 #443 Slava:ビルドナンバーは 何ですか？ 2280 PS.トレードがなかったときのログをもう一度。同時にOnInitでは正常にチェックされます。どうやらOnTimerにはないようです、ログを追加します。ロボットは許可されていない場合は取引しません、おそらく何らかの条件が発動するのでしょう。 NL 0 21:15:27.195 Server MetaTester 5 stopped IE 0 22:14:37.946 Startup MetaTester 5 x64 build 2280 (13 Dec 2019) FQ 0 22:14:37.976 Server MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3011 QJ 0 22:14:37.977 Startup initialization finished DQ 0 22:14:38.125 127.0.0.1 login (build 2280) IG 0 22:14:38.145 Network 4372 bytes of account info loaded CP 0 22:14:38.145 Network 1482 bytes of tester parameters loaded CG 0 22:14:38.145 Network 6332 bytes of input parameters loaded GM 0 22:14:38.145 Network 386 bytes of symbols list loaded CJ 0 22:14:38.146 Tester expert file added: Experts\Advisors\4 x.ex5. 1044587 bytes loaded DR 0 22:14:38.148 Tester 6413 Mb available, 80 blocks set for ticks generating HG 0 22:14:38.148 Tester initial deposit 1000000.00 USD, leverage 1:500 LM 0 22:14:38.152 Tester successfully initialized IJ 0 22:14:38.152 Network 1018 Kb of total initialization data received QS 0 22:14:38.152 Tester AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor , 32704 MB LL 0 22:14:38.163 Symbols AUDCAD.m: symbol to be synchronized MG 0 22:14:38.164 Symbols AUDCAD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received PM 0 22:14:38.486 History AUDCAD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001 KK 0 22:14:38.486 History AUDCAD.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27 ME 0 22:14:38.488 Ticks AUDCAD.m: ticks synchronization started MS 0 22:14:38.489 Ticks AUDCAD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000 QF 0 22:14:38.489 Ticks AUDCAD.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27 OJ 0 22:14:38.601 History AUDCAD.m,M1: history cache allocated for 742101 bars and contains 369587 bars from 2018.01.02 10:00 to 2018.12.31 20:00 MK 0 22:14:38.601 History AUDCAD.m,M1: history begins from 2018.01.02 10:00 QR 0 22:14:38.624 Tester AUDCAD.m,M1 (RoboForex-MetaTrader 5): generating based on real ticks NS 0 22:14:38.624 Tester AUDCAD.m,M1: testing of Experts\Advisors\4 x.ex5 from 2019.01.01 00:00 to 2019.12.29 00:00 started with inputs: HM 0 22:14:38.624 Tester LotsMultiplier=1 e-06 CH 0 22:14:38.624 Tester SymbolPostfix=.m DG 0 22:14:38.624 Tester DefaultSet=1 QO 0 22:14:38.624 Tester MaxTrades=40 FK 0 22:14:38.624 Tester Deviation=7 RG 0 22:14:38.624 Tester ProfitDigger=false KM 0 22:14:38.624 Tester RandomShuffler=false GI 0 22:14:38.624 Tester PeriodSec=60 NK 0 22:14:38.624 Tester Booster=1.4 GS 0 22:14:38.624 Tester TakeProfit=9 ND 0 22:14:38.624 Tester PipStarter=46 KH 0 22:14:38.624 Tester Symbols=EURGBP KM 0 22:14:38.647 Symbols EURGBP.m: symbol to be synchronized KF 0 22:14:38.648 Symbols EURGBP.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received EN 0 22:14:39.139 History EURGBP.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.227 QR 0 22:14:39.139 History EURGBP.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27 OI 0 22:14:39.141 Ticks EURGBP.m: ticks synchronization started QS 0 22:14:40.239 Ticks EURGBP.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:01.094 IO 0 22:14:40.239 Ticks EURGBP.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27 GH 0 22:14:40.268 Symbols GBPUSD.m: symbol to be synchronized JN 0 22:14:40.269 Symbols GBPUSD.m: symbol synchronized, 3800 bytes of symbol info received QP 0 22:14:40.865 History GBPUSD.m: load 31 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.313 MD 0 22:14:40.865 History GBPUSD.m: history synchronized from 2016.01.04 to 2019.12.27 FG 0 22:14:40.867 Ticks GBPUSD.m: ticks synchronization started JM 0 22:14:41.962 Ticks GBPUSD.m: load 38 bytes of tick data to synchronize in 0:00:01.093 KF 0 22:14:41.962 Ticks GBPUSD.m: history ticks synchronized from 2017.01.02 to 2019.12.27 HP 0 22:14:45.633 Ticks AUDCAD.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00 FN 0 22:14:48.989 Ticks EURGBP.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00 LE 0 22:14:53.730 Ticks GBPUSD.m : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00 MO 0 22:15:11.576 Tester final balance 1000000.00 USD QF 0 22:15:11.576 Tester OnTester result 0 DQ 0 22:15:11.638 Tester AUDCAD.m,M1: 25591590 ticks, 366283 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.029. Test passed in 0:00:33.483 (including ticks preprocessing 0:00:11.735). FJ 0 22:15:11.638 Tester AUDCAD.m,M1: total time from login to stop testing 0:00:33.512 (including 0:00:02.762 for history data synchronization) FI 0 22:15:11.638 Tester 84417924 total ticks for all symbols LS 0 22:15:11.638 Tester AUDCAD.m: generate 25591590 ticks in 0:00:03.625, passed to tester 25591591 ticks GP 0 22:15:11.638 Tester EURGBP.m: generate 23575704 ticks in 0:00:03.360, passed to tester 23575705 ticks OF 0 22:15:11.638 Tester GBPUSD.m: generate 35250630 ticks in 0:00:04.750, passed to tester 35250631 ticks CG 0 22:15:11.638 Tester 2119 Mb memory used including 42 Mb of history data, 1728 Mb of tick data RK 0 22:15:11.638 Tester log file "E:\Metatrader\Tester\Agent-127.0.0.1-3011\logs\20200101.log" written GR 0 22:15:11.639 test Experts\Advisors\4 x.ex5 on AUDCAD.m,M1 thread finished LH 0 22:15:11.654 127.0.0.1 prepare for shutdown KO 0 22:20:39.558 Server MetaTester 5 stopped Slava 2020.01.01 21:18 #444 Andrey Pogoreltsev: 2280 PS.トレードがなかったときのログをもう一度。同時にOnInitでは正常にチェックされます。どうやらOnTimerにはないようです、ログを追加します。ロボットは許可されていない場合、おそらく何らかの条件が発生した場合、取引を行いません。 より新しいビルドが利用可能です。 Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:25 #445 Slava: より新しいビルドが利用可能です。 動作しない Artyom Trishkin 2020.01.01 22:40 #446 Andrey Pogoreltsev: 動作しない MetaQuotes-Demoからのアップグレード Andrey Pogoreltsev 2020.01.01 22:49 #447 Artyom Trishkin: MetaQuotes-Demoからのアップグレード ありがとうございます。2286にアップグレードしました。また問題があれば書き込みます。 Andrey Pogoreltsev 2020.01.02 13:14 #448 総じて、私の責任です。ifdefプロファイリングモードで フラグ初期化を閉じたところ、random() が表示されました。 PS.また、ArrayResizeがメモリをクリアすることもあり（ビジュアルモード時など）、そこではこのエラーをキャッチすることができませんでした。 Andrey Pogoreltsev 2020.01.05 08:41 #449 皆さん、またまたこんにちは) 開発者の皆さん、質問です。遺伝的アルゴリズムの パラメータをカスタマイズすることは可能ですか？例えば、停止条件や変異条件を設定することができるのですか？ 極限に達する前にストップがかかるという事実に、私はよく出くわします。 また、質問です。シミュレーテッドアニーリングなど、他の手法も導入されるのでしょうか？ traveller00 2020.01.06 16:59 #450 Bild 2280ですが、これは以前のバージョンでも同様でした。デバッグ用のスクリプトやEAを実行すると、マーケット概要から最初のシンボルの新しいウィンドウがタイムフレーム1Hで開かれます。最初のシンボルではなく、別のタイムフレームでデバッグする必要がある場合はどうすればよいですか？正しいものが最初に来るように、すべてのシンボルを削除せずに行う方法はありますか？ 1...383940414243444546474849505152...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そこの条件はテストのためであって、仕事のためではない。プリントの報道は基本的にそうだ。これは、興味のある方にテスト版をお渡しすることもあるので、そうしています。
そして定期的に、入力パラメータを変更すると、最初の実行は「アイドル状態」、つまり取引しない状態になり、2回目からはすべてOKになるのです。これのどこが悪いかというと、遺伝的アルゴリズムが最初の結果をすぐに排除してしまうのです。
ビルドナンバーは 何ですか？
2280
PS.トレードがなかったときのログをもう一度。同時にOnInitでは正常にチェックされます。どうやらOnTimerにはないようです、ログを追加します。ロボットは許可されていない場合は取引しません、おそらく何らかの条件が発動するのでしょう。
より新しいビルドが利用可能です。
動作しない
MetaQuotes-Demoからのアップグレード
ありがとうございます。2286にアップグレードしました。また問題があれば書き込みます。
総じて、私の責任です。ifdefプロファイリングモードで フラグ初期化を閉じたところ、random() が表示されました。
PS.また、ArrayResizeがメモリをクリアすることもあり（ビジュアルモード時など）、そこではこのエラーをキャッチすることができませんでした。
皆さん、またまたこんにちは)
開発者の皆さん、質問です。遺伝的アルゴリズムの パラメータをカスタマイズすることは可能ですか？例えば、停止条件や変異条件を設定することができるのですか？
極限に達する前にストップがかかるという事実に、私はよく出くわします。
また、質問です。シミュレーテッドアニーリングなど、他の手法も導入されるのでしょうか？