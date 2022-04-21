MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 19 1...121314151617181920212223242526...84 新しいコメント Renat Fatkhullin 2019.10.18 14:58 #181 Irqlは鉄 Andrey Pogoreltsev 2019.10.19 08:55 #182 Renat Fatkhullin: Irqlはハードウェアです。 6本の糸で、最終的にすべてがうまくいきました。毎回異なるエラーという事実から判断すると、最も可能性の高い、テスターは、特にメモリ上のすべてのリソースを食べて、崩れ始めた。PS.エージェント＋キャッシュのマッピングで一般的なティックを作れば、メモリの問題は解決するはずです。もちろんハズレもありますが、スレッドが多ければ多いほど、ヒットも多くなります。ちなみに、ハードウェアのテストはしました。エラーはありません。 fixxter 2019.10.19 11:27 #183 こんにちは！この問題に直面して - MT5の古いバージョンからの最適化の 結果 - キャッシュファイルは、4.10.2019から新しいバージョンに適合しません - 誰mtalkedこれと - 治す方法？ただ、何も起こらない、つまりキャッシュファイルが読み込まれないのです。 Andrey Dik 2019.10.20 22:07 #184 最適化中のパラメータをリモートエージェントに渡す方法はありますか？ あるいは、ファイルや文字列を渡す方法はありますか？ローカルまたはネットワークエージェント。 fixxter 2019.10.21 07:53 #185 もうひとつの問題は、オプティミーが初期リバウンド数の半分に達する前にガクッとなることです。何が影響しているのでしょうか？どうすれば直るのか？ いくつかのペアで観測された - EUR AUDとUSD CADは少なくとも。 ファイル: jzoh912.JPG 68 kb Andrey Pogoreltsev 2019.10.22 22:26 #186 古いテスターではハングアップしないのですが...。全く) ハブラでこの記事に出会いました： https://habr.com/ru/post/402551/ 新しいテスターは新しい命令を使うのかもしれません、私はちょうどRyzen 5 2600を持っているので、マイクロコードを更新してみます。 PS.やったーーーーーーーーーーーーマザーのバイオス（マイクロコードも入る）を更新したら全てうまくいきました。12スレッドで、不具合やハングアップなしに計算が進みます。 fxsaber 2019.10.23 07:56 #187 最適化キャッシュを選択する際には、設定の最適化フラグにチェックを入れないでください。 fxsaber 2019.10.23 09:09 #188 入力変数に対する非常に便利な解決策は、コメントで名前を指定することです。 以下のように機能を向上させたいと考えています。 input int inRange1 = 23; // Количество пунктов // 0||1||40||Y input int inRange2 = 8; // Количество пипсов // -9||3||12||N ハイライトされたコードセクションは、各入力パラメータのデフォルトの最適化範囲を指定します。テスターの設定タブでは、Expert Advisorの作者が定義したこのデフォルトの範囲を各パラメータで選択することができます。 現在、Market Advisorにはデフォルトの範囲がありません。それらを最適化するためには、各パラメータの範囲を作者に聞く必要があります。 同じソリューションがあれば、Expert Advisorの作者が自分用にExpert Advisorを書くときにも、すべてが簡単になる。 この機能が便利かどうか、あるいは私の奇妙なトリックの一つであるかどうか、教えてください。 Andrey Pogoreltsev 2019.10.23 10:06 #189 fxsaber:入力変数に対する非常に便利な解決策は、コメントで名前を指定することです。以下のように機能を向上させたいと考えています。ハイライトされたコードセクションは、各入力パラメータのデフォルトの最適化範囲を指定します。テスターの設定タブでは、Expert Advisorの作者が定義したこのデフォルトの範囲を各パラメータで選択することができます。現在、Market Advisorにはデフォルトの範囲がありません。それらを最適化するためには、各パラメータの範囲を作者に聞く必要があります。同じソリューションがあれば、Expert Advisorの作者が自分用にExpert Advisorを書くときにも、すべてが簡単になる。この機能が役に立つと思うか、それとも私の奇妙な副作用のひとつに過ぎないか、教えてください。 1.多言語対応EAに 便利なものは？言語によって、別々のメソッドで名前を設定するのがよいでしょう。 2) この形式は、特に範囲内で何かを変更する必要がある場合、全く便利ではありません。設定を保存しておいて、後で読むだけ。これは本当に早くて便利です。 3.なぜExpert Advisorをマーケットに最適化したいのですか？それがExpert Advisorの作者のやるべきことだと思うのです。 PS.こだわりがない。私の意見：何事もシンプルで便利で論理的であるべきで、「開発者が特定の場所で一時的に解決するのに便利」であってはならないのです。 fxsaber 2019.10.23 15:57 #190 GAを再起動すると、既存のoptファイルにそのパスが追加されると考えてよいでしょうか。 1...121314151617181920212223242526...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Irqlはハードウェアです。
最適化中のパラメータをリモートエージェントに渡す方法はありますか？ あるいは、ファイルや文字列を渡す方法はありますか？ローカルまたはネットワークエージェント。
古いテスターではハングアップしないのですが...。全く)
ハブラでこの記事に出会いました： https://habr.com/ru/post/402551/
新しいテスターは新しい命令を使うのかもしれません、私はちょうどRyzen 5 2600を持っているので、マイクロコードを更新してみます。PS.やったーーーーーーーーーーーーマザーのバイオス（マイクロコードも入る）を更新したら全てうまくいきました。12スレッドで、不具合やハングアップなしに計算が進みます。
入力変数に対する非常に便利な解決策は、コメントで名前を指定することです。
以下のように機能を向上させたいと考えています。
ハイライトされたコードセクションは、各入力パラメータのデフォルトの最適化範囲を指定します。テスターの設定タブでは、Expert Advisorの作者が定義したこのデフォルトの範囲を各パラメータで選択することができます。
現在、Market Advisorにはデフォルトの範囲がありません。それらを最適化するためには、各パラメータの範囲を作者に聞く必要があります。
同じソリューションがあれば、Expert Advisorの作者が自分用にExpert Advisorを書くときにも、すべてが簡単になる。
この機能が便利かどうか、あるいは私の奇妙なトリックの一つであるかどうか、教えてください。
1.多言語対応EAに 便利なものは？言語によって、別々のメソッドで名前を設定するのがよいでしょう。
2) この形式は、特に範囲内で何かを変更する必要がある場合、全く便利ではありません。設定を保存しておいて、後で読むだけ。これは本当に早くて便利です。
3.なぜExpert Advisorをマーケットに最適化したいのですか？それがExpert Advisorの作者のやるべきことだと思うのです。
PS.こだわりがない。私の意見：何事もシンプルで便利で論理的であるべきで、「開発者が特定の場所で一時的に解決するのに便利」であってはならないのです。