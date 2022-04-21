MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 19

新しいコメント
 
Irqlは鉄
 
Renat Fatkhullin:
Irqlはハードウェアです。
6本の糸で、最終的にすべてがうまくいきました。毎回異なるエラーという事実から判断すると、最も可能性の高い、テスターは、特にメモリ上のすべてのリソースを食べて、崩れ始めた。

PS.エージェント＋キャッシュのマッピングで一般的なティックを作れば、メモリの問題は解決するはずです。もちろんハズレもありますが、スレッドが多ければ多いほど、ヒットも多くなります。

ちなみに、ハードウェアのテストはしました。エラーはありません。
 
こんにちは！この問題に直面して - MT5の古いバージョンからの最適化の 結果 - キャッシュファイルは、4.10.2019から新しいバージョンに適合しません - 誰mtalkedこれと - 治す方法？ただ、何も起こらない、つまりキャッシュファイルが読み込まれないのです。
 

最適化中のパラメータをリモートエージェントに渡す方法はありますか？ あるいは、ファイルや文字列を渡す方法はありますか？ローカルまたはネットワークエージェント。

 
もうひとつの問題は、オプティミーが初期リバウンド数の半分に達する前にガクッとなることです。何が影響しているのでしょうか？どうすれば直るのか？ いくつかのペアで観測された - EUR AUDとUSD CADは少なくとも。
ファイル:
jzoh912.JPG  68 kb
 

古いテスターではハングアップしないのですが...。全く)
ハブラでこの記事に出会いました： https://habr.com/ru/post/402551/

新しいテスターは新しい命令を使うのかもしれません、私はちょうどRyzen 5 2600を持っているので、マイクロコードを更新してみます。

PS.やったーーーーーーーーーーーーマザーのバイオス（マイクロコードも入る）を更新したら全てうまくいきました。12スレッドで、不具合やハングアップなしに計算が進みます。
 
最適化キャッシュを選択する際には、設定の最適化フラグにチェックを入れないでください。
 

入力変数に対する非常に便利な解決策は、コメントで名前を指定することです。


以下のように機能を向上させたいと考えています。

input int inRange1 = 23; // Количество пунктов //  0||1||40||Y
input int inRange2 = 8;  // Количество пипсов  // -9||3||12||N

ハイライトされたコードセクションは、各入力パラメータのデフォルトの最適化範囲を指定します。テスターの設定タブでは、Expert Advisorの作者が定義したこのデフォルトの範囲を各パラメータで選択することができます。


現在、Market Advisorにはデフォルトの範囲がありません。それらを最適化するためには、各パラメータの範囲を作者に聞く必要があります。

同じソリューションがあれば、Expert Advisorの作者が自分用にExpert Advisorを書くときにも、すべてが簡単になる。


この機能が便利かどうか、あるいは私の奇妙なトリックの一つであるかどうか、教えてください。

 
fxsaber:

入力変数に対する非常に便利な解決策は、コメントで名前を指定することです。


以下のように機能を向上させたいと考えています。

ハイライトされたコードセクションは、各入力パラメータのデフォルトの最適化範囲を指定します。テスターの設定タブでは、Expert Advisorの作者が定義したこのデフォルトの範囲を各パラメータで選択することができます。


現在、Market Advisorにはデフォルトの範囲がありません。それらを最適化するためには、各パラメータの範囲を作者に聞く必要があります。

同じソリューションがあれば、Expert Advisorの作者が自分用にExpert Advisorを書くときにも、すべてが簡単になる。


この機能が役に立つと思うか、それとも私の奇妙な副作用のひとつに過ぎないか、教えてください。

1.多言語対応EAに 便利なものは？言語によって、別々のメソッドで名前を設定するのがよいでしょう。

2) この形式は、特に範囲内で何かを変更する必要がある場合、全く便利ではありません。設定を保存しておいて、後で読むだけ。これは本当に早くて便利です。

3.なぜExpert Advisorをマーケットに最適化したいのですか？それがExpert Advisorの作者のやるべきことだと思うのです。

PS.こだわりがない。私の意見：何事もシンプルで便利で論理的であるべきで、「開発者が特定の場所で一時的に解決するのに便利」であってはならないのです。

 
GAを再起動すると、既存のoptファイルにそのパスが追加されると考えてよいでしょうか。
1...121314151617181920212223242526...84
新しいコメント