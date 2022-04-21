MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 20 1...131415161718192021222324252627...84 新しいコメント fxsaber 2019.10.23 16:00 #191 Andrey Pogoreltsev: 2.この形式は、特に範囲内で何かを変更する必要がある場合、全く便利ではありません。設定を保存しておいて読み出すだけなので、本当に早くて便利です デフォルトの範囲とユーザー定義の範囲があります。2つ目は、デフォルトの動作です。Default - 作者が設定した範囲を素早く取得。 3.なぜExpert Advisorをマーケットに最適化するのか？Expert Advisorの作者が行う必要があります。 いや、そんなことはない。 Andrey Pogoreltsev 2019.10.23 16:26 #192 fxsaber: デフォルトの範囲とユーザー定義の範囲があります。2つ目は、デフォルトの動作です。デフォルトでは、作者が設定した範囲を素早く取得します。 そうであってはならないのです。 待てよ、Expert Advisorは完成品なんだぞ。その仕組みは、ユーザーよりも作者の方がよく知っているはずです。 ユーザーである私にとっては、微調整が必要な製品を、しかも適切なトレーニングや操作のアルゴリズムに関する知識なしに、なぜ購入／レンタルする必要があるのか？ 話が違うかもしれませんが、製品はすぐに使えるものでなければなりません。エンジンやギアボックスのファームウェアなどもチューニングするようなクルマは購入しないのですか？Expert Advisorも同じで、すぐに使えるはずです。 fxsaber 2019.10.23 16:29 #193 Andrey Pogoreltsev: ありがとうございます、ご指摘の通りです。 MetaQuotes 2019.10.23 16:41 #194 .setファイルの正しい扱い方をご覧ください。 これらの定義済み設定は、テスター設定のコンテキストメニューで 利用できます。 ファイル: Math_3D.zip 885 kb Slava 2019.10.23 16:56 #195 fxsaber: GAを再起動すると、既存のoptファイルにそのパスが追加されるという理解で合っていますか？ はい。 fxsaber 2019.10.23 17:15 #196 MetaQuotes Software Corp.: .setファイルを正しく扱う方法をご覧ください。 これらの定義済み設定は、テスター設定のコンテキストメニューで利用できます。 素晴らしいお手本をありがとうございました便利なものがいっぱい fxsaber 2019.10.24 07:06 #197 このような事態に遭遇したのは初めてです。最適化タスク（私はほとんどMultiTesterで行います）の後、最適化カラムのすべてのカラム（入力パラメータを除く）が無効になります：Profitability、Profit Factor、Mature Expectation、その他。 Dmitiry Ananiev 2019.10.24 07:25 #198 Andrey Pogoreltsev: 待てよ、EAって完成品なんだろ。その仕組みは、ユーザーよりも作者の方がよく知っているはずです。 例えば、ユーザーとして、まだ微調整が必要な製品を、そのアルゴリズムについて適切なトレーニングや知識なしに、なぜ購入/レンタルするのでしょうか？ 話が違うかもしれませんが、製品はすぐに使えるものでなければなりません。エンジンのチューニングやギアボックスのファームウェアなども含めて、クルマを購入しないのですか？Expert Advisorも同じで、すぐに使えるはずです。 ミラーやシートをセットするんですよね？さらに悪いことに、ガソリンや必要なオイル、その他の技術的な液体を充填することになります。そして、満タンになった灰皿の掃除までするんですね。))) Andrey Pogoreltsev 2019.10.24 09:15 #199 Dmitiry Ananiev: ミラーやシートは調整するんでしょ？さらに悪いことに、ガソリンや必要に応じてオイル、その他の技術的な液体を充填することになるのです。そして、満タンになった灰皿の掃除までするんですね。))) コスパがいいんです。履歴に関するアドバイザーを最適化 するのは、大掛かりなオーバーホールです。でも、この話は終わりにしましょう。） Good Beer 2019.10.24 18:54 #200 新規ビルド2190：メインウィンドウの最適化グラフに 加え、結果テーブルからシングルパスを開始する際の強制ビジュアライゼーションが追加されました。最適化はもうつまらないものではありません。 1...131415161718192021222324252627...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうであってはならないのです。
待てよ、Expert Advisorは完成品なんだぞ。その仕組みは、ユーザーよりも作者の方がよく知っているはずです。
ユーザーである私にとっては、微調整が必要な製品を、しかも適切なトレーニングや操作のアルゴリズムに関する知識なしに、なぜ購入／レンタルする必要があるのか？
話が違うかもしれませんが、製品はすぐに使えるものでなければなりません。エンジンやギアボックスのファームウェアなどもチューニングするようなクルマは購入しないのですか？Expert Advisorも同じで、すぐに使えるはずです。
.setファイルを正しく扱う方法をご覧ください。
これらの定義済み設定は、テスター設定のコンテキストメニューで利用できます。
ミラーやシートをセットするんですよね？さらに悪いことに、ガソリンや必要なオイル、その他の技術的な液体を充填することになります。そして、満タンになった灰皿の掃除までするんですね。)))
