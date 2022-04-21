MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 20

Andrey Pogoreltsev:

2.この形式は、特に範囲内で何かを変更する必要がある場合、全く便利ではありません。設定を保存しておいて読み出すだけなので、本当に早くて便利です

デフォルトの範囲とユーザー定義の範囲があります。2つ目は、デフォルトの動作です。Default - 作者が設定した範囲を素早く取得。

3.なぜExpert Advisorをマーケットに最適化するのか？Expert Advisorの作者が行う必要があります。

いや、そんなことはない。

 
fxsaber:

待てよ、Expert Advisorは完成品なんだぞ。その仕組みは、ユーザーよりも作者の方がよく知っているはずです。

ユーザーである私にとっては、微調整が必要な製品を、しかも適切なトレーニングや操作のアルゴリズムに関する知識なしに、なぜ購入／レンタルする必要があるのか？

話が違うかもしれませんが、製品はすぐに使えるものでなければなりません。エンジンやギアボックスのファームウェアなどもチューニングするようなクルマは購入しないのですか？Expert Advisorも同じで、すぐに使えるはずです。

 
Andrey Pogoreltsev:

ありがとうございます、ご指摘の通りです。

 

.setファイルの正しい扱い方をご覧ください。


これらの定義済み設定は、テスター設定のコンテキストメニューで 利用できます。

fxsaber:
GAを再起動すると、既存のoptファイルにそのパスが追加されるという理解で合っていますか？
はい。
 
MetaQuotes Software Corp.:

素晴らしいお手本をありがとうございました便利なものがいっぱい

 
このような事態に遭遇したのは初めてです。最適化タスク（私はほとんどMultiTesterで行います）の後、最適化カラムのすべてのカラム（入力パラメータを除く）が無効になります：Profitability、Profit Factor、Mature Expectation、その他。
 
Andrey Pogoreltsev:

ミラーやシートをセットするんですよね？さらに悪いことに、ガソリンや必要なオイル、その他の技術的な液体を充填することになります。そして、満タンになった灰皿の掃除までするんですね。)))

 
Dmitiry Ananiev:

ミラーやシートは調整するんでしょ？さらに悪いことに、ガソリンや必要に応じてオイル、その他の技術的な液体を充填することになるのです。そして、満タンになった灰皿の掃除までするんですね。)))

コスパがいいんです。履歴に関するアドバイザーを最適化 するのは、大掛かりなオーバーホールです。でも、この話は終わりにしましょう。）
 
新規ビルド2190：メインウィンドウの最適化グラフに 加え、結果テーブルからシングルパスを開始する際の強制ビジュアライゼーションが追加されました。最適化はもうつまらないものではありません。
