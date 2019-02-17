MT4からMT5への乗り換えは意味があるのでしょうか？なぜMT5に乗り換えたのですか？ - ページ 8

新しいコメント
削除済み  
Nikolai Semko:

ほとんどがパターン認識です。
Googleフォトでググってみるとわかりますが、Googleはどんな人でも一つの顔から、その顔が写っている全てのフォトアーカイブを探し出すことができるのです。そのためにグーグルのサーバーは何兆回の演算が必要だと思う？

たくさん。たくさん。

しかし、取引に必要なのでしょうか？トレーディング・プラットフォームには必要ですか？それともmt5もフォトアーカイブを掘り起こすべきでしょうか？

パターン認識はトレーディングにも応用できるが、写真アーカイブの例は関係ない。

もっとも、何年ものティックコレクションや「マルチカレンシー」で誤魔化そうと思えば、ティックごとに 何十億／何百億という演算を追加すればいいわけですが。

 

とにかく、その答えが見つかったのです。MT5がMT4より速い。皆さん、ありがとうございました。

個人的な経験では、今はそう思っていなくても、コンピューティングのスピードは大きな役割を担っています。単純化した例として、古いコンピューターと新しいコンピューターがあります。片方は毎朝5秒で読み込み、もう片方は30秒で読み込みます。結局、起動するたびに25秒の短縮になります。そして、その時間を2、3年使い続けると、作業時間の大きなタイムホールができてしまうのです。だから、MT5に乗り換えることにした。

削除済み  
Nikolai Semko:

まさか、そんなことになるとは......。

 

スレッドの議論を踏まえて現実に近づけたい最終的に皆がMT5に 乗り換えるには何が必要か？(意見収集)

  1. MetaTrader 5は取引操作が高速化されています。

    5のアーキテクチャは、4に比べて一桁以上効率的です。すべてのプロセスを再構築し、最小限の遅れで取引ができるようにしました。

    非同期オペレーションを使えば（使わなくても）、最大で1秒間に数千トレードを実現できます。取引の優先順位付けをはじめ、すべてがスピード重視で作られています。

    4で終わっても全然足りない。

  2. MetaTrader 5では、ロボットは最大20倍高速に動作します。

    これは、5がC++レベルのコンパイラを使用しているため、コードが非常に効率的になっているためです。F4では、コードの最適化を行わず、古いランタイムシステムを使用しています。

    高速化は、レイテンシーの低減と実行品質の向上を意味します。

  3. MetaTrader 5では、膨大な量のデータを扱うことができます。

    ディープな開発に携わる人は、5のディレクトリに保存されるデータの大きさを知っている。フルティックのデータを含め、数十ギガバイトのヒストリカルデータが存在することもある。

    ファイブのフルティックデータの保存と表示は、除外できない機能です。ティックデータがチャートに表示されないから、存在しないのだと勘違いしないようにしましょう。

    ここでは、Otkritieブローカーの実際のアカウントと、長年にわたるすべてのRTS指数先物契約の接着剤であるRTSスプライスシンボル上で実行される簡単なコードです。
    void OnStart()
  {
   MqlTick ticks[];
   int     records=CopyTicks(Symbol(),ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1000000000);
//---
   Print(Symbol()," ticks ",records);   
  }
    4億7,200万個を生産しています。
    RTS Splice ticks 472 111 564
    そう、1回のクエリで4億7200万ティック。その後、好きなように使ってください。

    データに対する絶対的なコントロールが可能になります。ダニも何十億匹と取れる。ただ、ブローカーを蹴ってヒストリカルデータの面倒を見るのは何とかしてください。それは、彼の直接的な仕事であり、命令なのです。

    2行のコードで、全データが手に入る。MQL5の複雑さを語っているのは誰だ？

    4にそんなものはない。

  4. MetaTrader 5は、ミリ秒単位の非常に精密なマルチシンボルテスターを備えています

    これにより、非常に複雑な戦略のレースを行うことができ、戦略が自滅的でないことをより保証することができます。

    あなたが直接コードを書き、テスターが市場のあらゆる種類のモデルを作る複雑さをすべて引き受けます。

    定期的にトレーダーが簡単なテスターを何倍も速く書けると自慢していますが、全てはバーのサイクルを安く走らせるレベルなのです。言うまでもなく、市場環境、商品、必要な証拠金など、あらゆるものが完全に排除されています。

    そして、すべての利益をバランスシート通貨に正確に換算するなど、最も詳細なモデリングを行うだけでなく、浮動株/自己資本変動の履歴とともに、すべての統計情報を収集します。

    これは、MetaTrader 4に搭載されているものとは比べものにならない。

  5. MetaTrader 5のテスターでは、遅延実行会計の驚くべき機能があります。

    一定のタイムラグで取引するモードでは、テスターでは素晴らしくても実際の取引環境では悲惨なことになるスキャルパー戦略のほとんどを完全に除外することができます。



    50〜100msの遅延を加えるだけでも、多くの戦略を劇的に悪化させるのに十分なのです。

    この機能の威力は、テスター内のSleep(ms)でも現実と同じように動作する、市場環境の正確なシミュレーションに基づいています。Expert Advisor自体に遅延を設けることで、相場の展開を並列化し、質的にリアルな実行を可能にしているのです。

    ネットワークの遅延を何度か増やしてみて、ロボットの堅牢性をテストしてみてください。requoteとbounceの品質を同時にチェックします。

    4で持っているのでしょうか？いいえ、もちろんそんなことはありません。

  6. Fiveの64ビットシステムにより、膨大な量のチャートと深い履歴での運用が可能です。

    これは、複雑な分析を行う場合や、複数のシンボルやタイムフレームをスキャンする場合に、非常に重要です。数千ものチャート（シンボル＋期間）を保有・操作でき、瞬時に利用できることを確認できます。

    トレーダーの中には、「あまり必要ない」「Fの手薄なデータで十分だ」と言う人もいる。しかし、現実にはデータ分析における利害関係は常に高まっている。

    私の考えでは、5つのデータ量はまだ十分ではありません。データ配信の効率化とスピードアップに常に取り組んでいます。MQL5から膨大なデータを常に手元に置いて、素早く利用できるように、常にパフォーマンスのチューニングを続けています。

  7. マルチスレッドテスター、計算機、クラウドサーバーの使用

    戦略策定の主なコストは、戦略の最適化です。このあたりは、私たちが多く投資している部分です。

    ローカルコアを全て使用したり、ローカルに計算ファームを構築したり、MQL5クラウドネットワークに 接続したりすることができます。これにより、最適化を数十倍から数百倍に高速化することができます。


  8. MetaTrader 5は多数のゲートウェイでスタックと実行が可能

    トレーダーはあまり知りませんが、MetaTrader 5は異なる流動性プロバイダーの強力なアグリゲーションシステムと、異なるプロバイダーへの取引転送の柔軟なシステムを備えています。

    ECN、流動性アグリゲーション、マッチングエンジンにより、最良価格での執行戦略を効率的に実行し、単一口座から複数の市場をサポートすることができます。

  9. 5はデータ容量に制限がない

    膨大な量のヒストリカルチャートデータ（1970年まで限定）と取引履歴をリクエストすることができます。

    口座の取引履歴が100万件以上ある方問題ないです。メモリを増設すればいい。

  10. 全く異なるチャートアーキテクトとオブジェクト管理

    チャートの管理はより効率的になり、ビルドのためにチャートを 完全に無効にすることも可能です。

    グラフィカルなオブジェクトやカンヴァスを使って、思い通りにウィンドウを使うことができます。

  11. 巨大な標準ライブラリ

    MQL5の標準ライブラリは こちらです。R言語、データコレクション、OpenCL、グラフィックスなどのレベルで数学があります。

    ほとんどのトレーダーは、私たちがRパッケージの数百もの数学的・統計的関数を ソースコードに実装していることを知りません。Rに比べて何倍も速く（5〜50倍）、多くの複雑な計算ができるようになります。

    MQL5のソースコードで書かれたプログラムは、RのC++実装の速度を最大で50倍まで吹き飛ばすことができます。

  12. カスタムシンボル、カスタムスタック、合成シンボル、簡易データインポート

    ファイブでは、プライススタックを含む独自のシンボルを簡単に作成することができます。MQL5のコードから作成し、MQL5のコードからrltimeに送り込みます。数式を使った合成記号を作ることができる。

    つまり、MetaTrader 5は、他のどんなデータも分析できる独立した分析プラットフォームとして長い間利用されてきたのです。どのMQL5プログラムでもデータフィードを扱うことができます。

  13. その他にも、繰り返し説明されている機能がたくさんあります。



そのことに気づかなければならない。

  • 技術は常に進化しており、旧態依然とした充足感に留まっている人は取り残されてしまいます。

  • そう、技術競争なんです。そして、まずはトレーダーの皆様へ

  • MQL4とMQL5は、複雑さは全く同じです

    MQL5の複雑さはまったく同じなのに、MQL4がシンプルだという発言を聞くと、本当におかしな話ですよね。mql5の複雑さは全く同じです。

    あるいは、数個の追加パラメータは、プログラマーにとって普遍的な問題であることを認めざるを得ない。いいえ、もちろんそんなことはありません。これは、古いものを踏みつけている人たちのための美しい伝説です。

  • 何度も言いますが、プログラムはプロの開発者が作るものです。

    コードエディタを使用するユーザーは2％未満です。大多数のトレーダーは、コードを分析することなく、マーケットやコドベースから既製品をダウンロードしています。

    シンプルなMQL4の話は例外なく馬鹿馬鹿しい。特にOOPについては、MQL4にずっと搭載されているものなので、まったく圏外です。いまやプログラマーなら誰でもOOPをデフォルトで知っているはずです。

    十分に熟練したプログラマーでなければ、納得のいく品質のプログラムを作ることはできない。プログラミングの知識がなくても、受け入れられるコードが書ける」可能性に惑わされないでください。

    私は28年間、日々プログラミングに励み、自分の主張が現実であることを知っています。

  • 当社の技術パートナーやサードパーティの開発者は、MetaTrader 4を維持することに直接的に十分な関心を持っています。

    このプラットフォームは技術的な欠陥が多いため、アドオン/ホールというニッチな分野に鞍替えし、直接的に食い込んでいるのです。

    そう、彼らはブローカーやトレーダーに「MetaTrader 4の方が優れている」と説得するために、かなりのリソースを費やしているのです。彼らのビジネスが崩壊してしまうから です。そして、彼らは独立したトレーダーという名でここに座り、反対運動を展開しているのです。

    私たちは、特に熱心さを失い、彼らがブローカーやトレーダーに何をどのように伝えているかを非常によく理解していますが、これと積極的に戦う能力は持っていません。

    例えば、マイクロソフトが自社のプラットフォームをより安全なものにし、セキュリティ機能を取り上げたとき、アンチウイルスベンダーが10年前から上げてきた反発を思い出してください。正義の怒りとPRだけで

  • 進歩は止められない。
 
Олег avtomat:

まさか、そんなことになるとは......。

ああ、ちょっと興奮しちゃったよ。申し訳ございませんでした。
 
Renat Fatkhullin:
感動以上です。
 
Renat Fatkhullin:
  1. MetaTrader 5は取引操作が高速化されています。

    Fiveのアーキテクチャは、Fourに比べて桁違いに効率的です。すべてのプロセスを再構築し、最小限の遅延で取引できるようにしました。

    非同期オペレーションを使えば（使わなくても）、最大で1秒間に数千件のトレードを実現することが可能です。取引の優先順位付けをはじめ、すべてがスピード重視で作られています。

    4で可能なこととは比べものにならない。
    ....

売り手と買い手、そして市場のルールに導かれれば、すべてが素晴らしいものになります。

しかし、フリートレーダーにとってMQLは欠落しているか、妨げになっています。

1.マルチスレッドに対応していない。

ユーザーイベントの不在。

コールバック機能がない（1年前に約束されていた） 4,

4 API の不在（私が理解する限り、存在しないし、同様に存在しないので...）、ただし、少なくとも pp.

 
Yuriy Asaulenko:

売り手と買い手、そして市場のルールに導かれれば、すべてが素晴らしいものになります。

フリー・トレーダーにとって何が足りないのか、何が妨げになっているのかを紹介します。

1.マルチスレッドに対応していない。

2.コールバック機能の不足（1年前は約束されていたと思う）。

API の不在（私が理解する限り、...として存在しないし、存在しないでしょう）、しかし、少なくとも pp.

1.されない

2.ほとんどの場合、存在しない、あきらめている

3.MQL5がAPI

端末を使わないAPIが欲しいなら、そう書けばいいのであって、第三者の主張の陰に隠れる必要はない。端末のない純粋なAPIは存在しない、これは何度も述べていることだ。

まだMT4で休日の継続を希望する人のために：3月1日から、デスクトップおよびAndroid端末の旧バージョンのサポートMetaTrader 4は廃止 されます。
 

Rユーザーには、もうすぐプレゼントが用意されています。

良い知らせを期待しています。

 
Renat Fatkhullin:

1.されることはない

2.おそらく、拒否された

3.MQL5がAPI

ターミナルを使わないAPIが欲しい場合は、疑惑の引数を使うのではなく、そのように書いてください。端末のないAPIはピュアにならない、これは繰り返し述べてきたことです。

ありがとうございます、そうですか。

いや、API単体ではなく、ターミナルにAPIを入れて、ターミナル経由で取引したいのです。オートマトンだけでなく、マニュアル取引でも 非常に便利で、外部の分析プログラムや半自動取引とのやりとりに必要です。でも、気にしないでください、それでもダメなんです。ただ、説明しただけです。

123456789101112131415...20
新しいコメント