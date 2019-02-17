MT4からMT5への乗り換えは意味があるのでしょうか？なぜMT5に乗り換えたのですか？ - ページ 11

Renat Fatkhullin:

これは会社の方針ではなく、普遍的な現実です。

もし、訓練を受けていない人に（準）プロレベルのプログラミングを大量に訓練する方法があると思うのなら、それは素晴らしくナンセンスなことです。

訓練を受けていない人を物理学者にする方法がある」と言っても、笑われて指をくわえられるだけです。

しかし、プログラミングとなると、突然すべてが変わり、人々はその可能性を信じ始めるのです。

どうやら、世界規模のIT分野全体が、「ここでは何でもあり」というメガ・パイラシーの影響下で、独自の現実を生きていることが影響しているようだ。

Renatさん、なぜ悩むのですか？ AutoLispのようなものを使ってMQL5を開発すればよかったのに ))))。それは、ハウリングだったでしょう...。

Функция - имя операции (в том числе и арифметической), которая должна быть выполнена.

Произведение трех чисел 2*3*4 соответствует выражению:  (* 2 3 4) 
Вложенные выражения 4*(3-(2.2+1.1)) записываются так:      (* 4 (- 3 (+ 2.2 1.1 )))

2000年にマウスが壊れたんですが、当時は恵まれたソ連で、何も買えませんでした。そして、ある工場に急遽、ハックワークの図面をAutoCadのフォーマットで送ることになったのです。それで？忌まわしいLispを一日勉強して、コマンドラインを使って、マウスなしで絵を完成させたのです。以上です...。

家人のくしゃみにも及ばない些細なことですが。 MQL5にマルチスレッドが搭載されるのはいつですか？スレッドやミューテックスなどに煩わされることなく、より成熟した方法でストレートに。C#5-7のレベルで？

 
Vitaly Muzichenko:

プライベートメッセージの 受信をオンにした方が良いですよ :)

Vitaly どのように表現しているのですか？2019.04.02からのメールもあります。何もスイッチを切っていないし、どうすればいいのかわからない。

Renat Fatkhullin:

Rユーザーにとっては、もうすぐプレゼント付きの本当のホリデーがやってきます。

素敵なお知らせを待っています

Renat、そしてPythonユーザーには？:))ここではRを応援している人が多いのですが、一般的にはPythonが統計学のデファクトスタンダードで、特にMoDではそうです。+ Pythonの方が速い。

例えばC++ではPython.hがあり、つまり本格的なAPIがあります。MQLでも同じようにしたいのですが、夢のようです。

https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html


1. Extending Python with C or C++ — Python 3.7.2 documentation
  • docs.python.org
It is quite easy to add new built-in modules to Python, if you know how to program in C. Such extension modules can do two things that can’t be done directly in Python: they can implement new built-in object types, and they can call C library functions and system calls. To support extensions, the Python API (Application Programmers Interface...
 
Maxim Dmitrievsky:

Renat、そしてPythonユーザーには？:))ここではRを応援する人が多かったのですが、一般的には統計学、特にMoDではPythonがデファクトスタンダードになっていますね。+ Pythonの方が速い。


マキシム RでもPythonでも、これは全部空なんです。そのまま簡単にできるものばかりです。
Yuriy Asaulenko:
マキシム RでもPythonでも、これは全部空なんです。これらはすべて、すでに簡単にできるようになっています。

mqlのブースターを作ってください。

もダブルデュエルDQN欲しいです。

 
Maxim Dmitrievsky:

mqlのブースターを作ってください。

もダブルで決闘するDQN旺

金)です。なるほど、冗談です。今は他のことが気になるけど、その時はコピーするよ。
Yuriy Asaulenko:
お金)OK、冗談です。今は他のことで頭がいっぱいだけど、もしやったらコピーしてあげるよ。

かっこよく仕上がれば、それだけでサマになるのですが......)

 
Renat Fatkhullin:

レナート MQのIPOの計画はあるのか。

私はあなたの株を買いたいと思いますし、私だけではないと思います ))

 
Nikolai Semko:

レナート MQのIPOの計画はあるのか。

私はあなたの株を買いたいと思いますし、私だけではないと思います。）

今」からの投資先はこれだ：健康食品

«Вкусвилл» планирует провести IPO
«Вкусвилл» планирует провести IPO
  • 2019.02.07
  • blog.dti.team
«Вкусвилл» собирается разместить акции на бирже. Если компания осуществит свои планы, это будет первое с 2014 года IPO российского продуктового ритейлера. Детали неизвестны — переговоры с инвесторами пока на начальном этапе. По данным Коммерсантъ, ритейлер разместит на Московской бирже до 25% уставного капитала, размещение состоится...
 
Renat Fatkhullin:

技術的な詳細や根拠はどこにあるのですか？

お客様のログは消去されません。

お待たせしました、木曜日ではなく水曜日でしたね、私のミスです。File E:\ForexSchool゙MT5_Develop゙Tester゙logs゙20190206.log.最後の17:11:24.609の ランでは、ローディングバーが2/3でフリーズしたため、手動で停止を押 しました。

そして、今夜も同じ日付で実行し、すべてうまくいきました。

FS 0 15:03:52.064 テスター EURCHF：M1履歴の予備ダウンロードを開始しました。

LJ 0 15:12:17.498 Tester EURCHF: M1履歴の予備ダウンロードはタイムアウトのため停止 しました。

KF 3 15:12:17.498 テスター EURCHF:2015.01.14 00:00 から 2015.01.16 00:00 まで履歴データ なし。

FP 0 17:10:20.094 Tester EURCHF: M1履歴の予備ダウンロードを開始しました。

IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: M1履歴の予備ダウンロードはタイムアウトのため停止しました。

MI 3 17:11:16.189 テスター EURCHF: 2015.01.15 00:00 から 2015.01.16 00:00 までの履歴データなし。

EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: M1履歴の予備ダウンロードを開始しました。

NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF:72% of history downloaded.

EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: M1履歴の予備ダウンロードをキャンセルしました。

FN 3 17:14:29.708 Tester ユーザーによって停止されました。


