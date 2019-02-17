MT4からMT5への乗り換えは意味があるのでしょうか？なぜMT5に乗り換えたのですか？ - ページ 10 1...34567891011121314151617...20 新しいコメント Alexey Volchanskiy 2019.02.09 00:53 #91 Nadejda Remizova: 両者の違いは何でしょうか？ナデシコ 私は長い間、マルチプラットフォームのプロジェクトを書いていて、マウスをクリックするだけでMT4かMT5のどちらかにコンパイルされるようになっています。サンクトペテルブルグから来たのなら、クリームブリュレを飲みながら教えてあげよう )) Vitaly Muzichenko 2019.02.09 00:55 #92 Alexey Volchanskiy:Nadezhda、私は長い間、マウスをクリックするだけでMT4やMT5にコンパイルされるマルチプラットフォームプロジェクトを書いてきました。もしあなたがサンクトペテルブルグから来たのなら、クレームブリュレを一杯おごりますよ ))プライベート メッセージの受付を開始した方が良いですね :) Renat Fatkhullin 2019.02.09 00:58 #93 Andrey F. Zelinsky:mql4とmql5は違う言語だと、つい2ヶ月半ほど前にあなた自身が言っていましたね。 そうなんです。 言語の複雑さも同じです。そして、MQL5の機能はより充実しています。 より複雑に、ではなく、より多く。つまり、MQL5ではより多くの標準的な関数をベースに、より多くのことを実現することができるのです。 特に、何百もの強力な関数がすでに利用可能で、ドキュメントに記述されている標準ライブラリを考慮すると、なおさらです。 ここで「ライブラリは害悪だ、標準ライブラリを削除しろ、手打ちで書け！」と力説しているのは、なんとも皮肉な話です。". Alexey Volchanskiy 2019.02.09 01:04 #94 Renat Fatkhullin:また、ジョークとして、10ヶ月後の私たちのMetaQuotes-Demoについて。 570万取引口座380万件のオープンポジション をリアルタイムで再計算10kトレーダーオンライン4,200のトレーディングシンボル MOEXの顧客口座数は200万口座に過ぎない。それも、ストリーミングチャート履歴もなく、トレードサービスだけで。 私たちが使っているMetaTrader 5のシングルクラスタは、かなり脆弱なハードウェア環境ですが、その何倍ものデータ量を処理しています。今回の構築により、MetaTrader 5はアグリゲーションとマッチングエンジンの実装により、取引所の基幹システムとなったのです。 それゆえ、ブローカーへのアドバイスとして、技術者やフォーラムに耳を傾けるのをやめれば、ずっと前に多くのMT4サーバーを1つのMT5に統合し、多くの費用を節約することができたはずです。 今週木曜日（2019.02.07）、私のスキャルパーは、MQデモサーバーからリアルティックのデータも、通常のエミュレートティックのデータも、スイスフランが急騰した2015年1月15日のOHLCもダウンロードすることが出来ませんでした。あの極限の日に、ひとつのアルゴリズムを試したいと思ったほどです。 Ducasから履歴ティックをダウンロードし、Matlabのエミュレータでテストし、生成された.fxtを介してMT4でテストする必要がありました。MT5のテスターで、不具合なく、特に週末に振り返ることなく、直接行えれば最高です。週末はたいてい、考えたり実験したりする時間がありますし、MQデモのサーバーもダウンしていることが多いですから。 その知識が失われないように、Matlabでそのジャンプの写真を紹介します...。 同じでも、規模が違う。 Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:07 #95 Renat Fatkhullin:ここで「ライブラリは害悪だ、標準ライブラリを削除しろ、手書きで書け！」と力説しているのは、なんとも皮肉な話です。".レナート、なぜ私が図書館について言ったことを誇張するんだ？ 私が言いたかったのは、初心者に教えるときには、単純化された言語表現はやめるべきだということです。初心者に説明する際に、直接的な構文を貿易クラスの手法に置き換えることは、言語の理解を妨げることになると私は考えています。 私のライブラリに関するテーゼは、「トレードクラス」にのみ言及し、フォーラムやトレーニング記事で初心者に説明する過程のみであった。 Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:07 #96 Alexey Volchanskiy:今週木曜日（2019.02.07）、私のスキャルパーは、スイスフランが急騰した2015年1月15日のリアルティックのデータも、通常のエミュレーションティックも、OHLCさえもMQデモサーバーからダウンロードすることができなかった。あの極限の日に、ひとつのアルゴリズムを試したいと思ったほどです。 Ducasから履歴ティックをダウンロードし、Matlabのエミュレータでテストし、生成された.fxtを介してMT4でテストする必要がありました。MT5テスターで直接、不具合なく、特に週末に振り返ることなく出来たら最高です。週末は通常、考えたり実験したりする時間であり、MQサーバーがダウンしていることが多いのです。技術的な詳細や証明はどこにあるのですか？ あなたのログは消去されません。 Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:08 #97 Andrey F. Zelinsky:レナート、なぜ私が図書館について言ったことを誇張するんだ？ 私が言いたかったのは、初対面の人に教えるときは、簡略化された言語の提示は断ったほうがいいということです。私の考えでは、直接的な構文を貿易クラスのメソッドに置き換えることは、言語の理解にとって有害です。 ライブラリに関する私のテーゼは、「トレードクラス」についてのみで、フォーラムやチュートリアルの記事で初心者に説明する過程でのものでした。いや、まったくもって的確かつ多角的に同じ指摘をされていましたね。 そこに疑いはなかった。図書館には度胸も仕様も ない、ということにして、全体を捻じ曲げていたのはあなたです。 フォーラムの書き込みから判断すると、多くの人がKimのコードを手本にしたようです。キムのコードはどのように提示されたのですか？彼の全コードが与えられました。それは、仕様書を見て、その内部を覗き込むことができることです。今、例として挙げられているものはいかがでしょうか。ここにメソッドがあります」というスタイルで、その仕様のみが示される。 また、ライブラリはコメント付きの完全なソースコードだけでなく、10ヶ国語による詳細なドキュメントも 用意されています。 そして、記事の最後に：Expert Advisorの書き方で標準ライブラリのトレードクラスを使用する方法。 Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:14 #98 Renat Fatkhullin:いや、絶対に同じ指摘を的確かつ多面的にしている。 そこに迷いはなかった。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 最終的にみんながMT5に乗り換えるにはどうしたらいいのでしょうか？(意見収集) アンドレイ・F・ゼリンスキー, 2019.02.06 13:41 ドキュメント、ターミナル、オフィシャルサンプルから標準ライブラリを 削除します。少なくとも、取引クラスと、直近の取引環境のクラスは。 <...> SBを削除して...」という表現は、私の不正確な表現でした。これは認めます。 しかし、その後、私の論文は明らかになった。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 最終的にみんながMT5に乗り換えるにはどうしたらいいのでしょうか？(意見収集) アンドレイ・F・ゼリンスキー, 2019.02.06 14:02 私の投稿は、言語の表現方法という 観点からのものでした。言語を理解しやすくしたり、難しくしたりするのは、言語の表現方法 である。 <...> p.s. それに、あるクラスのメソッドと言語と何の 関係があるのでしょうか？クラスメソッドは例に過ぎない。重要な言語構成に取って代わり、代 用するものであってはならない。 つまり、本質的にどうなるのか。ドキュメントで言語構成要素を参照する代わりに、「地下」クラスのメソッドを常に参照することになります。そして、なぜほとんどの人がその言語を理解できず、習得が難しいと感じているのか、不思議に思います。 レナト・ファットフーリン図書館に内情やスペックが ないことにして、全体をねじ曲げたのはお前だ。そうではありません。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 最終的にみんながMT5に乗り換えるにはどうしたらいいのでしょうか？(意見収集) アンドレイ・F・ゼリンスキー, 2019.02.06 14:02 <...> キムさんのやり方でのプレゼンは、より建設的で理解しやすく、言語の理解にバランスのとれたノンプログラマーでも、オープニングポジションの機能を素早く理解し、変更することさえ可能なのは明らかです。 クラスメソッドを参照するスタイルで提示しても、同じように理解する効果はありません。 クラスはソースコードで提供され、それを理解したい人は、それを介して見てください"-ので、彼らは答えを与える、この答えは非常に簡単です： "我々は十分なMT4を持っている"。 <...> Renat Fatkhullin 2019.02.09 01:19 #99 Andrey F. Andrey F. Zelinsky:

SBを削除して...」という表現は、私の不正確な表現でした。それは認めます。 しかし、私の言いたいことは、後に明らかになった。

このスレのほぼ全てを勘違いして捻じ曲げていますね。あなたはMQL5に対して率直な闘争心を持ち、善良でシンプルなMQL4を擁護する人です。そのとおりで、この想いだけは推進しましたね。

外から自分の作品を見るために立ち上がることはないでしょう。セリフは最初から順番に読んでくださいね。

99%のダメージを与えることで、1%を守ったという言い訳ができると思っているのでしょう。

図書館は悪だから撤去すべき」という一念で、おさらばできるのです。

Andrey F. Zelinsky 2019.02.09 01:24 #100

Renat Fatkhullin:レナート私がきちんとした情報を持っていないというのは、ごもっともな話です。私が意識していなかった編集者と仕事をする人は、約2％程度です。それは、とても大きな違いです。

私はプログラマーではなく、独学で言語を学ぼうとしている方との会話からだけ結論を出しています。

私の結論やテーゼが不合理であれば、それはIMHOに過ぎない。一般的に、私は正しいことを主張しないし、間違っている可能性もある。
両者の違いは何でしょうか？
ナデシコ 私は長い間、マルチプラットフォームのプロジェクトを書いていて、マウスをクリックするだけでMT4かMT5のどちらかにコンパイルされるようになっています。サンクトペテルブルグから来たのなら、クリームブリュレを飲みながら教えてあげよう ))
mql4とmql5は違う言語だと、つい2ヶ月半ほど前にあなた自身が言っていましたね。
そうなんです。
より複雑に、ではなく、より多く。つまり、MQL5ではより多くの標準的な関数をベースに、より多くのことを実現することができるのです。
特に、何百もの強力な関数がすでに利用可能で、ドキュメントに記述されている標準ライブラリを考慮すると、なおさらです。
ここで「ライブラリは害悪だ、標準ライブラリを削除しろ、手打ちで書け！」と力説しているのは、なんとも皮肉な話です。".
また、ジョークとして、10ヶ月後の私たちのMetaQuotes-Demoについて。
MOEXの顧客口座数は200万口座に過ぎない。それも、ストリーミングチャート履歴もなく、トレードサービスだけで。
私たちが使っているMetaTrader 5のシングルクラスタは、かなり脆弱なハードウェア環境ですが、その何倍ものデータ量を処理しています。今回の構築により、MetaTrader 5はアグリゲーションとマッチングエンジンの実装により、取引所の基幹システムとなったのです。
それゆえ、ブローカーへのアドバイスとして、技術者やフォーラムに耳を傾けるのをやめれば、ずっと前に多くのMT4サーバーを1つのMT5に統合し、多くの費用を節約することができたはずです。
今週木曜日（2019.02.07）、私のスキャルパーは、MQデモサーバーからリアルティックのデータも、通常のエミュレートティックのデータも、スイスフランが急騰した2015年1月15日のOHLCもダウンロードすることが出来ませんでした。あの極限の日に、ひとつのアルゴリズムを試したいと思ったほどです。
Ducasから履歴ティックをダウンロードし、Matlabのエミュレータでテストし、生成された.fxtを介してMT4でテストする必要がありました。MT5のテスターで、不具合なく、特に週末に振り返ることなく、直接行えれば最高です。週末はたいてい、考えたり実験したりする時間がありますし、MQデモのサーバーもダウンしていることが多いですから。
その知識が失われないように、Matlabでそのジャンプの写真を紹介します...。
同じでも、規模が違う。
レナート、なぜ私が図書館について言ったことを誇張するんだ？
私が言いたかったのは、初心者に教えるときには、単純化された言語表現はやめるべきだということです。初心者に説明する際に、直接的な構文を貿易クラスの手法に置き換えることは、言語の理解を妨げることになると私は考えています。
私のライブラリに関するテーゼは、「トレードクラス」にのみ言及し、フォーラムやトレーニング記事で初心者に説明する過程のみであった。
技術的な詳細や証明はどこにあるのですか？
あなたのログは消去されません。
いや、まったくもって的確かつ多角的に同じ指摘をされていましたね。
そこに疑いはなかった。
図書館には度胸も仕様も ない、ということにして、全体を捻じ曲げていたのはあなたです。
フォーラムの書き込みから判断すると、多くの人がKimのコードを手本にしたようです。キムのコードはどのように提示されたのですか？彼の全コードが与えられました。それは、仕様書を見て、その内部を覗き込むことができることです。今、例として挙げられているものはいかがでしょうか。ここにメソッドがあります」というスタイルで、その仕様のみが示される。
また、ライブラリはコメント付きの完全なソースコードだけでなく、10ヶ国語による詳細なドキュメントも 用意されています。
そして、記事の最後に：Expert Advisorの書き方で標準ライブラリのトレードクラスを使用する方法。
ドキュメント、ターミナル、オフィシャルサンプルから標準ライブラリを 削除します。少なくとも、取引クラスと、直近の取引環境のクラスは。
私の投稿は、言語の表現方法という 観点からのものでした。言語を理解しやすくしたり、難しくしたりするのは、言語の表現方法 である。
p.s. それに、あるクラスのメソッドと言語と何の 関係があるのでしょうか？クラスメソッドは例に過ぎない。重要な言語構成に取って代わり、代 用するものであってはならない。
つまり、本質的にどうなるのか。ドキュメントで言語構成要素を参照する代わりに、「地下」クラスのメソッドを常に参照することになります。そして、なぜほとんどの人がその言語を理解できず、習得が難しいと感じているのか、不思議に思います。
キムさんのやり方でのプレゼンは、より建設的で理解しやすく、言語の理解にバランスのとれたノンプログラマーでも、オープニングポジションの機能を素早く理解し、変更することさえ可能なのは明らかです。
クラスメソッドを参照するスタイルで提示しても、同じように理解する効果はありません。
クラスはソースコードで提供され、それを理解したい人は、それを介して見てください"-ので、彼らは答えを与える、この答えは非常に簡単です： "我々は十分なMT4を持っている"。
このスレのほぼ全てを勘違いして捻じ曲げていますね。あなたはMQL5に対して率直な闘争心を持ち、善良でシンプルなMQL4を擁護する人です。そのとおりで、この想いだけは推進しましたね。
外から自分の作品を見るために立ち上がることはないでしょう。セリフは最初から順番に読んでくださいね。
99%のダメージを与えることで、1%を守ったという言い訳ができると思っているのでしょう。
図書館は悪だから撤去すべき」という一念で、おさらばできるのです。
レナート私がきちんとした情報を持っていないというのは、ごもっともな話です。私が意識していなかった編集者と仕事をする人は、約2％程度です。それは、とても大きな違いです。
私はプログラマーではなく、独学で言語を学ぼうとしている方との会話からだけ結論を出しています。
私の結論やテーゼが不合理であれば、それはIMHOに過ぎない。一般的に、私は正しいことを主張しないし、間違っている可能性もある。