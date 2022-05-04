リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 43 1...363738394041424344454647484950...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.12.17 10:05 #421 トレンドに逆行する チャート チャート（トップ10のみ）。 ここでは、逆トレンドの反転のうち、かなり長い間機能している安定したTSがかなり多い。そして、ほとんどの場合、取引品質指数も非常に高い。 khorosh 2018.12.17 10:15 #422 Georgiy Merts:まあ、実際にはトロールではなく、固定SLを少し変えただけということがわかりました。 このようなトロールは、私のTP-SL固定でBreakevenに転送するシステムとほぼ同じ結果になるのではないかと思います。 TA - 私はすべてのシステムでTAを持っています。TPがシステムの意味するところ（ロールオーバーやトレイリングSL）で指定されていない場合は、履歴で検出されることがないように設定されています。つまり、たまたまヒストリー上よりも利益が大きくなった場合、TPがそれを奪ってしまうのである。 そして、現実を見よう...。 今、私のトロールの説明が間違っていることに気づきました。利益が最大達成利益の38%まで減少すると、トロールが発動される。そして、その距離は62％。 Georgiy Merts 2018.12.17 10:27 #423 逆張り（Trailing TP）でトレンドに逆らってエントリーする。 チャート チャート Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 10:32 #424 Georgiy Merts:すでに、3〜5人のTC（許容できない振る舞いをしたTC）については、日々、再最適化が行われています。 でも、それでどうするの？もう一度言いますが、まずはデモ口座で使ってみてください。そして、-TCは3つの部門のうちの1つに入る．優秀なものはレポートにして発表しています。 悪い結果を待たずにすべてを再最適化することで、少なくとも市場の変化に対応するチャンスはあります。 そして、一般的にデモ 口座では、どのような意味があるのでしょうか - 沈没の開始を待つために？ ストラテジーは長くは生きられないので、飢える前に自分自身を証明する機会を与えなければならないのです。 Georgiy Merts 2018.12.17 10:38 #425 Aleksey Vyazmikin:悪い結果を待つことなく、すべてを再最適化する。少なくともこの方法で、市場の変化に対応するチャンスが生まれるはずだ。 また、デモ口座を 持つ意味は全くなく、失敗するのを待つことでしょうか？ デモ口座なしでシミュレーションする必要がある。ストラテジーは長生きしないので、停滞する前に自分自身を証明する機会を与える必要がある。普通、「最適化しすぎて、そのまま大きくなってしまった」と、反対されますよね。 ここで問題なのは、選択肢が多すぎることだと思われます。つまり、ある選択肢が実行不可能と判断されるポイントを、何らかの方法で厳密に固定する必要があるのです。私のリーグでは、TSは、許容できないパラメータを超えた場合、無効とされます - 総ドローダウン、連続SLの数、または最大待機時間のいずれかによって。 もちろん、あなたはこれらの瞬間を待つことはできません - しかし、再び、我々は決定しなければならない - システムはまだ過剰に最適化する必要はありませんし、それがすでに行うとき？TCが利益を生むのであれば、最適化する必要はないことは明らかです。その逆も然りで、もしシステムが突然損をするようなことがあれば、それは過剰な最適化が必要なのです。オッケーです。しかし、例えば、ゆっくり稼ぐとしたらどうでしょう？まさにこの指標をどうにかして決めなければならないのです ! デモ口座のポイントは、すでに何度も言っているように「損失を想定する」ことではなく、「TSをプールしておく」ことです。これで、ああ、どのシステムをセント・アカウントで試してみようか......と考える必要がなくなったのです。まずはデモで...？もし、うまくいかなかったら......？デモで動くシステムはいくつもあるので......セントとリアルのTSを選びます。質問がだいぶ変わってきましたね。もう、ありとあらゆるシステムから選ぶのではなく、デモで動いたものからしか選ばないようにしているんです。 Georgiy Merts 2018.12.17 10:46 #426 逆トレール（Trailing TP）によるトレンド・エントリー。 テーブル トップ10チャート Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 10:48 #427 Georgiy Merts:これに対してよくある反論が、「最適化しすぎて、同じようなシステムになってしまった-上がった」というものです。 ここで問題なのは、選択肢が多すぎることだと思われます。つまり、あるオプションが実行不可能と判断されるポイントを、何らかの方法で厳密に固定しなければならないのです。私のリーグでは、TSは、許容できないパラメータを超えた場合、無効とされます - 総ドローダウン、連続SLの数、または最大待機時間のいずれかによって。 もちろん、あなたはこれらの瞬間を待つことはできません - しかし、再び、我々は決定しなければならない - システムはまだ過剰に最適化する必要はありませんし、それがすでに行うとき？TCが利益を生むのであれば、最適化する必要はないことは明らかです。その逆も然りで、もしシステムが突然損失を出したら - 再度最適化する必要があるのです。オッケーです。しかし、例えば、ゆっくり稼ぐとしたらどうでしょう？さて、このインデックスをどうにかして決めなければなりませんね。デモ口座の意味は、何度も言うように「プラマイゼロ期待」ではなく、「作業用TSのプール」にあるのです。これで、ああ、どのシステムをセント・アカウントで試してみようか......と考える必要がなくなったのです。まずはデモで...？もし、うまくいかなかったら......？デモで動くシステムはいくつもあるので......セントとリアルのTSを選びます。質問がだいぶ変わってきましたね。もう、ありとあらゆるシステムから選ぶのではなく、デモで動いたものからしか選ばないようにしているんです。どんなTSでも時間を減衰因子とするならば、なぜ定数であってはならないのか？そして、「今のところうまくいっているし、ドローダウンも許容範囲だ」というテーマでの推論は間違っている。なぜなら、TSの失敗を待っている間に、新しい歴史を考慮して、すでに最適なパラメータを使うことができたからだ（過去より多く取りたくないなら、少なくとも現在より多く取る方が賢明だ）。実際、TSは定数であり、その設定だけが変わるのです。なぜ変わるかというと、後者が変わるので、市場を記述しなくなるからです。市場は常に変化していますが、変化の速度が 違うのです。一般的なパターンは、（すべての場合）そのような方法で決定することはできませんので、しようとするとトレンドをキャッチし、トレンドの強い市場の変化/変更の事実を待たずに、それに適応することが論理的であろう、そのために最適化されたTSは動作を停止します。 最適化でTS選択の基準があり、そうであるなら、デモで確認する意味はあるのだろうか-ランダムで、次に何が起こるかわからない、数種類の指標の一般的なパターンは見つけるのが非現実的だから...。 Georgiy Merts 2018.12.17 10:54 #428 ダイレクトトレーリングによるカウンタートレンドエントリー。 チャート チャート Georgiy Merts 2018.12.17 10:57 #429 Aleksey Vyazmikin:もし、どんなTSでも時間を減衰の要因とするならば、なぜ定数であってはならないのでしょうか？ ... 最適化でTS選択の基準があって、それがあるのなら、デモで確認する意味はあるのでしょうか - ランダムで次に何が起こるかわからない、数種類のインジケータで一般的なパターンを見つけるのは非現実的ですから.........。 最初のものに関しては、「N日ごとに再最適化する」というバリエーションも存在する権利があることに同意します...。 そして、デモの件ですが、私は納得いきません。それでも、最適化されただけのTSよりも、最適化されていて、しばらくデモで利益が出ているTSを取った方が確実だと思いますし、さらにどう動くか分かりませんが。 Georgiy Merts 2018.12.17 11:00 #430 では、その結果をいくつかまとめてみましょう。(TCリーグが「知っている」通貨は約8種類、従って約28種類のシンボルであることを思い出してください) TrendDTSシステム - 7ペアで動作します。 TrendSARシステム - 4つのペアで動作します。 TrendSPシステム - 7組で動作します。 FlatSPシステム - 7ペアで動作します。 FlatSARシステム - 12組で動作します。 FlatRTSシステム - 9組で動作します。 TrendRTSシステム - 9つのペアで実行されます。 FlatDTSシステム - 6ペアで動作します。 勝者は、カウンタートレンドのエントリーによるリバーサルシステムである。実は、あまり驚くことではありません。チャンネルバウンス方式は、非常によく使われるTSなのです。 1...363738394041424344454647484950...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレンドに逆行する
チャート
チャート（トップ10のみ）。
ここでは、逆トレンドの反転のうち、かなり長い間機能している安定したTSがかなり多い。そして、ほとんどの場合、取引品質指数も非常に高い。
まあ、実際にはトロールではなく、固定SLを少し変えただけということがわかりました。 このようなトロールは、私のTP-SL固定でBreakevenに転送するシステムとほぼ同じ結果になるのではないかと思います。
TA - 私はすべてのシステムでTAを持っています。TPがシステムの意味するところ（ロールオーバーやトレイリングSL）で指定されていない場合は、履歴で検出されることがないように設定されています。つまり、たまたまヒストリー上よりも利益が大きくなった場合、TPがそれを奪ってしまうのである。
そして、現実を見よう...。
今、私のトロールの説明が間違っていることに気づきました。利益が最大達成利益の38%まで減少すると、トロールが発動される。そして、その距離は62％。
逆張り（Trailing TP）でトレンドに逆らってエントリーする。
チャート
チャート
すでに、3〜5人のTC（許容できない振る舞いをしたTC）については、日々、再最適化が行われています。
でも、それでどうするの？もう一度言いますが、まずはデモ口座で使ってみてください。そして、-TCは3つの部門のうちの1つに入る．優秀なものはレポートにして発表しています。
悪い結果を待たずにすべてを再最適化することで、少なくとも市場の変化に対応するチャンスはあります。
そして、一般的にデモ 口座では、どのような意味があるのでしょうか - 沈没の開始を待つために？
ストラテジーは長くは生きられないので、飢える前に自分自身を証明する機会を与えなければならないのです。
普通、「最適化しすぎて、そのまま大きくなってしまった」と、反対されますよね。
ここで問題なのは、選択肢が多すぎることだと思われます。つまり、ある選択肢が実行不可能と判断されるポイントを、何らかの方法で厳密に固定する必要があるのです。私のリーグでは、TSは、許容できないパラメータを超えた場合、無効とされます - 総ドローダウン、連続SLの数、または最大待機時間のいずれかによって。
もちろん、あなたはこれらの瞬間を待つことはできません - しかし、再び、我々は決定しなければならない - システムはまだ過剰に最適化する必要はありませんし、それがすでに行うとき？TCが利益を生むのであれば、最適化する必要はないことは明らかです。その逆も然りで、もしシステムが突然損をするようなことがあれば、それは過剰な最適化が必要なのです。オッケーです。しかし、例えば、ゆっくり稼ぐとしたらどうでしょう？まさにこの指標をどうにかして決めなければならないのです !
デモ口座のポイントは、すでに何度も言っているように「損失を想定する」ことではなく、「TSをプールしておく」ことです。これで、ああ、どのシステムをセント・アカウントで試してみようか......と考える必要がなくなったのです。まずはデモで...？もし、うまくいかなかったら......？デモで動くシステムはいくつもあるので......セントとリアルのTSを選びます。質問がだいぶ変わってきましたね。もう、ありとあらゆるシステムから選ぶのではなく、デモで動いたものからしか選ばないようにしているんです。
逆トレール（Trailing TP）によるトレンド・エントリー。
テーブル
トップ10チャート
これに対してよくある反論が、「最適化しすぎて、同じようなシステムになってしまった-上がった」というものです。
どんなTSでも時間を減衰因子とするならば、なぜ定数であってはならないのか？そして、「今のところうまくいっているし、ドローダウンも許容範囲だ」というテーマでの推論は間違っている。なぜなら、TSの失敗を待っている間に、新しい歴史を考慮して、すでに最適なパラメータを使うことができたからだ（過去より多く取りたくないなら、少なくとも現在より多く取る方が賢明だ）。実際、TSは定数であり、その設定だけが変わるのです。なぜ変わるかというと、後者が変わるので、市場を記述しなくなるからです。市場は常に変化していますが、変化の速度が 違うのです。一般的なパターンは、（すべての場合）そのような方法で決定することはできませんので、しようとするとトレンドをキャッチし、トレンドの強い市場の変化/変更の事実を待たずに、それに適応することが論理的であろう、そのために最適化されたTSは動作を停止します。
最適化でTS選択の基準があり、そうであるなら、デモで確認する意味はあるのだろうか-ランダムで、次に何が起こるかわからない、数種類の指標の一般的なパターンは見つけるのが非現実的だから...。
ダイレクトトレーリングによるカウンタートレンドエントリー。
チャート
チャート
最初のものに関しては、「N日ごとに再最適化する」というバリエーションも存在する権利があることに同意します...。
そして、デモの件ですが、私は納得いきません。それでも、最適化されただけのTSよりも、最適化されていて、しばらくデモで利益が出ているTSを取った方が確実だと思いますし、さらにどう動くか分かりませんが。
では、その結果をいくつかまとめてみましょう。(TCリーグが「知っている」通貨は約8種類、従って約28種類のシンボルであることを思い出してください)
TrendDTSシステム - 7ペアで動作します。
TrendSARシステム - 4つのペアで動作します。
TrendSPシステム - 7組で動作します。
FlatSPシステム - 7ペアで動作します。
FlatSARシステム - 12組で動作します。
FlatRTSシステム - 9組で動作します。
TrendRTSシステム - 9つのペアで実行されます。
FlatDTSシステム - 6ペアで動作します。
勝者は、カウンタートレンドのエントリーによるリバーサルシステムである。実は、あまり驚くことではありません。チャンネルバウンス方式は、非常によく使われるTSなのです。