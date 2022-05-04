リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 99 1...9293949596979899100101102103104105106...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.05.06 09:38 #981 Vladimir Baskakov: まあ、主人は主人、ただ、みんなは列車でクリミアに行ったのに、あなたは原則的に歩くことにした、そういう例えです もう一度、「クリミアに電車で行く」のにどれだけのリソースと時間がかかるか、見てみることをお勧めします。 Artem Prischepa 2019.05.06 09:57 #982 Vladimir Baskakov: mt5テスターでは、シミュレーションの品質は100%に達し、またシステムの最適化も行われています。なぜ600本全部を通すのに使わないのか、ということではなく、単にお知らせするだけです。また、ここに投稿すると、mqlから2,000円がもらえます。これも一種のリーグからの収入です。xD Georgiy Merts 2019.05.06 10:09 #983 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるトップ5のチャート。 取引品質のトップ20チャート。 トレードクオリティ別ベスト5チャート Eduard_D 2019.05.10 13:25 #984 Georgiy Merts:言っとくけど、まだスランプから抜け出せてないからね。次に、PAMMはもう3年以上使っている。 3つ目は、通常の作業と鋭いニュースの動きでは異なる設定が必要なため、「手探り」で対応していることです。私は、TS ZpnTrendSPをEURとUSDで使用しています。12月初旬から使い始めました。 ごあいさつ ジョージ、なぜこのTSを選んだのですか？(12月～2月のレポートに目を通しましたが、ZpnTrendSPはバランス、質ともに良いものは見当たりませんでした。 レポートを、トレードがうまくいった週、うまくいかなかった週という観点で分析するのは難しいのですが、私もローマンさんと同じように、以下のような選択をします。 majik 442420あるいは一般的には、前週の結果から上位5～10位をチャージする（バランス的にベスト）。1週間経ったら、また前の週のベストと交換する、といった具合です。例えば、12月上旬からそのようなシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか？ Georgiy Merts 2019.05.10 13:35 #985 Eduard_D:ジョージ、なぜこのTSを選んだのですか？(12月～2月のレポートに目を通したが、ZpnTrendSPはバランスも品質も特に良いものはなかった。 そうなんです。 先ほども申し上げたように、"絶好調 "を示すTCは、いずれも安定性に欠けることが判明しています。そして、好調な時期の後には、すぐに完全に衰退する時期が訪れ、過剰な最適化も効かず、トップ部門で好成績を収めていたにもかかわらず、突然機能しなくなり、長い間、最下位部門から抜け出すことさえできないのです。 さらに、私が指摘したように、「よく動く」TSの多くは「逆トレール」（Trailing TP）を持っています。この動作と結果によるサポートはマーチンゲールに非常に似ていますが、唯一の違いは預金に負荷がかからないということです。私は、このようなシステムの動作は好きではありません。 結果として、私は長い間、低結果ではあるが、安定した表示し、同時にシステムで停止することを決めた - 主要通貨ペアで（私の意見では、他のペアの安定性ははるかに低い）。 プラス - ニュースで、それは "手動制御 "なしで働くときよりも利益のはるかに多くのポイントを取ることができる "助けて手". 論理的というより、直感的に選択しました。残念ながら、4月は非常に運が悪く、大きな損失を出してしまいました。しかし、5月の初めは励みになるようです。見てみよう。 Eduard_D 2019.05.10 13:40 #986 このスレッドを全部読みましたが（昔のスレッドも時々見ていました）、いろいろな疑問や提案がありますね。議論する時間はあるのか？ Georgiy Merts 2019.05.10 13:41 #987 Eduard_D:majic 442420あるいは、一般的には前週の結果から上位5～10位をチャージする（バランスよくベストを尽くす）ことになる。1週間経ったら、また前の週のベストと交換する、といった具合です。例えば、12月上旬からそのようなシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか？全システムを常時稼動させているなぜ変えるのですか？ TCリーグの狙いは、「システムのプール」を持つことです。残念ながら、選択の問題は、繰り返しになりますが、私の場合、もっと直感的なものです。もし、どのシステムを選ぶべきか、ご意見があれば、投資用でもモニター用でも、選んだシステムで動作するEX4モジュールを提供する用意があると、すでに申し上げています。 Georgiy Merts 2019.05.10 13:42 #988 Eduard_D: このスレッドを全部読みました（以前は旧スレッドも時々見ていました）、いろいろな疑問や提案がありますね。議論する時間はあるのでしょうか？問題ありません。ここに書くことをお勧めします。 それとも企業秘密があるのでしょうか？ Eduard_D 2019.05.10 13:43 #989 Georgiy Merts:問題ありません。ここに書くことをお勧めします。 それとも、そこに何かビジネスの秘密があるのでしょうか？ 全く問題ありません。ここでは、時間についての質問という意味です。 Eduard_D 2019.05.10 14:27 #990 Georgiy Merts:すべてのシステムを常時稼動させています。なぜ変えるのか？ TCリーグの目標は、「システムのプール」を持つことです。残念ながら、選択の問題は、繰り返しになりますが、私の場合、もっと直感的なものです。もし、どのシステムを選ぶべきか、ご意見があれば、投資用でもモニター用でも、選んだシステムで動作するEX4モジュールを提供する用意があると、すでに申し上げています。 1).でも、結局、同じPAMMでも、大リーグ全部を入れるわけではないんですね。2足でも1つのTS（最大安定性）を選ぼうとしているのですね。ローマンも同じように、TS1枚（最大バランス）を貫いてきました。特性によってベストなものを1つに絞るのではなく、別々のデモ口座を 作り、毎週ベスト5かベスト10のTSに取引させることを提案します。一方は安定性で、もう一方はバランスで最高を目指す。もちろん、そのようなアカウントを作る必要はなく、とにかく全員が取引しており、この原理で毎週結果を並べ替えるだけでいいのです。つまり、そのようなデモ口座を作ることができるのです。少なくとも、解析はしやすくなるはずです。 2).2年の履歴で最適化してるんだから、バック＝フォワード＝1年だろ。ジェネティックではなく、フルオーバーシュートだとしたら、何回パスする必要があるのでしょうか？(私は通常10.000の遺伝子を持ち、フルオーバーシュートは350万である）。 3).選別の問題へ今のところ、アイデアのヒントが遠のくばかりですが......。今、442420がリードしています。しばらくすると市場が変わり、彼女はテストショットを見せ、過剰な最適化に走るだろう。利用可能なすべての履歴で、現在の設定で実行しても問題はないでしょうか？15年から20年。そして、バランスチャートで、例えば、良い安定した取引を示していた数ヶ月のプロットがないかを確認します。過去2年間はパラメータが最適化されているため、関心はない。もう一度、あなたが気にしない場合は、同じ目的で、特定の時間に良い結果を示した全体の利用可能な履歴に他のTSのカップルを実行します。 1...9293949596979899100101102103104105106...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
mt5テスターでは、シミュレーションの品質は100%に達し、またシステムの最適化も行われています。なぜ600本全部を通すのに使わないのか、ということではなく、単にお知らせするだけです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
言っとくけど、まだスランプから抜け出せてないからね。次に、PAMMはもう3年以上使っている。
3つ目は、通常の作業と鋭いニュースの動きでは異なる設定が必要なため、「手探り」で対応していることです。私は、TS ZpnTrendSPをEURとUSDで使用しています。12月初旬から使い始めました。
ジョージ、なぜこのTSを選んだのですか？(12月～2月のレポートに目を通しましたが、ZpnTrendSPはバランス、質ともに良いものは見当たりませんでした。
レポートを、トレードがうまくいった週、うまくいかなかった週という観点で分析するのは難しいのですが、私もローマンさんと同じように、以下のような選択をします。
majik 442420あるいは一般的には、前週の結果から上位5～10位をチャージする（バランス的にベスト）。1週間経ったら、また前の週のベストと交換する、といった具合です。例えば、12月上旬からそのようなシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか？
先ほども申し上げたように、"絶好調 "を示すTCは、いずれも安定性に欠けることが判明しています。そして、好調な時期の後には、すぐに完全に衰退する時期が訪れ、過剰な最適化も効かず、トップ部門で好成績を収めていたにもかかわらず、突然機能しなくなり、長い間、最下位部門から抜け出すことさえできないのです。
さらに、私が指摘したように、「よく動く」TSの多くは「逆トレール」（Trailing TP）を持っています。この動作と結果によるサポートはマーチンゲールに非常に似ていますが、唯一の違いは預金に負荷がかからないということです。私は、このようなシステムの動作は好きではありません。
結果として、私は長い間、低結果ではあるが、安定した表示し、同時にシステムで停止することを決めた - 主要通貨ペアで（私の意見では、他のペアの安定性ははるかに低い）。 プラス - ニュースで、それは "手動制御 "なしで働くときよりも利益のはるかに多くのポイントを取ることができる "助けて手".
論理的というより、直感的に選択しました。残念ながら、4月は非常に運が悪く、大きな損失を出してしまいました。しかし、5月の初めは励みになるようです。見てみよう。
全システムを常時稼動させているなぜ変えるのですか？
TCリーグの狙いは、「システムのプール」を持つことです。残念ながら、選択の問題は、繰り返しになりますが、私の場合、もっと直感的なものです。もし、どのシステムを選ぶべきか、ご意見があれば、投資用でもモニター用でも、選んだシステムで動作するEX4モジュールを提供する用意があると、すでに申し上げています。
このスレッドを全部読みました（以前は旧スレッドも時々見ていました）、いろいろな疑問や提案がありますね。議論する時間はあるのでしょうか？
それとも企業秘密があるのでしょうか？
全く問題ありません。ここでは、時間についての質問という意味です。
1).でも、結局、同じPAMMでも、大リーグ全部を入れるわけではないんですね。2足でも1つのTS（最大安定性）を選ぼうとしているのですね。ローマンも同じように、TS1枚（最大バランス）を貫いてきました。特性によってベストなものを1つに絞るのではなく、別々のデモ口座を 作り、毎週ベスト5かベスト10のTSに取引させることを提案します。一方は安定性で、もう一方はバランスで最高を目指す。もちろん、そのようなアカウントを作る必要はなく、とにかく全員が取引しており、この原理で毎週結果を並べ替えるだけでいいのです。つまり、そのようなデモ口座を作ることができるのです。少なくとも、解析はしやすくなるはずです。
2).2年の履歴で最適化してるんだから、バック＝フォワード＝1年だろ。ジェネティックではなく、フルオーバーシュートだとしたら、何回パスする必要があるのでしょうか？(私は通常10.000の遺伝子を持ち、フルオーバーシュートは350万である）。
3).選別の問題へ今のところ、アイデアのヒントが遠のくばかりですが......。今、442420がリードしています。しばらくすると市場が変わり、彼女はテストショットを見せ、過剰な最適化に走るだろう。利用可能なすべての履歴で、現在の設定で実行しても問題はないでしょうか？15年から20年。そして、バランスチャートで、例えば、良い安定した取引を示していた数ヶ月のプロットがないかを確認します。過去2年間はパラメータが最適化されているため、関心はない。もう一度、あなたが気にしない場合は、同じ目的で、特定の時間に良い結果を示した全体の利用可能な履歴に他のTSのカップルを実行します。