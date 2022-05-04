リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 38 1...313233343536373839404142434445...360 新しいコメント 削除済み 2018.11.27 13:40 #371 Georgiy Merts:それが、トレーリングストップということです。ただ、トレイリングSLとトレイリングTPは大きく異なり、実は正反対のシステムなのです。1つ目は、トレンドの激しいエリアやシンボルに効果的です。2つ目は、逆に平坦な場所で効果を発揮します。したがって、リーグでは両方のシステムが使われており、それを区別するために、ダイレクト（Direct Trailing Stop、DTS）とリバース（Reverse Trailing Stop、RTS）と呼びました。 また、「調整できる」ということについてですが、あなたは選択肢を大きく見くびっています。同じステップでも、一定かもしれないし、変動するかもしれない、pipsで測れるかもしれないし、パーセントかもしれないし、ボラティリティの端数かもしれない、外部依存があるかもしれない...と言って。しかし、TSリーグでは最大限シンプルにすることを心がけています。そのため、トレーリングの設定パラメータは1つだけで、クローズするまでの最大バー数を指定します。トレーリングストップのステップと間隔は、トレーリングストップが選択したバー数の前に（または価格が先にレベルに達した場合、その前に）停止するようにします。 全TSの計算が多くて、コンピュータがおかしくならないか？ Georgiy Merts 2018.11.27 13:42 #372 Vladimir Baskakov: すべてのTCでこれだけの計算をすると、コンピューターが狂ってしまうのでは？ 保安官はインディアンの問題には興味がないんだ。 削除済み 2018.11.27 13:45 #373 Georgiy Merts: 保安官はインディアンの問題には興味がないんだ。 まあ、DCが反対したらそうなるかもね。厳しいSL＆TPを置くと、そこに何かを添えている私を気にしなくて済むので、ずっと楽です。同行とは、コントロールすることであり、引きずるときは、願うばかりです。 Georgiy Merts 2018.11.27 14:37 #374 Vladimir Baskakov: まあ、DCが反対した時点で、興味を持つかもしれませんね。ハードSL＆TPを付けて、私が何かをサポートすることにこだわらない方が、ずっと楽です。トレーリングについては、私がコントロールする一方で、価格が上昇することを期待しているということです。固定式TPやSLもエスコートです。私はいつも すべての TCにTPとSLの両方を持っています。ただ、固定TPやSLがサポートになっているところでは、変更されない。また、サポートがストップを伴わない場合（例えば、逆トレール-SLを伴わない）-ヒストリカル期間では影響を受けないようにストップが設定される。そして、実際の取引での彼らのヒットは不可抗力とみなされ、その後、TSは取引から外され、再最適化される。 そして、DC...最適化という意味かと思いきや...。うまくいくと何が問題なのか？ダニが来た-全672TSに対して順次処理される。最速」のTSはタイムフレームM15で動作します。つまり、彼らの誤算は15分間に一度だけ起こります。TCの多くはH1での作業です。分析手法の影響力が増していることを、市場に活かすのが私の狙いです。 トレーリングストップがあるべきところ - それは、設定されたバーの数によって徐々に閉じるように一貫して計算されます。 取引アクションが実行されるべきすべてのTS、 - キューに要求者を置く。すべてのリクエストが配置された後、それらは連続的に実行されます。どこも負荷は非常に小さい。私のUPUには 9つの端子がありますが、負荷は常に許容範囲内です。自宅では、古いAMD Sempronコンピュータで3つのターミナルとtorrent-clientを動かしていますが、問題ないです。 Core-i7の12スレッドで履歴の全バリアントを計算する最適化時のストレスがリアルに伝わってくる...。でも、そこで私のコンピュータが動いているのは、彼の、インドの問題なんです。 Georgiy Merts 2018.12.03 07:28 #375 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSベスト20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるベスト20。 取引品質の高いベスト5チャート というわけで、先週から状況はあまり変わっていない。リバース・トレーリング・システムは、依然としてトップ5のうち4つを占めています。しかし、逆トレールの本質は、私は好きではない（覚えて、私は逆トレールSLを設定しないTSを呼び出す、TPが設定され、各バーでTPは、現在の価格に移動している）。 一位はTS 740142 - EURの後方トレーリングでジグザグピークにストップオーダーを付けてのエントリー。このシステムは1ヶ月前にレーティングに登場し、一気に2位となり、1週間前に1位となり、それ以来ずっとキープしている。 2位はTS 740642 - USDCHFで逆トレールストップ付きのジグザグピークでストップオーダーで終了です。このシステムは、評価の新参者である、それはこれまでわずか12取引を実行しているが、すぐに2位の前の所有者を移動 - TS 642750 - トレンドに対してエントリポイント、トレンドはGBPAUDに逆トレーリングと、EMAと価格を交差させることによって決定されます。第五から4位にTS 442022が上昇している - 固定TP-SLとジグザグピークにエントリの指値注文とユーロポンドのブレークイーブンに転送します。このシステムは、先週中に2件の取引を行い、取引の質を少し向上させました。 TS 740650 - EMAとUSDCHFの逆トレール付きの現在の価格の 交点によって定義されたトレンドエントリは、トップ5を完了します。 このシステムは、評価の "ベテラン "であり、それは最初の場所に上昇していないが、定期的にトップ5に表示されています。しかし、このTSは「遅い」、先週は一度も取引をしていないため、その取引品質の指数は若干低下し、3位に後退した。 Roman Shiredchenko 2018.12.09 13:35 #376 Georgiy Merts:現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質によるベスト20。 取引品質の高いベスト5チャート というわけで、先週から状況はあまり変わっていない。リバース・トレーリング・システムは、依然としてトップ5のうち4つを占めています。しかし、逆トレールの本質は、私は好きではない（覚えて、私は逆トレールSLを設定しないTSを呼び出す、TPが設定され、各バーでTPは、現在の価格に移動している）。 一位はTS 740142 - EURの後方トレーリングでジグザグピークにストップオーダーを付けてのエントリー。このシステムは1ヶ月前にレーティングに登場し、一気に2位となり、1週間前に1位となり、それ以来ずっとキープしている。 2位はTS 740642 - USDCHFで逆トレールストップ付きのジグザグピークでストップオーダーで終了です。このシステムは、評価の新参者である、それはこれまでわずか12取引を実行しているが、すぐに2位の前の所有者を移動 - TS 642750 - トレンドに対してエントリポイント、トレンドはGBPAUDに逆トレーリングと、EMAと価格を交差させることによって決定されます。第五から4位にTS 442022が上昇しました - 固定TP-SLとジグザグピークにエントリ指値注文とユーロポンドでブレークイーブンに転送します。このシステムは、先週中に2件の取引を行い、取引の質を少し向上させました。 TS 740650 - EMAとUSDCHFの逆トレールの現在の価格の 交点によって定義されたトレンドエントリは、トップ5を完了します。 このシステムは、評価の "ベテラン "であり、それは最初の場所に上昇していないが、定期的に上位5位に表示されています。しかし、このTSは「遅い」ため、先週は一度も取引を行っておらず、そのため取引品質の指数が若干低下し、3位に後退した。疑問が残る -672の 中からどうやってベストなトレードを選ぶのか - 当然ながらベストなのは？ これは非常に厄介なことだと思います...。なるべくなら 本気でお金を賭けるのは怖い...。:-) 小容量というのも現実的ではありません。何百万個もありますし、小容量ではありませんから... :-) シグナルを待つ... Georgiy Merts 2018.12.10 06:52 #377
Roman Shiredchenko:疑問は残る -672を どのように選び出すか- 実生活での取引は、当然ながら、ベストな状態で？

これは非常に厄介なことだと思います...。なるべくなら 本気でお金を賭けるのは怖い...。:-)

小容量というのも現実的ではありません。何百万個もありますし、小容量ではありませんから... :-)

シグナルを待つ...とても寒い」という意味で？そして、音量についてですが、私は何も理解していません。

システムはいくつもある。いずれもデモでは最小限の音量で 動作しています。この場合、スキャルパーは存在せず、ティックやスプレッドはあまり重要ではありません。そのため、デモからリアルに移行しても、TSの挙動に変化は生じないのです。もしかしたら、スプレッドの違いなどで見逃す案件もあるかもしれませんが、強い影響はないでしょう。

実際のアカウントで - 最高のいくつかを設定する必要があり、私は繰り返しリーグで、非常に明確に20/80のルールを見ていると述べた - システムの唯一の五分の一は、多かれ少なかれ有益な何かを示しています。そして、そのほとんどが「ゼロ付近をうろつく」、つまり、歴史上微調整してきたようでも、赤字になるのです。

信号についてですが、やはり信号にはどのようなTCをつければいいのでしょうか？直感的に選んだもの ?私の直感は、定期的に失敗します。もっと信頼できるものに頼らざるを得ない。

Georgiy Merts 2018.12.10 06:54 #378
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

品質別ベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

前回から大きな変化がありました。

評価の新参者 - TS 543122 - ポンドフランクスジグザグピークに指値注文でフリップは、最初の場所に移動しました。11月中旬にシステムを立ち上げたが、視聴率には届かなかった。しかし、先週は何度か取引に成功し、システムは前回
それが、トレーリングストップということです。ただ、トレイリングSLとトレイリングTPは大きく異なり、実は正反対のシステムなのです。1つ目は、トレンドの激しいエリアやシンボルに効果的です。2つ目は、逆に平坦な場所で効果を発揮します。したがって、リーグでは両方のシステムが使われており、それを区別するために、ダイレクト（Direct Trailing Stop、DTS）とリバース（Reverse Trailing Stop、RTS）と呼びました。
また、「調整できる」ということについてですが、あなたは選択肢を大きく見くびっています。同じステップでも、一定かもしれないし、変動するかもしれない、pipsで測れるかもしれないし、パーセントかもしれないし、ボラティリティの端数かもしれない、外部依存があるかもしれない...と言って。しかし、TSリーグでは最大限シンプルにすることを心がけています。そのため、トレーリングの設定パラメータは1つだけで、クローズするまでの最大バー数を指定します。トレーリングストップのステップと間隔は、トレーリングストップが選択したバー数の前に（または価格が先にレベルに達した場合、その前に）停止するようにします。
すべてのTCでこれだけの計算をすると、コンピューターが狂ってしまうのでは？
保安官はインディアンの問題には興味がないんだ。
まあ、DCが反対した時点で、興味を持つかもしれませんね。ハードSL＆TPを付けて、私が何かをサポートすることにこだわらない方が、ずっと楽です。トレーリングについては、私がコントロールする一方で、価格が上昇することを期待しているということです。
固定式TPやSLもエスコートです。私はいつも すべての TCにTPとSLの両方を持っています。ただ、固定TPやSLがサポートになっているところでは、変更されない。また、サポートがストップを伴わない場合（例えば、逆トレール-SLを伴わない）-ヒストリカル期間では影響を受けないようにストップが設定される。そして、実際の取引での彼らのヒットは不可抗力とみなされ、その後、TSは取引から外され、再最適化される。
そして、DC...最適化という意味かと思いきや...。うまくいくと何が問題なのか？ダニが来た-全672TSに対して順次処理される。最速」のTSはタイムフレームM15で動作します。つまり、彼らの誤算は15分間に一度だけ起こります。TCの多くはH1での作業です。分析手法の影響力が増していることを、市場に活かすのが私の狙いです。
トレーリングストップがあるべきところ - それは、設定されたバーの数によって徐々に閉じるように一貫して計算されます。 取引アクションが実行されるべきすべてのTS、 - キューに要求者を置く。すべてのリクエストが配置された後、それらは連続的に実行されます。どこも負荷は非常に小さい。私のUPUには 9つの端子がありますが、負荷は常に許容範囲内です。自宅では、古いAMD Sempronコンピュータで3つのターミナルとtorrent-clientを動かしていますが、問題ないです。
Core-i7の12スレッドで履歴の全バリアントを計算する最適化時のストレスがリアルに伝わってくる...。でも、そこで私のコンピュータが動いているのは、彼の、インドの問題なんです。
というわけで、先週から状況はあまり変わっていない。リバース・トレーリング・システムは、依然としてトップ5のうち4つを占めています。しかし、逆トレールの本質は、私は好きではない（覚えて、私は逆トレールSLを設定しないTSを呼び出す、TPが設定され、各バーでTPは、現在の価格に移動している）。
一位はTS 740142 - EURの後方トレーリングでジグザグピークにストップオーダーを付けてのエントリー。このシステムは1ヶ月前にレーティングに登場し、一気に2位となり、1週間前に1位となり、それ以来ずっとキープしている。
2位はTS 740642 - USDCHFで逆トレールストップ付きのジグザグピークでストップオーダーで終了です。このシステムは、評価の新参者である、それはこれまでわずか12取引を実行しているが、すぐに2位の前の所有者を移動 - TS 642750 - トレンドに対してエントリポイント、トレンドはGBPAUDに逆トレーリングと、EMAと価格を交差させることによって決定されます。
第五から4位にTS 442022が上昇している - 固定TP-SLとジグザグピークにエントリの指値注文とユーロポンドのブレークイーブンに転送します。このシステムは、先週中に2件の取引を行い、取引の質を少し向上させました。
TS 740650 - EMAとUSDCHFの逆トレール付きの現在の価格の 交点によって定義されたトレンドエントリは、トップ5を完了します。 このシステムは、評価の "ベテラン "であり、それは最初の場所に上昇していないが、定期的にトップ5に表示されています。しかし、このTSは「遅い」、先週は一度も取引をしていないため、その取引品質の指数は若干低下し、3位に後退した。
とても寒い」という意味で？そして、音量についてですが、私は何も理解していません。
システムはいくつもある。いずれもデモでは最小限の音量で 動作しています。この場合、スキャルパーは存在せず、ティックやスプレッドはあまり重要ではありません。そのため、デモからリアルに移行しても、TSの挙動に変化は生じないのです。もしかしたら、スプレッドの違いなどで見逃す案件もあるかもしれませんが、強い影響はないでしょう。
実際のアカウントで - 最高のいくつかを設定する必要があり、私は繰り返しリーグで、非常に明確に20/80のルールを見ていると述べた - システムの唯一の五分の一は、多かれ少なかれ有益な何かを示しています。そして、そのほとんどが「ゼロ付近をうろつく」、つまり、歴史上微調整してきたようでも、赤字になるのです。
信号についてですが、やはり信号にはどのようなTCをつければいいのでしょうか？直感的に選んだもの ?私の直感は、定期的に失敗します。もっと信頼できるものに頼らざるを得ない。
前回から大きな変化がありました。
評価の新参者 - TS 543122 - ポンドフランクスジグザグピークに指値注文でフリップは、最初の場所に移動しました。11月中旬にシステムを立ち上げたが、視聴率には届かなかった。しかし、先週は何度か取引に成功し、システムは前回の勝者を上回るなど、取引の質を劇的に向上させた。
2位はTS 470642 - USDCHFのトレーリングTP付きジグザグピークでのストップオーダーによるエントリーです。このシステムは先週の勝者であり、先週は4回の取引を行い、取引の質は若干向上したものの、新しい勝者に追い越された形となりました。
3位には、レーティングの新人も入っています。TS 742450 - GBPCADのEMAと価格クロスに基づくインパルスバーエントリーとリバーストレーリング。このTSは10月の初めに開始されましたが、非常に遅く、現在の週になってようやく評価に載せるのに必要な10件の案件を集めました。しかし、その取引の質は非常に高い。
そして4位は新参者のTS 743622 - GBPNZDの逆張りでジグザグピークにストップオーダーでエントリーです。このTSは11月後半に発売されたばかりで、先週末にはレーティングに入るために必要な10回分の取引しかできませんでした。しかし、それも非常に高い品質です。
第5位はTS 242352 - EURCADのジグザグピークでの指値注文が占めた。また、10月中旬に発売された「遅い」システムで、すでに15件しか成立しておらず、そのうち4件は先週成立した。 そのため、12位から一気に5位に浮上することができたのだ。
とても寒い」とはどういう意味ですか？そして、音量についてですが、私は何も理解していません。
直感的に面倒くさいという意味ではなく、直感的にもっと面倒くさいという意味で......。
eと、こんな初歩的なことに真剣にお金をかけるのも、正直怖いですし...。今日は最適化で動くけど、明日は動かないかもしれないし、本番で注げるかもしれない...。
原則的に私はNo.1が好きだった - 限界、チャート上のチャンネル1 - 私はチャンピオンシップを思い出した...:-)
数量は、選択したTSのWHOLE PULSEにおける取引量の合計です。
評価の新参者 - TS 543122 - ポンドフランクスジグザグピークに指値注文でフリップは、最初の場所に移動しました。11月中旬にシステムを立ち上げたが、視聴率には届かなかった。しかし、先週は何度か成功したトレードがあり、前回の勝者を抜いて、システムは劇的にトレードの質を向上させました。
評価を入力していない方は、1週間前より少し使うかもしれませんが、先週の取引でシステムが劇的に改善されました。
チャンネルTSは全くと言っていいほど持っていませんでした。儲けは出なかったが......。