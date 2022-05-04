リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 35

Sprut112:
あなたのリーグは皆の神経を逆なでしていますよ。どのスレッドでも読んでいます。
読まないでください...あなたの神経を節約します :-)
Maxim Kuznetsov:
読まないでください...あなたの神経を節約します :-)
どのスレでもたまにそういうのあるよね。
 
Sprut112:
森へ行く。トピックスターターの仕事を邪魔しないこと。

Roman Shiredchenko:

森へ行く。トピックスターターの仕事を邪魔しないこと。

シグナルに取り組む;)
 
Sprut112:
:-)

あそこには仕事がある。コンテストもあったし......」。

Roman Shiredchenko:

:-)

あっそ
 

現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

品質別チャートBest5。

上位5位までをリバース・トレーリング・システムが占めています。嫌なんです。しかし、このようなTSは、短いインターバルで非常に良い結果を示すとよく言われます。

唯一の例外はTS 442022 - GBPの固定TP-SL（およびブレークイーブンへの移行）を伴うジグザグピークでの指値注文でのエントリーです。

RTSシステムの中では、642750をお勧めします。GBPAUDの価格と移動平均のクロス、逆トレール（とブレイクイーブンへの移動）に基づくカウンタートレンドエントリーで、先週は7トレードを行い、10位から2位へと上昇しました。
 
Sprut112:
バディ、20組のペアを担当し、大きな利益をあげた奇跡のエキスパートの話を読んでもいいんだよ。でも、何も教えてくれないし...。何が残っているのか？

ここでは、私の実績をフォーラムのメンバーに紹介しています。

特に怠け者のために、価格とスリッページの交点、価格チャネルのブレイクダウンバックに関する無料のExpert AdvisorをKodobaseで探そうかと考えているくらいです。そして、フォーラムの英語版では、そのせいでトピックが削除されてしまった...。

Georgiy Merts:

私は、あなたがどのような新しいシステムを見つけたいのかと思っています。このシステム、移動平均のクロスオーバーは、何千人ものトレーダーが試してきたものです。長所と短所は昔からみんな知っている。では、目標は何なのか。
 
Vladimir Baskakov:
ただ、あなたが新たに見つけたいものは何なのか、と。このシステムは、すでに何千人ものトレーダーに試されています。そのメリットとデメリットは、誰もがとっくの昔に知っている。では、目的は何なのか。

TCリーグの目標は何なのか、何度も言っている。

目標は、以前からデモに取り組み、良い結果を出している「TCのプール」を持つことです。今現在、この課題は完全に解決されています。リーグ戦のシステムだけは最新にして、毎週月曜日には前週のベストTSのレポートをアップしています。途中-「高尚さを大切にしています」と、フォーラムの参加者に、最もシンプルなシステムでお金を稼ぐ機会を示しています。私は、彼らの仕事の原則を隠しているわけではありません。確かに、コドバツの無料の専門家は、これらの原則に基づいて作業し、それらを最適化し、ほぼ同じものを得ることができます。

今はリアルトレードのためのTSの選定だけで精一杯です。残念ながら、まだ直感的な操作がほとんどです。

