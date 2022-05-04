リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 33 1...262728293031323334353637383940...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2018.11.19 12:03 #321 fxsaber:そう、EAは何も気づかないのです。トレーディング仮想化ライブラリへのリンクを貼ってください。また、仮想作業-取引ロボット-を見直す必要があります... fxsaber 2018.11.19 12:09 #322 Roman Shiredchenko:トレーディング仮想化ライブラリへのリンクを貼ってください。また、バーチャルワーク-ロボット取引-を見直す必要があります。https://www.mql5.com/ru/code/22577 Virtual www.mql5.com Данная кроссплатформенная библиотека позволяет работать с виртуальным торговым окружением одним из самых простых способов. Сценарии использования виртуального торгового окружения. Это значит, что Вы можете в реальном времени наблюдать, что было бы, если бы советник торговал на свежайших ценах в Тестере. Это всегда полезно, т.к. позволяет... Roman Shiredchenko 2018.11.19 13:19 #323 fxsaber:https://www.mql5.com/ru/code/22577О!チェンクちなみに私は以前見たことがあります。忘れてたんだ...:-) 見てみようかな...。 Georgiy Merts 2018.11.19 15:14 #324 Alexander_K2:実際、ジョルジュ自身はどこにいるのでしょうか？ ジョルジュはパワーグリッドとの不平等な争いに巻き込まれ、コンピューターへの酸素供給を一度に断たれてしまった...。 TCリーグのレポートは後日掲載します。 Georgiy Merts 2018.11.19 15:41 #325 現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。バランスによるTSトップ20。 バランスによるトップ5のチャートです。 貿易品質によるベスト20。 取引品質の高いベスト5チャート ということで、TS 744050 - NZDCHFの逆張りでトレンドとEMAをクロスさせた価格でのエントリーが一度もトレードすることなく一位となりました。 TS 542521 - flips inside the channel on CADJPYはこの間8件の取引を行い、取引の質を少し下げましたが、3位まで下げるには十分でした。TS 740142 - ユーロドルの逆トレールによるジグザグエッジでのエントリー - は、1トレードを行い、2位をキープしています。 TS 642150は1回取引を行い、5位から4位に浮上しました。 TS 740650は5位に浮上しました。 個人的には、トップ5のTCのほとんどがリバース・トレーリング方式であることが残念でなりません。短距離では、このようなシステムは良い結果を出す傾向があります。しかし、その挙動はマーチンゲールに非常によく似ています。最初の間違ったカウンタートレンドで、彼らは大きな損失を示しています。損失はありません、全システムにSLを搭載していますが、それでも損失は非常に敏感です。 Georgiy Merts 2018.11.19 16:17 #326 Alexander_K2:それに、みんな言っていることですが、反対のTPを同時に効かせることはできないんです。 繰り返しますが、どの通貨ペアも基本的には同じですので、トレンドかカウンタートレンドか、どちらかの戦略を選択する必要があります。 最適化すべきパラメータはただ一つ、観測時間窓（サンプリング量）である。それだけです。 なぜ「ない」のか？そうです、必要なことなのです。このペアがどのような原理で最もうまく機能するかを確認することができます。 現時点では - 24x28=672 個の TS をすべて TS リーグに追加することが完全に終了しています。同時に - 取引の質に応じて、高、中、低の3つのアカウントに分けられています。 削除済み 2018.11.19 16:37 #327 Georgiy Merts:なぜダメなのか？そうすることで、あるペアがどのような原理で最もうまく機能するかを確認することができます。 現時点では - 24x28=672 個の TS をすべて TS リーグに追加することが完全に終了しています。この場合 - 取引の質に応じて、High、Medium、Lowの3つのアカウントに分けられる。 何かが生まれるのはいつなのか、正月までに間に合うのか。 Georgiy Merts 2018.11.19 16:43 #328 Vladimir Baskakov: そして、何かが生まれるとしたら、それは新年までに間に合うのだろうか。理解できない。 何度も言いますが、TCリーグの目標は「TCプール」、つまり、すでにテストされ、デモで動作し、以前から良い結果を出しているシステムの集合を作ることです。だから、"from scratch "で検索する必要がないのです。そして、リーグはこの機能をすでに果たしているのです。 他に "生まれる "必要があるものは？(特にここでシャープレシオが4と自慢している人がいたので）。 リーグCUの専門家を貸し出すのは、まだ早い。もう何度も言いますが、私はサステナビリティという基準でTCを選択するという問題を解決していません。 この基準を自分なりに考えてみると......なるほど、それなら「マーケット・ザ・ベスト・キュウ・リーグ」に投稿する可能性がありますね。いつになるかは分かりませんが、「美しさ」という基準で2年近く格闘してきました。もう解決した問題です。持続可能性の基準では、すでにすぐに年間働いている、何も自慢することはありません。 だから、もし誰かが「生まれるべきもの」を必要とするなら、すべてはすでに生まれているのです。CADJPYを、簡単な反転SARシステム（Kodobaseに無料の専門家がいると思います）で、最適化すれば、私とほぼ同じものが得られます。 削除済み 2018.11.19 16:48 #329 Georgiy Merts:理解できない。 何度も言いますが、TCリーグの目標は「TCプール」、つまり、すでにテストされ、デモで動作し、以前から良い結果を出しているシステムの集合を作ることです。だから、"from scratch "で検索する必要がないのです。そして、リーグはこの機能をすでに果たしているのです。 他に "生まれる "必要があるものは？(特にここでシャープレシオが4と自慢している人がいたので）。 リーグCUの専門家を貸し出すのは、まだ早い。もう何度も言いますが、私はサステナビリティという基準でTCを選択するという問題を解決していません。 この基準を自分なりに考えてみると......なるほど、それなら「マーケット・ザ・ベスト・キュウ・リーグ」に投稿する可能性がありますね。いつになるかは分かりませんが、「美しさ」という基準で2年近く格闘しました。もう解決した問題です。持続可能性という基準では、私はすぐに1年働いていますが、自慢できるようなことは何もないのです。 だから、もし誰かが「産むもの」を必要とするならば、それはすでにすべてが創造されたものなのです。CADJPYを、簡単な反転SARシステム（コドベースの無料エキスパートがいると思います）を、最適化すれば、私とほぼ同じものが得られます。 結構です、自分でやりますから。500人のうち、自然淘汰で1人残ると思っていたんです。ちょっとした遊び心です。 Georgiy Merts 2018.11.19 16:53 #330 Vladimir Baskakov: 結構です、今度自分でやりますから。500人の中から、自然淘汰で1人になるのでは？ちょっとした遊び心です。自分の言葉が矛盾していることに気づかないのか？ 「自然淘汰とは、個体間の競争を意味します。 そして、それは決して「放置」できるものではなく、常に「競争相手」となるTCが存在しなければならないのです。 そのため、TCが許容できないパラメータを示した場合、すぐに最適化を行い、TCリーグに戻します（おそらく下位の「ディビジョン」に）。 そして、最高のものがそこにある、それが私の示すものです。今一番いいのは744050ですが、逆引きなので、個人的にはちょっと...。したがって、私はCADJPYのSARをお勧めします。 そして、「ただのエンターテインメント」についてですが、あなたがそう思うのなら、それはそれでいいと思います。そんなことはないだろう。 1...262728293031323334353637383940...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、EAは何も気づかないのです。
トレーディング仮想化ライブラリへのリンクを貼ってください。また、仮想作業-取引ロボット-を見直す必要があります...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
О!チェンクちなみに私は以前見たことがあります。忘れてたんだ...:-)
見てみようかな...。
実際、ジョルジュ自身はどこにいるのでしょうか？
ジョルジュはパワーグリッドとの不平等な争いに巻き込まれ、コンピューターへの酸素供給を一度に断たれてしまった...。
TCリーグのレポートは後日掲載します。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSトップ20。
バランスによるトップ5のチャートです。
貿易品質によるベスト20。
取引品質の高いベスト5チャート
ということで、TS 744050 - NZDCHFの逆張りでトレンドとEMAをクロスさせた価格でのエントリーが一度もトレードすることなく一位となりました。
TS 542521 - flips inside the channel on CADJPYはこの間8件の取引を行い、取引の質を少し下げましたが、3位まで下げるには十分でした。
TS 740142 - ユーロドルの逆トレールによるジグザグエッジでのエントリー - は、1トレードを行い、2位をキープしています。
TS 642150は1回取引を行い、5位から4位に浮上しました。
TS 740650は5位に浮上しました。
個人的には、トップ5のTCのほとんどがリバース・トレーリング方式であることが残念でなりません。短距離では、このようなシステムは良い結果を出す傾向があります。しかし、その挙動はマーチンゲールに非常によく似ています。最初の間違ったカウンタートレンドで、彼らは大きな損失を示しています。損失はありません、全システムにSLを搭載していますが、それでも損失は非常に敏感です。
それに、みんな言っていることですが、反対のTPを同時に効かせることはできないんです。
繰り返しますが、どの通貨ペアも基本的には同じですので、トレンドかカウンタートレンドか、どちらかの戦略を選択する必要があります。
最適化すべきパラメータはただ一つ、観測時間窓（サンプリング量）である。それだけです。
なぜ「ない」のか？そうです、必要なことなのです。このペアがどのような原理で最もうまく機能するかを確認することができます。
現時点では - 24x28=672 個の TS をすべて TS リーグに追加することが完全に終了しています。同時に - 取引の質に応じて、高、中、低の3つのアカウントに分けられています。
そして、何かが生まれるとしたら、それは新年までに間に合うのだろうか。
何度も言いますが、TCリーグの目標は「TCプール」、つまり、すでにテストされ、デモで動作し、以前から良い結果を出しているシステムの集合を作ることです。だから、"from scratch "で検索する必要がないのです。そして、リーグはこの機能をすでに果たしているのです。
他に "生まれる "必要があるものは？(特にここでシャープレシオが4と自慢している人がいたので）。
リーグCUの専門家を貸し出すのは、まだ早い。もう何度も言いますが、私はサステナビリティという基準でTCを選択するという問題を解決していません。
この基準を自分なりに考えてみると......なるほど、それなら「マーケット・ザ・ベスト・キュウ・リーグ」に投稿する可能性がありますね。いつになるかは分かりませんが、「美しさ」という基準で2年近く格闘してきました。もう解決した問題です。持続可能性の基準では、すでにすぐに年間働いている、何も自慢することはありません。
だから、もし誰かが「生まれるべきもの」を必要とするなら、すべてはすでに生まれているのです。CADJPYを、簡単な反転SARシステム（Kodobaseに無料の専門家がいると思います）で、最適化すれば、私とほぼ同じものが得られます。
結構です、今度自分でやりますから。500人の中から、自然淘汰で1人になるのでは？ちょっとした遊び心です。
自分の言葉が矛盾していることに気づかないのか？
「自然淘汰とは、個体間の競争を意味します。 そして、それは決して「放置」できるものではなく、常に「競争相手」となるTCが存在しなければならないのです。
そのため、TCが許容できないパラメータを示した場合、すぐに最適化を行い、TCリーグに戻します（おそらく下位の「ディビジョン」に）。
そして、最高のものがそこにある、それが私の示すものです。今一番いいのは744050ですが、逆引きなので、個人的にはちょっと...。したがって、私はCADJPYのSARをお勧めします。
そして、「ただのエンターテインメント」についてですが、あなたがそう思うのなら、それはそれでいいと思います。そんなことはないだろう。