Georgiy Merts:

引用の違いだと思います。数5桁のpipsの差でもシグナル条件が満たされないことがよくあります。そして - 1つのアカウントでポジションが開かれ、別の中に同行されている - それはありません、と全く別の場所に開かれます。

同じ絵は、全く同じ相場と全く同じ滑りの場合のみです。

もし必要なら--先ほど言ったように、私はTCリーグのハイディビジョンのパスワードを提供することができます--必要なマジックでトレードを選び、チェックしてください。

私見では、意味がないと思います。

確認する意味はあるのか？私が報告書を信用してないとでも？ 信用してます

同じブローカー（アルプ）なので、見積もりに差はないはずです。スリッページは、あなたのTSに大きな役割を果たしているとは思えません。

ローマンはブローカーが違うので、結果が良くなっています。

 
Eduard_D:

私のECN口座と非ECN口座の相場は、大きく動くと小数点以下10～5桁の差になることもあります。でも、証券会社も同じです。

また、シグナルの識別は厳しく、5桁のピップ1つでも判定に影響を与える可能性があります。

そして、滑り具合も同じです。例えば、あなたがトレードを開始したとする - 私より5桁ポイント高い3つのポイント - しかし結果として、トレーリングストップは（トレーリングストップ付きのTSであれば）常にこの3ポイント分「ずれる」ことになる。そのため、まったく別のタイミングでクローズすることもあります。

Georgiy Merts:

なぜ、このスリッページに執着するのか。スキャルパーズリーグか何かですか？週に一度、一つのポジションをオープンにして、一生懸命見る。他にやることがないのか？
 
Georgiy Merts:

ECN口座と非ECN口座で、大きな動きで最大5桁10ポイントの気配値の差があるんです。 ただし、証券会社は同じです。

もし私たちがその違いを知らなければ、それはシグナルを認識する同じブローカーです。

そして、滑りも同じです。例えば、あなたが開いた取引は私より3つ5桁高いのですが、結果としてトレーリングストップは（トレーリングストップ付きのTSであれば） - 常にこの3点を「移動」させることになるのです。そのため、まったく別のタイミングでクローズすることもあります。

Tiger TSを取引するためには、取引する商品がマーケットレビューに存在する必要があると正しく理解しているのですが、それだけでしょうか？

つまり、M15上の実行モジュールがどのペアで「キャスト」されたかに関わらず、あるマジシャンを持つTS LIGIは、それが意図されたペアで取引されることになるのです。

USDCHF - 失敗しています。どうやら正規表現にエラーがあるようです...。残りは取引可能です。


EURCHFなどは再最適化されているためトレードで開かないことが判明し、そんなマジシャンはもう存在しない？


例：セットファイルを読み込んだ後、右上のフィールドにexpがあった場合、そこから削除される...。


 
Roman Shiredchenko:

200640はマジシャンとしてふさわしくない。

 
Eduard_D:

要求されたマジコンにエラーが発生しました。

了解です。つまり、すでになくなっているのです。ただ、入札から外さずにいたら、こんな風にトレードが始まってしまったんです。


OKキーを押した後-すでに消えている...。


 
Roman Shiredchenko:

私が言えるのは、「200640の マジシャンは存在しない、存在しなかった」ということです。

他のすべてのマジックや正規表現は、理論的には、過剰な最適化を行っていない限り、実行ファイルの日付に依存しないはずです。しかし、これは週報で必要な魔導士がいるかいないかを確認することができます。

 

別の方法として、私はこうしています：実行モジュールの日付ごとに異なる名前を持っています。その結果、新しい（最近最適化された）マジシャンは新しいモジュールビルドで作業し、古いマジシャンは彼らが作業するモジュールをそのままにしておくことにしました。I.e.私は、実行モジュールの複数のビルドを同時に使用しています。

必要なマジックを実行モジュールの古いビルドにロールバックする。

 
Eduard_D:

別の方法として、私はこうしています：実行モジュールの日付ごとに異なる名前を持っています。その結果、新しい（最近最適化された）マジシャンは新しいモジュールビルドで作業し、古いマジシャンは彼らが作業するモジュールをそのままにしておくことにしました。I.e.私は、実行モジュールの複数のビルドを同時に使用しています。

必要なマジックを実行モジュールの古いビルドにロールバックする。

あ、そういえば...。あるようなのですが・・・。実行モジュールは古いものを上書きすることなく、新しい variant に再割り当てできますか？
 
Eduard_D:

今日選んだのは......レポートをご覧 ください。
