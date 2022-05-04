リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 285

Vladimir Baskakov:
アレシャ、FX取引の目的は利益です、あなたの利益はどこにあるのですか？

TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？

Georgiy Merts:

TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？

みんな、そんなことはない。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最も古い20のTS。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。

 

先週は、SLが2日以上のレンジにあるすべてのシステムを過剰に最適化することに忙殺されました。ランキングにどう影響するのだろう。

以前は、ほとんど常にトップは10日幅までの巨大なSLを持つTSでした。この暴挙を終わらせることにした。ヒストリーテストにより、SLが例えば5日幅と等しいTSが最も良い取引品質であることが分かった場合、SLを2幅に強制的に制限し、ヒストリー品質の低下に同意します。

私の予想では、この方法論によって、レーティングのトップスコアは下がるが、平均的な結果を出しながら、現在多く存在する「新参者」よりもずっと安定しているシステムが現れるはずである。

Georgiy Merts:

そうですね......もっと早くからやっておくべきでしたね
 
Georgiy Merts:

Vladimir Baskakov:
そうですか、それは違いますね、もっと早くからやっておくべきでした。
紳士 - あなたはとにかくそれをすべて見て、このアプローチは "ヘルプ "という事実ではなく、私は、そのようなエルクで、本物でも "最高 "の賭けは、彼らが稼ぐよりも多くを注ぎます意味、 "小学校 "に深刻なお金を賭けるために、より多くの恐怖...とか、小さいのは無理でも...とか。練習すれば、すべてがうまくいきます。
 
Vladimir Baskakov:
なるほど、それならもっと早くからやっておくべきでしたね

まあ、そんなことは言っていないでしょうけど......。今、決心したところです...。

見てみよう。すでにグラフから、トップの品質が低下し、「ひねり」が多くなっていることがわかります。しかし、それでも全体像としては、今のところ20%のシステムが満足のいく結果を出していることに変わりはない。これらのことが、どのように業績の安定に反映されているのかを見てみましょう。

 
Roman Shiredchenko:
紳士 - そこにとにかくそれはすべて見て、このアプローチは "ヘルプ "という事実ではなく、私は、そのような損失で、本物でも "最高 "の賭けは、彼らが稼ぐよりも、深刻なお金を置くために "小学校 "のより怖いを注ぎます、意味する...とか、小さいのは無理でも...とか。練習すれば、すべてがうまくいきます。

そうなんです、まずTSを大きなSLで最適化しすぎてしまったんです。

現時点では、「プラス」になっているすべてのTCは - 最大SLが1.9日の範囲になっています。

マイナスTC」の中でも、最大SLが3日幅のものがまだたくさんあります。(SLが大きいものはすでに過剰最適化されている。) 徐々にSLが小さくなり、すべて過剰最適化されるようになる。

これで結果が出るかどうか...。

 
Georgiy Merts:

そうですね...そうでないと、なんだか大停電の時の話に「合わせている」感じがしてきました。
 
Roman Shiredchenko:
ああ...なんだか長く座りすぎて、大停留所での話に「馴染んで」しまったようだ。

さて、私は正直にあなたに警告した - 逆トレーリングシステム - それらの上の停止は "保護 "であり、全く停止がないことを考慮してください。そして、マーチンのように振舞う...。

今なら、停止時間がもっと早くなるし、行動も変わる...。それでは、ご覧ください。

