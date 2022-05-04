リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 285 1...278279280281282283284285286287288289290291292...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.08.10 13:22 #2841 Vladimir Baskakov: アレシャ、FX取引の目的は利益です、あなたの利益はどこにあるのですか？ TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？ 削除済み 2020.08.10 13:44 #2842 Georgiy Merts:TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？ みんな、そんなことはない。 Georgiy Merts 2020.08.17 07:22 #2843 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最も古い20のTS。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 Georgiy Merts 2020.08.17 07:27 #2844 先週は、SLが2日以上のレンジにあるすべてのシステムを過剰に最適化することに忙殺されました。ランキングにどう影響するのだろう。 以前は、ほとんど常にトップは10日幅までの巨大なSLを持つTSでした。この暴挙を終わらせることにした。ヒストリーテストにより、SLが例えば5日幅と等しいTSが最も良い取引品質であることが分かった場合、SLを2幅に強制的に制限し、ヒストリー品質の低下に同意します。 私の予想では、この方法論によって、レーティングのトップスコアは下がるが、平均的な結果を出しながら、現在多く存在する「新参者」よりもずっと安定しているシステムが現れるはずである。 削除済み 2020.08.17 12:27 #2845 Georgiy Merts:先週は、SLが2日以上のレンジにあるすべてのシステムを過剰に最適化することに忙殺されました。ランキングにどう影響するのだろう。 以前は、ほとんど常にトップは10日幅までの巨大なSLを持つTSでした。この暴挙を終わらせることにした。ヒストリーテストにより、SLが例えば5日幅と等しいTSが最高の取引品質であることが判明した場合、強制的にSLを2幅に制限し、ヒストリー品質の低下に同意します。 私の予想では、この方法論によって、レーティングのトップスコアは下がるが、平均的な結果を出しながら、現在多く存在する「新参者」よりもずっと安定しているシステムが現れるはずである。 そうですね......もっと早くからやっておくべきでしたね Roman Shiredchenko 2020.08.17 12:51 #2846 Georgiy Merts:先週は、SLが2日以上のレンジにあるすべてのシステムを過剰に最適化することに忙殺されました。ランキングにどう影響するのだろう。 以前は、ほとんど常にトップは10日幅までの巨大なSLを持つTSでした。この暴挙を終わらせることにした。ヒストリーテストにより、SLが例えば5日幅と等しいTSが最も良い取引品質であることが分かった場合、SLを2幅に強制的に制限し、ヒストリー品質の低下に同意します。 私が予想するように、この方法論は評価の上位のスコアを減らすはずですが、平均的な結果を示すシステムが現れるはずですが、現在多く存在する「新興企業」よりもはるかに安定しているはずです。Vladimir Baskakov: そうですか、それは違いますね、もっと早くからやっておくべきでした。 紳士 - あなたはとにかくそれをすべて見て、このアプローチは "ヘルプ "という事実ではなく、私は、そのようなエルクで、本物でも "最高 "の賭けは、彼らが稼ぐよりも多くを注ぎます意味、 "小学校 "に深刻なお金を賭けるために、より多くの恐怖...とか、小さいのは無理でも...とか。練習すれば、すべてがうまくいきます。 Georgiy Merts 2020.08.18 13:40 #2847 Vladimir Baskakov: なるほど、それならもっと早くからやっておくべきでしたね まあ、そんなことは言っていないでしょうけど......。今、決心したところです...。 見てみよう。すでにグラフから、トップの品質が低下し、「ひねり」が多くなっていることがわかります。しかし、それでも全体像としては、今のところ20%のシステムが満足のいく結果を出していることに変わりはない。これらのことが、どのように業績の安定に反映されているのかを見てみましょう。 Georgiy Merts 2020.08.18 13:42 #2848 Roman Shiredchenko: 紳士 - そこにとにかくそれはすべて見て、このアプローチは "ヘルプ "という事実ではなく、私は、そのような損失で、本物でも "最高 "の賭けは、彼らが稼ぐよりも、深刻なお金を置くために "小学校 "のより怖いを注ぎます、意味する...とか、小さいのは無理でも...とか。練習すれば、すべてがうまくいきます。 そうなんです、まずTSを大きなSLで最適化しすぎてしまったんです。 現時点では、「プラス」になっているすべてのTCは - 最大SLが1.9日の範囲になっています。 マイナスTC」の中でも、最大SLが3日幅のものがまだたくさんあります。(SLが大きいものはすでに過剰最適化されている。) 徐々にSLが小さくなり、すべて過剰最適化されるようになる。 これで結果が出るかどうか...。 Roman Shiredchenko 2020.08.18 16:02 #2849 Georgiy Merts:そうなんです、まずTSを大きなSLで最適化しすぎてしまったんです。現時点では、「プラス」になっているすべてのTCは - 最大SLが1.9日の範囲になっています。マイナスTC」の中でも、最大SLが3日幅のものがまだたくさんあります。(SLが大きいものはすでに過剰最適化されている。) 徐々にSLが小さくなり、すべて過剰最適化されるようになる。これで結果が出るかどうか...。 そうですね...そうでないと、なんだか大停電の時の話に「合わせている」感じがしてきました。 Georgiy Merts 2020.08.18 19:19 #2850 Roman Shiredchenko: ああ...なんだか長く座りすぎて、大停留所での話に「馴染んで」しまったようだ。 さて、私は正直にあなたに警告した - 逆トレーリングシステム - それらの上の停止は "保護 "であり、全く停止がないことを考慮してください。そして、マーチンのように振舞う...。 今なら、停止時間がもっと早くなるし、行動も変わる...。それでは、ご覧ください。 1...278279280281282283284285286287288289290291292...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アレシャ、FX取引の目的は利益です、あなたの利益はどこにあるのですか？
TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？
TCリーグの目的」と「FXトレードの目的」の違いがわからない？
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
取引 回数が50回以上の最も古い20のTS。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。
先週は、SLが2日以上のレンジにあるすべてのシステムを過剰に最適化することに忙殺されました。ランキングにどう影響するのだろう。
以前は、ほとんど常にトップは10日幅までの巨大なSLを持つTSでした。この暴挙を終わらせることにした。ヒストリーテストにより、SLが例えば5日幅と等しいTSが最も良い取引品質であることが分かった場合、SLを2幅に強制的に制限し、ヒストリー品質の低下に同意します。
私の予想では、この方法論によって、レーティングのトップスコアは下がるが、平均的な結果を出しながら、現在多く存在する「新参者」よりもずっと安定しているシステムが現れるはずである。
そうですか、それは違いますね、もっと早くからやっておくべきでした。
なるほど、それならもっと早くからやっておくべきでしたね
まあ、そんなことは言っていないでしょうけど......。今、決心したところです...。
見てみよう。すでにグラフから、トップの品質が低下し、「ひねり」が多くなっていることがわかります。しかし、それでも全体像としては、今のところ20%のシステムが満足のいく結果を出していることに変わりはない。これらのことが、どのように業績の安定に反映されているのかを見てみましょう。
紳士 - そこにとにかくそれはすべて見て、このアプローチは "ヘルプ "という事実ではなく、私は、そのような損失で、本物でも "最高 "の賭けは、彼らが稼ぐよりも、深刻なお金を置くために "小学校 "のより怖いを注ぎます、意味する...とか、小さいのは無理でも...とか。練習すれば、すべてがうまくいきます。
そうなんです、まずTSを大きなSLで最適化しすぎてしまったんです。
現時点では、「プラス」になっているすべてのTCは - 最大SLが1.9日の範囲になっています。
マイナスTC」の中でも、最大SLが3日幅のものがまだたくさんあります。(SLが大きいものはすでに過剰最適化されている。) 徐々にSLが小さくなり、すべて過剰最適化されるようになる。
これで結果が出るかどうか...。
ああ...なんだか長く座りすぎて、大停留所での話に「馴染んで」しまったようだ。
さて、私は正直にあなたに警告した - 逆トレーリングシステム - それらの上の停止は "保護 "であり、全く停止がないことを考慮してください。そして、マーチンのように振舞う...。
今なら、停止時間がもっと早くなるし、行動も変わる...。それでは、ご覧ください。